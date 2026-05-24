Penjelasan: Mengapa Erling Haaland tidak diturunkan dalam laga terakhir Man City melawan Aston Villa saat Pep Guardiola mengucapkan selamat tinggal
Upacara perpisahan terakhir
Keputusan untuk tidak memasukkan Haaland ke dalam skuad pertandingan diambil saat Guardiola melakukan rotasi pemain menjelang perpisahannya yang penuh emosi di Etihad.
Setelah menyaksikan gelar Liga Premier lepas ke tangan Arsenal menyusul hasil imbang tengah pekan melawan Bournemouth, pelatih asal Catalan itu memilih untuk memprioritaskan suasana perayaan dan persiapan timnas daripada susunan starting XI-nya yang biasa.
Guardiola melakukan sembilan perubahan secara total, memilih untuk menghormati mereka yang telah menjadi bagian penting dari kesuksesannya di Manchester. "Ini adalah campuran, banyak pemain yang sudah lama tidak bermain," jelas Guardiola menjelang kick-off.
"Kami ingin penonton memberikan tepuk tangan meriah untuk Bernardo [Silva] dan John [Stones]. Jika ini adalah pertandingan terakhir untuk memenangkan Liga Premier, susunan pemainnya tidak akan sama."
Tetap memantau Piala Dunia
Di luar nuansa emosional dari momen ini, ada alasan praktis di balik absennya Haaland. Haaland dijadwalkan bergabung dengan skuad Norwegia untuk Piala Dunia, menandai berakhirnya musim yang melelahkan di mana ia sekali lagi mendominasi daftar pencetak gol terbanyak.
Meskipun absen di hari terakhir, Haaland hampir pasti akan meraih Sepatu Emas Liga Premier. Ia unggul lima gol dari pesaing terdekatnya, Igor Thiago dari Brentford, setelah mencetak 27 gol musim ini.
Guardiola mengakui beban fisik yang dialami skuadnya, dengan menyatakan: "Banyak pemain telah bermain dalam waktu yang lama di pertandingan-pertandingan terakhir. Banyak dari mereka telah melakukan hal yang luar biasa bagi klub ini. Saya sangat puas dapat memberi mereka kesempatan untuk bermain hari ini."
Menghormati para legenda yang telah tiada
Susunan pemain melawan Aston Villa menjadi bentuk penghormatan terhadap era kejayaan City, dengan Silva dan Stones diturunkan sebagai starter. Kedua pemain ini akan mengikuti jejak Guardiola yang hengkang musim panas ini, menandai berakhirnya karier legendaris mereka di Etihad Stadium. Silva dan Antoine Semenyo adalah dua-satunya pemain yang dipertahankan dari skuad yang menghadapi Bournemouth pada Selasa lalu.
Barisan pertahanan diperkuat dengan masuknya Ruben Dias, Nathan Ake, dan Rico Lewis, sementara Phil Foden diturunkan sebagai gelandang serang. Pilihan Guardiola memastikan para penggemar dapat menunjukkan apresiasi mereka kepada kelompok inti pemain yang turut menentukan masa jabatannya selama sepuluh tahun.
Emery memberikan penghormatan kepada seorang jenius
Sebelum pertandingan dimulai, manajer Aston Villa, Unai Emery, berbagi momen haru bersama sesama warga negaranya, Guardiola, dengan memberinya replika kecil patung singa yang terdapat di Villa Park.
Emery, yang telah berhadapan dengan Guardiola sebanyak 19 kali sepanjang kariernya, memuji pria yang telah mendominasi sepak bola Inggris sejak kedatangannya pada 2016, dengan mengatakan: “Bagi saya, dia adalah pelatih terbaik, tetapi sebagai pribadi, dia juga luar biasa. Saya menghormatinya karena menurut saya dia rendah hati. Dia selalu sangat menghormati saya, dan saya juga bisa melihat hal itu pada pelatih lain, dalam sepak bola, dan bahkan dalam kehidupan.”