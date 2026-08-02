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'Penting bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya ada di sini' - Robert Lewandowski cetak dua gol pada debut kandang bersama Chicago Fire setelah dua lawatan tandang yang sulit di MLS
Lewandowski menegaskan kehadirannya di Soldier Field
Penyerang legendaris asal Polandia itu mencetak dua gol sensasional untuk memastikan kemenangan 2-1 Chicago Fire atas Charlotte FC, menandai debut kandangnya dengan cara yang paling spektakuler. Setelah dua laga tandang sulit berakhir dengan kekalahan dari Inter Miami dan New York City FC, sorotan tertuju penuh pada striker veteran itu saat ia melangkah ke lapangan di Soldier Field untuk pertama kalinya.
Dalam posisi Fire tertinggal setelah gol Pep Biel pada menit ke-18, Lewandowski mengambil alih keadaan, melepaskan tembakan keras dari tepi kotak penalti yang bersarang di sudut kiri bawah dua menit kemudian. Ia kembali mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-68 untuk memastikan kemenangan tim tuan rumah.
- Getty Images Sport
Dua gol yang sangat penting
Pemain internasional Polandia itu dengan cepat mulai menyukai lingkungan barunya, baik di dalam klub maupun di komunitas Chicago yang lebih luas. Dwigolnya pada Sabtu menempatkannya dalam kelompok elit dalam sejarah klub, saat ia menjadi pemain keempat yang mencetak dua gol pada debut kandangnya untuk Fire, menyusul nama-nama seperti Frank Klopas, Andy Herron, dan sesama kompatriotnya Tomasz Frankowski.
"Setiap kali saya bergabung dengan klub baru, saya menunggu gol pertama," kata Lewandowski. "Penting bagi saya untuk menunjukkan bahwa saya ada di sini, mencetak gol, dan bagi kami untuk memenangkan pertandingan. Saya pikir itu membuat langkah berikutnya sedikit lebih mudah, untuk tim dan juga untuk saya."
"Saya sangat senang berada di sini. Saya menikmati setiap hari: gaya hidupnya, klub, dan organisasinya. Semuanya benar-benar berada di level tertinggi. Saya tidak bisa mengatakan satu kata buruk pun tentang klub ini, dan saya sangat terkesan bahwa semuanya berjalan dengan sangat baik, baik di dalam maupun di luar lapangan."
Berhalter memuji jimat barunya yang klinis
Bagi pelatih kepala Gregg Berhalter, performa itu menjadi pembenaran atas strategi rekrutmen agresif klub. Berhalter, yang juga menjabat sebagai direktur sepakbola Fire, berada di bawah tekanan untuk menghadirkan kesuksesan besar setelah kepergian Hugo Cuypers. Berhalter sangat memuji, dengan menyoroti kualitas luar biasa yang dibawa pemain berusia 37 tahun itu ke dalam skuad.
"[Lewandowski] benar-benar terlibat dengan apa yang terjadi di sini, dan itu adalah hal yang paling penting," kata Berhalter. "Dia peduli, dan dia menunjukkan kepeduliannya lewat komunikasinya, usahanya di lapangan, dan usahanya dalam latihan. Dia seorang profesional kelas atas, dan saya tahu betapa besarnya keinginannya untuk menang. Sebagiannya adalah karena dia menyadari bahwa ini adalah peluang yang luar biasa baginya, dan dia ingin memanfaatkannya semaksimal mungkin."
- Getty Images Sport
Menatap fase pascamusim yang kompetitif
Dengan Fire kini menempati posisi setinggi peringkat keempat di Wilayah Timur dan masih memiliki satu laga di tangan, optimisme yang menyelimuti klub sangat terasa. Integrasi pemain dengan status seperti Lewandowski memang merupakan sebuah proses, dan sang penyerang mengakui bahwa ia masih mempelajari nuansa gaya bermain rekan-rekan setim barunya. Periode adaptasi ini diperkirakan akan berlanjut pada laga-laga Leagues Cup mendatang, yang akan memberi skuad waktu berharga untuk semakin padu sebelum dorongan terakhir di musim reguler MLS.
"Tentu saja kami masih harus membenahi beberapa hal, tetapi kami menatap ke depan. Saya berharap di pertandingan berikutnya kami akan bermain semakin baik dan juga menang," pungkas Lewandowski.
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