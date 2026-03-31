Penjelasan: Mengapa Harry Kane Tidak Turut Bermain untuk Timnas Inggris dalam Laga Persahabatan di Jepang

Harry Kane tidak akan diturunkan dalam pertandingan Inggris melawan Jepang pada Selasa malam setelah mengalami cedera ringan saat sesi latihan. Meskipun mengalami kendala ini, Asosiasi Sepak Bola Inggris (FA) menegaskan bahwa sang kapten tetap bersama skuad untuk saat ini, alih-alih kembali ke Jerman untuk menjalani perawatan.

Keputusan untuk tidak memasukkannya ke dalam skuad pertandingan dianggap sebagai langkah pencegahan agar cedera tersebut tidak semakin parah.

Dalam pernyataan yang dirilis di X, akun resmi Inggris mengklarifikasi situasi terkait kapten dan gelandang Jordan Henderson: "Harry Kane diistirahatkan malam ini sebagai tindakan pencegahan setelah mengalami masalah ringan dalam latihan, namun tetap bersama skuad untuk menjalani penilaian lebih lanjut. Jordan Henderson kembali ke Brentford menjelang pertandingan malam ini."



