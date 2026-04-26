Penjelasan: Mengapa Neymar tidak dimasukkan ke dalam album Piala Dunia berisi 980 stiker - sang bintang Brasil itu diabaikan oleh Panini dan Carlo Ancelotti

Keputusan untuk tidak memasukkan Neymar ke dalam koleksi 980 stiker tersebut dikonfirmasi oleh Panini dalam acara peluncuran pada Sabtu ini. Meskipun menjadi pemain tetap dalam edisi 2014, 2018, dan 2022, bintang Santos ini tidak lolos seleksi untuk 18 tempat Brasil pada 2026. Raul Vallecillo, CEO Panini di Brasil, menjelaskan kepada Globo bahwa seleksi ini ditangani oleh tim khusus di Italia menggunakan pendekatan statistik yang ketat.

Vallecillo merinci proses tersebut, dengan menyatakan: "Ada departemen yang terus memantau pemanggilan pemain dan menghitung probabilitas setiap pemain untuk tampil di Piala Dunia. Tentu saja, ada variasi, cedera, kejutan, tetapi seleksi akhir didasarkan pada kriteria ini. Kami bekerja dengan probabilitas berdasarkan pemanggilan terbaru. Ini menentukan apakah seorang pemain dimasukkan atau tidak. Peluangnya untuk masuk ke dalam album bergantung langsung pada pemanggilan tersebut. Jika seorang pemain belum dipanggil atau tidak tampil untuk tim nasional pada saat itu, probabilitas masuknya berkurang."