Pemain internasional Polandia itu dengan cepat mulai menyukai lingkungan barunya, baik di dalam klub maupun di komunitas Chicago yang lebih luas. Dwigolnya pada Sabtu menempatkannya dalam kelompok elit dalam sejarah klub, saat ia menjadi pemain keempat yang mencetak dua gol pada debut kandangnya untuk Fire, menyusul nama-nama seperti Frank Klopas, Andy Herron, dan sesama kompatriotnya Tomasz Frankowski.

"Setiap kali saya bergabung dengan klub baru, saya menunggu gol pertama," kata Lewandowski. "Penting bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya ada di sini, mencetak gol, dan bagi kami untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir itu membuat langkah berikutnya sedikit lebih mudah, untuk tim dan juga untuk saya."

"Saya sangat senang berada di sini. Saya menikmati setiap hari: gaya hidupnya, klub, dan organisasinya. Semuanya benar-benar berada di level tertinggi. Saya tidak bisa mengatakan satu kata buruk pun tentang klub ini, dan saya sangat terkesan bahwa semuanya berjalan dengan sangat baik, baik di dalam maupun di luar lapangan."