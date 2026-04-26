Penjelasan: Mengapa Neymar tidak dimasukkan ke dalam album Piala Dunia berisi 980 stiker - sang bintang Brasil itu diabaikan oleh Panini dan Carlo Ancelotti
Alasan di balik penolakan Panini
Keputusan untuk tidak memasukkan Neymar ke dalam koleksi 980 stiker tersebut dikonfirmasi oleh Panini dalam acara peluncuran pada Sabtu ini. Meskipun menjadi pemain tetap dalam edisi 2014, 2018, dan 2022, bintang Santos ini tidak lolos seleksi untuk 18 tempat Brasil pada 2026. Raul Vallecillo, CEO Panini di Brasil, menjelaskan kepada Globo bahwa seleksi ini ditangani oleh tim khusus di Italia menggunakan pendekatan statistik yang ketat.
Vallecillo merinci proses tersebut, dengan menyatakan: "Ada departemen yang terus memantau pemanggilan pemain dan menghitung probabilitas setiap pemain untuk tampil di Piala Dunia. Tentu saja, ada variasi, cedera, kejutan, tetapi seleksi akhir didasarkan pada kriteria ini. Kami bekerja dengan probabilitas berdasarkan pemanggilan terbaru. Ini menentukan apakah seorang pemain dimasukkan atau tidak. Peluangnya untuk masuk ke dalam album bergantung langsung pada pemanggilan tersebut. Jika seorang pemain belum dipanggil atau tidak tampil untuk tim nasional pada saat itu, probabilitas masuknya berkurang."
Standar kebugaran Ancelotti dan peringatan Rai
Meskipun Panini yang mengambil keputusan komersial, keputusan akhir tetap berada di tangan pelatih kepala Brasil Carlo Ancelotti, yang baru akan mengumumkan skuad resminya pada 18 Mei. Ancelotti dilaporkan telah menetapkan standar tinggi terkait kondisi fisik, sehingga keikutsertaan Neymar pun dipertanyakan. Pandangan ini disuarakan pula oleh Rai, pemenang Piala Dunia 1994, yang menyatakan bahwa penyerang Santos tersebut tidak lagi berada pada level fisik yang dibutuhkan untuk panggung internasional.
Rai menjelaskan kekhawatirannya, dengan mengatakan: "Jika dia datang, dia akan memberikan dampak pada tim. Ancelotti sedang menilai para pemain untuk melihat apa yang mereka pikirkan. Dia adalah pelatih yang cerdik; dia akan tahu bagaimana menilai apakah Neymar memberikan pengaruh positif bagi tim. Dia tidak dalam performa terbaiknya; dia mengalami banyak masalah fisik. Dia tidak bisa kembali ke performa puncaknya; dia kehilangan kecepatan. Tentu saja, dia masih bisa memberikan umpan-umpan hebat - dia adalah bintang - tapi menurut saya saat ini dia tidak berada di level yang seharusnya."
Perjalanan panjang pulang dari Montevideo
Absennya Neymar dari pemanggilan tim nasional belakangan ini menjadi alasan utama mengapa stikernya tidak dimasukkan. Penampilan terakhirnya bersama Selecao terjadi pada Oktober 2023, sebuah malam yang berakhir dengan kekecewaan saat ia mengalami cedera ACL yang parah saat melawan Uruguay di Montevideo. Sejak saat itu, ia kesulitan untuk kembali ke performa eksplosif yang menjadikannya pemain termahal di dunia, bahkan setelah kembali ke klub masa kecilnya, Santos, pada tahun 2025.
Menurut Vallecillo, produksi untuk bagian Brasil dalam album ini sebenarnya sudah dimulai pada 2025. Seiring dengan lolosnya setiap tim, karya seni untuk produksi pun dirilis. Jadwal ini menjelaskan mengapa pemain seperti bintang Real Madrid Rodrygo dan wonderkid Chelsea Estevao tetap dimasukkan meskipun mereka baru-baru ini mengalami cedera. Pada saat probabilitas dihitung, mereka dipandang sebagai pemain yang pasti masuk dalam daftar akhir, tidak seperti Neymar yang masih dalam masa pemulihan.
Siapa yang membuat desain stiker Selecao?
Dengan Neymar yang hanya menonton dari pinggir lapangan, Panini telah mengalihkan fokusnya ke generasi baru pemain berbakat dan para pemain senior yang andal. Penerbit asal Italia ini telah menentukan nama-nama tersebut beberapa bulan sebelum batas waktu akhir yang ditetapkan Ancelotti. Sebagai gantinya, para penggemar akan menemukan stiker untuk Alisson, Bento, Marquinhos, Eder Militao, Gabriel Magalhaes, Danilo, dan Wesley di bagian pertahanan.
Posisi gelandang dan penyerang diisi oleh Casemiro, Lucas Paqueta, Bruno Guimaraes, Luiz Henrique, Vinícius Jr, Rodrygo, Joao Pedro, Matheus Cunha, Gabriel Martinelli, Raphinha, dan sensasi muda Estevao, dengan edisi Brasil akan tersedia di pasaran pada 30 April. Apakah Ancelotti akan menghadirkan kejutan pada 18 Mei masih harus dilihat, namun untuk saat ini, skuad tersebut berjalan tanpa bintang terbesar dalam sejarah klub.