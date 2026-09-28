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Pensiun dari tim nasional di depan mata? Leandro Paredes buka suara soal masa depannya bersama Argentina saat Lionel Messi bersiap untuk perpisahan emosional
Gelandang menjawab keraguan soal masa depannya bersama Argentina
Masa depan internasional Paredes bersama Argentina kembali menjadi sorotan setelah sang kapten memimpin Boca Juniors meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Racing Club di perempat-final Copa Argentina pada Minggu malam. Gelandang berpengalaman itu masih belum masuk skuad Argentina sementara menjalani larangan bermain 10 pertandingan dari FIFA menyusul pertikaian setelah final Piala Dunia 2026. Skorsing panjang itu semakin memanaskan spekulasi bahwa karier internasional pemain berusia 32 tahun tersebut bisa jadi mendekati akhir.
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Kapten Boca konfirmasi kunjungan ke kamp pelatihan
Berbicara kepada media setelah keberhasilan menjuarai piala domestik, mantan gelandang Paris Saint-Germain itu menegaskan bahwa ia masih menganggap dirinya sebagai bagian integral dari skuad Lionel Scaloni. Menjelaskan komitmennya kepada tim nasional, Paredes berkata, seperti dikutip oleh ESPN Argentina: "Saya belum berbicara dengan pelatih, tetapi saya mungkin akan mampir ke tempat latihan untuk menyapa dan melihat bagaimana semuanya berjalan. Jelas, saya merasa menjadi bagian dari tim di sana; jika saya tidak sedang menjalani skorsing, saya akan berada di sana."
Kapten legendaris bersiap untuk perpisahan terakhir
Jeda internasional saat ini menandai bab emosional bagi sepakbola Argentina ketika Messi bersiap menjalani penampilan perpisahan resminya untuk tim nasional. Paredes sempat menimbulkan keraguan soal masa depannya sendiri di level internasional sekitar sebulan lalu, mengingat larangan panjang yang masih menantinya. Namun, arah jangka panjang Argentina telah diperkuat oleh federasi yang menawarkan perpanjangan kontrak dua tahun kepada Scaloni, lengkap dengan opsi untuk bertahan hingga 2030.
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Tiga laga kandang menanti Argentina
Argentina dijadwalkan menjamu Bolivia di Stadion Mario Alberto Kempes sebelum menghadapi Burkina Faso di El Monumental dalam rangkaian laga persahabatan mendatang. Sorotan utama pada periode ini akan datang saat juara dunia 2022 itu bertemu Benin di Buenos Aires untuk laga perpisahan bersejarah Messi bersama tim nasional. Tanpa Paredes sebagai jangkar di lini tengah, Scaloni akan berupaya menguji kombinasi alternatif menjelang siklus kualifikasi berikutnya dalam masa baktinya yang telah diperpanjang.
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