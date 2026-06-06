Penjelasan: Mengapa SEMUA pemain skuad ikut serta dalam upacara prapertandingan dan penyanyian lagu kebangsaan di Piala Dunia seiring dengan perubahan tak biasa yang dilakukan FIFA

Pihak pengurus telah membela penyesuaian ini sebagai langkah modernisasi yang mengutamakan partisipasi kolektif daripada peran individu sebagai pemain inti.

Menjelaskan filosofi visual di Instagram, Presiden FIFA Gianni Infantino menulis: “Seiring berkembangnya Piala Dunia FIFA, kami terus berinovasi dalam cara pertandingan ini dinikmati. Upacara prapertandingan di Piala Dunia FIFA 2026 tidak akan berbeda.

"Dengan menempatkan semua pemain dan wasit saling berhadapan di lingkaran tengah saat lagu kebangsaan dikumandangkan, momen persatuan, kebanggaan, dan emosi yang sesungguhnya milik tim dan semua orang di stadion akan tercipta.

"Selain itu, kami akan menghadirkan upacara 360 derajat yang dirancang ulang untuk melibatkan setiap penonton di stadion, termasuk bendera negara dan elemen di lapangan yang dirancang untuk menciptakan pengalaman unik dan imersif dari setiap kursi, serta elemen visual baru – mulai dari gerbang masuk pemain hingga bendera genggam – yang siap meningkatkan rasa antisipasi, dengan fitur-fitur tambahan untuk pertandingan-pertandingan terpilih.

"Piala Dunia FIFA adalah tentang setiap pemain dan setiap penggemar, dan upacara prapertandingan yang baru ini mencerminkan hal itu.”