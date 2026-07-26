Penjelasan: Mengapa Lionel Messi Terhindar dari Sanksi Akibat Absen di Pertandingan All-Star MLS 2026 - Sementara Legenda Terbesar Argentina Itu Tidak Turut Bermain dalam Laga-Laga Inter Miami

Messi dan De Paul termasuk di antara nama-nama menonjol yang dicoret dari daftar pemain MLS All-Star yang dikonfirmasi pada Sabtu lalu. Meskipun liga biasanya memberlakukan sanksi ketat bagi pemain yang absen dalam pertandingan eksibisi tengah musim ini, keadaan seputar edisi 2026 ini tergolong unik. Karena kedua pemain tersebut tampil menonjol di Piala Dunia 2026—hingga mencapai final bersama Argentina—mereka termasuk dalam perlindungan kesejahteraan pemain khusus yang ditetapkan oleh serikat pemain global, FIFPro.

Untuk semakin memperkuat perlindungan ini, Major League Soccer dan Asosiasi Pemain MLS telah mencapai kesepakatan khusus sebelum dimulainya musim ini. Dalam pernyataan resmi, liga mengklarifikasi situasi tersebut: “Sebelum dimulainya musim 2026, Major League Soccer dan Asosiasi Pemain MLS sepakat bahwa setelah seorang pemain keluar dari kompetisi Piala Dunia, klub akan melakukan pembicaraan secara individual dengan setiap pemain untuk menentukan waktu istirahat yang tepat serta jadwal kembali berlatih dan bertanding. Sesuai dengan kesepakatan tersebut, Rodrigo De Paul dan Lionel Messi akan dibebaskan dari keharusan berpartisipasi dalam MLS All-Star Game 2026."