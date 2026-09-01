Getty Images Sport
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Pensiun di depan mata? Karim Benzema meninggalkan Al Hilal setelah pemutusan kontrak dengan klub Liga Pro Saudi itu
Pemutusan kontrak mengejutkan bagi mantan ikon Madrid
Dunia sepakbola dibuat terkejut pada Senin ketika Al-Hilal mengumumkan bahwa mereka telah mencapai kesepakatan untuk berpisah dengan Benzema. Striker berusia 38 tahun itu, yang masih memiliki sisa kontrak satu tahun dalam kesepakatan bernilai besar miliknya, kini berstatus bebas transfer, tetapi situasi kepergiannya menunjukkan bahwa kembalinya dia ke lapangan masih jauh dari pasti. Klub mengonfirmasi kabar tersebut melalui pernyataan resmi, dengan mencatat bahwa keputusan itu dicapai secara damai.
Klub mengeluarkan pernyataan resmi terkait kepergian tersebut, dengan mengatakan: "Perusahaan Klub Al Hilal dan pemain Prancis Karim Benzema telah sepakat bersama untuk mengakhiri hubungan kontraktual mereka, yang mengakhiri waktunya bersama tim sepakbola utama Al Hilal."
Spekulasi soal potensi pensiun kian menguat
Setelah pengumuman resmi itu, pemain Prancis tersebut menggunakan media sosial untuk menanggapi kepergiannya dan berterima kasih kepada para suporter yang mengikutinya selama waktunya di Arab Saudi. "Satu bab dalam karier saya telah berakhir. Saya berterima kasih kepada Al-Hilal, rekan-rekan setim saya, staf teknis, para penggemar, dan semua orang di klub atas waktu yang kami habiskan bersama. Saya mendoakan yang terbaik untuk Al-Hilal di masa depan, dan segala puji bagi Tuhan atas semuanya," tulisnya.
Laporan dari Prancis menyebut akhir hari-harinya sebagai pemain mungkin sudah dekat. Meski ia masih berstatus bebas transfer dan secara teknis bisa meneken kontrak dengan klub lain, telah muncul spekulasi luas bahwa ia bisa memilih gantung sepatu untuk selamanya. Media Prancis L'Equipe bahkan menyebut sang penyerang bisa beralih ke peran duta dalam olahraga ini ketimbang mencari satu kontrak terakhir sebagai pemain.
Simone Inzaghi memberi penghormatan kepada salah satu sosok besar sepakbola
Kepindahan Benzema ke Al-Hilal pada Februari menyusul masa baktinya bersama Al-Ittihad, klub besar Saudi lainnya, yang membuat kepergiannya dari liga terasa semakin menyentuh. Saat klub bersiap melangkah tanpa jimat asal Prancis itu, pelatih Simone Inzaghi menyempatkan diri untuk merefleksikan dampak bekerja dengan salah satu striker terhebat sepanjang sejarah sepakbola.
Juru taktik asal Italia itu tidak menahan pujiannya, dan menggambarkan Benzema sebagai salah satu yang terbaik dalam sejarah sepakbola serta berterima kasih atas kontribusinya. "Kami berterima kasih atas kontribusinya, dan saya merasa terhormat bisa melatihnya," kata Inzaghi.
- Getty Images Sport
Kedatangan Ollie Watkins menandakan perubahan arah
Waktu kepergian Benzema menjadi sangat menarik untuk dicermati mengingat aktivitas terbaru klub di bursa transfer. Hanya 24 jam sebelum pengumuman kepergian Benzema, Al Hilal menjadi sorotan dengan mengamankan pengganti papan atas dari Premier League. Al Hilal menuntaskan perekrutan penyerang England Ollie Watkins dari Aston Villa senilai £51 juta ($69 juta). Dengan kedatangan Watkins pada masa puncak kariernya, klub itu tampaknya sedang beralih ke strategi yang lebih berjangka panjang, dengan memprioritaskan energi dan daya tahan karier dibanding tahun-tahun senja para ikon global yang sudah mapan.
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