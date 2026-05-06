Penjelasan: Mengapa PSG lolos dari tuntutan penalti akibat handball dalam laga semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich berkat aturan yang jarang diketahui

Ketegangan di semifinal Liga Champions mencapai puncaknya di Munich saat tim asuhan Vincent Kompany menjadi korban dua keputusan wasit yang kontroversial dalam rentang waktu hanya beberapa menit. Setelah harus berjuang keras menyusul kekalahan dramatis 5-4 pada leg pertama di Paris, tugas Bayern semakin berat ketika Ousmane Dembele mencetak gol hanya dalam waktu 141 detik untuk memperlebar keunggulan agregat PSG.

Namun, drama sesungguhnya dimulai sekitar menit ke-30 ketika Nuno Mendes tampak menyentuh bola dengan tangannya untuk menghentikan serangan menjanjikan Bayern. Meskipun sudah mendapat kartu kuning, bek asal Portugal itu lolos dari kartu kuning kedua dan pengusiran setelah wasit justru memberikan tendangan bebas kepada tim tamu. Diketahui bahwa asisten wasit mengangkat bendera untuk handball yang dilakukan Konrad Laimer dari Bayern sebelumnya, meskipun tayangan ulang menunjukkan bahwa keputusan tersebut masih jauh dari pasti.