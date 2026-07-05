Penjelasan: Mengapa Lamine Yamal Mengenakan Ikat Kepala Bertuliskan ‘EGO’ di Piala Dunia 2026, Saat Bintang Muda Spanyol dan Barcelona Ini Memicu Perdebatan soal Pernyataan Mode atau Pesan Tersembunyi

Yamal menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di Piala Dunia 2026, membantu Spanyol melaju ke babak 16 besar berkat serangkaian penampilan yang berpengaruh. Namun, ketenarannya yang meningkat juga memicu sorotan yang lebih tajam, di mana beberapa pengguna media sosial menuduh remaja Barcelona ini arogan karena kepribadiannya yang penuh percaya diri.

Selama kemenangan telak Spanyol 3-0 atas Austria, Yamal kembali menarik perhatian dengan mengenakan ikat kepala bertuliskan 'Ego Yamal'. Aksesori tersebut terlihat jelas sepanjang pertandingan dan dengan cepat menjadi bahan perbincangan utama, memicu spekulasi apakah tulisan tersebut mengandung pesan tersembunyi atau sekadar pilihan gaya.