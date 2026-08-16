Untuk Newcastle: Perubahan pendekatan yang sangat jelas. Newcastle mati-matian berjuang mempertahankan Alexander Isak musim panas lalu sebelum akhirnya terlambat mengizinkannya bergabung dengan Liverpool. Meski terdengar menyedihkan, akan jauh lebih baik jika mereka langsung mengalah dan membiarkannya pergi begitu ia mengajukan permintaan transfer, karena gangguan yang disebabkan penyerang asal Swedia itu sama sekali tidak menguntungkan Eddie Howe dan para pemainnya. Karena itu, Newcastle bergerak cepat untuk melepas penyerang lain yang tidak lagi tenang di klub, dan dengan biaya yang fantastis. Gordon adalah penyerang yang pekerja keras, berbakat, dan serbabisa, tetapi dia tidak pernah melakukan apa pun di level klub maupun tim nasional yang menunjukkan bahwa nilainya mencapai £69 juta. Tentu saja, tantangan Newcastle sekarang adalah menginvestasikan uang itu dengan bijak, karena mereka benar-benar menyia-nyiakan apa yang mereka dapatkan dari Isak, dan mendatangkan talenta papan atas tidak akan menjadi lebih mudah pada musim panas ini. Newcastle tidak lagi bisa menawarkan sepak bola Liga Champions kepada calon rekrutan baru, dan finis menyedihkan di peringkat ke-12 Premier League, ditambah keinginan Gordon untuk mengikuti Isak keluar dari St. James' Park, membuktikan bahwa Newcastle bukan lagi ancaman serius bagi elite Inggris di bawah pemilik Arab Saudi yang kian tidak tertarik. Nilai: B-

Untuk Barcelona: Tanda yang benar-benar mengkhawatirkan. Barcelona sudah cukup lama tidak berada dalam posisi untuk mengeluarkan uang besar demi pemain karena masalah mereka yang terdokumentasi dengan baik dalam mematuhi regulasi finansial ketat La Liga, jadi ini bukan pertanda baik bahwa langkah pertama mereka setelah akhirnya membenahi keadaan justru menghamburkan €80 juta untuk Gordon. Pemain timnas Inggris itu tentu akan menjadi tambahan yang berguna. Dia bisa bermain hampir di mana saja di tiga lini depan dan merupakan mesin pressing, tidak seperti Marcus Rashford, jadi mudah untuk memahami mengapa Hansi Flick memberi lampu hijau untuk kedatangan Gordon. Namun, tak bisa dimungkiri bahwa Barca membayar terlalu mahal. Memang, Gordon bisa saja menjalani Piala Dunia yang bagus, sehingga harga itu terlihat lebih masuk akal, sementara juga sudah disebutkan bahwa pemain asal Scouse itu mencetak 10 gol di Liga Champions musim ini, tetapi enam di antaranya tercipta melawan Qarabag dan Union Saint-Gilloise, dan separuhnya berasal dari titik penalti. Dua belas gol dalam 60 penampilan terakhirnya di Premier League adalah indikator yang jauh lebih baik soal seperti apa rasio gol yang seharusnya diharapkan pendukung Barca dari rekrutan terbaru mereka. Jadi, meskipun Gordon lebih mungkin memberikan kepada Flick apa yang dia inginkan dari seorang winger, dan dia juga akan menerima gaji yang lebih kecil daripada Rashford, ada nilai yang lebih baik di tempat lain, yang menunjukkan bahwa Barca kembali memiliki lebih banyak uang daripada akal sehat. Nilai: C+

Untuk Gordon: Inilah yang menjadi bahan impian. Terlepas dari sejumlah penampilan yang sangat tidak konsisten di Premier League, khususnya dalam dua tahun terakhir, Gordon mendapatkan kepindahan ke klub besar yang jelas sudah lama dia incar. Dia sendiri mengakui bahwa pikirannya sempat tergoda oleh kaitan sebelumnya dengan klub kota kelahirannya, Liverpool, yang juga dia dukung saat kecil, sementara pada awalnya terlihat bahwa dia akan bergabung dengan Bayern Munich pada musim panas ini. Namun, Bayern Munich bisa dimengerti mundur karena harga yang diminta, dan di situlah letak tantangan besar yang kini dihadapi Gordon. Kemungkinan datangnya Julian Alvarez akan sedikit mengalihkan sorotan dari pemain 25 tahun itu, tetapi dia tetap akan berada di bawah tekanan besar untuk membenarkan nilai transfernya, karena Barca tidak membayar €80 juta untuk pemain pelapis. Gordon harus membuktikan dirinya layak menjadi starter di tim bertabur bintang, dan itu tidak akan mudah. Tanya saja Rashford, yang kini tampak tak lagi dibutuhkan di Camp Nou meski membukukan total 28 gol dan assist dalam musim debutnya di Barca. Meski begitu, Gordon mungkin nyaris tidak percaya dengan keberuntungannya. Dia akan beralih dari bermain bersama Anthony Elanga menjadi satu susunan pemain dengan Lamine Yamal! Nilai: A

Mark Doyle