Penjelasan: Mengapa Erling Haaland tidak dimasukkan dalam skuad Manchester City melawan Newcastle meskipun striker tersebut tidak mengalami cedera

Rotasi pemain yang intensif menyoroti upaya Guardiola untuk menyeimbangkan tim City yang terus berjuang di tiga front. Meskipun ada perubahan, manajer City tetap menegaskan bahwa Piala FA tetap menjadi prioritas. Dalam pernyataannya pada Jumat, Guardiola mengatakan: "Berapa banyak final dan semifinal yang telah kami mainkan dalam beberapa tahun terakhir? Banyak. Itu berarti Piala FA sangat penting. Kami akan bertandang ke Newcastle untuk memenangkan pertandingan dan lolos ke babak berikutnya."