Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja terlalu mahal, musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence sedang berada di titik tertinggi saat ini, setelah ia menjelma menjadi semacam pahlawan kultus bagi Inggris di Piala Dunia berkat sejumlah penampilan defensif yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat ia tampil dalam kedelapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel seluncur penentu di saat-saat akhir pada semifinal melawan Argentina yang menjadi viral. Namun, klub London utara itu siap hanya mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, adanya ‘pajak Inggris’ yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs punya stok bek sayap yang cukup setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan utama di sisi kanan dan Destiny Udogie juga ada di skuad, tetapi banyak suporter akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D
Untuk Inter: Ini terasa seperti sebuah kudeta transfer yang sesungguhnya bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid saat kontraknya berakhir dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua siap menandatangani kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Nerazzurri akan seorang wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah jawaban jadi untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence merupakan peningkatan dari sisi defensif dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Para juara Scudetto juga akan sangat senang dengan nilai transfer ini. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka diberi harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+
Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini belakang Tottenham musim panas ini, Spence pasti merasa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang pantas setelah penampilan Piala Dunianya yang impresif. Meski pada akhirnya ia menempatkan dirinya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah cukup sering dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dilabeli sebagai ‘rekrutan klub’ oleh Antonio Conte selama masa jabatan pelatih asal Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan kembali difavoritkan menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan berkompetisi di Liga Champions, setelah reputasinya meningkat drastis di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di Inggris, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+
Krishan Davis