Penjelasan: Mengapa Erling Haaland tidak diturunkan dalam laga terakhir Man City melawan Aston Villa saat Pep Guardiola mengucapkan selamat tinggal

Keputusan untuk tidak memasukkan Haaland ke dalam skuad pertandingan diambil saat Guardiola melakukan rotasi pemain menjelang perpisahannya yang penuh emosi di Etihad.

Setelah menyaksikan gelar Liga Premier lepas ke tangan Arsenal menyusul hasil imbang tengah pekan melawan Bournemouth, pelatih asal Catalan itu memilih untuk memprioritaskan suasana perayaan dan persiapan timnas daripada susunan starting XI-nya yang biasa.

Guardiola melakukan sembilan perubahan secara total, memilih untuk menghormati mereka yang telah menjadi bagian penting dari kesuksesannya di Manchester. "Ini adalah campuran, banyak pemain yang sudah lama tidak bermain," jelas Guardiola menjelang kick-off.

"Kami ingin penonton memberikan tepuk tangan meriah untuk Bernardo [Silva] dan John [Stones]. Jika ini adalah pertandingan terakhir untuk memenangkan Liga Premier, susunan pemainnya tidak akan sama."