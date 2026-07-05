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Penjelasan: Mengapa Lamine Yamal Mengenakan Ikat Kepala Bertuliskan ‘EGO’ di Piala Dunia 2026, Saat Bintang Muda Spanyol dan Barcelona Ini Memicu Perdebatan soal Pernyataan Mode atau Pesan Tersembunyi
Ikat kepala yang memicu perdebatan
Yamal menjadi salah satu pemain yang paling menonjol di Piala Dunia 2026, membantu Spanyol melaju ke babak 16 besar berkat serangkaian penampilan yang berpengaruh. Namun, ketenarannya yang meningkat juga memicu sorotan yang lebih tajam, di mana beberapa pengguna media sosial menuduh remaja Barcelona ini arogan karena kepribadiannya yang penuh percaya diri.
Selama kemenangan telak Spanyol 3-0 atas Austria, Yamal kembali menarik perhatian dengan mengenakan ikat kepala bertuliskan 'Ego Yamal'. Aksesori tersebut terlihat jelas sepanjang pertandingan dan dengan cepat menjadi bahan perbincangan utama, memicu spekulasi apakah tulisan tersebut mengandung pesan tersembunyi atau sekadar pilihan gaya.
- Getty Images Sport
Makna di baliknya
Menurut stasiun radio Spanyol COPE, pilihan pakaian tersebut sama sekali tidak sembarangan. Laporan tersebut menyebutkan bahwa slogan tersebut merupakan respons langsung terhadap kritik yang diterima Yamal di TikTok, di mana beberapa pengguna secara mengejek menjulukinya "Ego Lamine", dengan klaim bahwa pemain timnas Spanyol itu telah memiliki ego yang membengkak. Julukan ini telah beredar di berbagai kolom komentar selama berminggu-minggu, dimaksudkan sebagai hinaan terhadap sikap sombong yang dianggap ditunjukkan remaja tersebut di lapangan.
Yamal menerima julukan tersebut
Alih-alih mengabaikan kritik tersebut, Yamal justru memilih untuk menerimanya. COPE, mengutip sumber-sumber yang dekat dengan sang pemain, melaporkan bahwa jauh dari mengabaikan kritik, bintang Barcelona itu justru memutuskan untuk menanggapi julukan tersebut dengan selera humor dan menjadikannya bagian dari dirinya, bahkan dengan bangga memamerkannya saat pertandingan penting bersama tim nasional. Tindakan tersebut dengan cepat menjadi viral di media sosial, dengan banyak penggemar memuji remaja itu karena telah mengadopsi julukan tersebut alih-alih menghindarinya.
- Getty Images Sport
Ujian berat melawan Portugal
Tantangan berikutnya bagi Spanyol adalah laga sengit babak 16 besar melawan Portugal. Dengan tiket ke perempat final yang dipertaruhkan, sorotan akan kembali tertuju pada Yamal yang berupaya mempertahankan performa impresifnya di Piala Dunia ini.
Setelah menarik perhatian baik karena penampilannya maupun ikat kepala bertuliskan 'Ego Yamal', remaja ini kini memiliki kesempatan lain untuk menjadi sorotan di lapangan sepak bola saat menghadapi salah satu favorit turnamen ini.
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