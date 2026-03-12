Pensiun atau bergabung dengan Lionel Messi di MLS? Mantan pemain internasional Brasil pemenang Piala Dunia, Kleberson, membuat klaim besar tentang masa depan Neymar

Neymar masih berharap bisa masuk ke skuad Brasil untuk Piala Dunia 2026, sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol. Jika dia berpartisipasi dalam turnamen tersebut sambil mengembalikan performa dan kebugarannya di level klub, maka ada alasan untuk percaya bahwa karier ikoniknya akan diperpanjang.

Mungkin ia akan pindah ke Amerika Serikat, dengan rekan senegaranya yang pernah menjuarai Piala Dunia, Kleberson - berbicara bersama AceOdds Best Bet Calculator - mengatakan kepada GOAL saat ditanya apakah ia melihat Neymar bermain di suatu tempat pada 2027: “Neymar telah melewati begitu banyak momen sulit dalam hidupnya. Ia mengalami begitu banyak cedera dan berusaha kembali bermain sepak bola. Semua cedera ini tidak membantunya, dan kehidupan di luar lapangan sepak bola juga tidak membantunya. Dia memiliki begitu banyak hal yang harus diurus, termasuk aspek komersial. Dia berusaha sangat keras, tetapi setelah operasi, merawat tubuhnya menjadi sangat sulit. Jelas, Piala Dunia mungkin terlalu cepat baginya.

“Tapi kita harus ingat bahwa kita sedang membicarakan Neymar. Neymar, bahkan di 70 atau 80%, adalah pemain sepak bola yang fantastis. Dia bukan tipe pemain yang harus berada di 100% untuk bermain di level yang baik. Saya tidak melihat banyak pemain lain dengan kualitasnya. Dia adalah satu-satunya pemain, mungkin Ronaldinho juga, yang bisa bermain seperti ini. Saya pikir dia adalah satu-satunya saat ini.

“Cedera ini telah menghambat karirnya, tapi saya benar-benar tidak berpikir dia akan pensiun. Saya pikir dia bisa pindah ke MLS untuk bermain. Bermain di Brasil telah menjadi tantangan baginya, karena ada banyak tekanan di pundaknya. Orang-orang mengharapkan dia menjadi Neymar versi 2010. Tapi dia sudah tua sekarang dan dia memiliki kehidupan yang berbeda. Saya harap dia bisa terus bermain dan berprestasi untuk Brasil. Saya pikir akan luar biasa melihatnya di MLS.”