Berbicara kepada media setelah keberhasilan menjuarai piala domestik, mantan gelandang Paris Saint-Germain itu menegaskan bahwa ia masih menganggap dirinya sebagai bagian integral dari skuad Lionel Scaloni. Menjelaskan komitmennya kepada tim nasional, Paredes berkata, seperti dikutip oleh ESPN Argentina: "Saya belum berbicara dengan pelatih, tetapi saya mungkin akan mampir ke tempat latihan untuk menyapa dan melihat bagaimana semuanya berjalan. Jelas, saya merasa menjadi bagian dari tim di sana; jika saya tidak sedang menjalani skorsing, saya akan berada di sana."