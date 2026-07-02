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Penolakan para pemain Jerman untuk melakukan tendangan penalti disebut sebagai 'momen paling mengungkap', sementara Oliver Kahn menghindari menyalahkan Julian Nagelsmann atas kegagalan di Piala Dunia
Kahn menyoroti masalah yang lebih mendasar daripada Nagelsmann
Kahn menampik anggapan bahwa Nagelsmann harus menanggung kesalahan atas tersingkirnya Jerman secara mengejutkan di babak 32 besar Piala Dunia melawan Paraguay. Mantan CEO Bayern Munich itu berpendapat bahwa memusatkan perhatian pada pelatih tim nasional berarti mengabaikan masalah-masalah yang lebih luas yang telah memengaruhi sepak bola Jerman selama bertahun-tahun.
Kahn menyoroti kegagalan berulang yang dialami Jerman di bawah tiga pelatih berbeda. Joachim Löw, Hansi Flick, dan Nagelsmann masing-masing menerapkan gaya dan pendekatan yang berbeda, namun setiap dari mereka memimpin kampanye Piala Dunia yang mengecewakan. Ia meyakini bahwa pola yang konsisten ini menunjukkan bahwa masalahnya jauh melampaui ruang pelatih.
- AFP
Kahn mempertanyakan mentalitas Jerman
Dalam sebuah posting di LinkedIn setelah Jerman tersingkir, Kahn menjelaskan mengapa menurutnya perdebatan seputar Nagelsmann melewatkan gambaran yang lebih besar. Ia berpendapat bahwa kegagalan berulang di bawah pelatih yang berbeda-beda menandakan adanya kelemahan struktural yang lebih mendalam di dalam DFB.
"Perdebatan mengenai pelatih tim nasional berikutnya melenceng dari inti permasalahan," tulisnya. "Tiga pelatih tim nasional telah gagal pada titik yang sama: Joachim Low, Hansi Flick, dan Julian Nagelsmann. Tiga filosofi permainan yang berbeda. Tiga gaya kepemimpinan yang berbeda. Hasil yang sama... Jika tiga pelatih dengan pendekatan berbeda selalu gagal pada titik yang sama, penyebabnya pasti lebih mendalam."
Kahn juga menyoroti kekalahan Jerman dalam adu penalti sebagai momen penentu turnamen ini, dengan menyoroti kapten Joshua Kimmich yang mencari sukarelawan sebelum tendangan penalti penentu.
Kahn menambahkan: "Ketika adu penalti memasuki babak tambahan, Anda melihat bagaimana Joshua Kimmich mencari penendang. Bagi saya, itulah momen paling mengungkap dari eliminasi ini. Tim papan atas tidak mencari sukarelawan pada saat seperti itu. Mereka memiliki pemain yang menuntut bola."
DFB harus menuntut keunggulan
Di luar lapangan, Kahn telah menantang DFB untuk meninjau kembali seluruh pendekatan mereka terhadap performa tingkat elit. Ia berpendapat bahwa organisasi tersebut telah menjadi terlalu nyaman, mengutamakan status dan ego individu daripada ketangguhan kolektif yang diperlukan untuk meraih gelar internasional.
"Sebuah organisasi yang kuat tidak ditentukan oleh satu kesuksesan saja, melainkan oleh kemampuannya untuk secara konsisten menghasilkan performa yang luar biasa," jelas Kahn. "Dalam organisasi semacam itu, tanggung jawab tidak diserahkan pada kebetulan. Tanggung jawab itu dipraktikkan, dicontohkan, dan dijadikan kebiasaan. Performa lebih penting daripada status, ambisi lebih besar daripada kenyamanan, dan tim lebih penting daripada ego individu.
"Mungkin di sinilah letak kesalahpahaman terbesar kita. Kita mengagumi kinerja terbaik, tetapi kita semakin enggan menerima harga yang harus dibayar untuk itu. Kita menginginkan hasil kelas dunia tanpa tekanan maksimal. Kita menginginkan hasil luar biasa tanpa harus berkorban. Namun, bukan seperti itulah cara mencapai kinerja terbaik."
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke upaya pemulihan jangka panjang Jerman
Kegagalan Jerman lolos dari Piala Dunia kemungkinan akan meningkatkan pengawasan terhadap struktur DFB secara keseluruhan. Namun, masih harus dilihat apakah federasi tersebut akan mempertahankan Nagelsmann atau memutuskan untuk memecatnya, meskipun sang pelatih telah menyatakan bahwa ia tidak akan mengundurkan diri dan akan tetap memimpin tim jika masih dipercaya.