Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

Penjelasan: Mengapa Erling Haaland tidak dimasukkan dalam skuad Manchester City melawan Newcastle meskipun striker tersebut tidak mengalami cedera

Para pendukung Manchester City dikejutkan pada Sabtu sore ketika daftar pemain untuk pertandingan putaran kelima Piala FA melawan Newcastle United dirilis. Striker bintang Erling Haaland sama sekali tidak masuk dalam skuad pertandingan, memicu kekhawatiran segera mengenai kondisinya menjelang serangkaian pertandingan krusial bagi klub. Penyerang asal Norwegia itu kini telah absen dalam dua dari tiga pertandingan terakhir untuk The Blues.

  • Haaland absen untuk memastikan kebugarannya menjelang pertandingan melawan Madrid.

    Absennya ini disebabkan oleh cedera pergelangan kaki yang dialaminya dalam sesi latihan pekan lalu, yang membuatnya absen dalam kemenangan atas Leeds, meskipun ia sempat kembali bermain secara singkat dan terpaksa dalam laga imbang 2-2 melawan Nottingham Forest pada pertengahan pekan. Dengan pertandingan leg pertama babak 16 besar Liga Champions melawan Real Madrid yang akan digelar pada Rabu depan, keputusan untuk tidak membawa penyerang andalan tersebut dalam perjalanan ke St James' Park menyoroti pengelolaan kondisi fisiknya yang hati-hati selama fase krusial musim ini.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Istirahat strategis untuk Norwegia

    Meskipun awalnya ada kekhawatiran di St James' Park, dikabarkan bahwa Haaland tidak mengalami cedera baru. Sebaliknya, Manchester Evening News melaporkan bahwa Pep Guardiola memilih pendekatan yang hati-hati, memprioritaskan kebugaran jangka panjang striker tersebut untuk pertandingan Liga Champions melawan Real Madrid. Guardiola menepis kekhawatiran tersebut, dengan menyatakan bahwa fokusnya adalah pada latihan Haaland yang baik menjelang Rabu, bukan duduk di bangku cadangan di Newcastle.

  • Rotasi besar-besaran dari Guardiola

    Kehadiran Haaland yang tidak dimasukkan dalam skuad merupakan bagian dari serangkaian perubahan besar yang dilakukan oleh Guardiola. Omar Marmoush ditugaskan untuk memimpin lini depan, sementara Savinho dan Jeremy Doku mendapatkan kesempatan starter setelah pulih dari cedera. Di lini pertahanan, John Stones diberikan ban kapten, sementara Matheus Nunes tetap menjadi satu-satunya pemain yang bertahan dari susunan pemain tengah pekan yang mempertahankan posisinya dalam skuad.

  • Manchester City v Nottingham Forest - Premier LeagueGetty Images Sport

    Mata tertuju pada Bernabeu

    Rotasi pemain yang intensif menyoroti upaya Guardiola untuk menyeimbangkan tim City yang terus berjuang di tiga front. Meskipun ada perubahan, manajer City tetap menegaskan bahwa Piala FA tetap menjadi prioritas. Dalam pernyataannya pada Jumat, Guardiola mengatakan: "Berapa banyak final dan semifinal yang telah kami mainkan dalam beberapa tahun terakhir? Banyak. Itu berarti Piala FA sangat penting. Kami akan bertandang ke Newcastle untuk memenangkan pertandingan dan lolos ke babak berikutnya."

