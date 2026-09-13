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Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Mohamed Saeed

Diterjemahkan oleh

'Penjelasan yang mencengangkan!' - Michael Carrick MENGECAM keputusan VAR setelah gol kontroversial Manchester City melawan Manchester United

M. Carrick
Manchester United
Manchester City
E. Haaland
Premier League

Manajer interim Manchester United Michael Carrick melancarkan kritik pedas terhadap standar kepemimpinan wasit di Premier League setelah kekalahan kontroversial dalam derby Manchester. Manchester United kalah 1-0 di Old Trafford setelah gol Erling Haaland pada babak kedua disahkan meski muncul protes keras terkait potensi gangguan offside.

  • Carrick murka terkait kontroversi derby

    Carrick dibuat geram setelah timnya kalah tipis dari Manchester City, dengan secara khusus menyoroti logika yang digunakan untuk mengesahkan gol kemenangan Haaland. Pertandingan itu, yang membuat City bermain dengan sepuluh orang sejak babak pertama, ditentukan oleh satu gol yang membutuhkan intervensi panjang dari Video Assistant Referee.

    Meski keputusan awal di lapangan adalah offside, gol itu pada akhirnya disahkan, membuat bangku cadangan United dan para pendukung setia di Old Trafford berada dalam keadaan tak percaya atas interpretasi aturan terkait gangguan terhadap permainan.

    Berbicara kepada Sky Sports setelah peluit akhir, Carrick yang tampak frustrasi tidak menahan diri dalam penilaiannya terhadap kepemimpinan wasit. Ia mengatakan: "Bingung, bahkan bukan sekadar bingung, kami sudah menempatkan berbagai hal untuk membantu keputusan wasit, layar, wasit di suatu kantor entah di mana. Yang lebih mengkhawatirkan adalah jika itu memang interpretasinya tentang sepak bola."

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  • Perdebatan offside Enzo Fernandez

    Inti kontroversi berpusat pada gelandang Argentina Fernandez, yang tampak berada dalam posisi offside saat umpan tembak Josko Gvardiol dikirim ke kotak penalti. Meski Fernandez tidak menyentuh bola, pergerakannya cukup signifikan; ia melompat untuk melakukan percobaan sundulan sambil menjatuhkan diri, tepat di garis pandang bek United Lisandro Martinez.

    United berargumen bahwa Martinez terpengaruh oleh pergerakan Fernandez, yang berpotensi membuat sang bek ragu sebelum bola sampai kepada Haaland di tiang jauh untuk menuntaskan peluang.

    Terlepas dari protes tersebut, tim VAR yang dipimpin Matt Donohue memutuskan bahwa tindakan Fernandez tidak termasuk pelanggaran aturan. Penjelasan resminya menyatakan bahwa karena ia gagal menyentuh bola dan tidak secara fisik menghalangi kiper atau jalur jelas seorang bek menuju bola, gol itu sah.

  • Carrick mengecam penjelasan VAR yang 'mencengangkan'

    Carrick tetap tidak yakin, lalu menambahkan dalam komentarnya setelah pertandingan bahwa itu adalah penjelasan yang mencengangkan untuk situasi yang tampak jelas memengaruhi fase bertahan dalam permainan timnya. "Jika itu interpretasi dari tidak mengganggu permainan sekarang, itu benar-benar mengkhawatirkan bagi saya. Itu penjelasan yang mencengangkan," jelas Carrick.

    Ia menambahkan: "Keputusan itu tidak akan mengubah musim, tetapi itu berdampak besar pada pertandingan. Keputusan itu bukan penyebab kami hari ini. Tugas kami adalah menciptakan peluang dan mencetak gol setelah itu. Kami punya beberapa momen. Tentu saja itu tugas kami untuk melakukannya, tetapi momen-momen besar dalam pertandingan seperti itu punya dampak besar.

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  • Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27Getty Images Sport

    Carrick bertanggung jawab

    Terlepas dari kontroversi seputar keputusan wasit, manajer Manchester United tidak segan mengambil tanggung jawab atas kekalahan timnya di derby, dengan mengakui bahwa timnya gagal menciptakan cukup banyak peluang meski Manchester City bermain dengan 10 orang. Ia berkata: "Kami melakukan banyak hal dengan baik. Kami terlihat berkembang dengan baik dalam pertandingan, dan kami tampak berbahaya. Kami akan mengambil hal-hal positif dari pertandingan hari ini dan melangkah maju dengan baik, tetapi kami tidak akan begitu saja melupakannya.

    Ia menutup dengan berkata: "Kami seharusnya bisa menciptakan lebih banyak. Itu menjadi jawaban bagi kami, tetapi kami memang bisa. Ini kekalahan kedua kami sejak saya menangani tim, tetapi kami adalah tim yang bagus dan kami akan kembali ke jalur kemenangan."

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