Carrick dibuat geram setelah timnya kalah tipis dari Manchester City, dengan secara khusus menyoroti logika yang digunakan untuk mengesahkan gol kemenangan Haaland. Pertandingan itu, yang membuat City bermain dengan sepuluh orang sejak babak pertama, ditentukan oleh satu gol yang membutuhkan intervensi panjang dari Video Assistant Referee.

Meski keputusan awal di lapangan adalah offside, gol itu pada akhirnya disahkan, membuat bangku cadangan United dan para pendukung setia di Old Trafford berada dalam keadaan tak percaya atas interpretasi aturan terkait gangguan terhadap permainan.

Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Carrick yang tampak frustrasi tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap kepemimpinan wasit. Ia mengatakan: "Bingung, bahkan bukan sekadar bingung, kami sudah menempatkan berbagai hal untuk membantu keputusan wasit, layar, wasit di suatu kantor entah di mana. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika itu memang interpretasinya tentang sepak bola."