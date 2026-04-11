AFP
Penjelasan: Mengapa Michael Oliver memberikan penalti yang kontroversial kepada Arsenal saat melawan Bournemouth setelah Ryan Christie melakukan handball, sementara Liga Premier memberikan pembaruan
Tindakan handball yang kontroversial memicu perdebatan sengit
Arsenal langsung mendapat tekanan di awal pertandingan di Emirates Stadium setelah Bournemouth mencetak gol pembuka lewat Junior Kroupi pada menit ke-17, yang mengejutkan penonton tuan rumah dan memaksa tim asuhan Mikel Arteta untuk segera merespons. Momen krusial terjadi di pertengahan babak pertama ketika wasit Oliver memberikan penalti kepada Arsenal. Wasit tersebut menilai bahwa gelandang Bournemouth, Christie, telah menyentuh bola dengan tangan di dalam kotak penalti, yang memicu protes langsung dari para pemain dan staf tim tamu. VAR meninjau insiden tersebut namun pada akhirnya mendukung keputusan Oliver.
Liga Premier menjelaskan proses verifikasi VAR
Akun Match Centre Liga Premier kemudian mengeluarkan pernyataan di X untuk menjelaskan mengapa keputusan tersebut tetap berlaku setelah tinjauan video. Menurut penjelasan liga, posisi lengan Christie memainkan peran penting dalam keputusan tersebut. Karena lengan tersebut dianggap berada dalam posisi yang tidak wajar, wasit memutuskan bahwa kontak dengan bola memenuhi ambang batas yang diperlukan untuk pelanggaran handball.
“Keputusan wasit untuk memberikan penalti atas pelanggaran handball telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dengan pertimbangan bahwa lengan Christie terangkat menjauh dari tubuhnya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.
Arsenal kalah di kandang
Viktor Gyokeres maju untuk mengambil tendangan penalti dan dengan tenang mencetaknya sehingga skor menjadi 1-1. Namun, The Gunners membuang beberapa peluang di babak kedua dan harus membayar mahal pada menit ke-74 ketika Alex Scott mencetak gol berkat umpan dari Evanilson untuk mengembalikan keunggulan tim tamu. Arsenal tak mampu menyamakan kedudukan di sisa waktu pertandingan dan harus menelan kekalahan 2-1 di hadapan para pendukungnya sendiri.
Apa yang akan terjadi selanjutnya?
Kemenangan ini membawa Bournemouth ke papan atas klasemen dan memperkuat harapan mereka untuk lolos ke kompetisi Eropa, sekaligus mencatatkan rekor klub dengan 12 pertandingan tak terkalahkan berturut-turut di Liga Premier. Sementara itu, harapan Arsenal untuk meraih gelar juara terancam, meski mereka masih memuncaki klasemen Liga Premier. Kini, mereka mengoleksi 70 poin dari 32 pertandingan, hanya unggul sembilan poin dari Manchester City, yang baru memainkan 30 pertandingan dan akan menghadapi The Gunners akhir pekan depan.