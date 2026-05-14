Penjelasan: Mengapa Gol Hat-trick Lionel Messi untuk Inter Miami Dibatalkan dalam Kemenangan Menegangkan MLS atas Cincinnati
Performa Clutch di Ohio
Maestro asal Argentina itu menjadi motor utama dalam laga yang diwarnai delapan gol pada Rabu malam, awalnya membuka skor sebelum membawa timnya bangkit dari ketertinggalan 2-1. Dalam pertandingan yang akhirnya dimenangkan Miami dengan skor 5-3, Messi juga berperan sebagai pemberi assist untuk Mateo Silvetti sebelum tampaknya mengunci hat-trick-nya dengan gol pada menit ke-89 setelah terjadi kekacauan di lini pertahanan lawan. Kemenangan dengan skor tinggi ini sangat penting bagi Herons, mengantarkan mereka ke posisi kedua di klasemen Wilayah Timur dengan 25 poin dari 13 pertandingan.
Keputusan resmi tersebut menjelaskan catatan tersebut
Setelah peluit akhir dibunyikan, MLS segera mengklarifikasi catatan resmi pertandingan di situs webnya, dengan mencabut status hat-trick Messi. Liga tersebut menetapkan bahwa gol pada menit ke-89 sebenarnya merupakan gol bunuh diri yang dicetak oleh kiper Cincinnati, Roman Celentano, bukan gol yang dicetak oleh Messi. Wasit mencatat bahwa bola memantul dari tiang gawang dan awalnya tidak melewati garis gawang hingga Celentano secara tidak sengaja menyentuhnya, sehingga bola pun masuk ke gawangnya sendiri.
Angka-angka yang mengejutkan
Keputusan ini membuat jumlah hat-trick resmi Messi dalam kariernya tetap terhenti di angka 60, sehingga ia masih tertinggal enam gol dari rival lamanya, Cristiano Ronaldo, yang saat ini memimpin daftar pencetak hat-trick terbanyak sepanjang masa dengan 66 gol. Meskipun demikian, statistik penyerang veteran ini tetap mengesankan, dengan penampilannya di MLS musim 2026 kini mencatatkan 11 gol dan empat assist hanya dalam 12 penampilan. Saat Argentina bersiap untuk mempertahankan gelar Piala Dunia musim panas ini, total karier Messi secara keseluruhan mencapai angka yang luar biasa, yaitu 909 gol dan 411 assist dari 1.153 pertandingan kompetitif.
Persaingan perebutan gelar semakin memanas
Kenaikan Miami ke peringkat kedua di Wilayah Timur terus memberikan tekanan pada pemuncak klasemen Nashville, yang saat ini memimpin dengan selisih tipis dua poin dan memiliki satu pertandingan lebih sedikit. The Herons telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa selama rentetan pertandingan terakhir mereka, namun mereka harus mempertahankan frekuensi mencetak gol yang tinggi ini untuk mengatasi konsistensi pertahanan Nashville yang lebih unggul. Dengan jeda internasional pertengahan musim yang semakin dekat, Messi akan berusaha mempertahankan performa produktifnya ini sebelum bergabung dengan tim nasional Argentina untuk jadwal pertandingan musim panas yang sangat dinantikan.