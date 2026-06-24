Penjelasan: Mengapa Jude Bellingham TIDAK diberi kartu merah karena menutup mulutnya saat berbicara dengan Jordan Ayew dalam pertandingan imbang Inggris melawan Ghana di Piala Dunia

Kontroversi seputar Bellingham bermula dari peraturan yang baru-baru ini diperkenalkan untuk Piala Dunia 2026, yang mewajibkan seorang pemain dapat dikeluarkan dari lapangan jika secara sengaja menutupi mulutnya saat berbicara dengan lawan. Langkah ini didukung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino menyusul insiden yang melibatkan Gianluca Prestianni dari Benfica, yang dijatuhi sanksi larangan bermain enam pertandingan karena perilaku homofobik pada awal tahun ini.

Aturan tersebut dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan rasa hormat di lapangan. Infantino menyatakan: "Ini soal rasa hormat. Ini soal teladan yang harus kita berikan. Jika Anda tidak memiliki apa pun yang perlu disembunyikan, Anda tidak akan menutup mulut saat berbicara dengan seseorang. Aturan-aturan tersebut telah dijelaskan dengan sangat jelas kepada semua orang."