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Penjualan kaos Gabriel melonjak 350% setelah tendangan penaltinya meleset! Para penggemar Arsenal berbondong-bondong memberikan dukungan kepada bek asal Brasil itu setelah tendangan penaltinya yang melenceng menghancurkan impian mereka untuk lolos ke Liga Champions
Lonjakan penjualan kemeja yang luar biasa
Menurut laporan dari The Athletic, penjualan jersey Gabriel melonjak hingga 350 persen setelah ia gagal mengeksekusi tendangan penalti yang menentukan di final Liga Champions. Arsenal mengalami kekecewaan yang mendalam setelah kekalahan mereka dalam adu penalti, namun para pendukungnya merespons dengan solidaritas yang luar biasa. Pemain berusia 28 tahun itu maju untuk mengambil tendangan penalti kelima, namun upayanya melambung di atas mistar gawang, sehingga memungkinkan raksasa Prancis itu mengamankan gelar Eropa yang paling berharga untuk musim kedua berturut-turut. Gabriel, yang bergabung dengan klub dari Lille pada 2020, menjadi nama terlaris pada kaos Arsenal selama akhir pekan. Pada satu titik, penjualannya dua kali lipat dari pemain lainnya.
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Gabriel membagikan pesan yang menyentuh hati
Setelah kekecewaan yang mendalam, pemain timnas Brasil itu mengunggah pesan di media sosial untuk berbagi perasaannya dengan para penggemar. Gabriel mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas hasil tersebut, namun ia menekankan kebanggaan yang luar biasa terhadap skuad yang berhasil mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dengan meraih gelar juara Liga Premier.
Merenungkan musim ini, ia memposting pernyataan yang menyentuh hati: "Ini menyakitkan, tapi saya bangga pada tim ini dan segala yang telah kita raih bersama musim ini. Terima kasih kepada para penggemar luar biasa kami atas dukungan kalian di setiap langkah. Kalian pantas merayakan perjalanan ini bersama kami dan menikmati parade hari ini! Sampai jumpa musim depan!!! Dengan cinta, Big Gabi." Ia telah menjadi pilar utama bagi tim tahun ini.
Dampak yang sangat besar dan masa depan jangka panjang
Dukungan tak tergoyahkan dari para penggemar mencerminkan kontribusi besar sang bek tengah sejak kedatangannya di London Utara. Sepanjang kariernya bersama Arsenal, Gabriel telah tampil dalam 261 pertandingan dan mencetak 24 gol yang mengesankan dari lini pertahanan. Ia menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan tim mengangkat trofi Liga Premier musim ini, dengan tampil dalam 51 pertandingan di semua kompetisi dan mencetak empat gol. Prestasi domestik terbarunya ini melengkapi gelar Community Shield yang diraihnya pada musim 2023-24. Klub telah memastikan masa depannya dalam jangka panjang, dengan kontraknya saat ini akan berakhir pada 30 Juni 2029. Konsistensi yang luar biasa ini memastikan bahwa satu tendangan penalti yang gagal tidak akan menodai warisannya sebagai komponen pertahanan yang vital.
- Getty Images Sport
Perhatian kini beralih ke kejayaan Piala Dunia
Gabriel kini harus menutup bab Arsenal untuk musim ini dan mengalihkan seluruh fokusnya ke tugas tim nasional. Ia sedang mempersiapkan diri untuk Piala Dunia bersama Brasil, setelah absen dalam kemenangan 6-2 pada laga persahabatan melawan Panama baru-baru ini. Menjelang turnamen tersebut, sang bek berharap dapat tampil dalam laga pemanasan melawan Mesir pada 7 Juni, sebelum menghadapi Maroko, Haiti, dan Skotlandia di Grup C.