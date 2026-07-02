Penolakan para pemain Jerman untuk melakukan tendangan penalti disebut sebagai 'momen paling mengungkap', sementara Oliver Kahn menghindari menyalahkan Julian Nagelsmann atas kegagalan di Piala Dunia

Dalam sebuah posting di LinkedIn setelah Jerman tersingkir, Kahn menjelaskan mengapa menurutnya perdebatan seputar Nagelsmann melewatkan gambaran yang lebih besar. Ia berpendapat bahwa kegagalan berulang di bawah pelatih yang berbeda-beda menandakan adanya kelemahan struktural yang lebih mendalam di dalam DFB.

"Perdebatan mengenai pelatih tim nasional berikutnya melenceng dari inti permasalahan," tulisnya. "Tiga pelatih tim nasional telah gagal pada titik yang sama: Joachim Low, Hansi Flick, dan Julian Nagelsmann. Tiga filosofi permainan yang berbeda. Tiga gaya kepemimpinan yang berbeda. Hasil yang sama... Jika tiga pelatih dengan pendekatan berbeda selalu gagal pada titik yang sama, penyebabnya pasti lebih mendalam."

Kahn juga menyoroti kekalahan Jerman dalam adu penalti sebagai momen penentu turnamen ini, dengan menyoroti kapten Joshua Kimmich yang mencari sukarelawan sebelum tendangan penalti penentu.

Kahn menambahkan: "Ketika adu penalti memasuki babak tambahan, Anda melihat bagaimana Joshua Kimmich mencari penendang. Bagi saya, itulah momen paling mengungkap dari eliminasi ini. Tim papan atas tidak mencari sukarelawan pada saat seperti itu. Mereka memiliki pemain yang menuntut bola."