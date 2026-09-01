Dunia sepakbola dibuat terkejut pada Senin ketika Al-Hilal mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk berpisah dengan Benzema. Striker berusia 38 tahun itu, yang masih memiliki sisa kontrak satu tahun dalam kesepakatan bernilai besar miliknya, kini berstatus bebas transfer, tetapi situasi kepergiannya menunjukkan bahwa kembalinya dia ke lapangan masih jauh dari pasti. Klub mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan resmi, dengan mencatat bahwa keputusan itu dicapai secara damai.

Klub mengeluarkan pernyataan resmi terkait kepergian tersebut, dengan mengatakan: "Perusahaan Klub Al Hilal dan pemain Prancis Karim Benzema telah sepakat bersama untuk mengakhiri hubungan kontraktual mereka, yang mengakhiri waktunya bersama tim sepakbola utama Al Hilal."