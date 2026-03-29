Penolakan ‘aneh’ terhadap Harry Kane mengejutkan legenda Inggris Wayne Rooney, sementara striker Bayern Munich itu disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Ballon d’Or

Jika berhasil menjuarai Liga Champions bersama Bayern, sebelum memimpin Inggris sebagai kapten tim nasional di Piala Dunia 2026, Kane akan menjadi kandidat kuat untuk meraih penghargaan Ballon d’Or. Ia tentu tidak ingin melewatkan satu pun pertandingan, baik di level domestik, kontinental, maupun internasional.

Rooney mengagumi pola pikir tersebut dan tidak mengharapkan hal itu berubah dalam waktu dekat, meskipun ia ingin melihat sang penyerang nomor 9 yang tangguh itu dilindungi dengan baik sebelum memulai perjuangan baru untuk meraih kejayaan global.

Ikon Manchester United, Rooney, menambahkan: “Saya pikir aspek penting bagi Inggris adalah memastikan Harry Kane dalam kondisi fit, dan jika dia fit, dia akan menjadi alasan utama mengapa kita bisa menang jika kita memang menang. Tapi jika kamu masuk ke pertandingan dan tidak sepenuhnya berkomitmen pada pertandingan itu karena memikirkan hal lain, maka kamu berpotensi cedera.

“Setiap pemain akan mengatakan bahwa Anda bermain untuk klub Anda, dan saat bermain untuk klub, itulah yang terpenting hingga musim berakhir, lalu Anda bergabung dengan timnas Inggris dan Inggris yang mengambil alih. Saya tidak berpikir dia akan melambat. Semoga Bayern Munich sudah memastikan gelar liga cukup awal dan [pelatih kepala] Vincent Kompany memberinya sedikit bantuan!”