Jordan berhasil meraih Penghargaan Akademi pertamanya pada Minggu malam, setelah memenangkan kategori Aktor Terbaik berkat penampilannya dalam dua peran berbeda di film 'Sinners'. Meskipun harus bersaing ketat dengan para pesaing seperti Timothée Chalamet dan Leonardo DiCaprio, Jordan menjadi aktor kulit hitam keenam yang berhasil memenangkan penghargaan tersebut. Tak lama setelah upacara, Bournemouth mengunggah postingan di media sosial untuk merayakan pencapaian tersebut, menyebutnya sebagai "hari yang membanggakan bagi keluarga Cherries". Ungkapan dukungan publik ini berakar dari hubungan bisnis yang erat antara Jordan dan klub, yang dimulai pada akhir 2022 ketika ia bergabung dengan kelompok pengambilalihan yang terkenal.