Meskipun menjadi arsitek transformasi klub, Arteta sama sekali tidak terlihat selama perayaan awal di tempat latihan. Sementara para bintang seperti Declan Rice, Bukayo Saka, dan Jurrien Timber terlihat berpesta hingga larut malam, pelatih asal Spanyol itu telah menegaskan bahwa ia akan menghabiskan momen bersejarah tersebut jauh dari sorotan kamera.

Manajer Arsenal itu mengungkapkan bahwa ia secara khusus memilih untuk menonton pertandingan melawan City dari kenyamanan rumahnya sendiri. Menjelaskan keputusannya awal pekan ini, Arteta berkata: "Saya tidak tahu berapa lama saya akan menontonnya. Saya akan berada di depan TV. Tapi saya tidak tahu seberapa banyak yang bisa saya tonton, saya pikir itulah kenyataannya."

Ketika sebelumnya ditanya apakah ia akan tergoda untuk bergabung dengan para pemain dan stafnya jika gelar juara dipastikan, Arteta menjawab: "Saya belum berencana untuk melakukan itu. Saya berencana menontonnya bersama keluarga dan sekali lagi, saya tidak tahu berapa lama."