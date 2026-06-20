Penjelasan yang tidak masuk akal... Wasit pertandingan Maroko akhirnya angkat bicara soal tendangan penalti Skotlandia

Pertandingan antara Maroko dan Skotlandia, yang berakhir dengan kemenangan tim Atlas Blacks dengan skor 1-0 di Piala Dunia, memicu kontroversi besar seputar keputusan wasit.

John McGinn menuntut agar diberikan tendangan penalti setelah ia terjatuh di dalam kotak penalti Maroko, namun wasit asal Uzbekistan, Elgez Tantashov, tidak memberikan apa pun.

Stephen McGinn, saudara kandung gelandang andalan Skotlandia, John McGinn, mengungkapkan alasan wasit lapangan atas keputusannya untuk tidak memberikan tendangan penalti tersebut.

Situs BBC memuat pernyataan Stephen kepada program “Sportsound” di Radio BBC Skotlandia, di mana ia mengatakan, “Wasit menjelaskan kepada John McGinn di lapangan bahwa ia tidak memberikan pelanggaran karena bola sedang dalam perjalanan keluar lapangan saat terjadi tekel oleh pemain Maroko, Nael Al-Ainawi.”

Stephen menanggapi dengan nada kecewa, “Sejak kapan bola yang keluar dianggap sebagai alasan untuk tidak memberikan pelanggaran di dalam kotak penalti? Alasan ini sama sekali tidak masuk akal.”

Dia melanjutkan, “Pada awalnya, saya mengira itu adalah tendangan penalti, dan setelah melihat tayangan ulang televisi, saya yakin 100% bahwa keputusan itu benar.”