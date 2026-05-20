West Ham United v Arsenal - Premier League
Penjelasan: Mengapa Mikel Arteta tidak hadir dalam perayaan gelar juara Liga Premier Arsenal yang meriah di markas latihan London Colney

Arsenal akhirnya mengakhiri penantian selama 22 tahun untuk meraih gelar juara Liga Premier, berkat kegagalan Manchester City mengalahkan Bournemouth pada malam yang dramatis. Sementara para pemain dan staf pelatih larut dalam perayaan meriah di London Colney, Mikel Arteta, otak di balik kemenangan tersebut, justru tidak terlihat di sana.

    Arsenal secara resmi dinobatkan sebagai juara Liga Premier setelah Man City bermain imbang 1-1 dengan Bournemouth, hasil yang secara matematis mengakhiri harapan Pep Guardiola untuk memperpanjang persaingan perebutan gelar hingga pekan terakhir. Para pemain The Gunners berkumpul di markas latihan mereka di London Colney untuk menyaksikan jalannya pertandingan di Vitality Stadium, dan langsung merayakan dengan penuh kegembiraan begitu peluit akhir dibunyikan.

    Perayaan tersebut meluas ke seluruh London utara, di mana ribuan pendukung berkumpul di luar Emirates Stadium. Legenda klub Ian Wright terlihat berada di tengah kerumunan, merayakan gelar yang telah dinanti-nantikan oleh para penggemar setia Arsenal sejak musim 'Invincibles' 2003-04.

    Arteta lebih memilih berkumpul bersama keluarga daripada menghadiri pesta di Colney

    Meskipun menjadi arsitek transformasi klub, Arteta sama sekali tidak terlihat selama perayaan awal di tempat latihan. Sementara para bintang seperti Declan Rice, Bukayo Saka, dan Jurrien Timber terlihat berpesta hingga larut malam, pelatih asal Spanyol itu telah menegaskan bahwa ia akan menghabiskan momen bersejarah tersebut jauh dari sorotan kamera.

    Manajer Arsenal itu mengungkapkan bahwa ia secara khusus memilih untuk menonton pertandingan melawan City dari kenyamanan rumahnya sendiri. Menjelaskan keputusannya awal pekan ini, Arteta berkata: "Saya tidak tahu berapa lama saya akan menontonnya. Saya akan berada di depan TV. Tapi saya tidak tahu seberapa banyak yang bisa saya tonton, saya pikir itulah kenyataannya."

    Ketika sebelumnya ditanya apakah ia akan tergoda untuk bergabung dengan para pemain dan stafnya jika gelar juara dipastikan, Arteta menjawab: "Saya belum berencana untuk melakukan itu. Saya berencana menontonnya bersama keluarga dan sekali lagi, saya tidak tahu berapa lama."

    Meskipun tidak hadir secara langsung di acara tersebut, status legendaris Arteta di Emirates Stadium kini telah terukir kokoh. Dengan meraih gelar juara, ia menjadi mantan pemain Arsenal pertama yang membawa klub tersebut meraih gelar juara liga sebagai manajer. Pelatih asal Spanyol berusia 44 tahun dan 54 hari ini adalah manajer termuda The Gunners yang memenangkan gelar liga, mengungguli George Graham yang 124 hari lebih tua saat ia membawa tim meraih trofi pada musim legendaris 1988-89. Hanya mantan manajer Chelsea, Jose Mourinho, yang pernah meraih gelar Premier League pada usia lebih muda darinya: 42 tahun dan 94 hari pada musim 2004-05.

    Juara baru akhirnya akan mengangkat trofi Liga Premier pada Minggu ini saat mereka bertandang ke Selhurst Park untuk menghadapi Crystal Palace. Pertandingan yang semula dikhawatirkan akan menjadi derby London yang penuh tekanan kini telah berubah menjadi parade kemenangan sebelum perayaan resmi dimulai secara besar-besaran di seluruh ibu kota.

    Namun, pekerjaan belum selesai bagi Arteta dan timnya. Meskipun gelar Liga Premier telah diamankan, The Gunners mengincar gelar ganda bersejarah. Skuad ini akan segera mengalihkan perhatian mereka ke Budapest, tempat mereka dijadwalkan menghadapi Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada 30 Mei, dengan harapan dapat menambah kejayaan Eropa ke dalam kesuksesan domestik mereka.

