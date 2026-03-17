Pep Guardiola tidak pernah menyembunyikan fakta bahwa ia adalah penggemar berat Phil Foden. Sudah sejak tahun 2019, saat Foden pada dasarnya baru saja memasuki panggung sepak bola besar, ia menyebutnya sebagai "pemain paling berbakat yang pernah saya lihat sepanjang karier saya sebagai pelatih".
Penonton tanpa gol di saat yang tidak tepat! "Pemain paling berbakat" di bawah asuhan Pep Guardiola sedang mengalami penurunan performa yang signifikan di ManCity
Namun, bagaimana dengan Lionel Messi, mungkin ada yang bertanya-tanya? Pelatih Manchester City itu memberikan perbandingan yang sangat tepat pada akhir November: "Sepanjang musim ini, dia tampil sangat brilian," kata Guardiola tentang Foden yang berusia 25 tahun. "Saya teringat seorang pemain yang pernah saya latih di Barcelona, yang masuk ke kotak penalti dan melepaskan tembakan dari luar. Dia adalah pemain yang paling mirip yang pernah saya lihat."
Kalimat-kalimat itu tampaknya memacu semangat Foden. Pasalnya, pernyataan itu muncul tepat pada saat pemain sayap ofensif tersebut memasuki fase terbaiknya di musim ini. Dalam empat pertandingan liga—di mana City memenangkan semuanya—Foden mencetak enam gol dan memberikan satu assist.
Meskipun Guardiola membiarkan Foden bermain selama 90 menit penuh dalam empat pertandingan Liga Primer berikutnya, namun sejak saat itu terlihat adanya penurunan yang jelas. Foden telah diturunkan sebanyak dua belas kali sejak saat itu dan tidak mencetak poin selama 13 pertandingan berturut-turut. Gol terakhirnya dicetaknya pada akhir rangkaian pertandingan yang disebutkan tadi, pada 14 Desember.
Phil Foden sedang mengalami masa-masa sulit di Manchester City
Foden sedang mengalami penurunan performa yang cukup parah; hal ini mulai terlihat sejak awal tahun. Sejak awal Januari, ia belum pernah bermain penuh selama 90 menit. Dari 20 pertandingan yang dilakoni City pada tahun 2026, ia tidak menjadi pemain inti dalam setengahnya (enam kali duduk di bangku cadangan, empat kali masuk skuad tanpa diturunkan).
Yang mencolok: Dalam pertandingan-pertandingan penting, Guardiola sudah cukup lama mengandalkan pemain lain. Pada kekalahan 0-3 baru-baru ini di Liga Champions melawan Real Madrid, Foden menonton dari pinggir lapangan selama 90 menit, sama seperti saat melawan Liverpool pada bulan Februari.
Tentu saja, Guardiola tidak akan menjadi Guardiola jika ia tidak menanggapi berbagai pertanyaan media Inggris tentang Foden dengan cara khasnya. "Saya tidak punya keraguan sedikit pun terhadap Phil," kata pelatih asal Spanyol itu beberapa minggu lalu. "Dia hanya perlu fokus bermain sepak bola dan pergi memancing. Jika dia melakukannya, Phil akan kembali. Belum genap 20 abad sejak dia menjadi pemain terbaik di Liga Premier."
Phil Foden Mengalami Masalah di Tim Nasional Inggris
Hal itu memang benar, namun dalam dunia olahraga tingkat atas, waktu hampir dua tahun bisa dengan mudah terasa seperti selamanya. Saat meraih gelar juara musim 2023/24, Foden menjadi pemain paling menonjol dalam skuad Guardiola dengan 19 gol dan delapan assist dalam 35 pertandingan; penghargaan dari liga yang diterimanya pun sepenuhnya pantas.
Namun, jika dilihat dari sudut pandang yang lebih luas, performa Foden sejak saat itu sedikit menurun. Meskipun ia menjadi pemain inti di bawah asuhan pelatih nasional Gareth Southgate saat timnya melaju ke final Euro, ia tidak mencetak gol atau memberikan assist. Di tim Three Lions, Foden tampaknya belum benar-benar menemukan ritmenya.
Dia kini telah mencatatkan 47 penampilan internasional. Namun, jika diukur dari kualitasnya dan rasio yang biasa ia tunjukkan, hanya empat gol dan sepuluh assist (hanya tiga kontribusi gol di turnamen besar) adalah angka yang sangat lemah. Di panggung internasional ini, Foden jarang mampu menampilkan performa seperti yang ia tunjukkan di Manchester.
Thomas Tuchel baru dua kali memanggil Foden
Penurunan performanya saat ini pun datang pada waktu yang kurang tepat dalam hal ini. Sementara Southgate dan Guardiola selalu menaruh kepercayaan besar padanya, pelatih tim nasional Thomas Tuchel sejauh ini bertindak sedikit berbeda. Ia hanya memanggil Foden untuk dua dari lima pemusatan latihan yang telah digelar sejauh ini.
Setelah absen tiga kali berturut-turut, Tuchel memanggil kembali Foden ke skuad pada bulan November dan menjanjikan "peran sentral" kepadanya. Namun, dalam dua pertandingan melawan Serbia dan Albania, ia hanya diturunkan sebagai pemain pengganti selama 53 menit dari total 180 menit yang tersedia.
Tuchel juga melihat Foden sebagai gelandang serang dan bukan pemain sayap. Namun, persaingan di lini tengah serang sangat ketat. Begitu pulih, Jude Bellingham kemungkinan besar akan mendapatkan tempatnya di sana untuk Piala Dunia mendatang, sama seperti Morgan Rogers. Eberechi Eze juga masih dalam persaingan.
Guardiola salah memprediksi masa depan Foden
Berbicara soal persaingan: Foden tentu saja juga menghadapi persaingan di ManCity. Dan hal ini bertentangan dengan prediksi Guardiola sebelumnya. "Dia adalah satu-satunya pemain yang tidak boleh dijual dalam keadaan apa pun. Bahkan tidak untuk 500 juta euro," tulis Pep pada 2019 dalam bukunya "Pep's City: The Making of a Superteam" dan menegaskan: "Phil tidak akan pergi ke mana pun. Dia adalah Manchester City. Kami tidak akan merekrut siapa pun untuk posisinya."
Itu, dengan kata lain, bohong belaka. Pada akhirnya, datanglah Ferran Torres (2020), Jack Grealish (2021), Jeremy Doku (2023), Savinho (2024), dan terakhir Rayan Cherki (2025) serta Antoine Semenyo (2026)—beberapa pemain yang memiliki peran serupa dengan Foden. Bahkan pada musim sebelumnya, ia tidak lagi masuk dalam susunan pemain inti dalam 23 dari 49 pertandingan kompetitifnya.
Sisa musim ini, meskipun City kemungkinan besar akan kehilangan gelar di Liga dan Liga Champions sehingga hanya bisa meraih trofi di dua kompetisi piala, akan menjadi sangat menentukan bagi Foden. Ia beruntung karena Guardiola masih memihak padanya - meskipun ia telah kehilangan perannya dalam tim selama beberapa minggu terakhir.
"Dia adalah anakku, dia adalah anak kita," kata pelatih asal Spanyol itu. "Langkah demi langkah, dia akan kembali. Kami berusaha melindunginya dan membawanya kembali ke performa terbaiknya. Dalam karier delapan atau sembilan tahun, terkadang ada pasang surut. Sesederhana itu. Aku tidak akan menjadi orang yang meragukan kualitas dan arti penting Phil."
Phil Foden: Statistik Penampilan di Manchester City
Pertandingan resmi Gol Assist Kartu Kuning Kartu kuning-merah 359 110 66 16 1