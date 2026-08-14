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Djed Spence grade gfxGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Penjualan murah Djed Spence jadi keputusan yang makin membingungkan dari Tottenham: GOAL memberi nilai untuk transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Inter
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepakbola, musim panas adalah momen dalam kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena berakhirnya musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan sejumlah nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum hari penutupan pada 1 September.

Kita tahu bahwa ada sejumlah transfer yang berakhir baik untuk semua pihak yang terlibat, tetapi banyak juga yang membuat setidaknya salah satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi jika mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda tahu siapa yang paling diuntungkan dari setiap transfer besar bahkan sebelum para pemain itu resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap kesepakatan yang tuntas saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti siapa pemenang besar, dan siapa yang kalah, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Spence TottenhamGetty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, £30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun Anda melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar, dan bisa dibilang berbelanja terlalu mahal, musim panas ini tanpa mendapatkan banyak pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence sedang berada di titik tertinggi saat ini, setelah ia menjelma menjadi semacam pahlawan kultus bagi Inggris di Piala Dunia berkat sejumlah penampilan defensif yang sangat solid, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat ia tampil dalam kedelapan pertandingan Inggris di Amerika Utara. Aksinya termasuk tekel seluncur penentu di saat-saat akhir pada semifinal melawan Argentina yang menjadi viral. Namun, klub London utara itu siap hanya mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari itu setelah penampilannya pada awal musim panas, ditambah fakta bahwa kontraknya masih tersisa tiga tahun, ia sangat serbabisa, sedang memasuki tahun-tahun puncaknya dan, tentu saja, adanya ‘pajak Inggris’ yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs punya stok bek sayap yang cukup setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan utama di sisi kanan dan Destiny Udogie juga ada di skuad, tetapi banyak suporter akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti sebuah kudeta transfer yang sesungguhnya bagi Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid saat kontraknya berakhir dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan yang pertama bergabung ke Chelsea dan yang kedua siap menandatangani kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Nerazzurri akan seorang wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya dalam membantu serangan maupun mematikan winger lawan, pemain internasional Inggris itu adalah jawaban jadi untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Meski ia belum tentu bisa menyamai ancaman serangan besar dari Dumfries, Spence merupakan peningkatan dari sisi defensif dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapisi Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Para juara Scudetto juga akan sangat senang dengan nilai transfer ini. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka diberi harga £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini belakang Tottenham musim panas ini, Spence pasti merasa ia sedang melangkah ke sesuatu yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang pantas setelah penampilan Piala Dunianya yang impresif. Meski pada akhirnya ia menempatkan dirinya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah cukup sering dipermainkan selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan dalam dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dilabeli sebagai ‘rekrutan klub’ oleh Antonio Conte selama masa jabatan pelatih asal Italia itu yang berakhir buruk. Setelah flirt dengan degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan kembali difavoritkan menjuarai Serie A dan, tentu saja, akan berkompetisi di Liga Champions, setelah reputasinya meningkat drastis di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di Inggris, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


    • Iklan
  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, €22 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebanyak yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berupaya mengubah tuntutan selama negosiasi, bahkan sempat meminta hingga klausul pelepasannya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Kenyataannya, mereka tidak berada dalam posisi tawar yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin pindah ke London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta harga jauh lebih besar. Meski begitu, uang tersebut akan cukup membantu Rayo memperkuat tim dan membangun dari finis di peringkat kedelapan La Liga untuk musim kedua beruntun pada musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea jelas perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid saat Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya mengenai apakah Chavarria memiliki standar yang dibutuhkan, meski ia dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta tertinggi yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ia harus mengisi kekosongan besar, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, sehingga Chavarria kemungkinan besar akan berperan sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda tersebut. Total paket sebesar €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang ditaksir bernilai £60 juta ($81 juta), meski pada akhirnya ini bisa saja hanya menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Ini kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun saat naik ke La Liga setelah bos Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang proaktif dan nyaman saat menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu serta bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mewujudkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan mendapat banyak kesempatan untuk mengesankan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menjelang pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dilaporkan akan menanggung gaji Araujo sepenuhnya, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, itu akan membuka ruang bagi juara Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali menjadi starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah lama tidak bergantung kepadanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan adanya opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi biaya transfer yang signifikan dari pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski kini Flick mungkin perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di berbagai lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dilaporkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo demi meredakan krisis di lini belakang setelah Ibrahima Konate pindah gratis ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan anyar Jeremy Jacquet masih berusaha kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa dimainkan sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi jangka pendek. Namun, pemain 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak meyakinkan, dan kesulitan tampil meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau membangun kerja sama yang solid dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dilaporkan keberatan membayar £60 juta untuk target mereka sebelumnya pada musim panas ini, Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi kepercayaan dirinya. Araujo beruntung karena klub elite Eropa lain masih menginginkannya di tengah masalah konsistensi yang dialaminya, dan ia akan sadar akan konsekuensi yang mungkin timbul jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan harapan bisa kembali benar-benar menikmati sepakbolanya, setelah melalui periode sulit tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan gemuruh suporter fanatik Anfield tentu akan memberi Araujo dorongan adrenalin besar. Ia juga merupakan bek yang proaktif dan akan menghadirkan kekuatan udara yang nyata ke pertahanan Liverpool, serta sangat cocok dengan sistem agresif Iraola. Awal baru ini bisa jadi persis seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan mendasar yang membuatnya begitu banyak dikritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

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  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, £30 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu senang bisa mendapatkan nilai transfer yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang tak pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk bonus merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap menyedihkan melihat pemain didikan sendiri pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan tim ketika ia dipanggil pulang dari masa peminjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali fit setelah mengalami ruptur ACL, sehingga penjualan pemain menjadi sebuah keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini mencerminkan kemajuan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia merupakan pemain timnas Inggris, Chalobah bisa tampil tidak konsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis suporter Chelsea, sementara yang lain lebih memakluminya karena ikatannya selama 19 tahun dengan klub. Total paket senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat agak mahal, tetapi Como berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa akan sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat bisa jadi cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara sejujurnya, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah cukup lama mencoba menguangkan dirinya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk menjualnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil mengesankan, sebelum dipanggil kembali lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu ketimbang nama-nama seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar tuntas bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling diminati di Eropa, di tepi Danau Como. Tak akan mengejutkan jika ia mampu beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle United. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham dengan nilai £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi sekarang kondisinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur untuk mengisi peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah top skor Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang tertinggi di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi teladan dan kerap menyeret rekan-rekannya bangkit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat berat untuk menstabilkan ruang mesin tim setelah ia resmi menggantikan Eddie Howe di pinggir lapangan, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa terbukti mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal yang telah lama dinantikan ke puncak sepak bola Inggris. Guimaraes dapat dengan mudah langsung bermain bersama Martin Odegaard sebagai pemain nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menambah dinamisme dalam serangan dan agresivitas dalam bertahan, setelah memenangi lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia sangat cocok dengan gaya yang diinginkan Arteta. Kekuatan di lini tengah menjadi alasan utama kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengungguli mereka sekarang setelah Guimaraes menyempurnakan unit sentral mereka yang menakutkan. Hal yang sama juga bisa terjadi di Liga Champions jika mereka berhadapan lagi dengan Paris Saint-Germain, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi yang selama ini sulit didapatkan itu. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Di usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan menciptakan empat gol untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruh talismaniknya, meski itu terjadi sebelum tersingkir dengan mimpi buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta secara rutin bersaing memperebutkan trofi-trofi terbesar. Ia luar biasa secara teknik di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas serta mentalitas pantang menyerahnya, dan Guimaraes benar-benar memenuhi semua kriteria sebagai sosok idola yang dibuat khusus untuk para pendukung setia Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang melekat padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono bisa menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari segi fisik dan taktik, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada risiko ia akan kembali ke Madrid musim panas depan dengan kepercayaan diri yang makin terkuras dan nilai pasar yang turun signifikan. Di sisi lain, Real juga mungkin tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono bahkan jika ia tampil bagus di Fiorentina, setelah menuntaskan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda semakin turun dalam urutan pilihan skuad. Bisa dibilang Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan sekarang ada banyak rintangan di jalannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai: F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah untuk La Viola saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas ekstra ke dalam skuad Fabio Grosso, sekaligus memberi fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa beroperasi sebagai nomor 10 atau di sayap kanan, dan ia akan lapar untuk membungkam para peragu serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas dari Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan untuk kesepakatan serupa di masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono tiba di Real dengan banyak sorotan, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat sebagai sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan torehan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang berkepanjangan, dan rasa frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena memprotes wasit secara tidak perlu saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja ini masih harus banyak berbenah dalam hal kedewasaan, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukannya jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam perjanjian dengan Fiorentina, jadi impiannya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan cara City dan Pep Guardiola menangani James Trafford. Didatangkan kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 demi menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diharapkan menjadi kiper No.1 di Etihad musim lalu setelah kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki musim baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik di dunia, dari PSG, yang langsung mendorong pemain muda Inggris itu kembali turun dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa belas kasihan memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari sudut pandang finansial mereka akan sangat senang karena meraih keuntungan yang cukup signifikan dari seorang pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda berperingkat tinggi dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti keberhasilan transfer yang luar biasa bagi Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad pada musim panas ini dan bisa menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka mengambil langkah yang tepat musim depan. Trafford mengikuti jejak free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina yang sangat dihargai Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberi solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai calon kiper No.1 Inggris pada masa depan, Newcastle diketahui mengagumi pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih di antara banyak tim Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa klub itu bisa naik di klasemen serta terhindar dari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Total paket senilai £45 juta ($60,5 juta) tergolong besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh hanya sebagai pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin akan mematok harga dua kali lipat dari jumlah itu kepada salah satu raksasa Eropa dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini adalah upaya kedua Trafford menjalani karier jauh dari Man City, dan kini ia akhirnya punya peluang nyata untuk memantapkan diri sebagai kiper No.1 Premier League dalam jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah musim lalu berbicara terbuka soal perlunya bermain lebih sering, dan ia akan berharap ini menjadi transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai kiper No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan penjaga gawang Everton itu di Premier League, dan jika ia mampu mengangkat posisi Leeds di klasemen sambil menarik perhatian Thomas Tuchel, sangat besar peluang ia akan diberi kesempatan setelah masuk ke dalam skuad Piala Dunia racikan pelatih asal Jerman tersebut meski berstatus pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang klub seperti Newcastle atau klub-klub yang disebut 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup keuntungan €120 juta dari seorang pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Pemain-pemain seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo sama-sama mengasah kemampuan mereka di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah motor di balik laju Leipzig finis di posisi ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir akurat, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan kembali ke zona Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan tim yang asing dalam mencairkan aset terbaik mereka; bahkan, seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan segera menemukan permata lain, dan jika Diomande langsung nyetel di Real, itu hanya akan semakin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi itu tampaknya memang satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama Anda di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan baru akan kembali pada 2027 saat ia melanjutkan pemulihannya dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada saran bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berupaya merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande lebih banyak beroperasi dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi tandem yang sempurna untuk full-back yang gemar overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, karena memiliki kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk bertarung merebut kembali bola. Diomande masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan kedekatannya dengan La Liga juga seharusnya membantu proses transisi. Mengalahkan klub-klub seperti PSG dan Liverpool untuk mendapatkan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kenaikan luar biasa menuju ketenaran. Sebagian besar penggemar kasual belum menyadari keberadaan Diomande pada saat ini tahun lalu, ketika ia menyelesaikan kepindahan senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai dari tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan dirinya sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan 23 kontribusi gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Pemanggilan ke Piala Dunia pun menyusul, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading melaju ke babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target bagi sejumlah klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan banderol €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, gratis)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dalam momen terbaik yang sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengherankan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama laju mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tak seorang pun bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain Mesir itu hanya mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool terpuruk ke peringkat kelima di Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka menyindir Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah standar, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi pihak yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti lewat sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika melihat ke belakang, Liverpool seharusnya tidak pernah melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan senilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Gagal mendapatkan biaya transfer untuk Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu kudeta terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Tahun-tahun terbaik Salah memang sudah lewat pada usia 34, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa untuk klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan masih berada jauh di bawah bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dengan rival-rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas impian yang juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa pinjaman terbaru untuk kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun chemistry dengan Paul Onuachu, yang musim lalu menjadi salah satu pemenang Sepatu Emas dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing di puncak dan melaju jauh di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun Anda melihatnya, turun dari pemain terbaik di Premier League menjadi pemain bebas transfer ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia harus membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan membuat para pendukung paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan menutup karier gemilangnya dengan akhir yang hambar. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma tersebut, yang merupakan penilaian sangat buruk mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi itu hanya karena levelnya turun sangat jauh. Kepindahan ini tidak menambah apa pun pada warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia bisa menyingkirkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola, alih-alih bersusah payah agar tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Ini situasi yang cukup aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang memanggil, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Pemain internasional Inggris itu tetap menjadi bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Stadion Gtech musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter. Kepergiannya, karena itu, meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah kepergian permanen Frank Onyeka ke Coventry dan kepindahan mantan kapten Christian Norgaard ke Arsenal musim panas lalu. Setelah jendela transfer yang sejauh ini berjalan tenang, Brentford kini masuk ke pasar dengan gebrakan besar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, bergabung dengan biaya rekor klub senilai £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris tersebut. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson hampir mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menjadi perubahan yang sangat besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicibir, yaitu mencoba menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten pemenang Premier League dan Liga Champions yang sangat dihormati karena kemampuan kepemimpinannya, serta memiliki mantan bos Chelsea dan kini pelatih Inggris Thomas Tuchel di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dalam konteks permainan, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu didatangkan bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis ketika Chelsea kerap goyah. Meski begitu, ia harus merebut hati basis suporter, mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi rasanya Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan membuat dirinya tersedia dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang tak biasa setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Pada usia 36 tahun, ini adalah peluang yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu kemungkinan besar akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti tentu akan sangat menarik baginya pada tahap karier gemilangnya ini. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga akan diharapkan mengantarkan era baru di luar lapangan saat Chelsea berupaya merombak budaya mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk trofi-trofi besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tak akan berani bertaruh melawannya untuk gagal. Kontrak dua tahun, yang berarti ia terlindungi hingga usia 38 ketika ia bisa saja pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, dirahasiakan)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan biaya signifikan mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Transfer ini menjadi kesepakatan ke-13 yang diselesaikan antara kedua klub sejak dimulainya musim 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg tentu sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco mencatatkan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran penting dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi sebagai playmaker yang bermain lebih ke dalam sekaligus gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta terbaik mereka tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco bisa dibilang keputusan yang sangat mudah bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan, baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco pada awalnya mencuri perhatian sebagai full-back. Dengan kualitas teknik melimpah dan agresivitas tinggi, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di wilayah lawan dan bekerja tanpa lelah untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan meredakan dampaknya jika Enzo Fernandez pada akhirnya tergoda pindah ke Real Madrid, dan ia juga masih punya banyak potensi yang bisa dikembangkan. Nilai B+

    Untuk Barco: Ini adalah kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang terakhir kemudian membelinya secara permanen pada musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya untuk mengasah aspek fisik dalam permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi dkk. di panggung Piala Dunia yang menegangkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Ia mungkin juga harus membiasakan diri dengan peran kecil di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso dan para pemain senior Chelsea, Barco bisa berkembang menjadi anggota penting dalam proyek ambisius BlueCo pada tahun-tahun mendatang. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sebenarnya sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih yang cukup jauh musim lalu dan pencetak gol terbanyak ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, apalagi ketika peluang yang begitu tak terduga muncul untuknya di usia 35 tahun, tetapi ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler akan bertekad mengamankan pengganti yang sepadan, terutama dengan penyerang muda Yunani yang sangat dihargai, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami cedera ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Untuk saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter menjadi satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson sudah kembali dari masa peminjamannya di Roma. Saat ini belum jelas kepada siapa mereka akan beralih di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap sempat muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea mengenai kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea sudah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang “matang” dan “tangguh secara emosional”, seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah satu lagi musim yang sangat mengecewakan di bawah kendali BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski kariernya sudah berada di penghujung. Dia juga bukan sekadar pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menjalani kampanye mencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, sementara catatan terbaik keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan telah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan gol pertamanya datang saat membela Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pelapis Joao Pedro, yang berarti The Blues masih harus bekerja soal pemain yang akan dilepas, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker dalam skuad mereka. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberikan kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah kesempatan yang jelas tak bisa dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam resume-nya yang sudah impresif, tempat di mana dia akan memiliki kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati, Xabi Alonso, dan kemungkinan besar akan diberi pengaruh signifikan di ruang ganti ketika klub berusaha mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia tidak akan menjadi starter reguler, tetapi sangat mungkin dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan ketika Pedro diistirahatkan, sementara dia seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan kembali bereuni dengan Pedro, yang dengannya dia memiliki koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna, begitu pula untuk Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu sudah tak terelakkan. Bek itu terus diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Manajer City yang kini sudah mantan, Pep Guardiola, sempat memberi isyarat pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi jalan terjal untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin, yang membuatnya absen dalam 18 pertandingan, kemungkinan besar mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah itu tetap menikmati masa tinggal gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini sulit diraih. Stones tanpa ragu akan dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi perpisahan mungkin memang masuk akal pada tahap ini. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, ia juga tidak akan menghasilkan biaya transfer yang besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City mungkin juga akan senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko yang cukup besar dalam kepindahan ini bagi Inter, bahkan jika ini merupakan transfer gratis. Namun, mereka akan berharap sudah mengimbangi risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk meneken kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih sedikit daripada yang ia dapatkan di Etihad. Kini, juara Scudetto itu hanya perlu berharap bahwa pemain internasional Inggris tersebut bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Saat berada dalam kondisi terbaik, ia tetap merupakan salah satu bek tengah dengan kemampuan olah bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas. Serie A bisa dibilang menjadi semacam tempat nyaman bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa ritme yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada seorang pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa bek asal Inggris itu berpotensi bermain selama bertahun-tahun lagi di liga yang tidak seintens itu. Inter juga bisa jadi memandang ini sebagai semacam kudeta transfer, setelah kabarnya mengalahkan klub-klub seperti Chelsea dan Arsenal untuk mendapatkan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa benar-benar meninggalkan masalah kebugarannya di Italia. Ini bukan hanya kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan terus bersaing memperebutkan gelar-gelar besar, baik di kompetisi domestik maupun Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Ia mungkin belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun, Stones sangat mungkin telah memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan ritme Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia seharusnya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri soal peluangnya menjadi starter dalam sistem tiga bek Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Hal itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap masuk dalam persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris melampaui musim panas ini setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace mengeluarkan hanya £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat usianya 24 tahun, jadi mereka tentu sangat senang karena hampir melipatgandakan uang mereka hampir tiga kali lipat dalam waktu sesingkat itu ketika model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian kunci dari skuad juara Piala FA dan Conference League dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang juga piawai memainkan bola, Palace pasti sudah mengantisipasi minat terhadap pemain timnas Prancis itu dan kabarnya juga mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang tengah melambung, tetapi dana itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan neraca setelah Palace berbelanja besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo melanjutkan dorongan mereka untuk menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di lini bek tengah mereka, dengan tidak satu pun dari kumpulan opsi yang ada saat ini benar-benar menonjol sebagai solusi berkualitas jangka panjang, selain Levi Colwill yang sudah kembali fit. Di luar pemain timnas Inggris itu, situasinya agak berantakan; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu satu bek tengah lagi setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan besar berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin akan merasa bahwa, meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) adalah nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan juga pemain timnas penuh Prancis yang mendekati tahun-tahun puncaknya. Terlebih lagi, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Memasukkannya bersama Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Kini tinggal memangkas pemain-pemain yang tidak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah kualitas serta pengalaman lagi, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah memenangi trofi mayor pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior timnas Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain 26 tahun itu diketahui ingin terus menguji dirinya dan bermain di level tertinggi, dan dia lebih dari pantas mendapatkan kesempatan untuk naik kelas ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan tangguh yang konsisten di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; dia tetap berada di ibu kota, dan dia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan awal yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya dengan cepat menjadi figur populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada perasaan yang campur aduk. Di satu sisi, Forest tentu sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang sangat penting saat mereka pertama kali lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Benar-benar semuanya mengalir melalui dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Setidaknya, uang bukan masalah. Terlepas apakah nilai sebenarnya £116 juta atau £130 juta, Forest menyebut yang terakhir, itu tetap jumlah uang yang sangat besar untuk pemain yang didatangkan hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang rapat adalah kepuasan, karena Forest benar-benar berhasil mengerjai City dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau setidaknya, dia memang harus menjadi itu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya secara terbuka, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City memang tetap membutuhkan penerus yang layak untuk takhta pemain berusia 30 tahun tersebut. Lagi pula, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Namun, Anderson tampak cocok. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, yang mencatat lebih banyak sentuhan dan memenangi lebih banyak duel daripada pemain lain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia terlihat sebagai sosok yang sangat pas untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, di usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. City jelas tidak mungkin harus membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih membela Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat di waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui Forest. Dia sudah menunjukkan bahwa dirinya memiliki potensi untuk bermain di level tertinggi dan sekarang dia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer ini akan membawa tekanan yang sangat besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris berbakat pertama yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan yang sangat, sangat besar di antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang emas baginya untuk menegaskan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa begitu cepat melepas Garnacho pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa semusimnya yang mudah dilupakan di London barat serta banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim demi menuntaskan transfer dari Stamford Bridge, dan kepindahan itu kini dengan cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban beli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh dari valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu sangat mereka sukai, terutama setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah langkah yang akan memicu kekhawatiran di kalangan fan Villa. Pelatih kepala Unai Emery tampaknya menjadi pendorong utama di balik upaya mereka merekrut sang pemain, karena ia menginginkan winger yang cepat, dan harapannya adalah ahli taktik asal Spanyol itu bisa memulihkan kepercayaan diri Garnacho. Namun, terasa ada risiko besar yang melekat karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan semangat dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya menjadi talenta menonjol saat di Manchester United. Pemain sayap itu tidak terlihat mampu menyamai angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal memberi hasil sementara Villa tetap wajib membelinya pada akhir musim, terlebih kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan finansial, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari transaksi Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dikurangkan. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Sebuah awal baru untuk kedua kalinya dalam rentang setahun, Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko melihat kariernya meluncur ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan performa terbaik dari pemain yang sebelumnya tampil di bawah standar, dan kepergian Rogers berarti ada satu tempat yang terbuka di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanan di pundaknya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut ‘big six’, karena para pendukung setia di Villa Park memiliki ekspektasi sangat tinggi setelah tiket ke Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menjadi keuntungan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti waspada terhadap nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu melalui peminjaman yang tampak sangat mudah diwujudkan menjadi transfer permanen dengan kewajiban beli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang masuk skuad pertandingan. Sang manajer punya rekam jejak seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika ia bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge akan sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasi juga tampaknya berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi juara Belgia itu terhadap sang winger. Klub penjual berada dalam posisi yang kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berusaha menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas pasca-Piala Dunia, dan Tzolis memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menjalani musim individu yang luar biasa pada 2025-26, dengan membukukan total 51 kontribusi gol yang mencengangkan, yakni 22 gol dan 29 assist, di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja ada risiko dalam transfer ini, meskipun biayanya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis tampil sangat kesulitan pada periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan The Canaries memang menuju degradasi, sehingga akan ada tanda tanya soal apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepak bola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki fisik serta kecepatan untuk meraih sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun itu, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal bersama FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah mempertahankan standar tinggi yang ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia memiliki kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan ketertarikan mereka, jadi ia pasti sangat gembira karena transfer ini terwujud. Kini kerja keras dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini adalah yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi tersebut. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk meneken kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa dia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga melakukan pekerjaan bagus dengan mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi cerdik. Kami sudah sangat sering mengkritik Barca selama bertahun-tahun terkait urusan transfer mereka, dan memang pantas begitu, tetapi kredit patut diberikan ketika memang layak, karena ini bisa terbukti sebagai bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi predikatnya sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi usianya masih 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting daripada hal lain, Hansi Flick percaya dia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang dia beri debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang sempurna. Adeyemi tampak seperti calon superstar saat bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi itu tidak pernah benar-benar terjadi baginya. Musim lalu jelas ada tanda-tanda bahwa dia mungkin akhirnya mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich itu. Kabar baiknya, dia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilainya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan dibebankan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah. Adeyemi punya fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara radikal pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat untuk Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Andai Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam posisi dan 13 poin di atas Chelsea, dan akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak punya kompetisi antarklub Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu sama sekali tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa untuk Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para suporter saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer yang luar biasa. Perkiraannya, musim panas ini Rogers akan menuju London utara, bukan barat. Namun, meski ada dugaan masalah anggaran akibat kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea berhasil mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diburu di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota 'bomb squad' Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum bursa transfer ditutup, dan dengan biaya yang sangat dinaikkan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah kemajuan telah dibuat di balik layar dalam upaya mencarikan klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutup biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru memiliki dua musim Premier League yang cukup bagus, dan hanya satu gol dari 22 penampilan untuk England. Namun, lini depan berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro jelas bisa sangat berbahaya di bawah asuhan Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah perkembangan yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya, Rogers sudah sangat ingin pindah ke Emirates, tempat dia diperkirakan akan mengisi posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri serangan Arsenal racikan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa pikirannya berubah setelah dipengaruhi Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Meski begitu, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih penting dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Secara adil, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tidak stabil, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena sekarang dia bisa bermain di Premier League bersama sahabat baiknya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi 'cold' dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan pahit. Kecenderungan Tielemans untuk mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia dalam rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tidak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pelatih asal Spanyol itu tampil sangat buruk ketika Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangi satu dari tujuh laga Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan pemain inti, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis keempat di Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta benar-benar sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi absen panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai kemudian muncul kabar bahwa transfer itu hampir rampung menjelang persaingan. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan diam-diam. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia juga jelas sudah memiliki beban pertandingan yang sangat banyak, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tidak mampu memenuhi harga untuk kesepakatan pemain-pemain target utama mereka di lini tengah, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman skuad, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan nominal seperti ini, dia pada akhirnya bisa terbukti sebagai salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat. Tielemans sudah lama digadang-gadang akan bergabung dengan salah satu elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, itu memang tidak benar-benar terlihat akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya saat ini, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan statusnya sendiri. Namun, United tanpa diragukan lagi berada di level lain dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk menunjukkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan teknik hebatnya di salah satu panggung terbesar dalam sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang aneh terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang musim 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United sebesar £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti jelas terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan besar dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi uang besar yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin memang terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Ini adalah salah satu transfer yang agak membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama lini tengah Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing bergabung dengan Man City dan Tottenham, United dengan panik beralih ke Santos saat mereka berusaha menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Memang dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United tetap 'tenang' setelah upaya memburu Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket £50 juta terbilang mahal untuk pemain yang jelas bersedia dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal untuk sosok yang tidak akan menjadi starter pasti setelah bursa transfer ditutup. Harapannya adalah bahwa, pada usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level lain untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia dicoret dari skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah menjalani musim di mana dirinya keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea demi mencari 'kesempatan bermain reguler di tim utama'. Apakah dia akan mendapatkan menit bermain lebih banyak di Old Trafford dibanding yang dia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa membutuhkan awal baru jauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian terus-menerus di kursi pelatih di Chelsea, meski tidak ada jaminan bahwa United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang pada dasarnya akan berarti menit bermain lebih banyak mengingat klub yang segera akan menjadi mantan timnya itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, semuanya akan bergantung pada sang pemain untuk memastikan dirinya memantapkan posisi sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembungnya benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan mengejutkan Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub yang didukung negara itu menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal tentang posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya transfer yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Namun sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir musim yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, benar-benar mewakili matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar membuat trauma bagi para penggemar adalah bahwa ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub dari Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa sedikit terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar akan disia-siakan juga. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan luar biasa lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan lagi rekor biaya transfer mereka untuk Tonali. Apakah ini pertanda keputusasaan atau bukti ambisi masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini hanya bukti bahwa pasar transfer sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak layak dihargai dengan biaya serupa?! Gelandang timnas Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan ia terlihat sebagai taruhan yang bahkan lebih baik untuk berkembang di bawah sesama kompatriotnya, Roberto De Zerbi, dibanding Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level paling tinggi tetap merupakan sebuah perjudian, dan perjudian yang sangat harus berhasil bagi Spurs. Namun untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hemat/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan ketua eksekutif Daniel Levy, kini mereka melihat klub mereka membuat rival-rival Premier League tak berkutik untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di pasar. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, ia justru bergabung dengan tim yang finis di peringkat ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa alasannya? Jelas, tidak pernah ada peluang klub Serie A memiliki dana yang cukup untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan untuk pulang ke tanah air, dan tim-tim elite Inggris pun bisa dimaklumi mundur karena harga yang diminta Newcastle. Alhasil, Tonali berakhir di Tottenham, tempat ia kini bersiap menghabiskan tahun-tahun puncaknya, yang tak bisa dimungkiri terasa ganjil. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah "jika" yang besar, mungkin kepindahan ini akan berakhir baik untuk Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda patut mempertanyakan keputusan Inter memasukkan klausul rilis serendah itu dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera pergelangan kaki dan operasi setelahnya menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski demikian, pada performa terbaiknya ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik, sehingga €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang seharusnya bisa mematok harga jauh lebih tinggi di pasar saat ini untuk pemain yang kontraknya masih tersisa dua tahun. Inter mungkin memang tak punya banyak pilihan; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat sebagai satu lagi bisnis yang sangat cerdik untuk Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Dumfries bernilai setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya itu, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang ketimbang bertahan, sehingga membuat Madrid memiliki sedikit ketidakseimbangan di posisi tersebut yang bisa dieksploitasi tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar opsi jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi pelayan setia Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan mencatatkan 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter merebut gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas layak mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhirnya, dan banderol rendahnya berarti tekanan terhadapnya di Bernabeu akan sedikit berkurang. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia mampu menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho mengenai peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan dibutuhkan, dan Fernandes adalah salah satu aset paling berharga mereka, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan angka persis seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal itu meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, dewan direksi klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Ini menjadi bukti lagi bahwa klub ini serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Spurs bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah berada dalam posisi seperti itu lagi, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah sebuah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sejak lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi meyakininya sebagai sosok yang sempurna untuk gaya bermainnya. Namun, ada nuansa kepanikan yang tak bisa disangkal dalam kesepakatan ini. Spurs, seperti yang sudah kita lihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, berniat melakukan apa pun yang diperlukan untuk membenahi lini tengah mereka yang medioker dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menahan minat dari klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Spurs, dan harus segera, atau itu akan cepat menjadi senjata baru untuk menyerang para pemilik klub. Bahkan, untuk memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa ia bisa seperti itu. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sekilas ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia malah berakhir di Spurs, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang cenderung menyamping. Namun, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan lagi adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang sama sekali berbeda. Tentu saja ada sedikit kekhawatiran soal berapa lama pelatih Italia itu sebenarnya akan bertahan di Spurs, mengingat tidak satu pun pihak dikenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat secara bertahap selama periode itu. Karena itu, hanya soal waktu sebelum ia direkrut oleh salah satu tim top Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum menetapkan harga untuk Saibari, mengingat selalu ada kemungkinan ia akan bersinar di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang direkrut dari Genk dengan harga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Uang tersebut juga kemungkinan besar akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu memenangi trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual pemain terbaik mereka. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari terus meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol di ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah lama dikerjakan Bayern. Ini bukan langkah reaksioner terhadap pemain acak yang mendadak mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan yang tepat antara teknik, etos kerja, dan fleksibilitas untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat ada hal yang membuat penilaian itu patut diragukan. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang mencuri perhatian para penggemar sepakbola lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski memaksakan diri masuk ke susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa menjadi sesuatu yang mendekati mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan ia merasa, dengan alasan yang bisa dipahami, bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna untuk skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tak diragukan lagi terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya daripada Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah mencapai kesepakatan untuk menjual Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi bisnis cerdik untuk Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang merupakan lulusan akademi mereka, tetapi hanya sempat membuat segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah memutuskan sejak beberapa waktu lalu untuk mencairkannya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain berusia 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin sedikit disayangkan Palestra tidak bertahan di Bergamo dan memberi kesan di klub yang ia masuki sejak usia 10 tahun, begitu Inter dan Chelsea menyatakan minat, pikirannya berubah dan mempertahankannya memang selalu kemungkinan besar akan menjadi perjuangan berat. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan pelatih kepala. Pria Spanyol itu dilaporkan menyetujui transfer ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam waktu 24 jam untuk membajak langkah Inter merekrut Palestra. Ia sebelumnya diperkirakan luas akan bergabung dengan juara Scudetto itu, jadi dalam pengertian tersebut ini jelas sebuah kudeta transfer. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan bertenaga, Palestra, yang dinobatkan sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia semestinya pas dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, muncul kesan bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan di usia 21 tahun ia masih mentah dengan baru satu musim yang layak di level tertinggi. Karena itu, ini juga menghadirkan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat kecil dan yang diyakini sebagai klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskannya. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji diri di kasta tertinggi Inggris. Ia akan termotivasi oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama pemain muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia juga bisa jadi dipengaruhi oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang menunjukkan bahwa ia berpotensi menjadi figur kunci di bawah manajer baru itu. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Juara Eropa itu bakal tertawa sampai ke bank setelah menemukan pihak yang bersedia membayar uang dalam jumlah sekonyol itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, perlu diingat, sempat digadang-gadang sebagai jawaban atas masalah lini serang PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas tidak mencerminkan hal baik bagi pemain Portugal itu. Begitu pula fakta bahwa di level internasional dia masih menjadi pelapis Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun. Jadi, tim-tim papan atas dunia jelas tidak mengantre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan angka €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan serangan mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Dia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa dia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, banderol harganya tidak masuk akal, terlebih untuk tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Alhasil, para suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini pontang-panting mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Walaupun transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale memiliki hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun tahu pasti mengapa Milan merasa perlu membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang yakin dia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena dia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang sama dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama dinantikan bagi sang pelapis abadi untuk menjadi pemeran utama. Kami sempat mengira ketika Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, seorang bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap bertahan dengan Ronaldo, dan dengan begitu menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa dia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu bagus untuk benar-benar memberi tekanan kepada Ronaldo dan Martinez. Ceritanya serupa di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Dia hanya sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang cukup baik. Yang krusial, kini dia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, yang tetap merupakan salah satu klub terbesar dalam sepakbola dunia. Tekanan kepadanya untuk membenarkan banderol harganya akan sangat besar, karena meski ini sudah merupakan biaya yang tinggi, jumlahnya benar-benar raksasa untuk ukuran klub Serie A. Sekarang giliranmu, Goncalo, sudah waktunya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Ini lagi-lagi menjadi langkah bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasi mereka sebagai salah satu klub penjual terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin baik karena kontrak Van Hecke di Stadion Amex akan habis hanya dalam 12 bulan. Karena itu, mereka pasti senang bisa mendapatkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya sempat dilaporkan bahwa valuasinya mencapai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa peminjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi di bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka serta Igor Julio yang akan kembali dari masa peminjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang bekerja sama dengan Van Hecke selama waktunya di Brighton, tetapi sulit menghindari kesan bahwa Spurs telah dibuat membayar terlalu mahal untuk bek tengah tersebut setelah laporan-laporan itu muncul yang menyebut Brighton menilainya £70 juta, meski faktanya ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Anda mungkin berpikir bahwa kesepakatan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya semestinya secara realistis berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton terkenal sebagai negosiator yang sangat tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang pada musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya Micky van de Ven bisa saja mengikuti. Setidaknya, Tottenham mendapatkan seorang bek yang sudah terbukti di Premier League yang, pada usia 26 tahun, belum mencapai puncaknya, punya distribusi bola yang bagus dan memiliki daya juang serta kemampuan kepemimpinan yang sangat mereka kurang miliki. Pemain internasional Belanda itu sangat mungkin membentuk kemitraan bek tengah wajah baru dengan rekrutan bebas transfer Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang sang pemain, ini adalah kepindahan yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya memperjelas bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu tingkat dari Brighton pada titik tengah kariernya dan sangat mungkin melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar lagi setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti ketertarikan mereka yang dilaporkan, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan sepak bola Eropa dalam bentuk apa pun. Setelah pernah bekerja dengan sosok Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang semestinya membantunya beradaptasi dengan cepat. Satu-satunya arah bagi Spurs sekarang memang ke atas setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan kemitraan dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan akan menjadi periode transisi setelah mereka terhindar dari ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin tampak meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu hanya seharga €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang selalu akan terkendala klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan mengalir ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan untuk klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis tersebut membuat Osasuna tidak punya banyak ruang untuk menentukan nilai transfernya. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus menambah panas rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang melihat adanya peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer itu meski negosiasi sudah memasuki tahap lanjut dan tawaran Newcastle sendiri kabarnya telah diterima. Liverpool tentu sudah akan memandang ini sebagai sebuah pencapaian besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian setinggi itu dengan biaya yang pada akhirnya bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang 22 tahun yang direct, cepat, dan juga bekerja keras dalam bertahan itu tampak seperti sosok yang ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru tersebut kabarnya mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghambat jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal tersebut tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah tawaran dari Liverpool dan Newcastle sama-sama diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Munoz sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih baru berusia 22 tahun, ia sudah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini sudah menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi ternama Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna hanya satu tahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa beradaptasi dan menegaskan dirinya sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk merebut tempat di tim inti, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan kontribusi keseluruhannya dengan Liverpool juga masih diperkirakan akan mengejar winger ajaib RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya akan mendapatkan banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam situasi serba sulit terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari jika kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada musim juara 2024-25, maka mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi pemain Prancis itu pada akhirnya pergi dengan gratis setelah menjalani musim individu yang buruk. Pada akhirnya, akan terasa sangat aneh jika Liverpool mengabulkan tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, dilaporkan sekitar £250.000 per pekan, di tengah kampanye yang berantakan dan diwarnai serangkaian kesalahan besar, dengan negosiasi melelahkan yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan berujung tanpa hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan besar atas waktu semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, Real Madrid tampaknya akan memberikan kepada target jangka panjang mereka, Konate, jenis gaji selangit yang ia inginkan, yang meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruknya performa sang bek tengah sepanjang upaya lemah Liverpool mempertahankan gelar. Perlu diingat bahwa Real Madrid dilaporkan sempat memutuskan untuk mengakhiri minat mereka pada pemain tersebut pada November tahun lalu, dan itu cukup menggambarkan situasinya. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus pada hari terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia mungkin masih belum memasuki tahun-tahun puncak untuk pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang bertaruh bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger telah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berujung buruk mengingat sorotan besar di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Pemenang terbesar dari situasi ini jelas adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji fantastis yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di lingkungan Bernabeu yang begitu menekan, akan ada jauh lebih sedikit kesabaran untuk jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia memiliki kesempatan untuk memantapkan dirinya sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid era baru Jose Mourinho. Namun, apakah itu sesuatu yang benar-benar mampu ia lakukan masih jauh dari jaminan. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo, secara sederhana, adalah salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, serta benar-benar menjadi bagian integral dari periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Bahkan, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah sosok pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah sebabnya pelatih asal Catalunya itu sangat menyukainya dan bahkan meneteskan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah perpisahan yang memang sudah lama terasa akan terjadi. Melihatnya pergi secara gratis jelas bukan hal bagus dari sudut pandang finansial, tetapi itu adalah hal yang paling pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian yang luar biasa. Tetap saja, kemampuan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain berkualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga menyalip rival bebuyutan Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang beberapa di antaranya bahkan dikomentari sendiri oleh Bernardo, kepindahan ke Camp Nou sempat terlihat seperti sesuatu yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut praktis rampung dalam 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tidak diragukan lagi sudah berlalu, tetapi ia menunjukkan selama perburuan gelar Premier League musim lalu bahwa ia masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, penampilannya melawan Arsenal di Etihad sangat luar biasa. Namun, mungkin yang lebih penting dari segalanya, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi para anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah untuk memahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk merekrut pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, jika bukan lebih, Silva selalu dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, lagi dan lagi, Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan memiliki kesempatan untuk bermain bagi salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit setelah disalip Barca dari puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasana adalah tantangan yang tanpa ragu akan ia sambut dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak lagi sedinamis dulu, tetapi, seperti yang ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam hal itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin agak disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga jauh ke usia akhir 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti langkah yang aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan Chelsea sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihatnya pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang jelas membayar terlalu mahal sejak awal ketika mereka merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal di balik layar soal niatnya untuk hengkang serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka mungkin akan puas bisa mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan sosok yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer mendatang untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman di dalamnya, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan tersebut, begitu juga dengan calon pendatang baru yang diharapkan, Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terjadi, saat Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri musim panas lalu demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka menggelontorkan dana untuk Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut hasil instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya sedikit menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya berada di puncak kemampuannya, tetapi secara realistis berapa banyak tahun berkualitas tinggi lagi yang akan bisa didapatkan Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri pemain ‘Mourinho’ lewat energi dan agresivitasnya. Real kini juga mendapati diri mereka memiliki empat bek kiri tim utama, yakni pemain baru itu, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain yang keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lolos dari tim Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak dilaporkan bahwa bek itu ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tak seorang pun menyangka ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya ketika Real Madrid datang memanggil. Mengingat ia tampaknya memang dipilih oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan bergantian masuk dan keluar dari susunan XI pelatih asal Portugal itu. Namun, mengingat biaya transfer yang besar, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari para pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Perpisahan yang emosional. Robertson dengan mudah masuk dalam jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci di era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa puncaknya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah mengapa Liverpool bergerak cepat untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andai mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, semakin jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Bahkan, kekhawatiran di kalangan suporter saat ini adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim semakin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap menjadi langkah yang mengejutkan. Spurs jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit untuk memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham memang tampak kekurangan kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies memang baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Spurs masih punya Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza juga baru tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang kacau, dan dia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa dia akhirnya datang secara gratis menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi tetap ada perasaan bahwa Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Bisa dipahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Dia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya siap diberikan Spurs kepadanya. Pada akhirnya, Robertson tampil sebagai starter lebih banyak pada paruh kedua musim dibanding yang mungkin dia perkirakan, yang berarti dia berada dalam kondisi cukup baik saat menuju Amerika Utara, tetapi tidak pernah ada kemungkinan dia bertahan di Anfield karena Liverpool sama sekali tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, dia punya opsi lain selain Spurs, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia itu. Karena itu, sedikit aneh dia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin saja kini melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik dibandingkan pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan lagi mampu meningkatkan performa Spurs secara signifikan sepanjang musim panas. Meski begitu, kami tetap tidak yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara dibandingkan saat dia di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

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    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah sejak awal dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan bayaran yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serba bisa, tetapi dia belum pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan bagi Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan dana yang didapat dari Isak, dan menarik talenta papan atas tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk menggelontorkan dana besar untuk pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan kondisi internal klub justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di posisi mana pun di lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus sehingga membuat harganya terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Liverpool itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik tentang seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan suporter Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah bahan pembentuk mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa dia sempat tergoda oleh kaitan sebelumnya dengan klub kampung halamannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon berada. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan cukup mengalihkan perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim penuh bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak berlebih dari kebutuhan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Namun, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi tampil sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle