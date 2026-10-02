'Penting kapan pun' - Luis de la Fuente tetap bungkam soal peran starter Lamine Yamal saat Spanyol bersiap melakukan rotasi

Salah satu topik pembicaraan terbesar jelang pertandingan berikutnya adalah status sensasi Barcelona, Yamal. Winger muda itu sedang dalam performa luar biasa, mencetak gol dalam kemenangan atas England sebelum menampilkan permainan kelas tinggi dengan dua gol dan satu assist melawan Croatia. Meski memiliki peran penting dalam kedua susunan pemain inti, De la Fuente berhati-hati untuk tidak menjamin tempatnya di starting XI kali ini.

'Kami akan menurunkan tim yang paling cocok untuk pertandingan besok. Kami sudah memikirkannya, tetapi malam ini kami akan memberikan sentuhan akhir,' ujar sang pelatih, seperti dikutip dari Mundo Deportivo. Menjelaskan lebih lanjut soal peran spesifik winger muda itu, ia menambahkan: 'Dia penting pada momen mana pun dalam pertandingan. Sejak awal atau mulai menit ke-60 atau ke-45. Tidak lebih sulit atau lebih mudah untuk mencoretnya. Saat kami memainkannya, itu karena dia efektif untuk tim. Senang melihatnya, dia semakin matang setiap hari. Dia memahami semua situasi, termasuk yang di luar pertandingan. Kabar yang sangat baik.'