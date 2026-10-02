Getty Images Sport
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'Penting kapan pun' - Luis de la Fuente tetap bungkam soal peran starter Lamine Yamal saat Spanyol bersiap melakukan rotasi
Memprioritaskan kesehatan pemain melalui rotasi
Pelatih kepala Spanyol Luis de la Fuente kembali menegaskan komitmennya untuk mengelola tuntutan fisik yang dibebankan kepada skuadnya seiring kalender internasional terus menekan waktu pemulihan. Spanyol menikmati laju sempurna dalam jeda Nations League yang sedang berlangsung, dengan meraih kemenangan tandang dramatis 3-2 atas Inggris sebelum melibas Kroasia 4-1, tetapi setelah Ferran Torres terpaksa ditarik karena cedera, sang pelatih cepat menyoroti kesulitan yang ditimbulkan oleh jadwal padat.
"Kekurangan dari format ini adalah waktu untuk pemulihan sangat sedikit. Kami memprioritaskan kesehatan pesepakbola dan kami lebih memilih memiliki pemain dalam kondisi sempurna," jelas De la Fuente dalam penampilan pers terbarunya, saat Spanyol bersiap menghadapi Republik Ceko sebelum menutup jeda internasional saat ini dengan lawatan ke Kroasia pada 6 Oktober.
- Getty Images Sport
Dilema pemilihan Lamine Yamal
Salah satu topik pembicaraan terbesar jelang pertandingan berikutnya adalah status sensasi Barcelona, Yamal. Winger muda itu sedang dalam performa luar biasa, mencetak gol dalam kemenangan atas England sebelum menampilkan permainan kelas tinggi dengan dua gol dan satu assist melawan Croatia. Meski memiliki peran penting dalam kedua susunan pemain inti, De la Fuente berhati-hati untuk tidak menjamin tempatnya di starting XI kali ini.
'Kami akan menurunkan tim yang paling cocok untuk pertandingan besok. Kami sudah memikirkannya, tetapi malam ini kami akan memberikan sentuhan akhir,' ujar sang pelatih, seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Menjelaskan lebih lanjut soal peran spesifik winger muda itu, ia menambahkan: 'Dia penting pada momen mana pun dalam pertandingan. Sejak awal atau mulai menit ke-60 atau ke-45. Tidak lebih sulit atau lebih mudah untuk mencoretnya. Saat kami memainkannya, itu karena dia efektif untuk tim. Senang melihatnya, dia semakin matang setiap hari. Dia memahami semua situasi, termasuk yang di luar pertandingan. Kabar yang sangat baik.'
Fleksibilitas total di seluruh lapangan
Dengan Spanyol berada di puncak grup mereka dengan raihan maksimal enam poin, unggul atas Inggris dan Kroasia yang masing-masing mengoleksi tiga poin, serta Republik Ceko yang belum meraih poin di dasar klasemen, De la Fuente menegaskan bahwa tidak ada posisi yang aman dari rotasi, termasuk posisi penjaga gawang, yang secara tradisional merupakan area paling stabil dalam susunan starter mana pun.
"Ketika kami berbicara tentang rotasi, kami berbicara tentang memilih pemain yang terbaik untuk pertandingan. Di semua posisi," ujar sang pelatih. Filosofi ini juga berlaku untuk keseluruhan kerangka taktis tim, saat ia mencari keseimbangan yang tepat antara soliditas bertahan dan daya gedor dalam menyerang. Ketika ditanya secara spesifik mengenai kemungkinan perubahan di bawah mistar, sang pelatih tetap berpikiran terbuka dengan mengatakan kepada para wartawan: "Bisa ada perubahan di posisi mana pun."
- AFP
Menghindari jebakan melawan lawan yang sudah dikenal
Calon lawan Spanyol berikutnya memiliki anggota staf pelatih Santi Denia dan Pablo Amo, yang keduanya sangat memahami cara kerja internal tim nasional Spanyol. Meski De la Fuente mengakui adanya sejarah bersama dan pemahaman mendalam mereka terhadap metodenya, ia menegaskan bahwa hasil akhir akan ditentukan oleh para pemain di lapangan, bukan oleh kedekatan taktis di antara kedua bangku cadangan.
"Kami saling mengenal dengan sangat baik," akunya, sebelum menjelaskan bahwa "yang mengubah pertandingan adalah para pesepakbola, mereka yang memberi nuansa berbeda." Ia lalu berkelakar bahwa "saya tidak memberi tahu mereka semua yang saya tahu." Meski suasana tetap penuh semangat, De la Fuente memperingatkan bahwa rasa puas diri bisa menjadi musuh terbesar Spanyol. "Anda harus berada pada level terbaik di setiap pertandingan. Sangat sulit, tuntutannya sangat tinggi. Ini bisa menjadi jebakan bagi mereka yang tidak mengenal mereka. Kami tidak akan terkejut. Kami harus lebih baik karena apa yang kami lakukan di pertandingan terakhir tidak akan cukup bagi kami."
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