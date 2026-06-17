‘Penting bagi Cristiano Ronaldo untuk memahami hal ini’ - Mantan manajer Liga Premier menjelaskan berapa lama CR7 bisa bermain dalam setiap pertandingan Portugal di Piala Dunia 2026

Perdebatan seputar peran Ronaldo di tim nasional telah mengiringi Roberto Martinez sepanjang masa jabatannya, dan kini mencapai puncaknya menjelang turnamen di Amerika Utara. Meskipun Ronaldo tetap menjadi titik fokus serangan, Carvalhal menyarankan bahwa perubahan strategi diperlukan untuk menghemat energi sang pemain veteran demi pertandingan-pertandingan yang paling krusial.

Berbicara mengenai perlunya rotasi, Carvalhal mengatakan kepada Sky Sports: "Mengenai kondisi fisiknya, menurut saya, pelatih bisa mengelola Cristiano dengan lebih baik. Jangan biarkan dia bermain setiap menit. Pahamilah bahwa dia akan sangat penting untuk pertandingan berikutnya. Mungkin dia bisa bermain hanya 60 atau 70 menit. Ini teorinya. Namun, yang penting adalah Ronaldo memahami hal ini. Dalam praktiknya, jika Ronaldo merasa dalam kondisi yang baik untuk bermain 90 menit di setiap pertandingan, maka dia pasti ingin membantu tim menjadi juara."