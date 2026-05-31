Paris Saint-Germain v Arsenal FC - UEFA Champions League Final 2026
Muhammad Zaki

Diterjemahkan oleh

Penjelasan: Mengapa Gabriel Magalhaes yang mengambil tendangan penalti untuk Arsenal dalam adu penalti final Liga Champions, sementara Mikel Arteta menanggapi kegagalan fatal yang dilakukan bek asal Brasil tersebut

Impian Arsenal untuk meraih kejayaan di kancah Eropa pupus dengan cara yang paling menyakitkan setelah mereka kalah dalam adu penalti melawan Paris Saint-Germain di final Liga Champions. Meskipun mengalami kekecewaan di Budapest, Mikel Arteta telah memberikan penjelasan mengenai keputusan taktis di balik susunan pemainnya saat adu penalti, setelah bek asal Brasil Gabriel Magalhaes gagal mengeksekusi tendangan penalti penentu.

  Arteta menjelaskan peran Gabriel dalam adu penalti

    Setelah kekalahan 4-3 di Puskas Arena, muncul pertanyaan mengenai penunjukan Gabriel sebagai penendang penalti terakhir. Bek asal Brasil itu maju untuk tendangan kelima, namun upayanya melambung di atas mistar gawang, sehingga trofi pun jatuh ke tangan raksasa Prancis tersebut. Arteta mengungkapkan bahwa sang bek secara sukarela mengambil alih momen penuh tekanan itu karena para spesialis penalti The Gunners yang biasa sudah tidak berada di lapangan.

    Berbicara kepada media setelah pertandingan, Arteta mengatakan: "Dia (Gabriel) ingin mengambil tendangan kelima dengan jujur. Kami telah mempersiapkan dan berlatih untuk momen ini. Biasanya penendang penalti adalah Bukayo [Saka], Martin [Odegaard], dan Kai [Havertz], pasti. Kami tahu bahwa jika kami masuk ke babak perpanjangan waktu melalui adu penalti, penendang penalti akan berbeda, namun tetap memiliki kualitas. Saat melihat Ebz [Eberechi Eze] menendang penalti dalam latihan, dia tidak pernah gagal, tapi kemudian Anda harus melakukannya di momen ini. Sayangnya, kami tidak memiliki presisi dan efisiensi yang sama seperti yang mereka miliki, dan itulah alasan kami tidak menang."


    Rice membela korban insiden penembakan

    Meskipun suasana di ruang ganti terasa suram, Declan Rice dengan cepat membela rekan-rekan setimnya. Baik Gabriel maupun Eze gagal mencetak gol dari titik penalti, namun pemain internasional Inggris itu menegaskan bahwa keduanya tidak boleh dijadikan kambing hitam atas hasil tersebut.

    "Sangat kecewa. Gagal mengeksekusi penalti di final Liga Champions bukanlah hal yang menyenangkan. Tapi kami mencintai mereka. Lihatlah, hal seperti itu biasa terjadi dalam sepak bola. Mereka bukanlah pemain terakhir yang gagal mengeksekusi penalti di final. Semua orang pernah gagal mengeksekusi penalti. Tanpa mereka berdua musim ini, kami tidak akan memenangkan Liga Premier. Ini kejam, tapi kami mengambil sisi positifnya," kata Rice.


  Tak ada alasan bagi manajer The Gunners

    Meskipun adu penalti menjadi sorotan utama, Arteta juga secara terbuka mengkritik beberapa keputusan wasit selama pertandingan, terutama tekel keras terhadap Noni Madueke di menit-menit akhir yang tidak mendapat sanksi. Namun, ia enggan berspekulasi apakah keputusan yang berbeda mungkin saja mengubah hasil pertandingan. "Jika, jika, jika - itu bukan yang terjadi dan sudah begitu saja," kata Arteta dengan tegas. "Kami harus bermain lebih baik, kami harus meningkatkan performa dan mencari cara lain untuk meraih hasil yang kami inginkan." Meskipun mengalami kekalahan, sang manajer memasuki musim panas dengan gelar Liga Premier di tangannya, mengakhiri puasa gelar selama 22 tahun bagi The Gunners dan mengukuhkan status tim sebagai kekuatan yang sesungguhnya di bawah kepemimpinannya.


    Parade para juara meski harus menahan rasa sakit

    Kekalahan di Budapest tidak akan menghentikan rencana perayaan di London, karena klub bersiap untuk merayakan gelar juara liga bersama para penggemar. Arteta menyampaikan rasa terima kasihnya atas dukungan yang tak tergoyahkan yang diterima tim sepanjang musim yang melelahkan ini. Meskipun trofi Liga Champions seharusnya menjadi hadiah tertinggi, sang manajer yakin bahwa ikatan antara para pemain dan para pendukung kini lebih kuat dari sebelumnya.

    "Kepada para pendukung, saya sudah tahu bagaimana perasaan tim terhadap mereka. Kami sangat berterima kasih atas dukungan yang telah mereka berikan sepanjang musim, terutama di masa-masa sulit, karena mereka selalu bersama kami, dan ini benar-benar kebahagiaan tersendiri bisa memenangkan liga setelah 22 tahun. Ini menyakitkan, sangat menyakitkan bagi mereka karena tidak bisa menang, karena saya bahkan tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi. Kami semua memiliki keinginan yang sangat besar untuk memenangkannya dan besok pasti akan menjadi hari yang indah," tutup Arteta.