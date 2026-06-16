Penjelasan: Mengapa transfer Casemiro ke Inter Miami tertunda, sementara bintang Man Utd yang akan hengkang itu mengincar kesempatan bermain bersama Lionel Messi di MLS

Rencana kepindahan Casemiro ke Inter Miami tertunda akibat perselisihan antara klub tersebut dan LA Galaxy terkait hak penemuan pemain di MLS. Pemain asal Brasil itu akan meninggalkan Man Utd pada akhir bulan ini setelah kontraknya berakhir dan telah menjajaki kemungkinan pindah ke MLS. Inter Miami baru-baru ini muncul sebagai favorit untuk merekrut gelandang berpengalaman tersebut, namun peraturan MLS telah mempersulit proses tersebut.

Menurut DailyMail, LA Galaxy telah mendaftarkan minat mereka terhadap Casemiro sebelum Miami dan karenanya mengamankan hak penemuan pemain tersebut. Akibatnya, Galaxy dilaporkan menuntut £750.000 ($1 juta) untuk hak tersebut. Sampai kedua klub mencapai kesepakatan, destinasi berikutnya Casemiro belum dapat dipastikan.







