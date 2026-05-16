Penjelasan: Mengapa Kylian Mbappé meluapkan kekesalannya di Real Madrid di tengah pernyataan kontroversialnya soal 'pilihan keempat'
Bintang Prancis itu mengejutkan Real Madrid dengan mengaku telah diturunkan ke peran cadangan di bawah asuhan pelatih sementara Alvaro Arbeloa. Saat berbicara di zona wawancara setelah kemenangan 2-0 atas Real Oviedo, penyerang tersebut tidak segan-segan mengungkapkan situasi terbarunya. "Saya baik-baik saja 100%. Saya tidak diturunkan sebagai starter karena manajer mengatakan saya adalah penyerang pilihan keempat di skuad, di belakang [Franco] Mastantuono, Vinicius, dan Gonzalo [Garcia]," kata Mbappe kepada wartawan di stadion. "Saya siap untuk menjadi starter; itu adalah keputusannya, dan Anda harus selalu menghormatinya. Saya tidak marah."
Namun, Arbeloa segera membalas, membantah bahwa hierarki semacam itu ada. Pelatih Madrid itu mengungkapkan kebingungan atas interpretasi pemain tersebut terhadap percakapan pribadi mereka. "Saya berharap memiliki empat penyerang. Saya tidak punya empat penyerang, dan saya tentu tidak pernah mengatakan hal seperti itu kepada Mbappe. Dia mungkin tidak memahami saya. Saya tidak tahu harus berkata apa. Saya tidak mungkin mengatakan kepadanya bahwa dia adalah penyerang keempat. Jelas bahwa jika saya tidak memainkannya, dia tidak bisa bermain. Saya adalah pelatih, dan saya yang memutuskan siapa yang bermain dan siapa yang tidak," balas Arbeloa.
Mengapa rasa frustrasi Mbappe meluap
Akar dari rasa frustrasi ini kabarnya bermula sejak kedatangan Xabi Alonso, yang pada awalnya menjadikan Mbappé sebagai poros utama tim. Selama periode singkat itu, pemain asal Prancis itu tampil gemilang sementara Vinicius Jr. tampak hanya menjadi pelengkap. Namun, ketika Arbeloa mengambil alih, keseimbangan taktis kembali bergeser ke arah pemain Brasil tersebut. Arbeloa sudah menegaskan niatnya sejak hari pertama: "Saya akan berupaya memaksimalkan potensi Vini. Saya akan menuntut agar rekan-rekan setimnya mencari dia dan memberinya bola."
Menurut Marca, pergeseran ini membuat Mbappe merasa terisolasi. Filsafat Arbeloa lebih mengutamakan ketangguhan daripada kemewahan, dengan sang pelatih terkenal mengatakan, "Kami tidak membangun Real Madrid dengan pemain yang masuk ke lapangan dengan setelan jas, tetapi dengan pemain yang keluar dengan seragam mereka basah kuyup oleh keringat, lumpur, dan kerja keras." Laporan tersebut mengklaim bahwa sindiran terselubung ini terhadap persepsi kurangnya kerja keras Mbappe dalam bertahan telah semakin memperlebar jurang pemisah antara sang bintang dan bangku cadangan.
Perez memberikan dukungan terbuka di tengah beredarnya kabar adanya ketegangan
Di tengah situasi ini, ada presiden klub Florentino Perez, yang berusaha melindungi investasi andalannya. Meskipun terjadi ketegangan dengan staf pelatih, Perez tetap bersikukuh bahwa pemain asal Prancis itu adalah permata mahkota dari proyek ini. "Mbappe adalah pemain terbaik Madrid saat ini," kata Perez, meski ia mengakui tidak berbicara langsung kepada para pemain mengenai keputusan pelatih.
Bos Madrid itu juga menanggapi laporan yang semakin marak mengenai ketidakstabilan di ruang ganti, menyusul musim tanpa trofi berturut-turut di mana Madrid dipermalukan di Copa del Rey oleh Albacete, tersingkir dari Liga Champions oleh Bayern Munich, dan menyerahkan gelar La Liga kepada rival bebuyutannya, Barcelona. Ia menunjuk kelelahan fisik akibat Piala Dunia Antarklub sebagai penyebab utama kemerosotan ini, bukan kurangnya keharmonisan. "Akar masalah ini ada di Piala Dunia Antarklub. Kami belum bisa memulihkan kondisi fisik," jelas sang presiden.
Sorakan di Bernabeu dan masa depan yang suram
Ketegangan kini telah merembet ke tribun penonton, dengan Mbappé disambut sorakan keras dari para pendukung Madrid. Selama laga melawan Oviedo, sebagian penonton bersiul saat ia melakukan pemanasan dan akhirnya masuk ke lapangan pada menit ke-69. Namun, Mbappé berusaha tetap tegar di hadapan reaksi negatif dari tuan rumah. "Kamu harus menerimanya. Menurutku, itu hanya orang-orang yang mengutarakan pendapat mereka. Saya tidak berpikir Anda harus menganggapnya secara pribadi. Tidak ada yang akan mati malam ini. Wajar saja jika kita belum menang, orang-orang memilih pemain untuk dicemooh," katanya.
Dengan hanya beberapa pertandingan tersisa di musim ini dan Vinicius Jr tampaknya telah ditetapkan sebagai pemimpin pilihan Arbeloa, masa depan era Mbappe di Real Madrid terlihat semakin tidak menentu. Kecuali jika petinggi klub dapat menjembatani kesenjangan antara kedua Galacticos ini, musim panas ini bisa jadi akan terjadi perubahan drastis di Bernabeu.