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Penjelasan: Mengapa transfer Casemiro ke Inter Miami tertunda, sementara bintang Man Utd yang akan hengkang itu mengincar kesempatan bermain bersama Lionel Messi di MLS
Sengketa hak penemuan menghambat perpindahan ke Miami
Rencana kepindahan Casemiro ke Inter Miami tertunda akibat perselisihan antara klub tersebut dan LA Galaxy terkait hak penemuan pemain di MLS. Pemain asal Brasil itu akan meninggalkan Man Utd pada akhir bulan ini setelah kontraknya berakhir dan telah menjajaki kemungkinan pindah ke MLS. Inter Miami baru-baru ini muncul sebagai favorit untuk merekrut gelandang berpengalaman tersebut, namun peraturan MLS telah mempersulit proses tersebut.
Menurut DailyMail, LA Galaxy telah mendaftarkan minat mereka terhadap Casemiro sebelum Miami dan karenanya mengamankan hak penemuan pemain tersebut. Akibatnya, Galaxy dilaporkan menuntut £750.000 ($1 juta) untuk hak tersebut. Sampai kedua klub mencapai kesepakatan, destinasi berikutnya Casemiro belum dapat dipastikan.
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Aturan MLS menimbulkan hambatan terbaru
Berbagai laporan menyebutkan bahwa Casemiro dan perwakilannya sebelumnya telah melakukan pembicaraan dengan LA Galaxy, yang mengajukan tawaran kontrak dalam upaya untuk mendatangkan mantan gelandang Real Madrid tersebut ke California. Namun, setelah mengunjungi Miami bersama keluarganya, Casemiro dilaporkan memutuskan bahwa Inter Miami adalah tujuan yang lebih ia pilih. Kesempatan untuk bergabung dengan tim yang diperkuat Lionel Messi dikabarkan menjadi faktor utama dalam keputusan tersebut.
Sistem Discovery kembali menjadi sorotan
Situasi ini bukanlah hal yang langka di MLS. Klub-klub secara rutin menegosiasikan paket kompensasi untuk menyelesaikan sengketa hak penemuan dan menyelesaikan proses transfer. Contoh terbaru melibatkan Marco Reus, yang haknya dipegang oleh Charlotte FC sebelum ia pindah ke LA Galaxy. Charlotte awalnya meminta $800.000, tetapi pada akhirnya menerima $400.000 dalam bentuk General Allocation Money, sehingga transfer tersebut dapat dilanjutkan.
Kasus Casemiro kemungkinan besar akan membutuhkan kompromi serupa. Sistem hak penemuan telah menghadapi kritik dari dalam MLS, dengan beberapa klub menganggapnya ketinggalan zaman dan sulit untuk dijelaskan kepada para pemain dan perwakilan dari Eropa.
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Miami mencari solusi
Inter Miami kini harus mencapai kesepakatan dengan LA Galaxy untuk mengatasi rintangan terakhir dalam proses kedatangan Casemiro, yang saat ini sedang bertugas bersama timnas Brasil di Piala Dunia. Kesepakatan mengenai hak penemuan tampaknya menjadi jalan paling mungkin untuk menyelesaikan transfer ini. Sementara itu, Man Utd sudah merencanakan masa depan tanpa sang pemain Brasil. Klub tersebut diperkirakan akan membidik gelandang West Ham, Mateus Fernandes, sementara Ederson dilaporkan akan bergabung dari Atalanta dengan nilai transfer sebesar £38 juta.