Penjelasan: Mengapa pemenang Oscar Michael B. Jordan menerima ucapan selamat dari Bournemouth setelah meraih penghargaan Aktor Terbaik
Malam bersejarah di Hollywood
Jordan berhasil meraih Penghargaan Akademi pertamanya pada Minggu malam, setelah memenangkan kategori Aktor Terbaik berkat penampilannya dalam dua peran berbeda di film 'Sinners'. Meskipun harus bersaing ketat dengan para pesaing seperti Timothée Chalamet dan Leonardo DiCaprio, Jordan menjadi aktor kulit hitam keenam yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Tak lama setelah upacara, Bournemouth mengunggah postingan di media sosial untuk merayakan pencapaian tersebut, menyebutnya sebagai "hari yang membanggakan bagi keluarga Cherries". Ungkapan dukungan publik ini berakar dari hubungan bisnis yang erat antara Jordan dan klub, yang dimulai pada akhir 2022 ketika ia bergabung dengan kelompok pengambilalihan yang terkenal.
Rasa syukur di panggung terbesar
Dengan penuh emosi, Jordan naik ke atas panggung untuk menerima patungnya, dan membuka pidatonya dengan pesan iman yang sederhana: "Tuhan itu baik." Ia memanfaatkan kesempatan itu untuk mengucapkan terima kasih kepada keluarganya, khususnya kepada ibunya yang berada di antara penonton. Sementara itu, saluran resmi Bournemouth dengan cepat menegaskan kembali statusnya sebagai bagian dari lingkaran dalam klub. Keterlibatan sang aktor dengan The Cherries merupakan bagian dari kepemilikan saham minoritas bersama Black Knight Football Club milik miliarder Bill Foley. Jordan direkrut secara khusus untuk memperkuat upaya pemasaran global klub dan membantu "internasionalisasi" merek Bournemouth.
Kemitraan Foley-Jordan
Jordan dan Nullah Sarker bergabung dengan konsorsium Foley setelah Maxim Demin menjual seluruh sahamnya. Foley, sang ketua yang sangat aktif, berperan dalam menjembatani dunia olahraga elit dan industri hiburan global, sementara filosofi "selalu maju, tak pernah mundur" yang ia terapkan untuk klub ini menekankan pada pengembangan pemain dan pengalaman para penggemar.
Memanfaatkan ketenaran global
Dengan Jordan yang kini secara resmi menjadi pemenang Academy Award, popularitasnya kini berada di puncak, yang berpotensi memberikan Bournemouth peluang unik untuk memperluas jangkauan komersial mereka di Amerika Utara dan wilayah lain. Klub ini saat ini berfokus pada upaya mempertahankan status mereka di Liga Premier dalam jangka panjang serta memodernisasi fasilitas mereka, proyek-proyek yang tetap menjadi prioritas utama bagi kelompok pemilik klub. Di lapangan, The Cherries akan kembali bertanding pada 20 Maret, saat mereka menjamu Manchester United yang sedang berjuang untuk lolos ke Liga Champions.
