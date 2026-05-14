Penjelasan: Mengapa Gol Hat-trick Lionel Messi untuk Inter Miami Dibatalkan dalam Kemenangan Menegangkan MLS atas Cincinnati

Kenaikan Miami ke peringkat kedua di Wilayah Timur terus memberikan tekanan pada pemuncak klasemen Nashville, yang saat ini memimpin dengan selisih tipis dua poin dan memiliki satu pertandingan lebih sedikit. The Herons telah menunjukkan ketangguhan yang luar biasa selama rentetan pertandingan terakhir mereka, namun mereka harus mempertahankan frekuensi mencetak gol yang tinggi ini untuk mengatasi konsistensi pertahanan Nashville yang lebih unggul. Dengan jeda internasional pertengahan musim yang semakin dekat, Messi akan berusaha mempertahankan performa produktifnya ini sebelum bergabung dengan tim nasional Argentina untuk jadwal pertandingan musim panas yang sangat dinantikan.