Penjualan tiket pertandingan pembuka Piala Dunia timnas AS tertinggal dibandingkan pertandingan lainnya

Penjualan tiket pertandingan pembuka Piala Dunia timnas AS tertinggal dibandingkan pertandingan-pertandingan lain di SoFi Stadium
Tempat yang sama. Acara yang sama. Jumlah penjualan tiket yang sangat berbeda.
Tim Nasional Pria Amerika Serikat, tampaknya, tidak memiliki daya tarik yang sama dengan rekan-rekan mereka yang akan berlaga di Piala Dunia FIFA.
Angka penjualan tiket untuk pertandingan pembuka USMNT tahun 2026 melawan Paraguay pada 12 Juni di SoFi Stadium di Los Angeles jauh tertinggal dari beberapa pertandingan lain di kandang Los Angeles Chargers, tim NFL. Hal itu menurut sebuah dokumen yang dirilis kepada penyelenggara acara dan faktor-faktor lain yang berkontribusi terhadap permintaan yang lebih rendah dari yang diharapkan, demikian laporan The New York Times.
Bertanggal 10 April, dokumen tersebut mencantumkan 40.934 tiket yang terjual untuk pertandingan pembuka Amerika Serikat. Bandingkan dengan 50.661 tiket yang terjual untuk pertandingan Iran vs. Selandia Baru tiga hari kemudian di SoFi Stadium, yang memiliki kapasitas 69.650 penonton. Meskipun angka awal ini tidak termasuk paket hospitality dan tiket lain yang tidak dijual kepada masyarakat umum, hal ini mungkin bukan pertanda baik bagi minat terhadap USMNT di kandang sendiri.
"Jangan percaya omong kosong itu," kata FIFA
Seorang juru bicara FIFA mempertanyakan keabsahan data yang tercantum dalam dokumen tersebut.
“Penjualan tiket untuk Piala Dunia FIFA tetap kuat dengan tingkat minat yang tinggi untuk semua pertandingan, termasuk yang Anda soroti.”
Juru bicara tersebut menambahkan bahwa dokumen tersebut “tidak secara akurat mencerminkan penjualan aktual hingga saat ini” dan mengatakan “akan menyesatkan dan tidak bertanggung jawab untuk mempublikasikan angka-angka tersebut sebagai fakta.”
Namun, informasi lain yang hampir tak terbantahkan menunjukkan bahwa permintaan untuk pertandingan pembuka USMNT mungkin masih lebih rendah daripada yang diperkirakan semula. Pertandingan pembuka USMNT ditetapkan sebagai tiket termahal ketiga di turnamen ini selama penjualan pertama FIFA pada bulan Oktober. Tiket Kategori 1 ($2.730) dan Kategori 2 ($1.940) masih tersedia melalui beberapa siklus penjualan. Harga untuk pertandingan lain telah naik sejak tiket dirilis, sebuah indikator bahwa permintaan tinggi, sementara harga tiket untuk pertandingan pembuka USMNT tetap sama.
Harga yang tinggi dan banyaknya penawaran jual kembali menimbulkan pertanyaan mengenai permintaan
Pemantauan persediaan tiket, yang juga menjadi indikator permintaan, menunjukkan bahwa minat untuk menonton pertandingan USMNT melawan Paraguay mungkin mulai meredup. Hampir dua minggu lalu, terdapat sedikit lebih dari 2.500 tiket pertandingan yang masih tersedia di portal tiket FIFA. Hanya 10 hari kemudian, lebih dari 2.200 di antaranya belum terjual, sementara ribuan tiket lainnya tersedia di pasar sekunder.
Meskipun Presiden FIFA Gianni Infantino dengan berani menyatakan bahwa “sekitar” lima juta dari 6,7 juta tiket Piala Dunia telah terjual, laju penjualan tiket pertandingan pembuka USMNT mungkin mencerminkan realitas lain yang dapat berkontribusi pada penurunan permintaan, termasuk harga yang tinggi dan fakta bahwa tim tersebut mengalami kesulitan menarik penggemar dalam turnamen-turnamen sebelumnya.
Apa selanjutnya?
Dengan sisa waktu dua bulan sebelum Piala Dunia dimulai pada Jumat, 11 Juni, FIFA kemungkinan akan terus melepas gelombang tiket tambahan guna mengisi stadion untuk pertandingan perdana Tim Nasional Sepak Bola Pria AS.