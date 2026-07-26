Getty
Diterjemahkan oleh
Penjelasan: Mengapa Lionel Messi Terhindar dari Sanksi Akibat Absen di Pertandingan All-Star MLS 2026 - Sementara Legenda Terbesar Argentina Itu Tidak Turut Bermain dalam Laga-Laga Inter Miami
Kekosongan hukum yang melindungi Messi
Messi dan De Paul termasuk di antara nama-nama menonjol yang dicoret dari daftar pemain MLS All-Star yang dikonfirmasi pada Sabtu lalu. Meskipun liga biasanya memberlakukan sanksi ketat bagi pemain yang absen dalam pertandingan eksibisi tengah musim ini, keadaan seputar edisi 2026 ini tergolong unik. Karena kedua pemain tersebut tampil menonjol di Piala Dunia 2026—hingga mencapai final bersama Argentina—mereka termasuk dalam perlindungan kesejahteraan pemain khusus yang ditetapkan oleh serikat pemain global, FIFPro.
Untuk semakin memperkuat perlindungan ini, Major League Soccer dan Asosiasi Pemain MLS telah mencapai kesepakatan khusus sebelum dimulainya musim ini. Dalam pernyataan resmi, liga mengklarifikasi situasi tersebut: “Sebelum dimulainya musim 2026, Major League Soccer dan Asosiasi Pemain MLS sepakat bahwa setelah seorang pemain keluar dari kompetisi Piala Dunia, klub akan melakukan pembicaraan secara individual dengan setiap pemain untuk menentukan waktu istirahat yang tepat serta jadwal kembali berlatih dan bertanding. Sesuai dengan kesepakatan tersebut, Rodrigo De Paul dan Lionel Messi akan dibebaskan dari keharusan berpartisipasi dalam MLS All-Star Game 2026."
- Getty
Mengapa tahun lalu berujung pada penangguhan
Kebijakan kelonggaran saat ini sangat kontras dengan drama yang terjadi selama Pertandingan All-Star 2025 di Austin. Pada kesempatan itu, Messi dan mantan rekan setimnya di Inter Miami, Jordi Alba, menarik diri dari acara tersebut hanya beberapa jam sebelum peluit pembuka dibunyikan. Karena mereka tidak secara resmi absen akibat cedera pada saat penarikan diri tersebut, protokol disiplin standar liga pun diberlakukan. Berdasarkan peraturan MLS, setiap pemain yang terpilih untuk All-Star Game namun tidak hadir tanpa alasan medis akan dikenakan skorsing otomatis selama satu pertandingan pada laga kompetitif berikutnya yang akan dilakoni klubnya.
Keputusan tersebut menuai reaksi keras dari pihak pemilik Inter Miami. Pemilik sekaligus manajer klub, Jorge Mas, secara terbuka menyebut aturan keharusan berpartisipasi dari liga tersebut sebagai “kejam,” dengan alasan bahwa para pemain klub tersebut sudah dipaksa hingga batas kemampuan fisik mereka.
Dampak terhadap susunan pemain All-Star
Absennya Messi merupakan pukulan telak bagi upaya pemasaran liga, terutama mengingat performa individunya yang sensasional. Penyerang legendaris ini baru-baru ini meraih Sepatu Perak dan Bola Perak di Piala Dunia 2026 setelah mencetak delapan gol selama perjalanan Argentina menuju final. Penarikan dirinya, bersama dengan De Paul, telah memaksa MLS untuk melakukan penyesuaian mendadak terhadap skuad yang akan menghadapi All-Stars Liga MX.
Meskipun kehilangan daya tarik utamanya, skuad All-Star MLS tetap diperkuat oleh talenta-talenta internasional. Sembilan pemain yang tampil di Piala Dunia 2026 masih masuk dalam daftar pemain, meskipun tidak ada di antara mereka yang mencapai babak final seperti Messi dan De Paul, yang berarti mereka tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan periode istirahat wajib yang sama. Para pemain ini diharapkan untuk berpartisipasi baik dalam Technical Skills Challenge pada hari Selasa maupun pertandingan utama pada Rabu malam.
- Getty Images
Kapan Messi akan kembali bermain untuk Miami?
Meskipun Messi terhindar dari skorsing resmi liga, para penggemar Inter Miami masih harus menunggu beberapa minggu untuk melihat kapten mereka kembali mengenakan seragam merah muda. Masa istirahat selama 21 hari ini berarti pemain asal Argentina tersebut saat ini sedang menjalani fase pemulihan fisik dan mental setelah kekecewaan akibat kekalahan di final Piala Dunia.
Proyeksi saat ini menunjukkan bahwa Messi dan De Paul tidak akan tersedia untuk dipanggil ke skuad Inter Miami hingga awal Agustus. Masa absen ini akan membuat mereka melewatkan beberapa pertandingan penting di MLS saat mereka "mengatur ulang strategi" setelah penampilan mereka di level internasional.
Ikuti GOAL di Google
SUKA CERITA INI?
Tambahkan GOAL.com sebagai sumber pilihan di Google untuk melihat lebih banyak liputan kami