Penolakan ‘aneh’ terhadap Harry Kane mengejutkan legenda Inggris Wayne Rooney, sementara striker Bayern Munich itu disebut-sebut sebagai salah satu kandidat Ballon d’Or
Rekor Kane bersama Bayern: Pertandingan dan gol
Rooney, yang menyaksikan Kane memecahkan rekor golnya untuk Inggris, tampaknya mendukung penyerang berusia 32 tahun itu dinobatkan sebagai pemain terbaik di dunia. Pemegang gelar Bundesliga ini telah mencetak 48 gol dalam 40 penampilannya bersama Bayern musim ini.
Secara total, ia telah mencetak 133 gol untuk raksasa Jerman tersebut dari 136 pertandingan, dan sedang dalam pembicaraan untuk kontrak baru di Allianz Arena sementara spekulasi transfer diredam. Kane belum memberikan indikasi bahwa ia sedang mencari tantangan baru.
Kane berada di klub yang memungkinkannya bersaing untuk meraih gelar-gelar bergengsi di dalam dan luar negeri, dengan gelar Liga Champions yang sedang diincar saat ini, dan mencatatkan angka-angka yang menempatkannya sejajar dengan para pemain elit dunia.
Akankah Kane memenangkan Ballon d'Or pada tahun 2026?
Rooney selalu menjadi penggemar berat Kane dan telah menjelaskan kepada Press Association Sport mengapa Kane layak meraih penghargaan individu bergengsi: “Dia konsisten dalam apa yang telah dilakukannya sepanjang kariernya: mencetak gol, menciptakan peluang gol, baik di level klub maupun tim nasional. Melakukannya tahun demi tahun, namun namanya tak pernah disebut-sebut untuk penghargaan besar, yang menurut saya cukup aneh.”
Kane berkomentar tentang meraih Ballon d’Or: “Tentu saja, saya sangat ingin memenangkan Ballon d’Or. Pada dasarnya, ini adalah trofi tim yang dimenangkan oleh pemain terbaik dari tim tersebut, jadi tak peduli seberapa baik penampilan Anda dalam satu musim, kecuali Anda memenangkan kompetisi terbesar, pemenangnya kali ini akan menjadi pemenang Liga Champions atau Piala Dunia.”
Striker Inggris lainnya, Emile Heskey, baru-baru ini mengatakan kepada GOAL apakah Kane akan menjadi orang Inggris pertama sejak Michael Owen pada 2001 yang memenangkan Ballon d’Or: “Dia ada di sana, bukan? Dia pasti masuk dalam pembicaraan—terutama jika melihat apa yang sebenarnya dia lakukan, semua golnya, rekor gol yang dia pecahkan, dan dia pasti ada di sana. Hal yang menarik adalah kita sedang membicarakan Harry Kane sebagai pemenang Ballon d’Or, apakah akan sama jika dia tetap di Inggris? Mungkin tidak.”
Kapten Kane memegang peranan penting bagi perjuangan Inggris di Piala Dunia
Jika berhasil menjuarai Liga Champions bersama Bayern, sebelum memimpin Inggris sebagai kapten tim nasional di Piala Dunia 2026, Kane akan menjadi kandidat kuat untuk meraih penghargaan Ballon d’Or. Ia tentu tidak ingin melewatkan satu pun pertandingan, baik di level domestik, kontinental, maupun internasional.
Rooney mengagumi pola pikir tersebut dan tidak mengharapkan hal itu berubah dalam waktu dekat, meskipun ia ingin melihat sang penyerang nomor 9 yang tangguh itu dilindungi dengan baik sebelum memulai perjuangan baru untuk meraih kejayaan global.
Ikon Manchester United, Rooney, menambahkan: “Saya pikir aspek penting bagi Inggris adalah memastikan Harry Kane dalam kondisi fit, dan jika dia fit, dia akan menjadi alasan utama mengapa kita bisa menang jika kita memang menang. Tapi jika kamu masuk ke pertandingan dan tidak sepenuhnya berkomitmen pada pertandingan itu karena memikirkan hal lain, maka kamu berpotensi cedera.
“Setiap pemain akan mengatakan bahwa Anda bermain untuk klub Anda, dan saat bermain untuk klub, itulah yang terpenting hingga musim berakhir, lalu Anda bergabung dengan timnas Inggris dan Inggris yang mengambil alih. Saya tidak berpikir dia akan melambat. Semoga Bayern Munich sudah memastikan gelar liga cukup awal dan [pelatih kepala] Vincent Kompany memberinya sedikit bantuan!”
Perburuan gelar bersama Bayern dan Inggris
Bayern kini unggul sembilan poin di puncak klasemen Bundesliga dengan tujuh pertandingan tersisa. Mereka akan menghadapi laga perempat final Liga Champions yang sangat dinanti melawan Real Madrid, sementara Kane saat ini sedang bertugas bersama timnas Inggris menjelang laga persahabatan melawan Jepang di Stadion Wembley pada hari Selasa.