Penjelasan: Mengapa Gabriel Magalhaes yang mengambil tendangan penalti untuk Arsenal dalam adu penalti final Liga Champions, sementara Mikel Arteta menanggapi kegagalan fatal yang dilakukan bek asal Brasil tersebut

Setelah kekalahan 4-3 di Puskas Arena, muncul pertanyaan mengenai penunjukan Gabriel sebagai penendang penalti terakhir. Bek asal Brasil itu maju untuk tendangan kelima, namun upayanya melambung di atas mistar gawang, sehingga trofi pun jatuh ke tangan raksasa Prancis tersebut. Arteta mengungkapkan bahwa sang bek secara sukarela mengambil alih momen penuh tekanan itu karena para spesialis penalti The Gunners yang biasa sudah tidak berada di lapangan.

Berbicara kepada media setelah pertandingan, Arteta mengatakan: "Dia (Gabriel) ingin mengambil tendangan kelima dengan jujur. Kami telah mempersiapkan dan berlatih untuk momen ini. Biasanya penendang penalti adalah Bukayo [Saka], Martin [Odegaard], dan Kai [Havertz], pasti. Kami tahu bahwa jika kami masuk ke babak perpanjangan waktu melalui adu penalti, penendang penalti akan berbeda, namun tetap memiliki kualitas. Saat melihat Ebz [Eberechi Eze] menendang penalti dalam latihan, dia tidak pernah gagal, tapi kemudian Anda harus melakukannya di momen ini. Sayangnya, kami tidak memiliki presisi dan efisiensi yang sama seperti yang mereka miliki, dan itulah alasan kami tidak menang."



