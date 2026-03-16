Penjelasan: Mengapa pemenang Oscar Michael B. Jordan menerima ucapan selamat dari Bournemouth setelah meraih penghargaan Aktor Terbaik

Klub Liga Premier Bournemouth memimpin rangkaian ucapan selamat dari dunia olahraga kepada Michael B. Jordan menyusul kemenangannya yang bersejarah sebagai Aktor Terbaik di ajang Academy Awards ke-98. Bintang film 'Sinners' tersebut, yang mencatat sejarah sebagai orang pertama yang memenangkan penghargaan tersebut berkat perannya sebagai kembar, menerima pesan hangat dari klub asal Pantai Selatan itu. Hubungan antara ikon Hollywood tersebut dan The Cherries tetap menjadi bagian penting dari strategi global ambisius klub.

    Jordan berhasil meraih Penghargaan Akademi pertamanya pada Minggu malam, setelah memenangkan kategori Aktor Terbaik berkat penampilannya dalam dua peran berbeda di film 'Sinners'. Meskipun harus bersaing ketat dengan para pesaing seperti Timothée Chalamet dan Leonardo DiCaprio, Jordan menjadi aktor kulit hitam keenam yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Tak lama setelah upacara, Bournemouth mengunggah postingan di media sosial untuk merayakan pencapaian tersebut, menyebutnya sebagai "hari yang membanggakan bagi keluarga Cherries". Ungkapan dukungan publik ini berakar dari hubungan bisnis yang erat antara Jordan dan klub, yang dimulai pada akhir 2022 ketika ia bergabung dengan kelompok pengambilalihan yang terkenal.

    • Iklan
    Dengan penuh emosi, Jordan naik ke atas panggung untuk menerima patungnya, dan membuka pidatonya dengan pesan iman yang sederhana: "Tuhan itu baik." Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, khususnya kepada ibunya yang berada di antara penonton. Sementara itu, saluran resmi Bournemouth dengan cepat menegaskan kembali statusnya sebagai bagian dari lingkaran dalam klub. Keterlibatan sang aktor dengan The Cherries merupakan bagian dari kepemilikan saham minoritas bersama Black Knight Football Club milik miliarder Bill Foley. Jordan direkrut secara khusus untuk memperkuat upaya pemasaran global klub dan membantu "internasionalisasi" merek Bournemouth.

    Jordan dan Nullah Sarker bergabung dengan konsorsium Foley setelah Maxim Demin menjual seluruh sahamnya. Foley, sang ketua yang sangat aktif, berperan dalam menjembatani dunia olahraga elit dan industri hiburan global, sementara filosofi "selalu maju, tak pernah mundur" yang ia terapkan untuk klub ini menekankan pada pengembangan pemain dan pengalaman para penggemar. 

    Dengan Jordan yang kini secara resmi menjadi pemenang Academy Award, popularitasnya kini berada di puncak, yang berpotensi memberikan Bournemouth peluang unik untuk memperluas jangkauan komersial mereka di Amerika Utara dan wilayah lain. Klub ini saat ini berfokus pada upaya mempertahankan status mereka di Liga Premier dalam jangka panjang serta memodernisasi fasilitas mereka, proyek-proyek yang tetap menjadi prioritas utama bagi kelompok pemilik klub. Di lapangan, The Cherries akan kembali bertanding pada 20 Maret, saat mereka menjamu Manchester United yang sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions.

