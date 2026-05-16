Penjelasan: Mengapa Kylian Mbappé meluapkan kekesalannya di Real Madrid di tengah pernyataan kontroversialnya soal 'pilihan keempat'

Bintang Prancis itu mengejutkan Real Madrid dengan mengaku telah diturunkan ke peran cadangan di bawah asuhan pelatih sementara Alvaro Arbeloa. Saat berbicara di zona wawancara setelah kemenangan 2-0 atas Real Oviedo, penyerang tersebut tidak segan-segan mengungkapkan situasi terbarunya. "Saya baik-baik saja 100%. Saya tidak diturunkan sebagai starter karena manajer mengatakan saya adalah penyerang pilihan keempat di skuad, di belakang [Franco] Mastantuono, Vinicius, dan Gonzalo [Garcia]," kata Mbappe kepada wartawan di stadion. "Saya siap untuk menjadi starter; itu adalah keputusannya, dan Anda harus selalu menghormatinya. Saya tidak marah."

Namun, Arbeloa segera membalas, membantah bahwa hierarki semacam itu ada. Pelatih Madrid itu mengungkapkan kebingungan atas interpretasi pemain tersebut terhadap percakapan pribadi mereka. "Saya berharap memiliki empat penyerang. Saya tidak punya empat penyerang, dan saya tentu tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada Mbappe. Dia mungkin tidak memahami saya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak mungkin mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penyerang keempat. Jelas bahwa jika saya tidak memainkannya, dia tidak bisa bermain. Saya adalah pelatih, dan saya yang memutuskan siapa yang bermain dan siapa yang tidak," balas Arbeloa.