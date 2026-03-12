Getty/GOAL
Pensiun atau bergabung dengan Lionel Messi di MLS? Mantan pemain internasional Brasil pemenang Piala Dunia, Kleberson, membuat klaim besar tentang masa depan Neymar
Apakah Neymar akan pensiun? Apa yang dikatakan oleh bintang Brasil tersebut?
Masalah kesehatan fisik mulai menghantui Neymar, dengan operasi tambahan yang dijadwalkan pada akhir 2025, dan ia mengakui bahwa pensiun dari sepak bola profesional mungkin harus dipertimbangkan. Ia absen selama setahun setelah mengalami cedera ligamen lutut pada musim gugur 2023.
Neymar telah bermain dengan rasa sakit sejak kembali ke klub asalnya, Santos, tetapi ada batas waktu seberapa lama ia dapat menahan tubuhnya dari tekanan semacam itu. Ia mengatakan kepada CazeTV: “Saya tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Mungkin pada Desember saya akan ingin pensiun. Saya hidup dari hari ke hari. Tahun ini sangat krusial, tidak hanya bagi Santos, tetapi juga bagi tim nasional Brasil dan bagi saya.”
Apakah Neymar akan bermain di suatu tempat pada tahun 2027? Mungkinkah itu MLS?
Neymar masih berharap bisa masuk ke skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol. Jika dia berpartisipasi dalam turnamen tersebut sambil mengembalikan performa dan kebugarannya di level klub, maka ada alasan untuk percaya bahwa karier ikoniknya akan diperpanjang.
Mungkin ia akan pindah ke Amerika Serikat, dengan rekan senegaranya yang pernah menjuarai Piala Dunia, Kleberson - berbicara bersama AceOdds Best Bet Calculator - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah ia melihat Neymar bermain di suatu tempat pada 2027: “Neymar telah melewati begitu banyak momen sulit dalam hidupnya. Ia mengalami begitu banyak cedera dan berusaha kembali bermain sepak bola. Semua cedera ini tidak membantunya, dan kehidupan di luar lapangan sepak bola juga tidak membantunya. Dia memiliki begitu banyak hal yang harus diurus, termasuk aspek komersial. Dia berusaha sangat keras, tetapi setelah operasi, merawat tubuhnya menjadi sangat sulit. Jelas, Piala Dunia mungkin terlalu cepat baginya.
“Tapi kita harus ingat bahwa kita sedang membicarakan Neymar. Neymar, bahkan di 70 atau 80%, adalah pemain sepak bola yang fantastis. Dia bukan tipe pemain yang harus berada di 100% untuk bermain di level yang baik. Saya tidak melihat banyak pemain lain dengan kualitasnya. Dia adalah satu-satunya pemain, mungkin Ronaldinho juga, yang bisa bermain seperti ini. Saya pikir dia adalah satu-satunya saat ini.
“Cedera ini telah menghambat karirnya, tapi saya benar-benar tidak berpikir dia akan pensiun. Saya pikir dia bisa pindah ke MLS untuk bermain. Bermain di Brasil telah menjadi tantangan baginya, karena ada banyak tekanan di pundaknya. Orang-orang mengharapkan dia menjadi Neymar versi 2010. Tapi dia sudah tua sekarang dan dia memiliki kehidupan yang berbeda. Saya harap dia bisa terus bermain dan berprestasi untuk Brasil. Saya pikir akan luar biasa melihatnya di MLS.”
Bisakah Inter Miami mereformasi 'MSN' dengan Neymar, Messi, dan Suarez?
Ada banyak spekulasi yang menyarankan bahwa Neymar dapat kembali membentuk trio penyerang legendaris Barcelona 'MSN' bersama Messi dan Luis Suarez di Inter Miami. Pemain yang telah delapan kali memenangkan Ballon d'Or, Messi, telah menandatangani kontrak di South Florida hingga 2028, sementara striker Uruguay berpengalaman Suarez sedang mengurus perpanjangan kontrak 12 bulan di Amerika Serikat.
Kleberson menambahkan tentang transfer mengejutkan yang disepakati oleh juara MLS Cup saat ini, yang akan memikat imajinasi penonton global: “Idealnya, kita ingin melihat Neymar, Suarez, dan Messi kembali bersatu di Inter Miami. Ketiganya bersama-sama akan menjadi kelas atas, juga untuk MLS.
“MLS juga merupakan bisnis, dan aspek bisnis dengan David Beckham akan luar biasa. Bahkan jika mereka tidak dalam kondisi terbaik, semua orang akan menyukai mereka. Penggemar Amerika ingin melihatnya. Para pemain tersebut bersama-sama akan menjadi besar. Sangat besar.”
Beckham & Co sedang berupaya untuk merekrut lebih banyak 'Galacticos'.
Inter Miami tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa mereka ingin meniru raksasa La Liga, Real Madrid, dengan menerapkan kebijakan perekrutan 'Galacticos' mereka sendiri, dan Neymar tentu saja akan memenuhi kriteria tersebut jika Beckham dan kawan-kawan berhasil meyakinkannya untuk pindah dari Amerika Selatan ke Amerika Utara.
