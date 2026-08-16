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Djed Spence grade gfxGOAL
Mark Doyle,Krishan Davis dan James Westwood

Diterjemahkan oleh

Penjualan murah Djed Spence adalah bisnis yang semakin membingungkan dari Tottenham: GOAL menilai transfer-transfer terbesar pada bursa transfer musim panas 2026

Opinion
Inter
Chelsea
D. Welbeck
M. Lacroix
M. Rogers
Manchester City
E. Anderson
Arsenal
C. Tzolis
Aston Villa
A. Garnacho
Barcelona
K. Adeyemi
A. Gordon
Manchester United
Y. Tielemans
A. Santos
Tottenham Hotspur
S. Tonali
M. Fernandes
Real Madrid
D. Dumfries
I. Konate
M. Cucurella
Bayern Munich
I. Saibari
M. Palestra
AC Milan
G. Ramos
Liverpool
V. Munoz
B. Silva
J. van Hecke
A. Robertson
Paris Saint-Germain
Newcastle United
Borussia Dortmund
West Ham United
Nottingham Forest
Crystal Palace
Brighton & Hove Albion
Atalanta
PSV
Club Brugge
Premier League
LaLiga
Serie A
Bundesliga
Ligue 1

Bagi sebagian penggemar sepak bola, musim panas adalah bagian dari kalender yang paling mereka nantikan, dan itu bukan hanya karena setiap empat tahun sekali diisi oleh Piala Dunia! Sebaliknya, itu karena akhir musim hanya berarti satu hal: waktunya transfer! Bursa transfer 2026 sekali lagi terbukti sibuk, dengan beberapa nama besar melakukan kepindahan bernilai besar sebelum tenggat waktu pada 1 September.

Kita tahu ada sejumlah transfer yang berakhir baik untuk semua pihak yang terlibat, tetapi banyak juga yang membuat setidaknya satu klub, atau bahkan sang pemain, bertanya-tanya apa yang mungkin terjadi seandainya mereka mengambil keputusan berbeda di meja perundingan.

GOAL hadir untuk memastikan Anda mengetahui siapa yang paling diuntungkan dari setiap kesepakatan besar bahkan sebelum para pemain resmi diperkenalkan. Sepanjang bursa transfer musim panas, kami akan memberi penilaian untuk setiap transfer yang rampung saat itu juga, sehingga Anda bisa mengikuti siapa pemenang besar, dan pecundang, pada musim transfer ini.

Lihat semua penilaian kami di bawah ini, dan beri tahu kami pendapat Anda di kolom komentar...

  • Sunderland v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport

    15 Agustus: Cristian Romero (Tottenham ke Atletico Madrid, £34 juta)

    Untuk Tottenham: Tottenham menerima kerugian sekitar £8 juta dari investasi awal mereka dengan menjual Romero ke Atletico Madrid, yang merupakan bisnis buruk bagaimanapun cara melihatnya. Ya, mereka berhasil tidak melepasnya ke rival Premier League, tetapi pemain berusia 28 tahun itu sedang berada di puncak performanya, dan menjadi salah satu penampil terbaik Argentina di Piala Dunia 2026. Tottenham bisa, dan seharusnya, bertahan untuk mendapatkan biaya transfer yang lebih tinggi. Namun, ini memang terasa seperti waktu yang tepat untuk berpisah. Romero secara terbuka mempertanyakan strategi transfer klub dan departemen medis musim lalu, serta menerima dua kartu merah saat Tottenham berjuang menghindari degradasi. Hubungannya dengan fans memburuk sebagai akibatnya, dan bisa dikatakan ia gagal memenuhi ekspektasi sebagai kapten klub. Tottenham juga telah merekrut Jan Paul van Hecke dan rekan setim Romero di Argentina, Marcos Senesi, sambil mengikat Micky van de Ven dengan kontrak baru, jadi mereka masih memiliki stok yang baik di lini belakang. Romero jelas ingin pergi, dan peluang Tottenham untuk melakukan pembangunan ulang yang tepat di bawah Roberto De Zerbi kini lebih baik setelah ia mendapatkan keinginannya. Nilai: B-

    Untuk Atletico Madrid: Romero benar-benar sempurna untuk sistem Atletico asuhan Diego Simeone. Ia adalah bek agresif yang proaktif dan memiliki mentalitas menang dengan segala cara seperti Simeone, yang berarti ia seharusnya tidak akan kesulitan beradaptasi ke ruang ganti Metropolitano yang solid. Setelah kepergian Nahuel Molina ke Roma, kedatangan Romero kembali memantapkan lini belakang Atletico. Ia kemungkinan akan menjadi jangkar utama dalam formasi tiga bek Simeone dan bekerja menutup celah yang membuat mereka kebobolan terlalu banyak gol musim lalu, sambil membawa kualitas kepemimpinan yang vital. Ini bukan hanya pasangan yang sangat cocok, tetapi juga langkah cerdas yang seharusnya sangat membantu Atletico menutup jarak dengan Barcelona di puncak La Liga, dan berpotensi membawa mereka lebih dekat ke gelar Liga Champions yang sulit diraih itu. Fakta bahwa mereka berhasil mendapatkannya dengan harga £20 juta di bawah nilai pasar yang semestinya juga menjadi bonus besar. Itu berpotensi memungkinkan Atletico menuntaskan satu atau dua kesepakatan besar lagi sebelum bursa ditutup. Nilai: A

    Untuk Romero: Napoli dan Inter juga tertarik kepada Romero, tetapi ia sejak awal hanya menginginkan Atletico, dan memaksakan terwujudnya kesepakatan ini akan memberinya kepuasan besar. Tim Simeone dirancang sesuai dengan kekuatannya, dan ia akan dirayakan di Metropolitano dengan cara yang tidak pernah ia rasakan di London utara. Para pengkritik di Premier League melihat Romero sebagai beban karena gaya fisiknya yang tanpa kompromi, tetapi justru itulah alasan Atletico merekrutnya. Ini adalah kepindahan ideal pada waktu yang ideal bagi pemain ambisius yang ingin bersaing memperebutkan trofi dan menjadi bintang di panggung Liga Champions setiap tahun. Tottenham tidak bisa menawarinya panggung itu, meski mereka tampaknya kembali membaik di bawah kepemimpinan De Zerbi. La Liga juga lebih cocok daripada Premier League untuk Romero; kompetisi itu dimainkan dengan tempo yang lebih taktis, yang akan memudahkan Romero menutup jalur umpan dan membaca permainan. Ia juga memiliki empat rekan setim di Argentina, termasuk Julian Alvarez dan Giuliano Simeone, yang siap membantunya beradaptasi dengan cepat. Nilai: A

    • Iklan
  • Spence TottenhamGetty Images

    14 Agustus: Djed Spence (Tottenham ke Inter, £30 juta)

    Untuk Tottenham: Bagaimanapun cara melihatnya, ini adalah lagi-lagi bisnis transfer yang membingungkan dari Tottenham, yang telah menggelontorkan uang dalam jumlah besar musim panas ini, dan bisa dibilang berbelanja terlalu mahal, tanpa banyak mendapatkan pemasukan dari penjualan pemain. Nilai Djed Spence saat ini sedang berada di titik tertinggi, setelah ia muncul sebagai semacam pahlawan kultus bagi England di Piala Dunia berkat sejumlah penampilan bertahan yang sangat kokoh, baik di bek kanan maupun bek kiri, saat tampil dalam kedelapan pertandingan England di Amerika Utara. Aksinya juga mencakup tekel sliding di saat-saat terakhir pada semifinal melawan Argentina yang menjadi viral. Namun demikian, klub London utara itu tampaknya hanya akan mendapatkan total £30 juta ($40,5 juta) untuk pemain 26 tahun tersebut, termasuk bonus. Benar-benar ada argumen bahwa Spence bernilai hampir dua kali lipat dari angka itu setelah penampilannya sebelumnya pada musim panas ini, ditambah fakta bahwa ia masih memiliki sisa kontrak tiga tahun, sangat serbabisa, sedang memasuki masa puncaknya, dan tentu saja ada 'pajak Inggris' yang terkenal itu. Setidaknya, Spurs cukup lengkap di posisi bek sayap setelah merekrut Andy Robertson dengan status bebas transfer, dengan Pedro Porro tampaknya menjadi pilihan utama di sisi kanan dan Destiny Udogie juga ada di skuad, tetapi banyak suporter akan merasa bahwa Spence adalah opsi yang lebih baik daripada mereka semua. Nilai: D

    Untuk Inter: Ini terasa seperti kudeta transfer yang sesungguhnya untuk Inter, yang berhasil beralih ke Spence setelah pemain kunci Denzel Dumfries pergi ke Real Madrid saat kontraknya habis dan gagal mendapatkan target utama Marco Palestra serta Anan Khalaili, dengan nama pertama bergabung ke Chelsea dan nama kedua akan meneken kontrak dengan Crystal Palace. Pasarnya memang terbatas, mengingat kebutuhan Inter akan wing-back spesialis yang mampu cocok dengan sistem tiga bek Cristian Chivu, tetapi Spence benar-benar sempurna untuk peran itu; seorang bek sayap agresif yang sama piawainya saat maju menyerang maupun mematikan winger lawan, pemain internasional England itu adalah jawaban siap pakai untuk kekosongan mencolok di sisi kanan Inter. Walaupun ia belum tentu mampu menandingi ancaman serangan besar milik Dumfries, Spence adalah peningkatan dari sisi pertahanan dan ia juga punya fleksibilitas untuk melapis Federico Dimarco yang brilian di sisi kiri. Juara Scudetto itu juga akan sangat puas dengan biayanya. Dilaporkan bahwa sekitar sebulan lalu mereka diberi banderol £38 juta ($51 juta) oleh Spurs, tetapi kesabaran mereka dan penolakan untuk panik membuahkan hasil besar saat mereka mendapatkan pemain 26 tahun itu dengan harga murah. Nilai: A+

    Untuk Spence: Jelas tidak diinginkan oleh Roberto De Zerbi, yang hampir sepenuhnya merombak lini pertahanan Tottenham musim panas ini, Spence pasti merasa bahwa ia sedang melangkah ke hal yang lebih besar dan lebih baik, dan itu memang layak setelah penampilannya yang mengesankan di Piala Dunia. Meski pada akhirnya ia berhasil memantapkan posisinya di London utara, mantan pemain Middlesbrough itu telah cukup sering diperlakukan tidak menentu selama empat tahunnya sebagai pemain Spurs, tidak memainkan satu pun pertandingan pada dua musim pertamanya, dipinjamkan ke Rennes, Leeds, dan Genoa, serta dilabeli sebagai 'rekrutan klub' oleh Antonio Conte selama periode kepelatihan pelatih Italia itu yang berakhir buruk. Setelah bergulat dengan ancaman degradasi pada masing-masing dari dua musimnya sebagai anggota skuad tim utama, kini ia pindah ke klub yang akan kembali difavoritkan untuk menjuarai Serie A dan tentu saja akan tampil di Liga Champions, setelah sangat meningkatkan reputasinya di Amerika Utara. Inter merekrut rekan setim Spence di England, John Stones, lebih awal pada bursa transfer ini, dan ia seharusnya bisa membantu sesama bek itu beradaptasi menjelang petualangan baru yang menarik di San Siro. Nilai: A+

    Krishan Davis


  • Pep Chavarria ChelseaGetty

    12 Agustus: Pep Chavarria (Rayo Vallecano ke Chelsea, €22 juta)

    Untuk Rayo: Finalis Conference League itu mungkin tidak mendapatkan sebesar yang mereka inginkan untuk Pep Chavarria, tetapi ini tetap menjadi penjualan termahal dalam sejarah klub kecil asal Madrid tersebut. Dilaporkan bahwa Rayo terus berusaha mengubah syarat selama negosiasi, bahkan pada satu tahap meminta hingga klausul rilisnya sebesar €50 juta (£43 juta/$58 juta), tetapi mereka mencapai kompromi signifikan setelah menolak tawaran awal Chelsea sebesar £15 juta ($20 juta). Pada kenyataannya, mereka tidak berada dalam posisi tawar yang kuat setelah Chavarria memperjelas bahwa ia ingin menuju London barat, dan pada usia 28 tahun, ia juga bukan lagi prospek muda berpotensi tinggi yang bisa membuat mereka meminta jauh lebih banyak. Meski begitu, uang itu akan cukup membantu Rayo memperkuat skuad dan membangun hasil finis di peringkat kedelapan La Liga untuk musim kedua beruntun musim lalu. Nilai: B

    Untuk Chelsea: Chelsea memang perlu memperkuat sisi kiri pertahanan setelah kepergian cepat Marc Cucurella ke Real Madrid selama Piala Dunia, yang membuat Jorrel Hato menjadi satu-satunya bek kiri senior murni yang mereka miliki. Namun, akan ada tanda tanya mengenai apakah Chavarria akan berada pada standar yang dibutuhkan, meskipun ia dipilih oleh Xabi Alonso. Rayo adalah satu-satunya klub kasta teratas yang pernah ia bela sepanjang kariernya, dan ada jejak besar yang harus ia isi, dengan Cucurella berkembang menjadi bisa dibilang salah satu yang terbaik di posisinya di dunia. Hato menunjukkan performa kuat pada bagian akhir musim lalu dan sangat dihargai, jadi Chavarria kemungkinan besar akan memainkan peran sebagai pelapis dan mungkin mentor bagi pemain muda Belanda itu. Paket total senilai €22 juta (£19 juta/$25 juta) merupakan solusi berbiaya rendah untuk posisi yang bermasalah jika dibandingkan dengan pemain seperti Lewis Hall yang dihargai £60 juta ($81 juta), meskipun pada akhirnya ini bisa menjadi solusi jangka pendek. Nilai: B-

    Untuk Chavarria: Benar-benar kisah yang luar biasa! Chavarria baru mendapatkan kepindahan ke kasta kedua Spanyol pada usia 22 tahun ketika ia bergabung dengan Real Zaragoza, dan ia sudah berusia 24 tahun saat naik ke La Liga ketika bos Liverpool saat ini, Andoni Iraola, merekrutnya untuk Rayo pada 2022. Ia terus berkembang di ibu kota Spanyol, menjadi figur kunci sebagai bek sayap agresif yang gemar bermain menyerang dan nyaman menguasai bola, membantu timnya mencapai final Conference League musim lalu serta bermain penuh 90 menit dalam kekalahan dari Crystal Palace. Kini, pada usia 28 tahun, ia mewujudkan kepindahan impian ke salah satu raksasa Premier League, dan ada peluang besar ia akan mendapat banyak kesempatan untuk memberi kesan di bawah kompatriotnya, Alonso, yang jelas merupakan salah satu pengagumnya. Nilai: A+

    Krishan Davis

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  • Araujo-LiverpoolGetty

    10 Agustus: Ronald Araujo (Barcelona ke Liverpool, pinjaman)

    Untuk Barcelona: Langkah yang masuk akal dan menempatkan klub dalam posisi yang lebih baik menuju pekan-pekan terakhir bursa transfer musim panas. Liverpool dilaporkan akan menanggung penuh gaji Araujo, dan mengingat statusnya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi di Barca, itu akan membuka ruang bagi juara Liga tersebut untuk mendaftarkan lebih banyak rekrutan baru. Araujo dijadikan kapten di Camp Nou menjelang akhir musim lalu, tetapi hanya mencatat total 11 kali sebagai starter di liga di bawah Hansi Flick pada 2025-25. Meski kemampuan kepemimpinan dan pengalamannya akan dirindukan, Barca sudah cukup lama tidak bergantung kepadanya untuk menjadi jangkar lini belakang. Realitas pahitnya, Araujo tidak masuk dalam rencana Flick dan dimasukkannya opsi pembelian senilai €55 juta (£47 juta/$64 juta) untuk Liverpool bisa membuat Barca mengantongi biaya transfer signifikan untuk pemain yang tidak diinginkan pada musim panas mendatang. Ini adalah peluang tak terduga yang harus mereka ambil, meski sekarang mungkin Flick perlu merekrut bek lain, karena skuad Barca sudah terlihat tipis di semua lini. Nilai: B

    Untuk Liverpool: Tindakan putus asa. Liverpool dilaporkan membayar £180.000 per pekan untuk Araujo guna meredakan krisis di lini belakang setelah Ibrahima Konate pindah gratis ke Real Madrid. Dengan Joe Gomez dan Giovanni Leoni cedera, serta sesama rekrutan baru Jeremy Jacquet masih dalam proses kembali ke kebugaran penuh setelah operasi bahu, Liverpool harus mendatangkan bek tengah lain. Araujo juga bisa beroperasi sebagai bek kanan, jadi di atas kertas ia masuk akal sebagai solusi sementara. Namun, pemain 27 tahun itu juga punya riwayat cedera yang tidak sepenuhnya bersih, dan kesulitan meyakinkan di level tertinggi dalam beberapa musim terakhir. Masih harus dilihat apakah ia bisa cepat beradaptasi dengan intensitas Premier League, atau bisa padu secara konsisten dengan kapten klub Virgil van Dijk. Liverpool dilaporkan mundur dari tuntutan membayar £60 juta untuk target sebelumnya pada musim panas ini, Ezri Konsa, tetapi investasi besar untuk bek Aston Villa dan Inggris itu akan menjadi langkah yang lebih minim risiko. Araujo akan tiba di Anfield dengan tekanan besar di pundaknya dan banyak pertanyaan yang harus dijawab. Nilai: C-

    Untuk Araujo: Peluang emas untuk kembali bermain dari pekan ke pekan dan membangun lagi rasa percaya dirinya. Araujo beruntung karena klub elite Eropa lain masih mencarinya di tengah masalah konsistensinya, dan ia akan sadar akan potensi konsekuensi jika gagal. Ia pasti akan sangat termotivasi untuk membungkam para peragunya, dengan tujuan benar-benar menikmati sepak bolanya lagi, setelah melewati periode menantang tahun lalu yang membuatnya mencari jeda demi kesehatan mentalnya. Dukungan riuh penonton Anfield yang fanatik jelas akan memberi Araujo dorongan adrenalin besar. Ia juga merupakan bek yang proaktif, yang akan menghadirkan kekuatan udara nyata ke pertahanan Liverpool, sekaligus sangat cocok untuk sistem agresif Iraola. Awal baru ini bisa jadi tepat seperti yang dibutuhkan pemain internasional Uruguay itu, tetapi ia harus menghilangkan kesalahan-kesalahan dasar yang membuatnya menerima begitu banyak kritik di Camp Nou. Nilai: B+

    James Westwood

  • Chalobah ChelseaGetty Images

    9 Agustus: Trevoh Chalobah (Chelsea ke Como, £30 juta)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu senang bisa mendapatkan dana yang cukup besar untuk seorang bek tengah yang belum pernah benar-benar mencapai level tertinggi sejak menembus tim utama pada 2021, dan £25 juta plus £5 juta dalam bentuk add-on merupakan keuntungan murni bagi lulusan akademi. Meski begitu, tetap disayangkan melihat pemain binaan sendiri pergi, dan Chalobah telah menjadi opsi yang solid di tengah periode sulit yang dialami klub, bahkan sempat menjawab kebutuhan mereka saat ia dipanggil pulang dari masa pinjamannya di Crystal Palace pada Januari 2025 di tengah krisis cedera di lini belakang. Namun, Chelsea telah merekrut Maxence Lacroix dari Crystal Palace dan Levi Colwill kembali fit setelah ruptur ACL-nya, sehingga penjualan pemain menjadi sebuah keharusan mengingat mereka memiliki 10 bek tengah dalam skuad. Ada bek yang lebih buruk daripada Chalobah di antara mereka, tetapi tampaknya klub tidak bisa menahan godaan untuk mencairkan keuntungan murni. Nilai: B

    Untuk Como: Ini menjadi cerminan perkembangan Como di bawah Cesc Fabregas bahwa mereka merekrut pemain dari Chelsea sebagai persiapan untuk debut mereka di Liga Champions pada 2026-27. Klub Italia itu juga sudah menunjukkan ambisinya dengan mempertahankan Nico Paz untuk satu tahun lagi, dan secara teknis Chalobah akan menjadi rekrutan termahal dalam sejarah klub. Namun, masih harus dilihat siapa yang akan lebih diuntungkan dari kesepakatan ini; meski ia adalah pemain internasional Inggris, Chalobah bisa tampil inkonsisten dan sempat menjadi sasaran kritik dari sebagian basis suporter Chelsea, sementara yang lain lebih memakluminya karena keterikatannya selama 19 tahun dengan klub. Total paket senilai £30 juta ($40 juta) memang terlihat sedikit terlalu mahal, tetapi Como akan berharap pengalaman Chalobah di Premier League dan kompetisi Eropa terbukti sangat berharga, dan tempo Serie A yang lebih lambat mungkin akan cocok untuknya. Nilai: C

    Untuk Chalobah: Jika berbicara dengan sangat jujur, Chalobah jelas pantas mendapatkan awal baru ini setelah diperlakukan tidak menentu oleh Chelsea selama beberapa tahun. Ada kesan bahwa petinggi Chelsea sudah cukup lama mencoba menjualnya; ia menolak pindah ke Nottingham Forest pada 2023, ketika Chelsea terbuka untuk melepasnya, dan setahun kemudian nomor punggungnya dicabut lalu ia dipinjamkan ke Palace, tempat ia tampil mengesankan, hanya untuk dipanggil pulang lima bulan kemudian karena masalah cedera di klub induknya. Delapan belas bulan kemudian, Chelsea memperjelas lewat aktivitas transfer mereka bahwa Chalobah akan kembali turun dalam urutan pilihan meski ia merupakan bek tengah yang paling sering dimainkan musim lalu, dan fakta bahwa ia menghasilkan keuntungan murni jelas memengaruhi keputusan untuk melepasnya lebih dulu dibanding nama-nama seperti Wesley Fofana atau Tosin Adarabioyo. Pada usia 27 tahun, ini akhirnya menjadi perpisahan yang benar-benar tuntas bagi sang bek, yang kini bisa menantikan bermain di Liga Champions dan merasakan budaya baru di salah satu kawasan paling menarik di Eropa, di tepi Danau Como. Tidak akan mengejutkan jika ia bisa beradaptasi dengan baik dengan kehidupan di Serie A. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Bruno Guimaraes ArsenalGetty Images

    8 Agustus: Bruno Guimaraes (Newcastle ke Arsenal, £75 juta)

    Untuk Newcastle: Bencana total bagi Newcastle. Melepas Sandro Tonali ke Tottenham seharga £100 juta meninggalkan lubang besar di lini tengah, tetapi kini kondisinya terlihat seperti Springfield Gorge dari The Simpsons tanpa Guimaraes, yang merupakan pemain terbaik Newcastle sepanjang kampanye 2025-26 yang penuh gejolak. Tidak adil mengharapkan rekrutan baru Sean Steur untuk menggantikan peran Guimaraes di usia yang baru 18 tahun, dan itu juga tidak realistis, mengingat pemain Belanda itu hanya mencetak satu gol sepanjang musim penuh pertamanya di tim senior Ajax. Guimaraes adalah top skor Newcastle di Premier League musim lalu dengan sembilan gol, dan catatan lima assist-nya juga menjadi yang terbanyak di tim. Sebagai kapten, pemain internasional Brasil itu juga memimpin dengan memberi contoh dan sering mengangkat rekan-rekannya dalam momen-momen sulit. Matthias Jaissle menghadapi tugas yang sangat besar untuk menstabilkan lini tengah begitu ia resmi menggantikan Eddie Howe di bangku cadangan, dan jika pengganti Guimaraes yang cukup berpengalaman tidak segera didatangkan, tugas itu bisa terbukti mustahil. Nilai: F

    Untuk Arsenal: Langkah bisnis yang sangat cerdas dari Mikel Arteta saat ia berupaya membangun lanjutan dari kembalinya Arsenal yang telah lama dinanti ke puncak sepak bola Inggris. Guimaraes bisa dengan mudah ditempatkan di samping Martin Odegaard sebagai gelandang nomor 8 dan meringankan beban kreativitas kapten Arsenal itu. Ia akan menyuntikkan dinamisme tambahan ke serangan dan agresivitas lebih dalam pertahanan, setelah memenangkan lebih banyak duel daripada pemain Arsenal mana pun di Premier League musim lalu. Fans Arsenal bisa yakin bahwa Guimaraes akan langsung nyetel mengingat pengalamannya dan fakta bahwa ia adalah kecocokan sempurna untuk gaya yang diinginkan Arteta. Kekuatan di lini tengah adalah alasan utama di balik kesuksesan Arsenal pada 2025-26, dan sulit melihat lawan domestik mana pun bisa mengalahkan mereka secara fisik sekarang setelah Guimaraes melengkapi unit sentral mereka yang menakutkan. Hal itu juga bisa berlaku di Liga Champions jika mereka berhadapan dengan Paris Saint-Germain lagi, yang menjadi pertanda sangat baik bagi peluang mereka untuk akhirnya meraih trofi bergengsi yang selama ini sulit didapat. Nilai: A

    Untuk Guimaraes: Pada usia 28 tahun, sekarang adalah waktu yang ideal bagi Guimaraes untuk melompat ke salah satu tim elite Eropa. Ia sedang berada tepat di puncak performanya, seperti yang ia buktikan tanpa keraguan di Piala Dunia, dengan membuat empat assist untuk Brasil sambil menyaingi Vinicius Junior dalam pengaruh talismaniknya, meski kemudian berakhir dengan tersingkir secara buruk di babak 16 besar oleh Norwegia. Guimaraes sudah melampaui level Newcastle sejak beberapa waktu lalu, dan Arsenal akan memberinya panggung untuk mencapai level kelas dunia serta secara rutin bersaing untuk trofi-trofi terbesar. Ia brilian secara teknis di ruang sempit, punya visi untuk umpan mematikan, dan menetapkan standar lewat etos kerja tanpa bola yang tak kenal lelah. Tambahkan fleksibilitas dan mentalitas pantang menyerahnya, maka Guimaraes benar-benar memenuhi semua syarat sebagai pahlawan kultus yang dibuat khusus untuk pendukung setia Arsenal, sosok yang sama sekali tidak akan gentar oleh label harga besar yang menempel padanya. Nilai: A+

    James Westwood


  • Real Madrid Training SessionGetty Images Sport

    7 Agustus: Franco Mastantuono (Real Madrid ke Fiorentina, pinjaman)

    Untuk Real Madrid: Melepas Mastantuono dengan status pinjaman menjadi pukulan lain bagi departemen rekrutmen Madrid setelah masalah adaptasi serupa yang dialami wonderkid Brasil, Endrick. Tentu saja, mereka berharap Mastantuono menemukan kembali ritmenya di Italia seperti yang dilakukan Endrick di Lyon, tetapi tidak ada jaminan. Serie A adalah liga yang keras dari sudut pandang fisik dan taktis, dan многое akan bergantung pada apakah Mastantuono bisa cepat beradaptasi. Jika tidak, ada bahaya ia akan kembali ke Madrid musim panas mendatang dengan kepercayaan diri yang kian terkikis dan nilai pasar yang menurun drastis. Di sisi lain, Real juga bisa saja tetap tidak memiliki tempat untuk Mastantuono meski ia tampil baik di Fiorentina, setelah menuntaskan kesepakatan untuk Yan Diomande dan Bernardo Silva, yang membuat sang pemain muda turun lebih jauh dalam urutan skuad. Bisa dibilang Mastantuono telah salah dikelola oleh klub induknya, dan kini ada banyak rintangan di hadapannya untuk menghidupkan kembali kariernya di Madrid. Nilai F

    Untuk Fiorentina: Perekrutan yang sangat bagus dan berisiko rendah untuk La Viola saat mereka berusaha bangkit dari musim 2025-26 yang mengecewakan, meski mereka harus menanggung porsi signifikan dari gajinya sebesar €3,5 juta per tahun. Mastantuono jelas akan menambah kualitas ekstra ke dalam skuad Fabio Grosso, sekaligus fleksibilitas, karena pemain 18 tahun itu bisa beroperasi sebagai No.10 atau di sayap kanan, dan ia akan lapar untuk membungkam para peragunya serta kembali ke tim nasional Argentina. Ini juga langkah cerdas bagi Fiorentina, karena Mastantuono memiliki kewarganegaraan ganda Argentina-Italia, yang berarti mereka masih bisa merekrut dua pemain non-Uni Eropa dari liga asing sesuai aturan Serie A sebelum bursa transfer ditutup. Membangun hubungan baik dengan Madrid juga bisa membuka jalan bagi kesepakatan serupa pada masa depan, terutama jika Mastantuono bersinar di Stadio Artemio Franchi. Nilai: A+

    Untuk Mastantuono: Kekecewaan besar. Mastantuono datang ke Real dengan sorotan besar, dan dengan biaya €63 juta yang terlihat seperti sebuah kudeta mengingat potensi yang ia tunjukkan di River Plate. Sayangnya, lompatan dari Argentina ke liga besar Eropa terbukti terlalu besar. Ia mencatatkan 35 penampilan untuk Real Madrid pada 2025-26, tetapi hanya 17 di antaranya sebagai starter, dan torehan minim tiga gol nyaris tidak membenarkan hype di sekelilingnya. Mastantuono juga kesulitan dengan cedera pangkal paha yang terus-menerus, dan frustrasinya terlihat jelas dari bahasa tubuhnya, terutama ketika ia dikartu merah karena tanpa perlu memprotes wasit saat kalah dari Getafe. Jelas bahwa remaja ini masih harus banyak berkembang, dan kepindahan ke Serie A akan memberinya ruang untuk melakukan itu jauh dari sorotan intens Bernabeu. Ini jelas merupakan kemunduran karier bagi Mastantuono, tetapi tidak ada opsi pembelian dalam kesepakatan dengan Fiorentina, sehingga mimpinya untuk sukses di ibu kota Spanyol belum sepenuhnya pupus. Nilai: D-

    James Westwood

  • James Trafford Leeds crest 2026Getty/GOAL

    6 Agustus: James Trafford (Manchester City ke Leeds, £45 juta)

    Untuk Man City: Anda benar-benar harus mempertanyakan penanganan City dan Pep Guardiola terhadap James Trafford. Direkrut kembali dari Burnley musim panas lalu setelah pergi pada 2023 untuk menjadi starter di tempat lain, ia akhirnya diperkirakan akan menjadi No.1 di Etihad musim lalu menyusul kepergian Ederson. Namun, baru tiga pertandingan memasuki musim baru, klub merasa perlu mendatangkan Gianluigi Donnarumma, salah satu kiper terbaik dunia, dari PSG, yang langsung mendorong turun pemain muda Inggris itu dalam urutan pilihan. City telah membangun reputasi sebagai klub yang tanpa ampun memprioritaskan kebutuhan bisnis di atas emosi dan sentimen, dan dari perspektif finansial mereka akan sangat senang karena mampu meraih keuntungan yang cukup signifikan dari pemain yang pada akhirnya mereka bayar £27 juta kepada Burnley 12 bulan lalu dan yang musim lalu hanya menjadi kiper piala di bawah Guardiola. Sangat disayangkan melihat satu lagi lulusan akademi muda dengan potensi tim utama pergi, tetapi beginilah cara model bisnis City bekerja, baik atau buruk. Nilai: C+

    Untuk Leeds: Ini terasa seperti sebuah keberhasilan besar bagi Leeds, yang diam-diam memperkuat skuad musim panas ini dan akan menjadi kuda hitam untuk finis di zona Eropa jika mereka mengambil langkah yang tepat musim depan. Trafford mengikuti free agent yang diminati Harry Wilson dan bek Bosnia & Herzegovina yang sangat dihargai Tarik Muharemovic masuk ke Elland Road, memberikan solusi level atas untuk posisi yang selama ini menjadi masalah bagi Leeds. Dipandang sebagai No.1 masa depan Inggris, Newcastle diketahui mengagumi pemain 23 tahun itu, yang sebenarnya bisa memilih tim mana pun di Premier League. Fakta bahwa ia memilih Leeds sangat signifikan, dan ia pasti percaya bahwa mereka bisa naik di klasemen dan menghindari pertarungan degradasi di bawah Daniel Farke musim depan. Total paket £45 juta ($60,5 juta) terbilang besar untuk seseorang yang baru saja menghabiskan satu musim penuh sebagai tidak lebih dari pelapis, tetapi jika Trafford mencapai potensi penuhnya di Yorkshire maka Leeds sangat mungkin akan meminta salah satu raksasa Eropa membayar dua kali lipat jumlah itu dalam beberapa tahun ke depan. Nilai: B+

    Untuk Trafford: Ini menjadi upaya kedua Trafford menjalani kehidupan jauh dari Man City, dan kini ia akhirnya memiliki peluang nyata untuk memantapkan dirinya sebagai No.1 di Premier League dalam jangka panjang, kecuali jika terjadi degradasi yang mengejutkan pada akhir 2026-27. Sang kiper jelas membutuhkan awal baru lagi, setelah secara terbuka berbicara tentang kebutuhan untuk lebih sering bermain musim lalu, dan ia akan berharap ini menjadi transfer yang menempatkannya di jalur untuk menggantikan Jordan Pickford, yang kini berusia 32 tahun, sebagai No.1 Inggris. Trafford akan bersaing langsung dengan kiper Everton itu di Premier League, dan jika ia mampu mengangkat posisi Leeds di klasemen serta menarik perhatian Thomas Tuchel dalam prosesnya, ada peluang besar ia akan diberi kesempatan setelah masuk dalam skuad Piala Dunia racikan taktikus Jerman itu meski statusnya hanya sebagai pelapis di City. Sebagian orang akan mempertanyakan keputusan bergabung dengan Leeds ketimbang klub seperti Newcastle atau klub yang disebut 'big six', tetapi Trafford akan menjadi No.1 yang tak terbantahkan di Elland Road dan tekanan di pundaknya juga akan jauh lebih kecil. Ia diam-diam akan percaya bahwa ia bisa menggunakan kepindahan ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar. Nilai: B+

    Krishan Davis

  • YAN DIOMANDE RB LEIPZIG Getty Images

    6 Agustus: Yan Diomande (RB Leipzig ke Real Madrid, €140 juta)

    Untuk RB Leipzig: Meraup keuntungan €120 juta dari pemain yang baru direkrut setahun lalu adalah bisnis yang luar biasa bagi RB Leipzig. Pemain seperti Benjamin Sesko, Josko Gvardiol, Dominik Szoboszlai, dan Dani Olmo semuanya mengasah kemampuan di Red Bull Arena sebelum melangkah ke level yang lebih tinggi, dan Diomande bisa saja menjadi kisah sukses terbesar mereka sejauh ini. Namun, akan sangat sulit bagi mereka untuk menggantikannya. Diomande adalah kekuatan pendorong di balik laju Leipzig finis di posisi ketiga Bundesliga musim lalu, dan membangun hubungan yang nyaris telepatis dengan gelandang bintang klub, Christoph Baumgartner. Tanpa dribel eksplosif, penyelesaian akhir yang presisi, dan umpan progresif dari Diomande, Leipzig mungkin akan kesulitan kembali ke posisi Liga Champions. Meski begitu, Leipzig bukan klub yang asing dalam melepas aset terbaik mereka demi keuntungan besar, bahkan seluruh model transfer mereka bergantung pada hal itu. Mereka akan bangkit dan menemukan permata lain dalam waktu dekat, dan jika Diomande langsung tampil apik di Real Madrid, itu hanya akan makin mengangkat reputasi mereka sebagai pencari bakat elite. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Real Madrid telah membayar terlalu mahal untuk Diomande, tetapi tampaknya itulah satu-satunya cara untuk mendapatkan target utama di pasar saat ini. Mereka jelas membutuhkan tambahan pelapis di sektor sayap, dengan Rodrygo diperkirakan tidak akan kembali hingga 2027 saat ia melanjutkan pemulihan dari operasi ACL, dan Diomande cukup serbabisa untuk bermain di kedua sisi. Ada saran bahwa remaja itu direkrut untuk menggantikan Vinicius Junior seiring Arsenal berusaha merekrut pemain Brasil tersebut, tetapi Diomande bermain dari sisi kanan dalam mayoritas dari 36 penampilannya untuk Leipzig musim lalu. Ia bisa menjadi pasangan yang sempurna untuk bek sayap yang rajin overlap, Trent Alexander-Arnold, dan sangat cocok dengan sistem 4-2-3-1 pilihan Jose Mourinho, dengan kecepatan dan kelincahan untuk membongkar pertahanan serta kekuatan dan intensitas untuk berjuang merebut kembali bola. Diomande memang masih mentah, tetapi ia telah menunjukkan kapasitas untuk belajar dengan cepat, dan pengalamannya di La Liga juga seharusnya membantu proses adaptasi. Mengalahkan PSG dan Liverpool dalam perburuan tanda tangan Diomande juga menunjukkan bahwa Madrid tetap menjadi klub paling menarik di planet ini, bahkan setelah dua musim tanpa trofi. Nilai: B

    Untuk Diomande: Sebuah kepindahan impian untuk menutup kenaikan menuju ketenaran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebagian besar penggemar kasual belum menyadari keberadaan Diomande pada periode yang sama tahun lalu, ketika ia menuntaskan transfer senilai €20 juta ke Leipzig dari Leganes, yang terdegradasi dari La Liga pada 2024-25. Memang, Diomande hanya mencatatkan 10 penampilan liga dalam satu-satunya musimnya di Leganes, setelah memulai di tim cadangan mereka, tetapi Leipzig yakin dengan potensi besarnya. Ia dengan cepat membuktikan diri sebagai temuan luar biasa bagi klub Jerman itu, dengan mencatatkan 23 kontribusi gol di semua kompetisi pada musim penuh pertamanya sebagai pemain profesional senior. Pemanggilan ke Piala Dunia pun menyusul, dan Diomande tampil mengesankan di panggung terbesar saat Pantai Gading mencapai babak 32 besar. Pada saat itu, pemain 19 tahun tersebut telah muncul sebagai target banyak klub elite Eropa, tetapi ia mungkin tetap tidak pernah membayangkan Madrid akan datang memanggil. Masih harus dilihat bagaimana Diomande menghadapi tekanan Bernabeu dan label harga €140 juta, tetapi sungguh luar biasa bahwa ia bahkan berada di posisi ini, yang membuatnya tetap menjadi pemenang apa pun yang terjadi. Nilai: A+

    James Westwood

  • Salah TrabzonsporGetty Images

    6 Agustus: Mohamed Salah (Liverpool ke Trabzonspor, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Salah mungkin seharusnya meninggalkan Anfield pada akhir musim 2024-25, dengan catatan manis yang sesuai dengan konsistensi luar biasa yang ia tunjukkan dalam seragam Liverpool selama delapan tahun sebelumnya. Namun, tidak mengejutkan ketika Salah menerima tawaran perpanjangan kontrak dua tahun dari klub setelah menjadi motor utama dalam perjalanan mereka menuju gelar Premier League di bawah Arne Slot, dan tidak ada yang bisa memprediksi betapa buruk penurunannya pada musim berikutnya. Pemain asal Mesir itu hanya mencatatkan 12 gol dan 10 assist di semua kompetisi saat Liverpool terpuruk ke posisi kelima di Premier League dan gagal memenangkan trofi apa pun, dan ia secara terbuka melontarkan kritik kepada Slot serta petinggi klub setelah dipaksa duduk di bangku cadangan. Beberapa anggota skuad tampil jauh di bawah performa terbaik, termasuk rekrutan termahal Alexander Isak dan Florian Wirtz, tetapi Salah menjadi sosok yang paling bertanggung jawab merusak keharmonisan di ruang ganti dengan sikap buruknya. Liverpool juga terlihat lebih baik tanpa Salah di lapangan, karena kontribusi akhirnya mengering dan minimnya kerja defensifnya terekspos setelah kepergian Trent Alexander-Arnold. Jika dipikir-pikir lagi, Liverpool seharusnya tidak melanggar aturan lama mereka untuk tidak menawarkan kontrak multi-tahun kepada pemain yang berusia di atas 30 tahun. Kontrak baru Salah yang dilaporkan bernilai £400.000 per pekan pada akhirnya diakhiri atas kesepakatan bersama, sebuah pemborosan uang dan waktu bagi semua pihak yang terlibat. Kegagalan bahkan untuk mendapatkan biaya transfer bagi Salah, yang sudah lama menjadi target Saudi Pro League, juga merupakan sebuah aib. Nilai: D

    Untuk Trabzonspor: Salah satu manuver terbesar dalam sejarah Super Lig Turki. Masa-masa terbaik Salah jelas sudah berlalu di usia 34 tahun, tetapi merekrut Pemain Terbaik PFA 2025 dengan kontrak dua tahun tetap merupakan pencapaian luar biasa bagi klub sebesar Trabzonspor, yang hanya sekali menjuarai Super Lig pada abad ini dan benar-benar berada dalam bayang-bayang Galatasaray dan Fenerbahce. Mereka pantas berharap bisa memangkas jarak dari para rival utama mereka setelah mendatangkan salah satu pencetak gol dan kreator peluang terbaik di generasinya. Ini adalah transfer bebas yang fantastis dan juga seharusnya secara signifikan meningkatkan profil global Trabzonspor, melanjutkan perpanjangan masa peminjaman terbaru kiper Manchester United Andre Onana. Jika Salah bisa langsung membangun chemistry dengan Paul Onuachu, yang berbagi Gelar Sepatu Emas musim lalu dengan 22 gol liga untuk Trabzonspor, mereka bisa bersaing untuk posisi puncak dan menjalani kiprah kuat di Liga Europa. Nilai: A

    Untuk Salah: Bagaimanapun cara melihatnya, turun dari status pemain terbaik di Premier League menjadi transfer bebas ke Turki dalam rentang 12 bulan adalah sesuatu yang memalukan bagi Salah. Ia membayar harga tertinggi karena menempatkan dirinya di atas kebutuhan Liverpool dan rekan-rekan setimnya, bahkan sampai membuat para penggemar paling setianya menjauh dalam prosesnya, dan kini ia ditakdirkan mengakhiri karier gemilangnya dengan cara yang mengecewakan. Tampaknya tidak ada klub top lain di Eropa yang menaruh minat pada mantan bintang Roma itu, yang merupakan penilaian buruk mengingat statusnya sebagai agen bebas. Salah seharusnya bisa menemukan kembali ketajamannya di Turki, tetapi hanya karena levelnya jauh menurun. Kepindahan ini sama sekali tidak meningkatkan warisannya, dan ia pasti diam-diam menyesali bagaimana semuanya berakhir di Anfield. Jika ia menurunkan egonya, Salah akan menjadi bagian dari awal baru yang menarik di bawah bos baru Liverpool Andoni Iraola alih-alih berjuang untuk tetap relevan di liga kelas dua. Nilai: D

    James Westwood

  • Jordan Henderson ChelseaGetty

    3 Agustus: Jordan Henderson (Brentford ke Chelsea, gratis)

    Untuk Brentford: Agak aneh bagi Brentford, yang memang kecil kemungkinan akan menghalangi Henderson yang berusia 36 tahun ketika Chelsea datang memanggil, bahkan memuluskan jalannya dengan mengakhiri kontraknya. Pemain internasional Inggris itu tetap menjadi bagian penting dari apa yang secara tak terduga dibangun Keith Andrews di Stadion Gtech musim lalu, dengan mencatatkan 32 penampilan di Premier League dan lebih sering menjadi starter ketimbang tidak. Kepergiannya, kemudian, meninggalkan lubang besar di lini tengah yang memang sudah perlu diperkuat setelah Frank Onyeka hengkang secara permanen ke Coventry dan mantan kapten Christian Norgaard pindah ke Arsenal musim panas lalu. Setelah sebelumnya menjalani bursa transfer yang cenderung sepi, Brentford kini bergerak besar di pasar; gelandang bertahan Mali milik Lens yang sangat dihargai, Mamadou Sangare, telah bergabung dengan biaya rekor klub sebesar £41 juta ($55 juta) untuk menggantikan pemain internasional Inggris itu. Namun, kemampuan kepemimpinan Henderson nyaris mustahil untuk digantikan. Nilai: C

    Untuk Chelsea: Dengan Danny Welbeck juga pindah ke Stamford Bridge, ini menandai perubahan besar dari strategi transfer Chelsea sebelumnya yang banyak dicemooh, yakni berupaya menimbun sejumlah talenta muda terbaik dengan harapan buta bahwa mereka mungkin berkembang menjadi bintang elite di masa depan. Seorang kapten juara Premier League dan Liga Champions yang sangat dihormati karena kemampuan kepemimpinannya dan memiliki mantan bos Chelsea yang kini menangani Inggris, Thomas Tuchel, di antara banyak pengagumnya, Henderson akan membawa semua atribut yang dicari Chelsea dalam upaya mereka menyuntikkan pengalaman, stabilitas, dan kedewasaan ke dalam skuad yang sangat kekurangan semua itu dalam beberapa tahun terakhir. Meski akan ada tanda tanya soal apa yang ia bawa dalam aspek permainan, cukup jelas bahwa pemain 36 tahun itu didatangkan bukan karena kemampuannya di atas lapangan, melainkan karena apa yang akan ia berikan di luar lapangan. Namun, ia menunjukkan musim lalu bahwa dirinya bisa menjadi sosok yang stabil, dan temperamen serta pengalamannya bisa sangat berharga dalam situasi-situasi tipis saat Chelsea kerap gagal. Namun, ia memang harus merebut hati basis penggemar, mengingat kaitannya dengan Liverpool, tetapi terasa bahwa Piala Dunia cukup transformatif bagi reputasinya, karena ia menunjukkan karakternya dengan menyatakan diri siap tersedia dan bahkan tetap berlatih meski mengalami patah lengan yang aneh setelah laga babak 16 besar melawan Meksiko. Nilai: B+

    Untuk Henderson: Di usia 36 tahun, ini adalah kesempatan yang terlalu bagus untuk ditolak Henderson, dan ia bahkan tidak perlu pindah rumah saat bertukar dari satu klub London barat ke klub London barat lainnya. Mantan kapten Liverpool itu agaknya akan langsung menjadi salah satu orang kepercayaan Alonso, dan tanggung jawab yang akan diberikan kepadanya di ruang ganti tentu akan sangat menarik baginya pada tahap ini dalam karier gemilangnya. Selain memberi kontribusi di luar lapangan, ia juga diharapkan memimpin era baru di sana saat Chelsea berusaha merombak budaya mereka dan mengubah skuad muda yang menjanjikan menjadi penantang konsisten untuk gelar-gelar besar. Ini terasa seperti misi yang akan sangat dinikmati Henderson, dan Anda tidak akan berani bertaruh melawannya untuk sukses. Kontrak dua tahun, yang berarti ia tercakup hingga usia 38 saat ia bisa saja pensiun, hanyalah pelengkap sempurna. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Barco-ChelseaGetty/GOAL

    2 Agustus: Valentin Barco (Strasbourg ke Chelsea, dirahasiakan)

    Untuk Strasbourg: Chelsea dikabarkan telah membayar £34 juta ($46 juta) untuk merekrut Barco dari klub saudara mereka, yang merupakan biaya besar mengingat minimnya pengalaman sang pemain di level tertinggi. Ini menjadi kesepakatan ke-13 yang dituntaskan antara kedua klub sejak dimulainya kampanye 2025-26, tetapi baru yang ketiga secara permanen, dan Strasbourg akan sedih melihat pemain Argentina itu pergi. Barco membukukan enam kontribusi gol di Ligue 1 musim lalu, membantu mereka finis di delapan besar untuk tahun kedua secara beruntun, dan juga memainkan peran kunci dalam laju mereka ke semifinal Conference League. Beroperasi sebagai playmaker bertahan maupun gelandang box-to-box nomor 8, umpan progresif Barco memberi Strasbourg daya dobrak yang nyata, dan dia menjelajahi setiap jengkal lapangan saat tim kehilangan bola. Sifat hubungan Strasbourg dengan Chelsea membuat kehilangan talenta-talenta terbaik mereka menjadi tak terelakkan, tetapi kepergian Barco bisa sangat merugikan peluang mereka untuk melangkah menuju kualifikasi Liga Champions. Nilai: C-

    Untuk Chelsea: Merekrut Barco adalah keputusan yang cukup jelas bagi Chelsea setelah musim terobosannya bersama Strasbourg, dan pemain 22 tahun itu juga telah mendapat sorotan global setelah bentrokan panasnya dengan Jude Bellingham di Piala Dunia. Kecil kemungkinan Barco akan langsung menjadi starter reguler di Chelsea, tetapi ia sangat cocok dengan sistem Xabi Alonso yang cair dan berorientasi pada kontrol. Pemain muda itu akan memberi Alonso opsi tambahan baik di dasar lini tengah maupun di sisi kiri, dengan Barco yang awalnya membuat namanya dikenal sebagai bek sayap. Dengan kualitas teknik melimpah dan agresivitas, Chelsea bisa mengandalkan Barco untuk menjaga sirkulasi bola di area lawan dan bekerja habis-habisan untuk merebutnya kembali. Kehadirannya tentu akan mengurangi dampak jika Enzo Fernandez pada akhirnya dipikat ke Real Madrid, dan ia juga masih memiliki banyak potensi yang bisa digali. Nilai B+

    Untuk Barco: Kesempatan kedua di Premier League yang mungkin tidak ia bayangkan akan datang secepat ini setelah kepergiannya dari Brighton, tempat ia hanya bermain selama delapan bulan sebelum dipinjamkan ke Sevilla dan Strasbourg, yang kemudian membelinya secara permanen musim panas lalu. Barco telah belajar banyak dalam dua musim terakhir, dan transisinya ke lini tengah di Strasbourg memaksanya untuk mengembangkan sisi fisik dalam permainannya. Kali ini ia akan jauh lebih siap menghadapi intensitas sepakbola Inggris, dan Alonso adalah pelatih ideal untuk membawanya ke level berikutnya. Pengalaman bekerja bersama Lionel Messi dkk. di panggung Piala Dunia yang menakutkan juga akan sangat berguna bagi Barco, meski faktanya ia hanya bermain 19 menit di turnamen itu untuk Argentina. Ia mungkin juga harus terbiasa dengan peran kecil di Chelsea, tetapi jika ia sabar dan menyerap sebanyak mungkin ilmu dari Alonso dan para pemain senior Chelsea, Barco bisa muncul sebagai anggota penting dalam proyek ambisius BlueCo pada tahun-tahun mendatang. Nilai: B

    James Westwood

  • Welbeck-ChelseaGetty

    1 Agustus: Danny Welbeck (Brighton ke Chelsea, £5 juta)

    Untuk Brighton: Sulit untuk melebih-lebihkan betapa besar pukulan ini bagi Brighton, yang kehilangan sosok yang menjadi pencetak gol terbanyak mereka dengan selisih jauh musim lalu dan pencetak gol tertinggi ketiga bersama dalam seluruh sejarah klub. Mereka tentu tidak akan menghalangi Danny Welbeck untuk pergi, terlebih ketika peluang yang begitu tidak terduga muncul untuknya pada usia 35 tahun, tetapi hal ini tetap akan terasa menyakitkan. Pelatih kepala Fabian Hurzeler pasti bertekad mencari pengganti yang sepadan, terutama dengan penyerang muda Yunani yang sangat dipuji, Stefanos Tzimas, masih menepi setelah mengalami cedera ACL yang ditakuti pada Desember lalu. Saat ini, kompatriot Tzimas, Charalampos Kostoulas, dan penyerang Jerman Georginio Rutter adalah satu-satunya opsi mereka, meski Evan Ferguson telah kembali dari masa peminjamannya bersama Roma. Untuk saat ini belum jelas kepada siapa mereka akan beralih di bursa transfer, tetapi tidak akan mengejutkan jika nama Liam Delap sempat muncul dalam pembicaraan dengan Chelsea terkait kepindahan Welbeck ke Stamford Bridge. Nilai: D

    Untuk Chelsea: Chelsea telah memberi sinyal sejak beberapa waktu lalu bahwa mereka akan mencari pemain yang sudah terbukti di Premier League, yang “matang” dan “tangguh secara emosional”, seiring mereka meninggalkan kebijakan transfer yang berfokus pada pemain muda setelah kampanye yang kembali sangat mengecewakan di bawah kepengurusan BlueCo. Welbeck jelas membawa semua itu dalam jumlah melimpah meski kini berada di senja kariernya. Dia juga tidak akan sekadar menjadi pelengkap. Meski kini berusia 35 tahun, striker Brighton itu baru saja menjalani kampanye mencetak gol terbaik dalam 18 tahun kariernya di Premier League sejauh ini, dengan 13 gol, sementara catatan terbaik keduanya datang pada 2024-25. Dia bahkan telah mengoleksi sembilan gol dan dua assist dalam 19 penampilan liga melawan Chelsea, dengan gol pertamanya lahir untuk Sunderland pada 2010 dan yang terbaru pada April tahun ini. Dia tampaknya akan menjadi pilihan kedua di belakang Joao Pedro, yang berarti The Blues masih harus bekerja dalam hal pemain yang dilepas, dengan Delap, Nicolas Jackson, Marc Guiu, Emmanuel Emegha, dan Shim Mheuka termasuk di antara banyak striker yang ada dalam skuad mereka. Merekrut Welbeck jelas merupakan langkah jangka pendek, tetapi Chelsea akan berharap kehadiran dan kepemimpinannya bisa memberi dampak jangka panjang. Dia telah menunjukkan bahwa dirinya masih sangat mampu memberi kontribusi. Nilai: B+

    Untuk Welbeck: Pada tahap kariernya saat ini, ini adalah peluang yang mustahil dilewatkan Welbeck. Kini dia bisa menambahkan Chelsea ke dalam daftar riwayat kariernya yang sudah mengesankan, tempat dia akan mendapat kesempatan bekerja dengan manajer yang sangat dihormati, Xabi Alonso, dan kemungkinan besar akan diberi pengaruh besar di ruang ganti ketika klub berupaya mencari stabilitas dan kepemimpinan. Dia memang tidak akan menjadi starter reguler, tetapi ada peluang besar dia mendapatkan banyak menit bermain dari bangku cadangan saat Pedro diistirahatkan, sementara dia seharusnya memimpin lini depan pada tahap awal kompetisi piala. Kontrak berdurasi dua tahun juga berarti bahwa, jika Chelsea lolos, dia mungkin mendapat satu kesempatan lagi untuk bermain di Liga Champions pada 2027-28. Welbeck juga akan bereuni dengan Pedro, yang dengannya dia membangun koneksi kuat di Brighton dan bisa menjadi mentor yang sempurna baginya, begitu pula bagi Delap jika Chelsea mempertahankannya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • John Stones InterGetty

    30 Juli: John Stones (Manchester City ke Inter, gratis)

    Untuk Man City: Kepergian emosional John Stones dikonfirmasi pada akhir musim klub, tetapi sebenarnya itu tak terhindarkan. Bek tersebut terus diganggu cedera sepanjang waktunya di Man City, tetapi terutama selama dua tahun terakhir kontraknya, yang selalu membuat kecil kemungkinan ia akan ditawari perpanjangan. Manajer City yang kini sudah tidak lagi menjabat, Pep Guardiola, sempat mengisyaratkan pada awal 2025-26 bahwa Stones menghadapi jalan terjal untuk mengamankan kontrak baru, dan masalah paha yang ia alami pada musim dingin hingga membuatnya absen dalam 18 pertandingan kemungkinan besar mengubur peluangnya dalam hal itu. Meski demikian, bek tengah tersebut tetap menikmati masa bakti gemilang selama satu dekade di Etihad, menjadi figur kunci di lini belakang dan membantu klub meraih treble bersejarah pada 2022-23, termasuk gelar Liga Champions pertama yang selama ini begitu sulit didapat. Stones tanpa diragukan lagi akan dikenang sebagai legenda klub meski bermasalah dengan kebugaran, tetapi perpisahan pada tahap ini mungkin memang masuk akal. Bahkan jika ia masih terikat kontrak, nilainya pun tidak akan terlalu besar. Setelah pemain berusia 32 tahun itu dikaitkan dengan Chelsea, City kemungkinan juga senang karena ia tidak bergabung dengan rival Premier League. Nilai: B

    Untuk Inter: Jelas, mengingat masalah cederanya, ada risiko yang cukup besar dalam langkah ini bagi Inter, meski transfernya gratis. Namun, mereka akan berharap telah menutup risiko itu dengan meyakinkan Stones untuk menandatangani kontrak dua tahun yang kabarnya bernilai sekitar £115.000 per pekan, jauh lebih rendah dibanding yang ia terima di Etihad. Kini, sang juara Scudetto hanya perlu berharap bek timnas Inggris itu bisa tetap bugar karena akan ada pertanyaan serius soal daya tahannya. Dalam kondisi terbaiknya, ia tetap salah satu bek tengah dengan kemampuan memainkan bola terbaik, seperti yang ia tunjukkan lewat sejumlah penampilan kuat di Piala Dunia pada awal musim panas ini. Serie A bisa dibilang menjadi tempat yang nyaman bagi para pemain veteran, dan Inter pasti percaya bahwa tempo yang lebih lambat di Italia akan mengurangi beban fisik pada pemain yang tubuhnya kerap mengecewakannya di Premier League. Stones menggantikan Francesco Acerbi, yang pada usia 38 tahun mungkin menjadi bukti bahwa pemain Inggris itu berpotensi bermain selama bertahun-tahun lagi di liga yang tidak seintens itu. Inter juga bisa saja melihat ini sebagai sebuah coup, setelah kabarnya mengalahkan Chelsea dan Arsenal dalam perebutan tanda tangan sang bek. Nilai: B

    Untuk Stones: Stones mungkin memang membutuhkan awal yang baru, dan ia akan berharap bisa meninggalkan masalah kebugarannya untuk selamanya di Italia. Bukan hanya ini kesempatan untuk merasakan liga dan budaya baru, tetapi ia juga akan tetap bersaing untuk meraih gelar-gelar besar, baik di kompetisi domestik maupun di Eropa, bersama klub yang saat ini menjadi kekuatan dominan di Italia. Mungkin ia belum menyadarinya, tetapi pada usia 32 tahun Stones bisa saja memperpanjang karier bermainnya selama beberapa tahun dengan menukar kerasnya persaingan Premier League dengan tempo Serie A yang lebih lambat, dan pada tahap akhir kariernya ini ia semestinya sangat cocok dengan kehidupan di sana. Ia akan bereuni dengan mantan rekan setimnya di City, Manuel Akanji, di San Siro dan akan percaya diri untuk merebut tempat di sistem tiga bek milik Cristian Chivu bersama Alessandro Bastoni yang brilian. Hal itu, pada gilirannya, juga bisa membuatnya tetap masuk persaingan di level internasional, jika ia ingin melanjutkan kariernya bersama Inggris setelah kekecewaan tersingkir di semifinal Piala Dunia pada musim panas ini. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Maxence Lacroix Chelsea 2026Getty Images

    30 Juli: Maxence Lacroix (Crystal Palace ke Chelsea, £52 juta)

    Untuk Palace: Belum sampai dua tahun sejak Palace hanya mengeluarkan £18 juta untuk merekrut Lacroix dari Wolfsburg saat masih berusia 24 tahun, jadi mereka pasti sangat senang karena nyaris melipatgandakan hampir tiga kali uang mereka dalam waktu sesingkat itu seiring model bisnis mereka kembali membuahkan hasil. Bek tengah itu berkembang persis seperti yang mereka harapkan, menjadi bagian penting dari skuad juara Piala FA dan Liga Konferensi dalam dua musim terakhir di bawah Oliver Glasner. Melihat penampilannya sebagai bek dominan yang piawai memainkan bola, Palace tentu sudah mengantisipasi minat terhadap pemain internasional Prancis itu dan kabarnya juga mengetahui keinginan Lacroix untuk menguji dirinya di level tertinggi. Mereka mungkin merasa bisa mendapatkan lebih banyak, mengingat pasar yang melambung, tetapi uang itu tetap akan sangat berguna untuk menyeimbangkan neraca setelah Palace mengeluarkan dana besar pada Januari untuk Brennan Johnson dan Jorgen Strand Larsen. Nilai: A-

    Untuk Chelsea: BlueCo terus melanjutkan upaya mereka menambah lebih banyak pengalaman dan kualitas Premier League. Chelsea sangat membutuhkan perombakan di jajaran bek tengah mereka, dengan tidak satu pun dari kumpulan opsi yang membingungkan saat ini benar-benar menonjol sebagai solusi jangka panjang berkualitas, selain Levi Colwill yang sudah kembali bugar. Di luar pemain internasional Inggris itu, situasinya memang agak kacau; Benoit Badiashile, Tosin Adarabioyo, Wesley Fofana, Trevoh Chalobah, Axel Disasi, dan Mamadou Sarr semuanya sempat menjanjikan tetapi gagal memenuhi ekspektasi, dan masa depan mereka pun menjadi tidak pasti. Karena itu, dilaporkan bahwa Chelsea bahkan bisa memburu bek tengah lain setelah kedatangan Lacroix, dengan Jacobo Ramon dari Como termasuk di antara nama-nama yang disebut, yang kemungkinan berarti beberapa anggota dari kelompok saat ini akan dilepas. Klub London barat itu mungkin akan merasa bahwa meski sedikit mahal, £52 juta ($69 juta) tetap merupakan nilai yang cukup layak di pasar saat ini untuk seorang bek tengah yang sudah terbukti di Premier League dan pemain internasional penuh Prancis yang sedang mendekati masa puncaknya. Lebih dari itu, Lacroix adalah sosok pemimpin di lapangan yang sangat dibutuhkan. Kehadirannya bersama Colwill langsung memberi Chelsea duet bek tengah yang terlihat solid untuk dibangun. Kini, yang harus dilakukan adalah menyingkirkan pemain yang tak lagi dibutuhkan dan mungkin menambah kualitas serta pengalaman lagi, dan itu bisa dimulai dengan Disasi yang bergerak ke arah sebaliknya. Nilai: B+

    Untuk Lacroix: Dua tahun terakhir benar-benar luar biasa bagi Lacroix, yang telah meraih trofi besar pertama dalam kariernya, menjadi pemain senior tim nasional Prancis dan tampil di Piala Dunia dalam dua tahunnya sebagai pemain Palace. Pemain berusia 26 tahun itu diketahui ingin menguji dirinya lebih jauh dan bermain di level tertinggi, dan dia sangat layak mendapat kesempatan untuk naik level ke klub yang disebut sebagai ‘big six’ pada musim panas ini setelah serangkaian penampilan konsisten dan kokoh di London selatan. Kepindahan ke Chelsea terasa seperti hasil yang sempurna baginya; dia tetap berada di ibu kota, dan dia bisa berharap langsung masuk ke susunan pemain inti Xabi Alonso sebagai bek tengah sisi kanan, mengingat keterbatasan pemain seperti Fofana dan Chalobah, serta ketidakpastian yang menyelimuti masa depan masing-masing. Lacroix menjadi pahlawan kultus di Selhurst Park, dan start yang kuat di bawah Alonso akan membuatnya dengan cepat menjadi sosok populer di lingkungan barunya. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Elliot Anderson Man City GFXGetty Images

    23 Juli: Elliot Anderson (Nottingham Forest ke Manchester City, £116 juta)

    Untuk Forest: Mungkin ada emosi yang campur aduk. Di satu sisi, Forest akan sedih melihat Anderson pergi, mengingat ia memainkan peran yang sangat penting dalam membawa mereka pertama-tama lolos ke Liga Europa, lalu melaju hingga semifinal musim lalu. Anderson adalah poros tim. Hampir segalanya mengalir melalui dirinya, jadi menggantikannya tidak akan mudah. Namun, setidaknya uang bukan masalah. Entah biaya sebenarnya £116 juta atau £130 juta, dengan Forest menyebut angka yang terakhir, itu adalah jumlah uang yang luar biasa besar untuk pemain yang direkrut hanya seharga £35 juta dua tahun lalu. Jadi, meski Anderson jelas akan dirindukan di City Ground, emosi yang paling dominan di level ruang rapat direksi adalah kepuasan, karena Forest benar-benar membuat City membayar sangat mahal dalam kesepakatan ini. Nilai: A

    Untuk Man City: Rodri baru mereka. Atau, setidaknya, memang harus begitu. Meski Rodri belum menjelaskan niatnya, semua tanda mengarah pada pemenang Ballon d'Or itu meninggalkan Etihad musim panas ini untuk kembali ke negara asalnya, Spanyol, dan bahkan jika itu tidak terjadi, City memang tetap membutuhkan pewaris yang layak untuk takhta pemain berusia 30 tahun itu. Lagi pula, Nico Gonzalez maupun Matheus Nunes tidak pernah benar-benar meyakinkan dalam peran No.6. Anderson tampaknya punya profil yang tepat. Ia adalah pemain Premier League yang sudah terbukti, dengan catatan sentuhan terbanyak dan duel yang dimenangkan terbanyak dibanding pemain lain mana pun di kasta tertinggi Inggris musim lalu, yang berarti ia tampak sangat cocok untuk lini tengah Enzo Maresca. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa ini adalah contoh paling nyata dari 'pajak Inggris'. Anderson adalah pemain yang sangat bagus yang, pada usia 23 tahun, pada akhirnya bisa menjadi pemain hebat. Namun, ia baru menjalani beberapa musim bagus bersama Forest dan bahkan belum pernah bermain di Liga Champions. City jelas tidak akan perlu membayar biaya transfer sembilan digit untuk Anderson jika ia masih mewakili Skotlandia di level internasional, bukan Inggris. Nilai: C

    Untuk Anderson: Langkah yang tepat pada waktu yang tepat. Anderson jelas sudah melampaui level Forest. Ia telah menunjukkan bahwa dirinya punya potensi untuk bermain di level tertinggi dan kini ia akan mendapat kesempatan untuk melakukannya di City. Besarnya biaya transfer akan membawa tekanan yang sangat besar, dan Anderson bukanlah gelandang muda Inggris pertama yang menjanjikan yang kesulitan di Etihad. Namun, pemain berusia 23 tahun itu terlihat sebagai pesepakbola yang lebih komplet daripada Kalvin Phillips pada usia yang sama, dan perbedaan yang sangat, sangat besar di antara situasi mereka masing-masing adalah bahwa tampaknya Rodri tidak akan berdiri di antara Anderson dan satu tempat di tim inti. Jadi, meski ada banyak ketidakpastian yang menyelimuti era pasca-Pep Guardiola di City, ini adalah peluang luar biasa baginya untuk memantapkan diri sebagai salah satu gelandang tengah terbaik di Eropa. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Alejandro Garnacho Aston Villa 2026Getty Images

    23 Juli: Alejandro Garnacho (Chelsea ke Aston Villa, pinjaman)

    Untuk Chelsea: Chelsea tentu sangat senang bisa melepas Garnacho dari daftar pemain mereka secepat ini pada musim panas ini, seorang pemain yang sangat mungkin sulit dijual mengingat masa satu musimnya yang mudah dilupakan di London barat dan banderol tinggi klub sebesar £42,5 juta ($57 juta). Sedikit lebih dari 10 hari lalu dilaporkan bahwa Chelsea telah mengizinkan Garnacho absen dari latihan pramusim demi menyelesaikan kepindahan dari Stamford Bridge, dan transfer itu dengan cepat terwujud dalam bentuk peminjaman ke Aston Villa yang mencakup kewajiban membeli bersyarat. Dilaporkan bahwa syarat-syarat tersebut sangat mudah dipenuhi, dan pemain Argentina itu juga sudah menandatangani kontrak empat tahun di Villa. Pada tahap ini belum jelas berapa nilainya, tetapi bisa dibayangkan angkanya tidak akan jauh di bawah valuasi Chelsea, sesuatu yang tentu akan sangat mereka sukai, terutama setelah mereka baru saja merekrut Morgan Rogers dari klub Midlands itu dengan biaya rekor klub. Nilai: A

    Untuk Aston Villa: Melihat betapa tidak efektifnya Garnacho selama waktunya di Chelsea, ini adalah transfer yang akan membunyikan alarm bagi para suporter Villa. Pelatih kepala Unai Emery kabarnya menjadi sosok pendorong utama di balik upaya mereka merekrut pemain itu, karena ia menginginkan winger cepat, dan harapannya adalah juru taktik asal Spanyol tersebut bisa mengembalikan kepercayaan diri Garnacho. Namun, rasanya ada risiko besar yang menyertai transfer ini karena Garnacho sudah cukup lama terlihat kehilangan gairah dan kepercayaan diri yang dulu membuatnya menjadi talenta menonjol saat di Manchester United. Pemain sayap itu tampak tidak mampu mereplikasi angka serangan Rogers, dan akan ada pertanyaan serius jika ia gagal tampil memuaskan sementara Villa tetap wajib membelinya pada akhir musim, kemungkinan dengan biaya besar. Kesepakatan ini juga merupakan cara yang cukup terang-terangan untuk mengakali aturan keuangan, karena jelas dirancang untuk memaksimalkan keuntungan dari transfer Rogers dan Garnacho di mata UEFA, yang akan menganggap ini sebagai pertukaran jika winger Argentina itu pindah secara permanen pada musim panas ini, sehingga selisih biayanya akan dipotong. Nilai: C

    Untuk Garnacho: Ini adalah awal baru kedua dalam kurun setahun, dan Garnacho pasti bertekad memaksimalkan kesempatan ini karena ia berisiko melihat kariernya hanyut ke mediokritas. Emery punya kemampuan untuk mengeluarkan yang terbaik dari para pemain yang sebelumnya tampil di bawah standar, dan kepergian Rogers berarti ada tempat yang tersedia di starting XI Villa. Namun, pemain Argentina itu keliru jika berpikir tekanannya akan lebih ringan jauh dari klub yang disebut sebagai ‘big six’, dengan para pendukung setia Villa Park menaruh harapan sangat besar setelah tiket Liga Champions kembali diamankan, sesuatu yang menguntungkan bagi rekrutan baru itu. Garnacho juga pasti mewaspadai nasib Harvey Elliott, yang bergabung dengan Villa dari Liverpool musim panas lalu dalam kesepakatan pinjaman yang tampak sangat mungkin dipermanenkan dengan kewajiban membeli bersyarat; ia hanya perlu mencatatkan 10 penampilan di Premier League. Namun, ia dibekukan oleh Emery dan jarang sekali masuk skuad pada hari pertandingan. Sang manajer punya riwayat seperti itu, dan Garnacho harus membuktikan nilainya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Christos Tzolis Arsenal 2026Getty Images

    23 Juli: Christos Tzolis (Club Brugge ke Arsenal, £34 juta)

    Untuk Brugge: Meskipun Tzolis tentu akan bernilai lebih tinggi jika ia bermain di salah satu dari lima liga top Eropa, Club Brugge pasti sangat puas dengan pemasukan yang menjadi rekor klub untuk seorang pemain yang mereka datangkan hanya dengan €6,5 juta dua tahun lalu dari Fortuna Dusseldorf. Negosiasinya juga tampak berjalan cukup mulus, dengan Arsenal pada akhirnya memenuhi valuasi sang juara Belgia terhadap winger tersebut. Klub penjual berada dalam posisi kuat setelah Tzolis menandatangani kontrak baru setahun lalu. Uang sebesar itu akan sangat berarti bagi klub Jupiler Pro League, dan Brugge akan berupaya menginvestasikannya kembali dengan cerdas setelah merebut kembali gelar dari Union Saint-Gilloise musim lalu. Nilai: A

    Untuk Arsenal: Juara Premier League itu membutuhkan tambahan kekuatan di area sayap setelah Leandro Trossard pindah ke Besiktas seusai Piala Dunia, dan Tzolis akan memenuhi banyak kriteria sebagai penggantinya. Pemain internasional Yunani itu menikmati musim individu yang sangat bagus pada 2025-26, dengan mencatat total mencengangkan 51 kontribusi gol (22 gol, 29 assist) di semua kompetisi, membantu Brugge melaju menuju gelar liga dan fase gugur Liga Champions. Tentu saja, ada risiko yang menyertai transfer ini, meski nilainya terlihat cukup sepadan di pasar saat ini; Tzolis kesulitan besar pada periode pertamanya di Premier League bersama Norwich City, meski saat itu ia masih sangat muda dan Norwich sudah nyaris pasti terdegradasi, sehingga akan ada tanda tanya apakah ia bisa menerjemahkan performanya di Belgia ke sepak bola Inggris. Arsenal akan berharap Tzolis telah memetik pelajaran dari pengalaman itu, dan sang pemain memiliki kekuatan fisik serta kecepatan untuk meraih sukses. Arsenal mungkin harus bersabar untuk melihat versi terbaik dari pemain 24 tahun tersebut, tetapi setidaknya pada awalnya ia seharusnya bisa menjadi opsi rotasi yang berguna. Nilai: B+

    Untuk Tzolis: Winger itu kembali ke Premier League dengan sesuatu yang harus dibuktikan setelah periode gagal di Norwich, didorong oleh fakta bahwa ia telah menghidupkan kembali kariernya di Belgia setelah masa peminjaman awal di FC Twente dan Dusseldorf. Tantangannya sekarang adalah menjaga standar tinggi yang telah ia tetapkan bersama Brugge di liga yang jauh lebih sulit, tetapi tanda-tandanya menunjukkan bahwa ia punya kemampuan untuk menjadi sukses. Tzolis dikabarkan hanya ingin bergabung dengan Arsenal dan memprioritaskan ketertarikan mereka, jadi ia pasti sangat gembira transfer ini terwujud. Kini kerja keras yang sesungguhnya dimulai saat ia berusaha memantapkan dirinya di London utara. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • FBL-ESP-GER-LIGA-BARCELONA-ADEYEMIAFP

    23 Juli: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund ke Barcelona, €29 juta)

    Untuk Dortmund: Mungkin ini yang terbaik yang bisa mereka lakukan dalam situasi seperti ini. Adeyemi hanya menyisakan satu tahun dalam kontraknya dan tidak ada peluang baginya untuk menandatangani kontrak baru. Karena itu, Dortmund tidak punya pilihan selain menjualnya pada musim panas ini agar tidak kehilangan aset yang cukup berharga secara cuma-cuma tahun depan. Adeyemi jelas bernilai lebih dari €22 juta yang akan diterima Dortmund di muka, tetapi tidak boleh dilupakan bahwa ia cukup sering mengalami cedera dan kesulitan menjaga konsistensi sepanjang empat tahunnya di Signal Iduna Park. BVB juga patut dipuji karena berhasil mengamankan klausul penjualan kembali dalam kontraknya. Nilai: B

    Untuk Barcelona: Perekrutan yang berpotensi sangat cerdik. Selama bertahun-tahun kami sudah sangat sering mengkritik Barca soal bisnis transfer mereka, dan itu memang pantas, tetapi pujian layak diberikan, karena ini bisa terbukti sebagai langkah bisnis yang sangat bagus. Adeyemi memang belum memenuhi predikatnya sebagai bintang besar Jerman berikutnya, tetapi ia masih berusia 24 tahun, yang membuatnya menjadi alternatif yang lebih muda, lebih murah, dan lebih cepat dibanding Marcus Rashford. Mungkin yang lebih penting dari apa pun, Hansi Flick percaya ia bisa mengeluarkan kemampuan terbaik dari seorang pemain yang ia berikan debut internasional lima tahun lalu. Nilai: B+

    Untuk Adeyemi: Transfer yang datang pada waktu yang sempurna. Adeyemi terlihat seperti calon superstar saat bergabung dengan Dortmund dari Red Bull Salzburg pada Mei 2022, tetapi hal itu tidak pernah benar-benar terwujud baginya. Musim lalu jelas ada tanda-tanda bahwa ia mungkin akhirnya bisa mewujudkan potensinya, tetapi kepindahan ke Camp Nou tetap merupakan perkembangan luar biasa bagi winger kelahiran Munich tersebut. Kabar baiknya, ia tidak akan berada di bawah tekanan yang sangat besar, mengingat nilainya. Bahkan, ekspektasi yang jauh lebih besar akan diarahkan kepada Anthony Gordon pada tahap awal musim baru, dan itu seharusnya membuat hidup Adeyemi jauh lebih mudah. Ia punya fleksibilitas dan kecepatan untuk menjadi anggota yang sangat penting dalam lini depan Barcelona yang sedang dirombak secara radikal pada musim panas ini. Pada dasarnya, ini terasa seperti langkah yang tepat pada waktu yang tepat bagi Adeyemi, yang tidak akan mendapatkan panggung yang lebih baik untuk akhirnya mewujudkan potensinya. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Morgan Rogers Chelsea 2026Getty Images

    21 Juli: Morgan Rogers (Aston Villa ke Chelsea, £117 juta)

    Untuk Villa: Pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League. Andai Rogers bergabung dengan Arsenal yang baru dinobatkan sebagai juara, itu lain cerita. Namun, Villa finis di peringkat keempat musim lalu, enam tingkat dan 13 poin di atas Chelsea, serta akan bermain di Liga Champions musim ini, sementara Chelsea sama sekali tidak memiliki kompetisi Eropa untuk dinantikan. Meski begitu, juara Liga Europa itu benar-benar tak berdaya mencegah aset paling berharga mereka pindah ke Stamford Bridge. Jelas, dari sudut pandang finansial, ini adalah kesepakatan yang benar-benar luar biasa bagi Villa. Mereka merekrut Rogers dari Middlesbrough hanya dua setengah tahun lalu dengan biaya awal £8 juta. Kini mereka menjualnya dengan nilai hampir 15 kali lipat dari angka tersebut, jumlah gila yang akan sangat membantu Villa mencari pengganti sekaligus memperkuat skuad Unai Emery di area lain. Namun, para penggemar saat ini sangat frustrasi, karena mereka merasa ini adalah bukti lanjutan bahwa pemilik kaya klub mereka dibatasi oleh aturan finansial Premier League. Nilai: B+

    Untuk Chelsea: Sebuah kudeta transfer yang luar biasa. Ekspektasinya adalah Rogers akan menuju London utara musim panas ini, bukan ke barat. Namun, terlepas dari dugaan masalah anggaran akibat kegagalan musim lalu lolos ke Liga Champions, Chelsea telah mengungguli Arsenal untuk merekrut salah satu penyerang paling diminati di Premier League. Bagaimana? Nah, itulah pertanyaan yang sedang diajukan semua orang saat ini, dengan banyak pihak kini memperkirakan seorang anggota 'skuad bom' Chelsea akan muncul di Villa Park sebelum bursa transfer ditutup, dan dengan biaya yang sangat dibesar-besarkan. Namun, yang tampaknya lebih mungkin adalah telah ada perkembangan di balik layar dalam upaya mencari klub baru untuk Enzo Fernandez dan penjualan pemain Argentina yang ingin hengkang itu akan hampir sepenuhnya menutupi biaya perekrutan Rogers. Tak bisa dimungkiri bahwa Chelsea membayar terlalu mahal untuk pemain 23 tahun yang baru punya dua musim Premier League yang layak, dan hanya satu gol dalam 22 penampilan untuk England. Namun, lini depan berisi Rogers, Cole Palmer, Estevao, dan Joao Pedro tentu bisa menimbulkan kerusakan besar di bawah Xabi Alonso musim depan. Nilai: B

    Untuk Rogers: Sebuah belokan kejadian yang mengejutkan, setidaknya dari sudut pandang luar. Asumsinya adalah Rogers sudah mantap ingin pindah ke Emirates, tempat ia diperkirakan akan mengambil posisi Leandro Trossard yang baru hengkang di sisi kiri serangan Arsenal racikan Mikel Arteta. Namun, kini dilaporkan bahwa pikirannya berubah karena Alonso, yang jelas melakukan pekerjaan hebat dengan pemain seperti Florian Wirtz di Bayer Leverkusen. Namun, kami sangat menduga bahwa uang dan jaminan waktu bermain di tim yang lebih lemah memainkan peran yang bahkan lebih krusial dalam kepindahan mengejutkan Rogers ke Stamford Bridge. Sejujurnya, meski Chelsea adalah klub yang dikelola dengan buruk dan terus berada dalam kondisi tak menentu, ini adalah transfer yang bisa berjalan sangat baik bagi Rogers, terutama karena kini ia akan bermain di Premier League bersama sahabat dekatnya dan mantan rekan setimnya di level usia muda Manchester, Palmer. Bahkan, kita mungkin akan melihat cukup banyak selebrasi 'cold' dalam pertandingan Chelsea musim depan! Nilai: B

    Mark Doyle

  • Youri Tielemans Manchester United 2026Getty Images

    14 Juli: Youri Tielemans (Aston Villa ke Manchester United, £35 juta)

    Untuk Villa: Pukulan telak. Kecenderungan Tielemans mengalami cedera sudah lama menjadi sumber frustrasi di Villa Park, tetapi saat bugar, dia adalah pesepakbola yang fantastis, dan betapa pentingnya dia bagi rencana permainan Unai Emery musim lalu memang tak bisa dilebih-lebihkan. Tim asuhan pria Spanyol itu tampil sangat kesulitan saat Tielemans menepi karena cedera pergelangan kaki pada awal tahun ini, dengan hanya memenangi satu dari tujuh laga Premier League yang mereka jalani tanpa gelandang Belgia tersebut. Lalu, begitu dia kembali ke susunan pemain inti, Villa menutup musim dengan gemilang dengan finis di peringkat keempat Premier League dan menjuarai Liga Europa, dengan Tielemans mencetak gol spektakuler di final. Mengingat dia juga masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya, kehilangan dirinya hanya dengan £35 juta sangat sulit diterima, terutama karena Amadou Onana sedang menghadapi periode menepi yang panjang akibat cedera ACL. Nilai: D

    Untuk United: Kejutan yang sangat menyenangkan. Tidak ada indikasi bahwa United sedang menyiapkan langkah untuk merekrut Tielemans sampai muncul kabar bahwa transfer itu sudah mendekati persaingan. Karena itu, mereka pantas mendapat pujian karena bergerak begitu tegas dan begitu senyap. Tielemans jelas tidak sesuai dengan profil usia yang dicari United pada musim panas ini dan dia tentu sudah memiliki jam terbang yang tinggi, bahkan untuk pemain berusia 29 tahun. Namun, kedatangannya akan meredakan sebagian kepanikan di Old Trafford setelah gagalnya kesepakatan Ederson, Manuel Ugarte mengalami cedera serius saat bertugas bersama Uruguay, dan United tak sanggup memenuhi harga dalam kesepakatan untuk target transfer gelandang utama mereka, Elliot Anderson, Sandro Tonali, dan Mateus Fernandes. Tielemans adalah pemain Premier League yang sudah terbukti dan menegaskan kelasnya di Piala Dunia. Karena itu, dia akan menambah kedalaman, pengalaman, fleksibilitas, dan kualitas yang sangat dibutuhkan di lini tengah United setelah kepergian Casemiro pada akhir musim lalu, dan dengan harga seperti ini, dia pada akhirnya bisa terbukti menjadi salah satu rekrutan terbaik musim ini. Nilai: B+

    Untuk Tielemans: Jenis peluang yang mungkin bahkan dia sendiri kira sudah lewat darinya. Tielemans sudah lama diprediksi akan bergabung dengan salah satu tim elite Premier League, tetapi setelah berusia 29 tahun pada Mei, rasanya itu memang tidak akan terjadi bagi mantan gelandang Leicester City tersebut pada tahap kariernya yang sekarang, dan itu sebenarnya tidak masalah. Villa adalah klub besar dengan haknya sendiri. Namun, United tanpa diragukan lagi berada di level lain dalam hal prestise, yang membuat ini menjadi kepindahan besar bagi Tielemans, yang tanpa ragu akan menikmati kesempatan untuk memamerkan jangkauan umpannya yang luar biasa dan tekniknya yang hebat di salah satu panggung terbesar sepakbola. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Andrey Santos Manchester United 2026Getty Images

    13 Juli: Andrey Santos (Chelsea ke Manchester United, £50 juta)

    Untuk Chelsea: Musim panas Chelsea yang ganjil terus berlanjut setelah mereka sepakat menjual salah satu pemain muda menjanjikan mereka kepada rival langsung dalam perebutan finis empat besar di Premier League. Andrey Santos tampak berkembang dengan baik setelah kembali dari masa peminjamannya yang sukses bersama klub saudara Strasbourg untuk menjadi bagian dari tim utama, tampil reguler sepanjang kampanye 2025-26 dan kerap mengesankan saat menjadi pelapis Enzo Fernandez dan Moises Caicedo. Jika Fernandez pergi, seperti yang tampaknya akan terjadi, maka manajer baru Xabi Alonso akan kekurangan opsi. Namun, pemain berusia 22 tahun itu jelas tidak dianggap tak tersentuh, dan tawaran United senilai £48 juta ($64 juta) plus £2 juta dalam bonus untuk seorang gelandang yang belum menjadi starter pasti rupanya terlalu bagus untuk ditolak. Inilah model BlueCo yang sedang berjalan; Chelsea akan meraup keuntungan besar dari Santos, yang direkrut sebagai pemain muda berpotensi tinggi dari klub Brasil Vasco da Gama seharga £16 juta pada 2023. Keputusan bisnis yang sinis ini meninggalkan sedikit rasa pahit, tetapi besarnya uang yang ditawarkan berarti kesepakatan ini mungkin terlalu bagus untuk ditolak. Namun, jika Santos berkembang menjadi talenta kelas dunia di Old Trafford, ini bukan kesepakatan yang akan dikenang dengan baik. Nilai: B-

    Untuk Man Utd: Salah satu transfer yang sedikit membingungkan dari semua pihak. Setelah gagal mendapatkan target utama di lini tengah, Elliot Anderson dan Matheus Fernandes, yang masing-masing pindah ke Man City dan Tottenham, United beralih ke Santos dengan panik saat mereka berusaha menghindari situasi di mana Mason Mount menjadi satu-satunya gelandang senior murni mereka ketika pramusim dimulai pada 18 Juli, dengan Kobbie Mainoo masih berada di Piala Dunia bersama England. Dilaporkan bahwa para pengambil keputusan United bersikap 'tenang' setelah perburuan Fernandes tidak membuahkan hasil, tetapi Santos tidak berada di level yang sama dengan target-target mereka sebelumnya, dan paket senilai £50 juta terlalu mahal untuk pemain yang jelas rela dilepas Chelsea. Manchester United memang membutuhkan tambahan pemain di lini tengah setelah kepergian Casemiro dan cedera serius yang dialami Manuel Ugarte, tetapi mereka membayar terlalu mahal di sini untuk seseorang yang tidak akan menjadi starter pasti setelah jendela transfer ditutup. Harapannya adalah, pada usia 22 tahun, dia masih memiliki banyak level lagi untuk dicapai. Nilai: C

    Untuk Santos: Mungkin termotivasi oleh fakta bahwa dia tidak masuk skuad Brasil asuhan Carlo Ancelotti setelah musim ketika ia keluar-masuk tim Chelsea, dilaporkan bahwa Santos meninggalkan Chelsea untuk mencari 'sepak bola tim utama secara reguler'. Apakah dia akan mendapatkan lebih banyak menit bermain di Old Trafford daripada yang dia dapatkan di Stamford Bridge masih harus dilihat, dan banyak hal akan bergantung pada siapa lagi yang didatangkan United, dengan pemain lain kemungkinan akan menyusul di tengah perombakan lini tengah klub. Santos mungkin merasa membutuhkan awal baru menjauh dari kekacauan di level ruang rapat dan pergantian di kursi pelatih di Chelsea, meskipun tidak ada jaminan United akan mampu memberikan stabilitas jangka panjang yang lebih baik. Namun, mereka bisa menawarkan sepak bola Liga Champions, yang secara alami akan berarti lebih banyak menit bermain mengingat klub yang segera menjadi mantan tempatnya bernaung itu tidak lolos ke kompetisi Eropa dalam bentuk apa pun. Pada akhirnya, akan bergantung kepada sang pemain untuk memastikan dirinya memantapkan posisi sebagai figur kunci di lingkungan barunya. Nilai: B

    Krishan Davis

  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    6 Juli: Sandro Tonali (Newcastle ke Tottenham, £100 juta)

    Untuk Newcastle: Gelembung itu benar-benar sudah pecah! Ketika Newcastle lolos ke Liga Champions musim lalu, setelah mengakhiri puasa trofi mereka dengan membuat kejutan atas Liverpool di final Carabao Cup, para pendukung memimpikan klub milik negara mereka menjadi jawaban Inggris atas Paris Saint-Germain yang didukung Qatar. Namun, Liverpool kemudian memberi Newcastle pengingat brutal soal posisi mereka dalam hierarki Premier League dengan merebut Alexander Isak dari tangan mereka dalam situasi yang paling menyakitkan. Seandainya Newcastle membelanjakan biaya yang saat itu menjadi rekor Inggris itu dengan baik, segalanya mungkin masih bisa berjalan bagus. Sebaliknya, jutaan poundsterling dihamburkan untuk pembelian panik seperti Yoane Wissa, Nick Woltemade, dan Anthony Elanga, yang berujung pada tim asuhan Eddie Howe finis di peringkat ke-12 klasemen. Sudah jelas jauh sebelum akhir kampanye yang katastrofik itu bahwa Anthony Gordon akan pergi, tetapi justru kepergian Tonali ke Tottenham, dari semua tim, yang benar-benar melambangkan matinya sebuah mimpi. Dan hal yang benar-benar traumatis bagi para fans adalah ini mungkin bahkan bukan paku terakhir di peti mati, dengan kapten Bruno Guimaraes juga dipastikan akan pergi dalam beberapa pekan ke depan. Pada dasarnya, dengan pemilik klub asal Arab Saudi mengurangi investasi mereka di olahraga, lebih banyak penderitaan akan datang, yang berarti para pendukung bahkan tidak bisa terhibur oleh biaya transfer sembilan digit itu, yang kemungkinan besar juga akan disia-siakan. Nilai: F

    Untuk Tottenham: Perekrutan hebat lainnya. Hanya sehari setelah merampungkan kesepakatan bersejarah senilai £85 juta untuk Mateus Fernandes, Spurs memutuskan memecahkan lagi rekor biaya transfer mereka untuk Tonali. Apakah ini tanda-tanda keputusasaan atau bukti ambisi, itu masih bisa diperdebatkan. Mungkin ini cuma bukti bahwa pasar transfer sudah gila. Lagi pula, jika Elliot Anderson bernilai £116 juta, mengapa Tonali tidak memiliki harga yang serupa?! Gelandang timnas Italia itu tanpa diragukan telah membuktikan dirinya sebagai salah satu gelandang terbaik di Premier League dalam beberapa musim terakhir dan dia tampak sebagai taruhan yang bahkan lebih bagus untuk bersinar di bawah kompatriotnya, Roberto De Zerbi, ketimbang Fernandes. Tentu saja, membayar uang sebanyak ini untuk pemain 26 tahun yang masih punya banyak hal untuk dibuktikan di level paling atas tetaplah sebuah pertaruhan, dan itu adalah pertaruhan yang sangat perlu berhasil bagi Spurs. Namun, untuk saat ini, para fans mungkin tidak akan peduli. Setelah bertahun-tahun frustrasi oleh pendekatan hemat/pelit di pasar transfer yang diawasi mantan executive chairman Daniel Levy, mereka kini melihat klub mereka mengungguli rival-rival Premier League untuk merekrut salah satu gelandang yang paling diburu di bursa. Nilai: B+

    Untuk Tonali: Sebuah kepindahan yang paling tak terduga. Asumsinya adalah jika Tonali meninggalkan klub yang mendukungnya selama larangan bermain akibat taruhan ilegal, itu akan terjadi demi salah satu tim terkuat di Eropa. Namun, dia justru bergabung dengan tim yang finis di posisi ke-17 Premier League dalam masing-masing dari dua musim terakhir. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Jelas, tak pernah ada kemungkinan klub Serie A memiliki cukup uang untuk memenuhi keinginan Tonali yang dilaporkan ingin pulang ke tanah air, dan tim-tim elite Inggris pun bisa dimengerti merasa mundur oleh harga yang diminta Newcastle. Hasilnya, Tonali berakhir di Tottenham, tempat dia sekarang akan menghabiskan tahun-tahun puncaknya, yang tak bisa dimungkiri terasa aneh. Meski begitu, jika De Zerbi bertahan di Spurs lebih dari dua musim, dan itu sebuah 'jika' yang besar, mungkin transfer ini akan berjalan baik bagi Tonali dalam jangka panjang... Nilai: C+

    Mark Doyle

  • FBL-ITA-SERIEA-INTER-PARMAAFP

    5 Juli: Denzel Dumfries (Inter ke Real Madrid, €20 juta)

    Untuk Inter: Anda harus mempertanyakan keputusan Inter memasukkan klausul rilis serendah itu ke dalam kontrak seorang pemain yang telah menjadi salah satu figur terpenting mereka, meski cedera pergelangan kaki dan operasi yang kemudian dijalani menghambat kampanye Dumfries pada 2025-26. Meski demikian, pada performa terbaiknya ia tetap merupakan salah satu bek sayap menyerang terbaik yang ada, jadi €20 juta (£17 juta/$23 juta) merupakan bisnis yang cukup buruk bagi Inter, yang seharusnya bisa meminta jauh lebih banyak di pasar saat ini untuk seorang pemain yang masih memiliki dua tahun tersisa dalam kontraknya. Bisa jadi tangan Inter memang terikat, jika melihat konteksnya; ketika pemain Belanda itu memperpanjang kontraknya pada September 2024, ia kabarnya meminta klausul tersebut, yang ditetapkan sebesar €25 juta untuk klub di luar Italia pada musim panas 2025 sebelum turun pada tahun ini. Nilai: C

    Untuk Madrid: Ini terlihat seperti bisnis cerdik lainnya untuk Real Madrid, yang sedang membangun reputasi sebagai pemburu pemain murah saat mereka menavigasi aturan finansial La Liga yang ketat. Nilai Dumfries setidaknya dua kali lipat dari jumlah yang dibayarkan Real Madrid, dan biaya itu jauh di bawah €30 juta yang kabarnya telah disiapkan Real Madrid untuk merekrut bek kanan baru guna bersaing dengan Trent Alexander-Arnold setelah kepergian legenda klub Dani Carvajal. Namun, seperti rekan Inggrisnya, Dumfries adalah bek sisi kanan lain yang bisa dibilang lebih efektif saat menyerang daripada saat bertahan, sehingga Madrid memiliki semacam ketidakseimbangan di posisi tersebut yang bisa dimanfaatkan tim-tim yang lebih baik. Pada usia 30 tahun, ia juga bukan benar-benar alternatif jangka panjang, tetapi dengan biaya serendah itu sulit untuk membantah bahwa ia tidak bisa menjadi solusi sementara yang layak setidaknya untuk beberapa musim. Nilai: A

    Untuk Dumfries: Kepindahan seperti ini, pada tahap kariernya saat ini, adalah alasan yang tepat mengapa Dumfries menginginkan klausul rilis itu dimasukkan ke dalam kontraknya. Ia telah menjadi sosok yang setia untuk Inter sejak datang dari PSV pada 2021, dengan menyumbang 55 kontribusi gol dalam 207 penampilan dari posisi wing-back kanan sambil membantu Inter meraih gelar Serie A pada 2023-24 dan 2025-26, serta mencapai dua final Liga Champions. Ia jelas pantas mendapatkan apa yang berpotensi menjadi kepindahan besar terakhir dalam kariernya, dan label harga rendahnya berarti tekanannya akan sedikit berkurang di Bernabeu. Akan sangat menarik untuk melihat apakah ia bisa menyingkirkan Alexander-Arnold dari tim, setelah kabarnya telah melakukan pembicaraan dengan Jose Mourinho tentang peran yang akan ia mainkan. Nilai: A+

    Krishan Davis

  • Auckland FC v Tottenham Hotspur - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    2 Juli: Mateus Fernandes (West Ham ke Tottenham, £85 juta)

    Untuk West Ham: Biaya transfer besar yang akan sangat membantu meredam dampak ekonomi dari degradasi dari Premier League. Sudah jelas begitu West Ham terdegradasi bahwa beberapa penjualan besar akan diperlukan, dan Fernandes adalah salah satu aset mereka yang paling berharga, gelandang berkelas yang sudah menarik banyak perhatian dari klub-klub rival bahkan sebelum nasib mereka ditentukan pada hari terakhir musim. Karena itu, kepergiannya sama sekali tidak mengejutkan. Namun, yang mengejutkan adalah West Ham berhasil mendapatkan tepat seperti yang mereka minta untuk pemain Portugal tersebut meski berada dalam posisi tawar yang cukup buruk. Untuk itu, jajaran direksi klub yang memang pantas banyak dikritik layak mendapat sedikit pujian langka. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Satu lagi penegasan bahwa klub ini benar-benar serius pada musim panas ini. Setelah dua musim yang kacau, yang kedua nyaris berakhir dengan degradasi, Tottenham bergerak cepat untuk memastikan mereka tidak pernah lagi berada dalam situasi itu, dan jika membayar £52 juta untuk Jan Paul van Hecke adalah pernyataan niat, maka ini berada di level berikutnya. Fernandes adalah pemain 21 tahun yang sangat bertalenta. Ia bisa bermain dalam berbagai peran dan sejak lama terlihat sebagai pemain yang akan berkembang pesat di tim yang lebih kuat. Juga jelas bahwa Roberto De Zerbi meyakini dia sangat cocok untuk gaya bermainnya. Namun, ada nuansa putus asa yang tak bisa dimungkiri dalam kesepakatan ini. Tottenham, seperti yang terlihat dari minat mereka untuk merekrut Sandro Tonali juga, berniat melakukan apa pun yang diperlukan untuk membenahi lini tengah mereka yang biasa-biasa saja dan karena itu bersedia membayar lebih mahal untuk Fernandes demi menepis minat dari klub seperti Manchester United. Akibatnya, transfer ini benar-benar harus berhasil untuk Tottenham, dan secepatnya, atau ini akan cepat menjadi senjata lain untuk memukul para pemilik klub. Memang, sekadar untuk memberi konteks pada angka-angka yang terlibat, PSG membayar Benfica €60 juta untuk Joao Neves dan Fernandes sama sekali belum mendekati kualitas kompatriotnya yang juga berusia 21 tahun itu, jadi ia benar-benar harus menunjukkan bahwa dirinya bisa demikian. Nilai: C+

    Untuk Fernandes: Sepintas ini adalah kepindahan yang aneh. Fernandes dikaitkan dengan beberapa nama terbesar di sepakbola: Manchester United, Liverpool, dan PSG. Namun, ia justru berakhir di Tottenham, tim yang finis satu tingkat dan dua poin di atas West Ham musim lalu, sehingga ini terlihat seperti langkah yang agak menyamping. Meski begitu, klub London utara itu seharusnya akan jauh lebih kuat musim depan dan Fernandes tanpa diragukan adalah tipe gelandang yang bisa dibantu De Zerbi untuk naik ke level yang benar-benar berbeda. Tentu saja ada kekhawatiran soal berapa lama pelatih Italia itu sebenarnya akan bertahan di Tottenham, mengingat tidak satu pun pihak dikenal dengan stabilitasnya, tetapi Fernandes akan langsung masuk ke susunan pemain inti, dan hal itu mungkin tidak akan terjadi di tempat lain. Nilai: B

    Mark Doyle

  • Ismael Saibari Bayern Munich 2026Getty Images

    1 Juli: Ismael Saibari (PSV ke Bayern Munich, €50 juta)

    Untuk PSV: Kepergian yang mengecewakan tetapi tak terelakkan. Saibari memenangi tiga gelar beruntun bersama PSV dan pengaruhnya meningkat secara bertahap selama periode tersebut. Karena itu, hanya tinggal menunggu waktu sampai ia direkrut salah satu tim papan atas Eropa. Sebagian orang mungkin berpendapat bahwa PSV bisa menunggu sampai setelah Piala Dunia sebelum mematok harga untuk Saibari, mengingat selalu ada peluang dia tampil gemilang di Amerika Utara, tetapi ini tetap nilai transfer yang bagus untuk pemain yang direkrut dari Genk seharga sedikit di atas €5 juta empat tahun lalu. Besar kemungkinan uang itu juga akan dimanfaatkan dengan baik oleh klub yang secara konsisten mampu meraih trofi di Belanda meski terus-menerus harus menjual para pemain terbaiknya. Nilai: B 

    Untuk Bayern: Bisnis yang brilian. Nilai pasar Saibari hanya meningkat dalam beberapa pekan terakhir berkat penampilan sensasionalnya untuk Maroko, dengan pemain 25 tahun itu mencetak gol dalam ketiga laga fase grup Piala Dunia negaranya sebelum kemudian mengeksekusi penalti penentu dalam kemenangan babak 32 besar atas Belanda. Namun, seperti yang dinyatakan direktur olahraga Max Eberl saat transfer itu dikonfirmasi, ini adalah kesepakatan yang sudah dikerjakan Bayern selama beberapa waktu. Ini bukan langkah reaksioner terhadap pemain acak yang mencuri perhatian di Piala Dunia; Bayern sudah lama yakin bahwa Saibari memiliki perpaduan teknik, etos kerja, dan fleksibilitas yang tepat untuk memberi kontribusi signifikan pada lini depan yang sudah bertabur bintang, dan kami tidak melihat alasan untuk meragukan penilaian tersebut. Nilai: A

    Untuk Saibari: Musim panas terbaik dalam hidupnya. Piala Dunia benar-benar tidak mungkin berjalan lebih baik lagi bagi Saibari, yang menarik perhatian penggemar sepak bola pada umumnya lewat penampilan dinamisnya di lini depan untuk tim Maroko yang sangat impresif. Kini, ia telah menuntaskan kepindahan "impian" klasik ke "salah satu klub terbesar di dunia", meski memaksa masuk ke susunan pemain inti yang dihuni Harry Kane, Luis Diaz, Michael Olise, dan Jamal Musiala bisa menjadi sesuatu yang mendekati mimpi buruk! Namun, tahun-tahun terbaik Saibari masih ada di depannya, saat ini ia sedang berada di puncak kebahagiaan dan ia yakin, dengan alasan yang masuk akal, bahwa dirinya bisa menjadi tambahan yang sangat berguna bagi skuad Bayern. Vincent Kompany jelas sependapat, karena Saibari tanpa diragukan lagi terlihat lebih cocok dengan gaya bermain timnya ketimbang Nicolas Jackson. Nilai: A

    Mark Doyle

  • Marco Palestra Chelsea 2026Getty Images

    1 Juli: Marco Palestra (Atalanta ke Chelsea, £47 juta)

    Untuk Atalanta: Setelah menyepakati penjualan Ederson ke Manchester United, ini berpotensi menjadi satu lagi kesepakatan cerdik bagi Atalanta. Paket besar senilai €55 juta (£47 juta/$62 juta) untuk Palestra merupakan keuntungan murni bagi pemain yang menimba ilmu di akademi mereka itu, tetapi hanya sempat mencatatkan segelintir penampilan di tim utama, dengan klub kabarnya sudah sejak beberapa waktu lalu memutuskan untuk menguangkannya alih-alih mengintegrasikan kembali Palestra setelah masa peminjamannya yang sukses di Cagliari. Pemain 21 tahun itu menjadi penjualan termahal keempat dalam sejarah klub, dan meski mungkin agak disayangkan bahwa Palestra tidak akan bertahan di Bergamo dan menunjukkan pengaruh di klub yang ia masuki saat berusia 10 tahun, begitu tim-tim seperti Inter dan Chelsea menyatakan minat mereka, pikirannya berubah dan selalu besar kemungkinan akan menjadi perjuangan berat untuk mempertahankannya. Nilai: A

    Untuk Chelsea: Ini menjadi penanda menarik dari pengaruh Xabi Alonso sebagai manajer Chelsea, bukan pelatih kepala. Pelatih asal Spanyol itu dilaporkan memberi lampu hijau untuk kesepakatan ini, dan klub bergerak cepat untuk mencapai kesepakatan dengan Atalanta, melesat ke posisi terdepan dalam kurun 24 jam untuk membajak langkah Inter mendapatkan Palestra. Ia sebelumnya secara luas diperkirakan akan bergabung dengan juara Scudetto, jadi ini jelas sebuah keberhasilan besar dalam konteks tersebut. Sebagai bek sayap yang serbabisa, cepat, dan bertenaga, Palestra, yang terpilih sebagai Bek Terbaik Serie A 2025-26, diperkirakan akan cocok dengan sistem Alonso baik dalam formasi tiga bek maupun empat bek, dan ia seharusnya cocok dengan kerasnya Premier League. Namun, setelah menggelontorkan hingga €55 juta, ada kesan bahwa Chelsea telah membayar terlalu mahal; itu adalah jumlah yang sangat besar dalam ukuran Serie A, yang tampaknya jauh melampaui tawaran Inter, dan ia masih mentah di usia 21 tahun dengan baru satu musim yang lumayan di level tertinggi. Karena itu, ini merupakan sedikit risiko. Nilai: B

    Untuk Palestra: Hanya Palestra sendiri yang bisa menjawab pertanyaan mengapa ia memilih Chelsea ketimbang pindah ke Inter, yang akademinya pernah ia bela saat masih anak-anak dan diyakini sebagai klub yang ia dukung, tetapi fakta bahwa tawaran kontrak Chelsea yang dilaporkan, mendekati £100.000 per pekan, bernilai lebih dari dua kali lipat dibanding yang diajukan Inter mungkin sedikit banyak menjelaskan hal itu. Meski begitu, Palestra memiliki semua atribut untuk sukses di Premier League dan tampaknya langsung menyambut kesempatan untuk menguji dirinya di kasta tertinggi Inggris. Ia akan terdorong oleh kesuksesan Riccardo Calafiori di Arsenal, sementara sesama talenta muda Italia Giovanni Leoni bergabung dengan Liverpool musim panas lalu sebagai tanda bahwa semakin banyak pemain siap meninggalkan Serie A lebih awal dalam karier mereka. Ia sangat mungkin dipengaruhi oleh tekad Alonso untuk membawanya ke Stamford Bridge, yang mencerminkan bahwa ia bisa jadi akan menjadi figur kunci di bawah manajer baru. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Goncalo Ramos AC Milan 2026Getty Images

    30 Juni: Goncalo Ramos (Paris Saint-Germain ke AC Milan, €75 juta)

    Untuk PSG: Jackpot! Sang juara Eropa bakal tersenyum lebar sampai ke bank setelah menemukan seseorang yang bersedia membayar mereka uang sebanyak itu untuk seorang pemain cadangan yang tidak menjadi starter dalam satu pun laga Liga Champions musim lalu. Ramos, ingat, sejatinya diproyeksikan menjadi jawaban atas masalah penyerang PSG, tetapi ia menghabiskan sebagian besar waktunya di Parc des Prince dengan duduk di bangku cadangan, karena Luis Enrique menemukan solusi yang lebih baik dengan mengubah Ousmane Dembele menjadi ‘false nine’, yang jelas bukan cerminan bagus bagi pemain Portugal itu. Demikian pula dengan fakta bahwa ia masih berada di belakang Cristiano Ronaldo yang sudah berusia 41 tahun di level internasional. Jadi, tim-tim papan atas dunia jelas tidak antre untuk merekrut Ramos pada musim panas ini, dan tentu saja bukan dengan harga €75 juta yang absurd. Namun, lewat satu kesepakatan sensasional, PSG telah mendapatkan lebih dari setengah dana yang mereka butuhkan untuk merekrut Yan Diomande, seorang pemain yang benar-benar akan meningkatkan lini serang mereka. Nilai: A+

    Untuk Milan: Mencengangkan, benar-benar mencengangkan. Mari luruskan satu hal sejak awal: Ramos adalah penyerang yang bagus. Ia menunjukkan potensi besar di Benfica dan membuktikan bahwa ia bisa memberi dampak dari bangku cadangan di PSG dengan mencetak 45 gol dalam tiga musim. Namun, label harganya tidak masuk akal, terutama bagi tim Milan yang jelas tidak sedang berlimpah uang. Akibatnya, para suporter, pundit, dan jurnalis di Italia saat ini ramai-ramai berusaha mencari tahu apa sebenarnya yang terjadi di sini. Meski transfer ini bisa saja berarti Rafael Leao akan segera meninggalkan San Siro, fakta bahwa Jorge Mendes terlibat tak terelakkan memicu banyak teori konspirasi, sementara juga telah disorot bahwa pemilik Milan Gerry Cardinale punya hubungan baik dengan presiden PSG Nasser Al-Khelaifi. Namun, tak seorang pun benar-benar tahu mengapa Milan merasa harus membayar biaya rekor klub untuk Ramos. Sekali lagi, untuk memperjelas, kami memang berpikir ia akan mencetak gol di Serie A, terutama karena ia semestinya bisa memberikan semua yang diinginkan Ruben Amorim dari seorang nomor 9. Namun, ini adalah perekrutan termahal di Italia sejak Inter merekrut Romelu Lukaku, dan Ramos sebenarnya tidak menawarkan jaminan yang setara dalam hal gol. Nilai: D+

    Untuk Ramos: Peluang yang sudah terlalu lama ditunggu bagi pemain pelapis abadi untuk menjadi pemeran utama. Kami sempat berpikir, saat Ramos mencetak hat-trick untuk Portugal asuhan Fernando Santos di Piala Dunia 2022, sebuah bintang telah lahir. Namun, alih-alih membangun serangan Portugal di sekitar seorang penyerang tengah yang sangat menjanjikan, pengganti Santos, Roberto Martinez, memilih tetap mempertahankan Ronaldo, sehingga menghambat Ramos selama bertahun-tahun. Namun, juga harus dikatakan bahwa ia tidak melakukan pekerjaan yang terlalu hebat untuk memberi tekanan nyata kepada Ronaldo dan Martinez. Kisah serupa terjadi di Paris, tempat konsensus umum menyebut bahwa meski PSG memiliki kumpulan penyerang fenomenal yang patut diirikan, Ramos bukan salah satunya. Ia hanya sosok yang bagus untuk dimasukkan dari bangku cadangan, seorang supersub yang lumayan. Yang terpenting, kini ia punya kesempatan untuk mengubah narasi itu. Ramos akan menjadi ujung tombak Milan yang baru, klub yang tetap menjadi salah satu yang terbesar di sepakbola dunia. Tekanan terhadap dirinya untuk membenarkan label harganya akan sangat besar, karena meski ini sudah merupakan biaya transfer yang besar, nominal itu benar-benar luar biasa untuk tim Serie A. Sekarang giliranmu, Goncalo, inilah waktunya membuktikan nilaimu... Nilai: A

    Mark Doyle

  • Sunderland v Brighton & Hove Albion - Premier LeagueGetty Images Sport

    18 Juni: Jan Paul van Hecke (Brighton ke Tottenham, £52 juta)

    Untuk Brighton: Sekali lagi ini menjadi bisnis yang sangat cerdik dari Brighton, yang akan semakin mengukuhkan reputasinya sebagai salah satu klub dengan penjualan terbaik dengan mengantongi £52 juta ($70 juta) untuk pemain yang mereka datangkan hanya seharga £2 juta enam tahun lalu. Kesepakatan ini menjadi semakin bagus karena kontrak Van Hecke di Amex Stadium seharusnya habis hanya dalam 12 bulan ke depan. Karena itu, mereka pasti sangat senang bisa menghasilkan biaya transfer sebesar itu untuk bek asal Belanda tersebut, meski sebelumnya dilaporkan bahwa ia dihargai £70 juta ($94 juta). Mereka hampir pasti akan menginvestasikan kembali dana tersebut untuk pengganti berpotensi tinggi, dengan prospek Spurs Luka Vuskovic secara khusus masuk radar mereka dalam transfer terpisah setelah masa pinjamannya yang impresif di Hamburg. Mereka juga tidak kekurangan opsi bek tengah, dengan Lewis Dunk dan Olivier Boscagli masih ada dalam skuad mereka serta Igor Julio akan kembali dari masa pinjamannya di West Ham. Nilai: A

    Untuk Tottenham: Jelas ini adalah transfer yang didorong oleh pelatih kepala baru Roberto De Zerbi, yang pernah bekerja dengan Van Hecke saat masih di Brighton, tetapi rasanya sulit menghindari kesan bahwa Spurs telah dibuat membayar terlalu mahal untuk sang bek tengah setelah muncul laporan yang menyebut Brighton menilainya £70 juta, meski faktanya ia berada di ambang memasuki tahun terakhir kontraknya di pesisir selatan. Anda akan berpikir bahwa kesepakatan harga miring untuk pemain dengan kualitas seperti dirinya secara realistis seharusnya berada di kisaran £40 juta ($54 juta), tetapi Brighton memang terkenal sebagai negosiator yang tangguh dan Tottenham mungkin merasa mereka harus bergerak; rival mereka di Premier League, Chelsea dan Liverpool, dilaporkan tertarik pada Van Hecke, sementara kapten klub Cristian Romero tampak hampir pasti hengkang musim panas ini setelah musim yang penuh gejolak, dan sesama bek tengahnya, Micky van de Ven, bisa mengikuti jejak tersebut. Setidaknya, Tottenham mendapatkan bek yang sudah terbukti di Premier League, yang pada usia 26 tahun masih belum mencapai puncaknya, memiliki kemampuan distribusi bola yang bagus, serta tipe daya juang dan kepemimpinan yang selama ini sangat mereka kurang miliki. Pemain internasional Belanda itu bisa saja membentuk duet bek tengah dengan wajah baru bersama rekrutan gratis Marcos Senesi. Nilai: B-

    Untuk Van Hecke: Dari sudut pandang pemain, ini adalah langkah yang sangat masuk akal. Setelah tampaknya menegaskan bahwa ia tidak akan memperpanjang masa tinggalnya di Amex, Van Hecke naik satu tingkat dari Brighton di titik pertengahan kariernya dan bisa jadi melihat ini sebagai batu loncatan menuju hal-hal yang lebih besar setelah memantapkan dirinya di Premier League. Agaknya baik Chelsea maupun Liverpool tidak menindaklanjuti ketertarikan yang dilaporkan itu, jadi jika ia ingin menjadi starter yang terjamin di klub yang disebut sebagai ‘Big Six’, Tottenham bisa menjadi titik awal yang ideal, meski mereka tidak bisa menawarkan sepak bola Eropa dalam bentuk apa pun. Karena pernah bekerja dengan sosok Italia yang berapi-api itu sebelumnya, Van Hecke akan tahu persis bagaimana De Zerbi ingin timnya bermain, yang semestinya membantunya beradaptasi dengan cepat. Bagi Spurs, satu-satunya arah kini memang ke atas setelah kampanye domestik yang kembali buruk, dan duet dengan Senesi setidaknya terlihat sangat kuat di atas kertas, memberi tim fondasi pertahanan yang solid saat klub London utara itu melewati apa yang kemungkinan besar akan menjadi periode transisi setelah mereka lolos dari ancaman degradasi pada akhir 2025-26. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Victor Munoz Osasuna 2025-26Getty Images

    18 Juni: Victor Munoz (Osasuna ke Liverpool, £34,5 juta)

    Untuk Osasuna: Sekilas, Osasuna mungkin terlihat meraup keuntungan yang sangat besar dari pemain yang baru mereka datangkan musim panas lalu hanya seharga €5 juta, tetapi klub asal Pamplona itu memang sejak awal akan terhambat oleh klausul penjualan kembali sebesar 50 persen dalam kesepakatan mereka dengan Real Madrid. Artinya, €20 juta dari klausul rilisnya senilai €40 juta (£34,5 juta/$45 juta) akan masuk ke Real Madrid, meski keuntungan €15 juta (£13 juta/$17 juta) tetap sangat signifikan bagi klub sebesar Osasuna. Kepergian Munoz memang selalu tampak mungkin terjadi setelah musim di mana ia mencatatkan 12 kontribusi gol dan mendapat panggilan ke skuad Piala Dunia Spanyol, dan klausul rilis itu berarti mereka tidak punya keleluasaan soal nilai transfer. Nilai: B-

    Untuk Liverpool: Ini adalah rekrutan pertama di era Andoni Iraola, sekaligus tambahan bahan bakar bagi rivalitas Liverpool dengan Newcastle di bursa transfer! Newcastle telah mengidentifikasi Munoz sebagai pengganti jangka panjang ideal untuk Anthony Gordon, yang telah bergabung dengan Barcelona, tetapi Liverpool, yang mencium peluang di pasar, bergerak cepat untuk membajak transfer itu meski pembicaraan sudah mencapai tahap lanjut dan tawaran klub Tyneside tersebut kabarnya sudah diterima. Karena itu, Liverpool tentu sudah akan melihat ini sebagai sebuah keberhasilan besar, tetapi mereka juga pasti sangat senang bisa merekrut winger muda dengan penilaian setinggi itu dengan biaya yang pada akhirnya bisa terbukti sebagai harga murah. Munoz bisa bermain di kedua sisi sayap maupun di tengah, memberikan kualitas dan kedalaman yang sangat dibutuhkan setelah kepergian Mohamed Salah dan cedera Hugo Ekitike meninggalkan lubang besar di lini depan Liverpool. Penyerang yang lugas, cepat, dan juga rajin bekerja saat bertahan, pemain 22 tahun itu tampak seperti sosok yang sangat ideal untuk gaya bermain Iraola, dengan pelatih kepala baru itu tampaknya mendorong agar transfer ini terwujud. Namun, ia harus memastikan bahwa pemain muda Spanyol itu tidak menghalangi jalan Rio Ngumoha untuk menjadi superstar sejati, meski klub kabarnya yakin hal itu tidak akan terjadi. Nilai: A 

    Untuk Munoz: Setelah Liverpool dan Newcastle sama-sama tawarannya diterima, Anda harus berpikir bahwa keputusan di antara keduanya pada akhirnya bergantung pada sang pemain, dan Munoz jelas sulit disalahkan karena memilih pindah ke Anfield. Meski masih berusia 22 tahun, ia telah menjalani awal karier yang cukup nomaden dan ini sudah menjadi klub besar ketiganya. Setelah menimba ilmu di akademi terkenal Barcelona, La Masia, ia kemudian berakhir di Real Madrid sebelum bergabung dengan Osasuna baru satu tahun lalu. Kali ini, Munoz tentu berharap bisa beradaptasi dan memantapkan diri sebagai bintang jangka panjang di lingkungan barunya, dan kompatriotnya, Iraola, seharusnya menjadi pelatih kepala yang sempurna untuk membantunya beradaptasi. Ia akan menghadapi persaingan ketat untuk mendapatkan tempat di starting XI, dan itu mungkin mengharuskannya meningkatkan kontribusi keseluruhannya dengan Liverpool yang masih diperkirakan akan mengejar wing wizard RB Leipzig yang sangat dihargai, Yan Diomande, tetapi ia tetap seharusnya melihat banyak peluang di lini serang baru Liverpool berkat versatilitasnya. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Ibrahima Konate Real Madrid GFXGetty/GOAL

    18 Juni: Ibrahima Konate (Liverpool ke Real Madrid, bebas transfer)

    Untuk Liverpool: Liverpool benar-benar berada dalam posisi serba salah terkait masa depan Konate, tetapi situasi ini sebenarnya bisa dihindari andaikan kontrak sang bek tidak dibiarkan menipis sejak awal. Seandainya Liverpool mengikatnya dengan kontrak baru saat ia berada di puncak performa pada musim juara 2024-25, mereka akan bisa meminta bayaran yang layak ketika waktunya berpisah tiba, tetapi pemain Prancis itu pada akhirnya pergi dengan gratis setelah menjalani musim individu yang buruk. Dalam situasi seperti ini, akan terasa sangat aneh jika Liverpool menuruti tuntutan gaji Konate yang mencengangkan, yang kabarnya berada di kisaran £250.000 per pekan, di tengah musim yang kacau dan diwarnai serangkaian kesalahan mencolok, ketika negosiasi melelahkan yang telah berlarut-larut selama berbulan-bulan pada akhirnya tidak membuahkan hasil, meski sang pemain mengklaim pada April bahwa ia sudah dekat dengan kesepakatan. Setidaknya, Liverpool sudah merekrut calon pengganti dalam diri Giovanni Leoni dan Jeremy Jacquet, tetapi ini tetap menjadi pemborosan waktu yang sangat besar bagi semua pihak. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dengan demikian, tampaknya Real Madrid akan memberikan kepada Konate, target jangka panjang mereka, jenis gaji luar biasa besar yang memang ia inginkan, yang, meski mereka tidak perlu membayar biaya transfer, tetap merupakan sebuah risiko mengingat betapa buruknya performa bek tengah tersebut sepanjang upaya lemah Liverpool mempertahankan gelar. Perlu diingat bahwa Real Madrid kabarnya sempat memutuskan untuk mengakhiri ketertarikan mereka pada sang pemain pada November tahun lalu, dan itu cukup berbicara banyak. Pemain Prancis itu adalah bek yang bagus ketika berada dalam performa terbaiknya, dan pada usia 27 tahun ia kemungkinan masih belum memasuki tahun-tahun puncak bagi pemain di posisinya. Real pada dasarnya sedang berjudi bahwa ia bisa menemukan kembali performa terbaiknya di Spanyol, dan ia bisa menjadi solusi dengan biaya relatif rendah untuk area bermasalah di klub; David Alaba akan meninggalkan Bernabeu musim panas ini, Antonio Rudiger sudah melewati masa terbaiknya, Eder Militao terus diganggu cedera, dan Dean Huijsen masih sangat muda. Namun, Konate jelas bukan solusi kelas atas, dan transfer ini terasa seperti langkah yang bisa dengan sangat cepat berakhir buruk mengingat sorotan intens di sekitar Real Madrid, baik dari suporter maupun media. Nilai: B

    Untuk Konate: Pemenang terbesar dari situasi ini jelas adalah Konate, yang akan mendapatkan kepindahan impiannya ke Real Madrid sekaligus gaji fantastis yang ia dambakan. Namun, ia harus cepat beradaptasi sebagai calon starter bersama Huijsen; di kerasnya atmosfer Bernabeu, kesabaran terhadap jenis kesalahan yang menghantui musim terakhirnya di Anfield akan jauh lebih tipis. Konate mengikuti jejak Trent Alexander-Arnold dengan menuntaskan transfer gratis ke Madrid, dan kesulitan pemain Inggris itu pada musim debutnya seharusnya menjadi peringatan. Namun, jika ia bisa menemukan kembali kepercayaan diri dan performa terbaiknya sejak awal, maka ia memiliki peluang untuk menegaskan diri sebagai bagian penting di salah satu klub terbesar di dunia dalam Real Madrid wajah baru milik Jose Mourinho. Meski begitu, apakah ia benar-benar mampu melakukan hal tersebut masih jauh dari kata pasti. Nilai: A

    Krishan Davis

  • Chelsea v Manchester City - Emirates FA Cup FinalGetty Images Sport

    17 Juni: Bernardo Silva (Manchester City ke Real Madrid, gratis)

    Untuk Man City: Kehilangan seorang legenda. Bernardo jelas merupakan salah satu pesepakbola terbaik yang pernah bermain di Premier League, gelandang serang yang luar biasa pekerja keras dan inovatif, yang benar-benar sangat penting dalam periode kesuksesan berkelanjutan Manchester City. Memang, pemain Portugal itu pada dasarnya adalah pemain Pep Guardiola yang sempurna, itulah sebabnya pelatih asal Catalan tersebut sangat menyukainya dan bahkan menitikkan air mata saat perpisahan emosional Silva di Etihad. Guardiola berharap pemain berusia 31 tahun itu akan mengakhiri kariernya di City, tetapi ini adalah kepergian yang sebenarnya sudah lama akan terjadi. Melihatnya pergi secara gratis jelas tidak ideal dari sudut pandang finansial, tetapi itu adalah hal yang paling pantas ia dapatkan setelah sembilan tahun pengabdian luar biasa. Tetap saja, keterampilan, kecerdasan, dan mungkin di atas segalanya, kepribadiannya akan sangat dirindukan di City. Nilai: D

    Untuk Real Madrid: Dua alasan untuk merayakan. Real Madrid bukan hanya mendapatkan pemain dengan kualitas luar biasa secara gratis, tetapi juga mengungguli rival berat Barcelona untuk mendapatkan tanda tangannya. Setelah berbulan-bulan spekulasi, yang beberapa di antaranya bahkan sempat dikomentari Bernardo sendiri, kepindahan ke Camp Nou sempat terlihat seperti sesuatu yang pasti. Namun, kedatangan Jose Mourinho di Bernabeu jelas mengubah segalanya. 'The Special One' menjadikan perekrutan rekan senegaranya itu sebagai prioritas dan kesepakatan tersebut pada dasarnya rampung dalam waktu 36 jam. Hari-hari terbaik Silva memang tidak diragukan lagi sudah lewat, tetapi ia menunjukkan dalam persaingan gelar Premier League musim lalu bahwa ia masih mampu memberi pengaruh dalam laga-laga terbesar, dengan penampilannya melawan Arsenal di Etihad yang luar biasa. Mungkin yang lebih penting daripada apa pun, Bernardo barangkali adalah panutan ideal bagi para anggota muda skuad Madrid, personifikasi dari apa yang diinginkan Mourinho dari para pemainnya, perpaduan sempurna antara bakat dan kegigihan. Dalam konteks itu, mudah dipahami mengapa Real membajak langkah Barca untuk pemain internasional Portugal tersebut. Nilai: B+

    Untuk Bernardo Silva: Kepindahan ke Spanyol yang sudah begitu lama ia cari. Setidaknya dalam tiga musim panas terakhir, bahkan mungkin lebih, Silva dikaitkan dengan transfer ke salah satu tim papan atas La Liga. Namun, berulang kali Guardiola meyakinkannya untuk menghabiskan satu musim lagi di Etihad. Kali ini tidak ada yang bisa mengubah pikiran Bernardo, dan sekarang ia akhirnya akan memiliki kesempatan bermain untuk salah satu kekuatan tradisional sepakbola Eropa. Memang, Madrid sedang melalui masa sulit setelah disalip Barca di puncak sepakbola Spanyol, tetapi membantu Mourinho mengembalikan mereka ke singgasananya adalah tantangan yang tanpa diragukan akan ia sambut dan nikmati. Persaingan untuk mendapatkan tempat di Real sangat ketat dan Silva tidak sedinamis dulu lagi, tetapi, seperti yang telah ditunjukkan Guardiola, lima yard pertama ada di kepala Anda, dan dalam hal itu, hanya sedikit pemain yang secepat mantan kapten City tersebut. Jadi, meski mungkin agak disayangkan ia tidak pindah ke Madrid saat usianya sedikit lebih muda, Bernardo memiliki pengalaman dan kualitas untuk meniru Luka Modric, yang dibawa Mourinho ke Bernabeu, dengan bersinar di Spanyol hingga akhir usia 30-an. Nilai: A+

    Mark Doyle

  • Marc Cucurella Real Madrid GFXGetty/GOAL

    15 Juni: Marc Cucurella (Chelsea ke Real Madrid, €60 juta)

    Untuk Chelsea: Ini terasa seperti keputusan yang agak aneh bagi Chelsea; Cucurella adalah pemain yang berkembang menjadi figur kunci di lini pertahanan klub sejak datang pada 2022 setelah awal yang kurang meyakinkan, jadi melihat dia pergi dengan kerugian sedikit membingungkan. Dalam performa terbaiknya, ia bisa dibilang termasuk yang terbaik di posisinya di dunia. Meski begitu, Chelsea memang membayar terlalu mahal sejak awal ketika merekrut pemain Spanyol itu dari Brighton seharga £60 juta ($80 juta), dan mengingat ia dilaporkan telah memberi sinyal niatnya untuk hengkang di balik layar serta secara terbuka mengkritik cara klub dijalankan, mereka kemungkinan akan puas mendapatkan kembali hingga £52 juta ($69 juta) setelah menilai bahwa ia bukan pemain yang tak tersentuh. Bahkan, mereka mungkin akan kesulitan mendapatkan lebih dari itu pada bursa transfer berikutnya untuk pemain yang akan berusia 28 tahun pada Juli. Kepergian Cucurella juga berarti skuad yang sangat kekurangan pengalaman kini kehilangan salah satu sosok paling berpengalaman, tetapi Chelsea pasti yakin bahwa Jorrel Hato yang masih muda bisa mengisi kekosongan itu, begitu juga dengan calon rekrutan baru Valentin Barco. Nilai: B-

    Untuk Real Madrid: Tampaknya apa pun yang dikatakan Jose Mourinho akan terlaksana, karena Real Madrid memulai perekrutan awal mereka di bursa transfer dengan transfer mengejutkan. Klub itu baru musim panas lalu mengeluarkan dana besar untuk seorang bek kiri demi memulangkan Alvaro Carreras ke Bernabeu dari Benfica, tetapi itu tidak menghentikan mereka untuk menggelontorkan dana demi Cucurella, yang dilaporkan diidentifikasi sebagai target oleh manajer baru (lama) mereka. Biaya €60 juta sangat mahal untuk tim yang mengambil pendekatan cukup hemat di bursa transfer dalam beberapa tahun terakhir, dan itu menuntut pengembalian instan atas investasi mereka dari seorang pemain yang performanya agak menurun dalam beberapa bulan terakhir. Segera berusia 28 tahun, Cucurella seharusnya sedang berada di puncak performanya, tetapi secara realistis berapa banyak tahun berkualitas tinggi lagi yang akan didapat Real Madrid darinya? Setidaknya, ia memang memiliki ciri-ciri pemain 'Mourinho' dengan energi dan agresivitasnya. Real juga kini memiliki empat bek kiri tim utama dalam diri pemain baru tersebut, Carreras, Ferland Mendy, dan Fran Garcia, jadi pasti harus ada yang dikorbankan dalam hal pemain keluar. Nilai: C

    Untuk Cucurella: Tanpa diragukan lagi menjadi pihak yang paling diuntungkan dari kepindahan ini, Cucurella telah memenuhi tujuannya untuk lolos dari Chelsea yang tanpa arah dan bergabung dengan salah satu klub terbesar di dunia pada puncak kariernya. Sudah banyak diberitakan bahwa sang bek ingin kembali ke Spanyol, setelah merasa kecewa dengan cara BlueCo menjalankan bisnis mereka di Stamford Bridge, tetapi tak ada yang menyangka ia akan menuju Bernabeu di tengah minat dari Atletico Madrid. Maka, tidak mengherankan jika kesepakatan ini rampung begitu cepat, dengan Cucurella kemungkinan besar langsung mengatakan ya ketika Real datang. Mengingat ia tampaknya memang diproyeksikan oleh Mourinho, ia juga punya peluang besar untuk memantapkan diri sebagai pemain kunci, dengan Carreras kemungkinan akan bergantian masuk dan keluar dari XI pilihan pelatih asal Portugal tersebut. Namun, mengingat nilai transfer yang besar, ia harus langsung tampil bagus atau berisiko mendapat tekanan dari pendukung Bernabeu yang terkenal tidak sabaran, terutama mengingat keterkaitannya dengan Barcelona. Nilai: A

    Krishan Davis


  • Sydney FC v Tottenham Hotspur: Sydney Super CupGetty Images Sport

    5 Juni: Andy Robertson (Liverpool ke Tottenham, gratis)

    Untuk Liverpool: Kepergian yang emosional. Robertson dengan mudah masuk dalam jajaran salah satu rekrutan terbaik dalam sejarah klub, sosok kunci pada era Jurgen Klopp yang didatangkan hanya dengan £8 juta dari Hull City pada 2017 dan, pada masa puncaknya, bisa dibilang merupakan bek kiri terbaik di dunia. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa usia mulai mengejar pemain 32 tahun itu, itulah mengapa Liverpool bergerak lebih awal untuk menggantikannya dengan mendatangkan Milos Kerkez musim panas lalu, dan bahkan akan menjual Robertson pada bursa musim dingin andaikata mereka bisa memulangkan Kostas Tsimikas dari Roma. Masalahnya sekarang, Kerkez masih belum sepenuhnya beradaptasi di Anfield, sementara selama kampanye 2025-26 yang berat bagi Liverpool, menjadi sangat jelas bahwa pengalaman, kegigihan, dan kepribadian Robertson akan sangat dirindukan di Merseyside. Memang, kekhawatiran di kalangan suporter sekarang adalah kepergian Robertson, bersama Mohamed Salah, hanya akan membuat standar tim makin menurun musim depan. Nilai: D

    Untuk Tottenham: Tetap menjadi langkah yang mengejutkan. Tottenham jelas mencoba merekrut Robertson pada Januari, tetapi sulit untuk memahami alasan pastinya. Skuad Tottenham mungkin memang kurang kualitas dan kedalaman di beberapa area lapangan, tetapi bek kiri sebenarnya bukan salah satunya. Ben Davies tentu saja baru saja mengalami patah pergelangan kaki, tetapi Tottenham masih memiliki Destiny Udogie dan Djed Spence yang serbabisa untuk dipilih, sementara remaja Brasil Souza baru saja tiba dari Santos. Argumennya adalah Robertson akan menjadi tambahan penting bagi ruang ganti yang kacau, dan ia tentu bisa membantu pelatih baru Roberto De Zerbi membangun budaya baru dengan komitmen 100 persen di dalam skuad. Fakta bahwa ia akhirnya datang dengan status bebas transfer menjadi bonus kecil yang menyenangkan, tetapi kesan yang tersisa adalah Tottenham tidak benar-benar membutuhkan Robertson. Nilai: C

    Untuk Robertson: Keputusan yang membingungkan. Orang bisa memahami mengapa Robertson bersedia meninggalkan Liverpool pada Januari. Ia telah turun menjadi pilihan kedua di belakang seorang pemain yang tidak tampil terlalu baik dan menginginkan menit bermain reguler di Premier League menjelang Piala Dunia, sesuatu yang tampaknya bersedia diberikan Tottenham kepadanya. Pada akhirnya, Robertson tampil sebagai starter dalam lebih banyak pertandingan pada paruh kedua musim daripada yang mungkin ia perkirakan, yang berarti ia berada dalam kondisi cukup baik saat menuju Amerika Utara, tetapi sama sekali tidak ada peluang baginya untuk bertahan di Anfield, karena Liverpool tidak pernah menawarinya perpanjangan kontrak. Namun, ia memang memiliki pilihan selain Tottenham, dengan Juventus termasuk di antara klub yang disebut tertarik merekrut kapten Skotlandia tersebut. Karena itu, agak aneh bahwa ia memutuskan bergabung dengan klub yang hanya nyaris lolos dari degradasi ke Championship pada hari terakhir musim. Namun, Robertson mungkin benar-benar melihat Tottenham sebagai opsi yang lebih menarik sekarang daripada pada Januari, mengingat De Zerbi tanpa diragukan mampu meningkatkan performa Tottenham secara signifikan selama musim panas. Meski begitu, kami masih belum yakin Robertson benar-benar akan bermain jauh lebih banyak di London utara dibandingkan yang ia lakukan di Liverpool musim lalu. Nilai: C

    Mark Doyle

  • FBL-ESP-LIGA-BARCELONAAFP

    29 Mei: Anthony Gordon (Newcastle ke Barcelona, €80 juta)

    Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berjuang mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang di klub, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa nilainya mencapai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan mendatangkan talenta papan atas tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

    Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk mengeluarkan uang besar demi pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membenahi keadaan justru menghamburkan €80 juta untuk Gordon. Pemain timnas Inggris itu tentu akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga sudah disebutkan bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya berasal dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan kepada Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

    Untuk Gordon: Inilah yang menjadi bahan impian. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat tergoda oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern Munich bisa dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan datangnya Julian Alvarez akan sedikit mengalihkan sorotan dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total 28 gol dan assist dalam musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan pemain dengan Lamine Yamal! Nilai: A

    Mark Doyle