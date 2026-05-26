Penjelasan: Mengapa Pep Guardiola memperlihatkan cuplikan video Bruno Fernandes kepada para pemain bintang Man City untuk menunjukkan perilaku yang 'tidak dapat diterima'

Sementara Manchester City berkembang berkat kekompakan tim, kecenderungan Fernandes untuk menunjukkan rasa frustrasi sering kali menuai kritik tajam. Setelah kekalahan telak beberapa tahun lalu, legenda klub Gary Neville melontarkan kekesalan yang mendalam kepada gelandang tersebut, dengan menyatakan: "Saya akan mulai dengan Bruno Fernandes. Saya sudah muak melihatnya mengayun-ayunkan tangannya ke arah rekan setimnya, saya sudah muak melihatnya tidak berlari kembali. Dia mengeluh kepada semua orang." Terlepas dari reaksi negatif tersebut, sang playmaker membela sikapnya yang mudah marah dalam sebuah wawancara dengan Sky Sports. Dia menjelaskan: "Terkadang saya melewati batas. Saya tahu itu. Hal itu bisa terjadi dalam pertandingan dan sulit untuk mengendalikan emosi. Tapi saya tidak pernah mencoba bersikap tidak sopan kepada siapa pun."