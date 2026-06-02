Penjualan kaos Gabriel melonjak 350% setelah tendangan penaltinya meleset! Para penggemar Arsenal berbondong-bondong memberikan dukungan kepada bek asal Brasil itu setelah tendangan penaltinya yang melenceng menghancurkan impian mereka untuk lolos ke Liga Champions

Setelah kekecewaan yang mendalam, pemain timnas Brasil itu mengunggah pesan di media sosial untuk berbagi perasaannya dengan para penggemar. Gabriel mengungkapkan kesedihan yang mendalam atas hasil tersebut, namun ia menekankan kebanggaan yang luar biasa terhadap skuad yang berhasil mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun dengan meraih gelar juara Liga Premier.

Merenungkan musim ini, ia memposting pernyataan yang menyentuh hati: "Ini menyakitkan, tapi saya bangga pada tim ini dan segala yang telah kita raih bersama musim ini. Terima kasih kepada para penggemar luar biasa kami atas dukungan kalian di setiap langkah. Kalian pantas merayakan perjalanan ini bersama kami dan menikmati parade hari ini! Sampai jumpa musim depan!!! Dengan cinta, Big Gabi." Ia telah menjadi pilar utama bagi tim tahun ini.