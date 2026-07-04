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Penjelasan: Mengapa para pemain Mesir menonton adegan tendangan penalti Kylian Mbappé di laptop hanya beberapa menit sebelum adu penalti Piala Dunia melawan Australia
Rekaman penelitian tentang Firaun
Tim teknis Mesir menggelar rapat darurat sesaat sebelum adu penalti untuk mengungkap kebiasaan Ryan dalam mengeksekusi penalti. Para pemain menonton cuplikan video dari laptop yang menampilkan pertandingan Real Madrid melawan Levante yang berakhir imbang 2-2 pada 17 Januari, dengan fokus pada tendangan penalti pada menit ke-58. Meskipun kiper asal Australia itu berusaha mengganggu konsentrasi Mbappé dengan gerakan-gerakan dramatis yang berayun-ayun di garis gawang, penyerang asal Prancis itu tetap tenang, mengecoh Ryan sebelum menirukan gerakan tariannya sebagai bentuk perayaan.
- AFP
Staf menganalisis kebiasaan kiper
Persiapan yang cermat tersebut menyoroti pekerjaan analisis data yang semakin mendetail, yang kini sudah menjadi hal lumrah dalam sepak bola elit. Alih-alih menyerahkan hasil babak gugur pada keberuntungan semata, jajaran manajemen Mesir ingin para penendang penalti mereka mempelajari posisi Ryan, kebiasaannya dalam bergerak-gerak, serta waktu reaksinya di bawah tekanan. Pengarahan singkat ini memberikan kejernihan pikiran seketika kepada para pemain, sehingga mereka mampu mengabaikan keributan penonton dan sepenuhnya fokus untuk meniru eksekusi menentukan yang ditunjukkan oleh para penyerang terbaik dunia.
Rencana pergantian pemain di menit-menit akhir justru berbalik merugikan
Analisis video strategis tersebut terbukti sangat krusial setelah Australia memutuskan untuk melakukan pergantian kiper taktis di menit-menit akhir, dengan menarik keluar Patrick Beach pada menit ke-119. Karena tim Mesir telah menganalisis kecenderungan teknis Ryan melalui laptop, kiper veteran tersebut kemudian gagal menahan satu pun tendangan penalti. Menurut Reuters, pakar psikologi penalti Geir Jordet menjelaskan bahwa eksekusi Mbappe yang cepat dan tegas segera setelah wasit meniup peluit membuktikan bahwa kepercayaan diri dan ketegasan lebih penting daripada rutinitas sempurna apa pun.
- AFP
Tugas eliminasi yang menantang semakin mendekat
Mesir kini harus menerjemahkan ketepatan yang mereka kembangkan melalui analisis data di laptop menjadi pertandingan spektakuler yang epik di babak 16 besar melawan juara bertahan Argentina, yang lolos dengan selisih tipis setelah pertandingan seru dan kacau yang diwarnai lima gol melawan Cape Verde. Untuk menciptakan kejutan bersejarah lainnya, Mesir membutuhkan disiplin pertahanan yang tanpa cela, dipadukan dengan ketergantungan pada kecemerlangan kapten ikonik mereka dalam transisi serangan, guna mengalahkan tim-tim unggulan di turnamen ini.
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