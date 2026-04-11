Penjelasan: Mengapa Michael Oliver memberikan penalti yang kontroversial kepada Arsenal saat melawan Bournemouth setelah Ryan Christie melakukan handball, sementara Liga Premier memberikan pembaruan

Akun Match Centre Liga Premier kemudian mengeluarkan pernyataan di X untuk menjelaskan mengapa keputusan tersebut tetap berlaku setelah tinjauan video. Menurut penjelasan liga, posisi lengan Christie memainkan peran penting dalam keputusan tersebut. Karena lengan tersebut dianggap berada dalam posisi yang tidak wajar, wasit memutuskan bahwa kontak dengan bola memenuhi ambang batas yang diperlukan untuk pelanggaran handball.

“Keputusan wasit untuk memberikan penalti atas pelanggaran handball telah diperiksa dan dikonfirmasi oleh VAR – dengan pertimbangan bahwa lengan Christie terangkat menjauh dari tubuhnya,” demikian bunyi pernyataan tersebut.