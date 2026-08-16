Untuk PSG: Jackpot! Sang juara Eropa bakal tersenyum lebar sampai ke bank setelah menemukan seseorang yang bersedia membayar mereka uang sebanyak itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sejatinya diproyeksikan menjadi jawaban atas masalah penyerang PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas bukan cerminan bagus bagi pemain Portugal itu. Demikian pula dengan fakta bahwa ia masih berada di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim papan atas dunia jelas tidak antre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan harga €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+
Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terutama bagi tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, para suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini ramai-ramai berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang setara dalam hal gol. Nilai: D+
Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi pemain pelapis abadi untuk menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir, saat Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mempertahankan Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu hebat untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Kisah serupa terjadi di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar di sepakbola dunia. Tekanan terhadap dirinya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini sudah merupakan biaya transfer yang besar, nominal itu benar-benar luar biasa untuk tim Serie A. Sekarang giliranmu, Goncalo, inilah waktunya membuktikan nilaimu... Nilai: A
Mark Doyle