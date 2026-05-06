Getty Images Sport
Diterjemahkan oleh
Penjelasan: Mengapa PSG lolos dari tuntutan penalti akibat handball dalam laga semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich berkat aturan yang jarang diketahui
Kekacauan di Allianz Arena
Ketegangan di semifinal Liga Champions mencapai puncaknya di Munich saat tim asuhan Vincent Kompany menjadi korban dua keputusan wasit yang kontroversial dalam rentang waktu hanya beberapa menit. Setelah harus berjuang keras menyusul kekalahan dramatis 5-4 pada leg pertama di Paris, tugas Bayern semakin berat ketika Ousmane Dembele mencetak gol hanya dalam waktu 141 detik untuk memperlebar keunggulan agregat PSG.
Namun, drama sesungguhnya dimulai sekitar menit ke-30 ketika Nuno Mendes tampak menyentuh bola dengan tangannya untuk menghentikan serangan menjanjikan Bayern. Meskipun sudah mendapat kartu kuning, bek asal Portugal itu lolos dari kartu kuning kedua dan pengusiran setelah wasit justru memberikan tendangan bebas kepada tim tamu. Diketahui bahwa asisten wasit mengangkat bendera untuk handball yang dilakukan Konrad Laimer dari Bayern sebelumnya, meskipun tayangan ulang menunjukkan bahwa keputusan tersebut masih jauh dari pasti.
Kontroversi pelanggaran tangan Joao Neves
Kekecewaan di dalam stadion semakin memuncak beberapa saat kemudian saat terjadi insiden kacau lainnya di area penalti PSG. Dalam upaya membersihkan area pertahanannya, Vitinha menendang bola tepat ke arah rekan setimnya, Joao Neves, dan bola jelas mengenai lengan gelandang tersebut yang sedang terulur. Meskipun kontak tersebut tampak tidak disengaja, lengan Neves berada dalam posisi terangkat, sehingga memicu protes keras dari para pemain dan staf Bayern.
Terlepas dari keseriusan situasi dan kontak yang jelas, VAR memilih untuk tidak campur tangan setelah melakukan peninjauan singkat. Keputusan tersebut membuat Kane dan rekan-rekan setimnya marah, terutama mengingat serangkaian penalti handball kontroversial yang diberikan dalam kompetisi UEFA selama seminggu terakhir. Ironisnya, PSG telah diuntungkan dari keputusan serupa pada leg pertama ketika bola memantul dari selangkangan Alphonso Davies ke tangannya, yang berujung pada tendangan penalti.
Aturan di balik keputusan 'Tanpa Sanksi'
Hukuman tidak diberikan karena insiden tersebut bermula dari tendangan pembersihan yang terkendali dari Vitinha, yang kemudian mengenai lengan Neves saat ia secara naluriah berusaha melindungi diri. Meskipun lengan berada dalam posisi terbuka, kontak semacam ini tidak dianggap sebagai pelanggaran yang dapat dihukum. Keputusan ini sejalan dengan Peraturan Permainan resmi, yang menyatakan bahwa "tidak terjadi handball jika seorang pemain terkena bola yang dimainkan oleh rekan setimnya di tangan atau lengan - asalkan bola tersebut tidak langsung masuk ke gawang lawan atau menyebabkan peluang mencetak gol secara langsung".
- Getty Images Sport
Shearer mengkritik keras wasit yang "tidak kompeten"
Ketidakkonsistenan dalam penerapan aturan handball telah menuai kritik luas dari para pakar dan mantan pemain. Striker legendaris Inggris, Alan Shearer, tidak segan-segan dalam menilai situasi ini; ia menggunakan media sosial untuk meluapkan kekecewaannya terhadap kondisi aturan saat ini dan penafsirannya oleh wasit.
Shearer memposting di X: "Aturan handball benar-benar kacau, ini gila. Mereka telah mengacaukan semuanya. Membuat diri mereka sendiri bingung. #clueless." Komentarnya mencerminkan suasana di lapangan, di mana Kane terlihat memprotes wasit saat peluit babak pertama dibunyikan, bahkan mendemonstrasikan gerakan lengan Neves kepada wasit saat mereka menuju terowongan.