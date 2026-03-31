(C)Getty Images
Diterjemahkan oleh
Penjelasan: Mengapa Harry Kane Tidak Turut Bermain untuk Timnas Inggris dalam Laga Persahabatan di Jepang
Cedera saat latihan memaksa striker absen
Harry Kane tidak akan diturunkan dalam pertandingan Inggris melawan Jepang pada Selasa malam setelah mengalami cedera ringan saat sesi latihan. Meskipun mengalami kendala ini, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menegaskan bahwa sang kapten tetap bersama skuad untuk saat ini, alih-alih kembali ke Jerman untuk menjalani perawatan.
Keputusan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad pertandingan dianggap sebagai langkah pencegahan agar cedera tersebut tidak semakin parah.
Dalam pernyataan yang dirilis di X, akun resmi Inggris mengklarifikasi situasi terkait kapten dan gelandang Jordan Henderson: "Harry Kane diistirahatkan malam ini sebagai tindakan pencegahan setelah mengalami masalah ringan dalam latihan, namun tetap bersama skuad untuk menjalani penilaian lebih lanjut. Jordan Henderson kembali ke Brentford menjelang pertandingan malam ini."
- Getty Images Sport
Masalah taktis yang dihadapi Tuchel di Wembley
Absennya Kane telah menghadirkan dilema taktis yang cukup serius bagi Thomas Tuchel. Alih-alih memilih pemain pengganti yang secara alami bisa mengisi posisi tersebut seperti Dominic Solanke atau Marcus Rashford, pelatih asal Jerman itu justru memilih untuk memulai laga persahabatan ini tanpa striker murni.
Jordan Pickford menjadi kiper utama, sementara barisan pertahanan terdiri dari Ezri Konsa, Nico O'Reilly, Marc Guehi, dan Ben White.
Formasi lini tengah dan lini serang telah membuat para penggemar di Wembley terkejut. Elliot Anderson dan Kobbie Mainoo duduk di tengah lapangan, sementara kuartet kreatif yang terdiri dari Anthony Gordon, Morgan Rogers, Cole Palmer, dan Phil Foden ditugaskan untuk menciptakan ancaman gol. Foden diperkirakan akan bermain sebagai 'false nine' untuk memimpin lini depan menggantikan Kane.
Daftar cedera yang terus bertambah menjadi kekhawatiran bagi tim
Cedera ringan yang dialami Kane hanyalah pukulan terbaru bagi Tuchel, yang harus menghadapi mundurnya delapan pemain dari pemusatan latihan pasca hasil imbang 1-1 melawan Uruguay baru-baru ini. Sejumlah bintang, termasuk Aaron Ramsdale, Fikayo Tomori, Dominic Calvert-Lewin, John Stones, Adam Wharton, Noni Madueke, Declan Rice, dan Bukayo Saka, terpaksa absen selama jeda internasional ini.
- (C)Getty Images
Berfokus pada prinsip-prinsip Piala Dunia
Terlepas dari masalah pemilihan pemain, Tuchel tetap fokus pada tujuan jangka panjang untuk membangun tim yang kompak menjelang Piala Dunia mendatang. Ia memuji komitmen para pemainnya, bahkan mereka yang mengalami kesulitan menjaga kebugaran selama dua pekan terakhir.
"Para pemain layak mendapatkan istirahat mental dari sepak bola, dan kita bisa melihat energi yang mereka bawa saat kembali ke pemusatan latihan di lingkungan baru," tambah Tuchel. "Hal itu membantu mereka kembali ke klub dan tampil maksimal. Kami ingin mereka tampil maksimal di klub masing-masing, tetapi ini juga pemusatan latihan terakhir kami sebelum berangkat ke Amerika, jadi kami ingin kembali mengedepankan prinsip-prinsip kami".