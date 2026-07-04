Penjelasan: Mengapa para pemain Mesir menonton adegan tendangan penalti Kylian Mbappé di laptop hanya beberapa menit sebelum adu penalti Piala Dunia melawan Australia

Persiapan yang cermat tersebut menyoroti pekerjaan analisis data yang semakin mendetail, yang kini sudah menjadi hal lumrah dalam sepak bola elit. Alih-alih menyerahkan hasil babak gugur pada keberuntungan semata, jajaran manajemen Mesir ingin para penendang penalti mereka mempelajari posisi Ryan, kebiasaannya dalam bergerak-gerak, serta waktu reaksinya di bawah tekanan. Pengarahan singkat ini memberikan kejernihan pikiran seketika kepada para pemain, sehingga mereka mampu mengabaikan keributan penonton dan sepenuhnya fokus untuk meniru eksekusi menentukan yang ditunjukkan oleh para penyerang terbaik dunia.