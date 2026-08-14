Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berusaha mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah sejak awal dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang situasinya, dan dengan bayaran yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, bertalenta, dan serba bisa, tetapi dia belum pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa dia layak dihargai £69 juta. Tentu saja, tantangan bagi Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan dana yang didapat dari Isak, dan menarik talenta papan atas tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle kini tak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari pintu St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk menggelontorkan dana besar untuk pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik ketika langkah pertama mereka setelah akhirnya membereskan kondisi internal klub justru menghabiskan €80 juta untuk Gordon. Pemain internasional Inggris itu tentu saja bisa menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain nyaris di posisi mana pun di lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus sehingga membuat harganya terlihat lebih masuk akal, sementara juga telah disebutkan bahwa pemain asal Liverpool itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta saat melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik tentang seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan suporter Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberi Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali punya lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah bahan pembentuk mimpi. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa dia sempat tergoda oleh kaitan sebelumnya dengan klub kampung halamannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich musim panas ini. Namun, Bayern Munich dapat dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah tantangan besar yang kini dihadapi Gordon berada. Kemungkinan kedatangan Julian Alvarez akan cukup mengalihkan perhatian dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim penuh bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak berlebih dari kebutuhan di Camp Nou meski membukukan total gabungan 28 gol dan assist pada musim debutnya di Barca. Namun, Gordon mungkin nyaris tak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi tampil sejajar dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle