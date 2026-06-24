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Penjelasan: Mengapa Jude Bellingham TIDAK diberi kartu merah karena menutup mulutnya saat berbicara dengan Jordan Ayew dalam pertandingan imbang Inggris melawan Ghana di Piala Dunia
Peraturan baru FIFA mengenai penggunaan penutup mulut
Kontroversi seputar Bellingham bermula dari peraturan yang baru-baru ini diperkenalkan untuk Piala Dunia 2026, yang mewajibkan seorang pemain dapat dikeluarkan dari lapangan jika secara sengaja menutupi mulutnya saat berbicara dengan lawan. Langkah ini didukung oleh Presiden FIFA Gianni Infantino menyusul insiden yang melibatkan Gianluca Prestianni dari Benfica, yang dijatuhi sanksi larangan bermain enam pertandingan karena perilaku homofobik pada awal tahun ini.
Aturan tersebut dirancang untuk memastikan akuntabilitas dan rasa hormat di lapangan. Infantino menyatakan: "Ini soal rasa hormat. Ini soal teladan yang harus kita berikan. Jika Anda tidak memiliki apa pun yang perlu disembunyikan, Anda tidak akan menutup mulut saat berbicara dengan seseorang. Aturan-aturan tersebut telah dijelaskan dengan sangat jelas kepada semua orang."
- AFP
Mengapa Bellingham lolos dari hukuman
Meskipun foto-foto memperlihatkan Bellingham menutup mulutnya saat berbincang dengan Ayew, kontekslah yang menjadi penentu utama di mata para ofisial. Pierluigi Collina, Kepala Wasit FIFA, menjelaskan sebelum turnamen bahwa tindakan itu sendiri tidak dilarang, melainkan hanya jika dilakukan saat terjadi konfrontasi yang memanas. "Para pemain boleh terus menutup mulut mereka dengan lengan atau kaus karena mereka mungkin sedang berbincang dengan teman-teman," jelas Collina. "Jadi, jika percakapan itu bersifat ramah, mereka boleh terus melakukannya tanpa masalah."
Dalam kasus gelandang Real Madrid dan Ayew, tidak ada permusuhan yang terdeteksi di antara kedua pemain tersebut. Hal itu dipandang sebagai diskusi taktis biasa atau obrolan ramah. Berbeda dengan pengusiran Miguel Almiron baru-baru ini, yang menggunakan gerakan tersebut saat terjadi keributan yang memanas, tindakan Bellingham tidak memenuhi ambang batas konfrontasi yang diperlukan agar VAR dapat turun tangan.
Preseden Almiron dan konsistensi aturan
Dunia sepak bola pun dikejutkan ketika Almiron dari Paraguay menjadi pemain pertama yang diusir dari lapangan karena pelanggaran ini saat melawan Turki. Pada insiden tersebut, keributan massal sedang terjadi, dan keputusan Almiron untuk menutup mulutnya saat berbicara dengan Mert Muldur ditafsirkan sebagai upaya menyembunyikan kata-kata kasar di tengah situasi yang memanas. Ia dijatuhi sanksi larangan bermain satu pertandingan atas pelanggaran tersebut.
Masih ada kekhawatiran signifikan terkait konsistensi aturan ini. Para kritikus berpendapat bahwa aturan ini dapat dimanfaatkan oleh para pemain yang berusaha membuat lawan mereka diusir dari lapangan dengan memulai percakapan dan kemudian menunjukkan mulut yang ditutupi tersebut kepada wasit. Saat ini, aturan tersebut bersifat opsional bagi kompetisi, dan masih harus dilihat apakah liga domestik seperti Liga Premier akan memilih untuk mengadopsinya mengingat potensi kontroversi yang ada.
- Getty Images Sport
Ketegangan di pinggir lapangan dan kemarahan Queiroz
Insiden penutupan mulut itu bukanlah satu-satunya momen di mana Bellingham menjadi sorotan. Gelandang tersebut terlibat dalam perdebatan sengit dengan pelatih Ghana, Carlos Queiroz, saat jeda babak pertama. Queiroz kemudian mengklaim bahwa pemain muda itu menggunakan "satu kata yang tidak ada dalam kitab kehidupan" setelah ditegur terkait tekel keras terhadap Jerome Opoku.
Queiroz kemudian bersuara keras setelah peluit akhir dibunyikan, menyindir bahwa ofisial VAR "pergi minum kopi" alih-alih memberikan penalti di menit-menit akhir kepada timnya. Saat berbicara kepada media, mantan asisten manajer Manchester United itu menyatakan: "Saya tidak yakin VAR masih berfungsi di Piala Dunia ini... Mereka sangat beruntung. Sekali lagi, VAR pergi minum kopi. Wajar saja, saya juga ingin minum kopi sesekali, tapi itu jelas penalti, kartu merah."