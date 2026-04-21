Penjualan tiket pertandingan pembuka Piala Dunia timnas AS tertinggal dibandingkan pertandingan lainnya

Tempat yang sama. Acara yang sama. Jumlah penjualan tiket yang sangat berbeda.

Tim Nasional Pria Amerika Serikat, tampaknya, tidak memiliki daya tarik yang sama dengan rekan-rekan mereka yang akan berlaga di Piala Dunia FIFA.

Angka penjualan tiket untuk pertandingan pembuka USMNT tahun 2026 melawan Paraguay pada 12 Juni di SoFi Stadium di Los Angeles jauh tertinggal dari beberapa pertandingan lain di kandang Los Angeles Chargers, tim NFL. Hal itu menurut sebuah dokumen yang dirilis kepada penyelenggara acara dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap permintaan yang lebih rendah dari yang diharapkan, demikian laporan The New York Times.

Bertanggal 10 April, dokumen tersebut mencantumkan 40.934 tiket yang terjual untuk pertandingan pembuka Amerika Serikat. Bandingkan dengan 50.661 tiket yang terjual untuk pertandingan Iran vs. Selandia Baru tiga hari kemudian di SoFi Stadium, yang memiliki kapasitas 69.650 penonton. Meskipun angka awal ini tidak termasuk paket hospitality dan tiket lain yang tidak dijual kepada masyarakat umum, hal ini mungkin bukan pertanda baik bagi minat terhadap USMNT di kandang sendiri.