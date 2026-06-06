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Penjelasan: Mengapa SEMUA pemain skuad ikut serta dalam upacara prapertandingan dan penyanyian lagu kebangsaan di Piala Dunia seiring dengan perubahan tak biasa yang dilakukan FIFA
Badan pengelola mengubah ritual prapertandingan
Secara historis, hanya sebelas pemain inti yang berbaris di lapangan untuk mendengarkan lagu kebangsaan masing-masing sambil menghadap ke bangku cadangan. Berdasarkan format baru yang baru saja diumumkan untuk turnamen di Amerika Utara, semua pemain inti dan cadangan akan berkumpul langsung di sekitar lingkaran tengah. Perubahan strategis ini menjadi landasan utama dari inisiatif upacara baru yang dirancang untuk sepenuhnya mengubah cara penonton merasakan pertandingan internasional di dalam stadion.
- AFP
Infantino memaparkan visinya tentang persatuan
Pihak pengurus telah membela penyesuaian ini sebagai langkah modernisasi yang mengutamakan partisipasi kolektif daripada peran individu sebagai pemain inti.
Menjelaskan filosofi visual di Instagram, Presiden FIFA Gianni Infantino menulis: “Seiring berkembangnya Piala Dunia FIFA, kami terus berinovasi dalam cara pertandingan ini dinikmati. Upacara prapertandingan di Piala Dunia FIFA 2026 tidak akan berbeda.
"Dengan menempatkan semua pemain dan wasit saling berhadapan di lingkaran tengah saat lagu kebangsaan dikumandangkan, momen persatuan, kebanggaan, dan emosi yang sesungguhnya milik tim dan semua orang di stadion akan tercipta.
"Selain itu, kami akan menghadirkan upacara 360 derajat yang dirancang ulang untuk melibatkan setiap penonton di stadion, termasuk bendera negara dan elemen di lapangan yang dirancang untuk menciptakan pengalaman unik dan imersif dari setiap kursi, serta elemen visual baru – mulai dari gerbang masuk pemain hingga bendera genggam – yang siap meningkatkan rasa antisipasi, dengan fitur-fitur tambahan untuk pertandingan-pertandingan terpilih.
"Piala Dunia FIFA adalah tentang setiap pemain dan setiap penggemar, dan upacara prapertandingan yang baru ini mencerminkan hal itu.”
Pengalaman menonton di stadion yang lebih mendalam
Koreografi yang diperbarui ini menghadirkan konsep 360 derajat—sebagaimana dijelaskan oleh pihak penyelenggara—di mana bendera-bendera nasional raksasa akan dikibarkan secara bersamaan di kedua sisi lapangan. Meskipun terdapat penambahan elemen visual yang signifikan ini, prosedur olahraga tradisional tetap dipertahankan; artinya, para pemain yang akan bertanding tetap akan melakukan jabat tangan seperti biasa, dan kapten tim akan melakukan lemparan koin resmi segera setelah musik berakhir. Pihak penyelenggara berharap pilihan estetika yang berlapis ini dapat mengubah lapangan menjadi panggung yang inklusif dan bersama bagi para penonton di stadion maupun pemirsa televisi.
- Getty
Pertandingan pembuka menampilkan inovasi-inovasi teknis
Pedoman upacara yang telah diperbarui akan diluncurkan secara resmi pada Kamis depan, saat tuan rumah bersama Meksiko menghadapi Afrika Selatan dalam pertandingan pembuka turnamen di Kota Meksiko. Para penggemar yang menghadiri pertandingan-pertandingan awal fase grup akan merasakan suasana yang sangat terstruktur, meskipun badan pengatur berencana untuk memperkenalkan elemen-elemen yang lebih dramatis seiring meningkatnya taruhannya. Pihak penyelenggara mengonfirmasi bahwa pada tahap selanjutnya dalam turnamen, upacara prapertandingan akan menyertakan elemen tambahan seperti asap berwarna atau pertunjukan kembang api, yang diperkirakan akan diperkenalkan selama babak gugur.