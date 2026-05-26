Diterjemahkan oleh
Penjelasan: Mengapa Pep Guardiola memperlihatkan cuplikan video Bruno Fernandes kepada para pemain bintang Man City untuk menunjukkan perilaku yang 'tidak dapat diterima'
Menetapkan standar di Etihad
Menurut laporan dari The Athletic, Guardiola memanfaatkan momen setelah kemenangan telak 3-0 dalam derby Manchester pada awal musim ini untuk menyampaikan pesan yang jelas. Dalam sesi evaluasi tim, manajer City itu memutar cuplikan video yang memperlihatkan Bruno membuat gestur marah kepada seorang rekan setimnya setelah gol yang dicetak Phil Foden. Pelatih tersebut secara tegas menyatakan bahwa perilaku semacam itu tidak akan ditoleransi. Hal itu menjadi pengingat tegas akan budaya kekompakan yang diharapkan, di mana klub secara konsisten menghindari saling menyalahkan saat menghadapi kesulitan. Kebijakan ketat Guardiola memastikan timnya tetap bersatu, menghindari gesekan yang sering dialami Manchester United.
Sebuah dekade yang gemilang telah berakhir
Standar ketat yang ditetapkan dalam sesi evaluasi pasca-derby tersebut dengan sempurna menggambarkan budaya yang ditanamkan Guardiola selama era bersejarahnya. Manajer tersebut akan secara resmi mengakhiri masa jabatannya yang luar biasa selama 10 tahun, yang berlangsung dari 2016 hingga 2026, pada akhir musim ini. Era keemasannya menghasilkan 20 trofi yang menakjubkan, yang benar-benar merevolusi struktur taktis klub. Koleksi trofi yang tak tertandingi ini mencakup enam gelar Liga Premier - termasuk pencapaian bersejarah berupa empat gelar domestik berturut-turut. Selain itu, ia juga mempersembahkan trofi Liga Champions pertama bagi klub, bersama dengan tiga Piala FA, lima Piala Carabao, tiga Community Shield, satu Piala Super UEFA, dan satu Piala Dunia Antarklub FIFA.
Para pakar dan pemain berselisih soal sikap
Sementara Manchester City berkembang berkat kekompakan tim, kecenderungan Fernandes untuk menunjukkan rasa frustrasi sering kali menuai kritik tajam. Setelah kekalahan telak beberapa tahun lalu, legenda klub Gary Neville melontarkan kekesalan yang mendalam kepada gelandang tersebut, dengan menyatakan: "Saya akan mulai dengan Bruno Fernandes. Saya sudah muak melihatnya mengayun-ayunkan tangannya ke arah rekan setimnya, saya sudah muak melihatnya tidak berlari kembali. Dia mengeluh kepada semua orang." Terlepas dari reaksi negatif tersebut, sang playmaker membela sikapnya yang mudah marah dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports. Dia menjelaskan: "Terkadang saya melewati batas. Saya tahu itu. Hal itu bisa terjadi dalam pertandingan dan sulit untuk mengendalikan emosi. Tapi saya tidak pernah mencoba bersikap tidak sopan kepada siapa pun."
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi kedua klub Manchester?
Ke depan, Manchester City dihadapkan pada tugas berat untuk mencari pengganti manajer paling sukses mereka pada musim depan. Sementara itu, Manchester United dan manajer tetap baru mereka, Michael Carrick, harus menemukan cara untuk menyalurkan semangat kompetitif yang kuat dari pemain andalan mereka secara positif, dengan harapan dapat memanfaatkan rekor 21 assist di Liga Premier yang memecahkan rekor tersebut dan kembali menantang rival sekota mereka.