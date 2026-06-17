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‘Penting bagi Cristiano Ronaldo untuk memahami hal ini’ - Mantan manajer Liga Premier menjelaskan berapa lama CR7 bisa bermain dalam setiap pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026
Kenyataan fisik yang dihadapi seorang ikon berusia 41 tahun
Perdebatan seputar peran Ronaldo di tim nasional telah mengiringi Roberto Martinez sepanjang masa jabatannya, dan kini mencapai puncaknya menjelang turnamen di Amerika Utara. Meskipun Ronaldo tetap menjadi titik fokus serangan, Carvalhal menyarankan bahwa perubahan strategi diperlukan untuk menghemat energi sang pemain veteran demi pertandingan-pertandingan yang paling krusial.
Berbicara mengenai perlunya rotasi, Carvalhal mengatakan kepada Sky Sports: "Mengenai kondisi fisiknya, menurut saya, pelatih bisa mengelola Cristiano dengan lebih baik. Jangan biarkan dia bermain setiap menit. Pahamilah bahwa dia akan sangat penting untuk pertandingan berikutnya. Mungkin dia bisa bermain hanya 60 atau 70 menit. Ini teorinya. Namun, yang penting adalah Ronaldo memahami hal ini. Dalam praktiknya, jika Ronaldo merasa dalam kondisi yang baik untuk bermain 90 menit di setiap pertandingan, maka dia pasti ingin membantu tim menjadi juara."
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Menyeimbangkan warisan dengan tuntutan taktis modern
Martinez telah menjadi pendukung setia Ronaldo sejak mengambil alih kendali, namun bayang-bayang Piala Dunia 2022—di mana Goncalo Ramos menggantikan sang veteran pada babak gugur—masih membayangi. Pemain berusia 41 tahun itu telah membuktikan nilainya dengan mencetak 25 gol dalam 30 penampilan internasional terakhirnya, namun Carvalhal menyarankan bahwa keinginan sang kapten untuk meraih gelar tertinggi seharusnya mendorongnya untuk menerima peran yang disesuaikan.
"Pelatih tahu bahwa Cristiano benar-benar ingin melakukan sesuatu yang luar biasa dan dia sangat ingin menjadi juara dunia," tambah mantan manajer Swansea City itu. "Pelatih tahu pengaruh yang dimilikinya terhadap pemain lain, bagaimana dia bisa memotivasi mereka dengan mentalitasnya. Saya yakin hal itu tidak akan berubah terlalu banyak. Dia tetap pemain penting bagi Portugal. Saya sangat yakin bahwa dia akan bermain sejak awal di semua pertandingan Piala Dunia."
Kedalaman skuad dan dilema pemilihan pemain
Terlepas dari status Ronaldo, Martinez dengan cepat mengingatkan para bintang utamanya bahwa tak ada yang dijamin mendapat tempat di starting XI. Setelah kemenangan dalam laga pemanasan terakhir melawan Nigeria—di mana Ronaldo gagal memanfaatkan beberapa peluang emas—manajer tersebut menyatakan bahwa pemilihan susunan pemainnya masih dalam proses. Persaingan untuk memperebutkan posisi semakin ketat dari sebelumnya, dengan talenta-talenta elit di setiap posisi dalam skuad yang terdiri dari 26 pemain.
"Kami telah memainkan 26 pemain dalam dua pertandingan [melawan Chili dan Nigeria], dan mereka semua siap untuk Piala Dunia," kata Martinez. "Saya belum menentukan susunan starting eleven. Kami sangat jelas mengenai apa yang kami inginkan. Ada banyak pemain yang tampil di level tinggi yang mampu menjalankan peran yang sama dan melakukan tugas yang sama di lapangan."
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Menelusuri jejak sejarah di Amerika Utara
Selecao akan menghadapi babak penyisihan grup bersama DR Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia, yang menjanjikan awal yang relatif mulus di turnamen ini. Namun, Carvalhal memperingatkan bahwa transisi pertahanan tetap menjadi titik lemah bagi tim yang dipenuhi pemain berbakat ini. "Kita harus berhati-hati dalam transisi," katanya. "Ada tim-tim di Piala Dunia yang memiliki pemain cepat yang bisa membahayakan kita jika tim tidak selalu seimbang."
Turnamen ini memiliki makna emosional yang lebih dalam bagi skuad ini setelah meninggalnya Diogo Jota yang tragis. Tim ini telah membawa semangatnya sepanjang kesuksesan mereka di Nations League baru-baru ini dan berharap dapat menghormati kenangannya dengan melampaui pencapaian terbaik Portugal sepanjang masa — posisi ketiga yang diraih pada tahun 1966. Bagi Ronaldo, ini merupakan bab terakhir dari karier internasionalnya yang bersejarah, di mana kesediaannya untuk menerima peran yang lebih terarah mungkin menjadi faktor penentu dalam upayanya meraih satu-satunya trofi yang selama ini belum pernah ia raih.