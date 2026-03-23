Penjelasan: Mengapa Community Shield TIDAK akan digelar di Wembley musim depan, seiring pengumuman FA mengenai stadion yang dipilih untuk menjadi tuan rumah pertandingan pembuka musim 2026-27

Alasan utama di balik pemindahan ini adalah adanya benturan jadwal langsung di stadion ikonik berkapasitas 90.000 penonton tersebut. FA menjelaskan bahwa stadion tersebut "tidak tersedia pada Sabtu, 15 dan Minggu, 16 Agustus karena adanya konser yang telah dijadwalkan sebelumnya." Acara-acara komersial ini mendapat prioritas lebih tinggi daripada pertandingan sepak bola akhir pekan tersebut. Selain itu, musim kompetisi kasta tertinggi musim depan akan dimulai pada Sabtu, 22 Agustus. Karena Shield secara historis digelar pada akhir pekan sebelum liga dimulai, panitia terpaksa menargetkan pertengahan Agustus, yang sayangnya bertepatan dengan tanggal-tanggal di mana arena di London tersebut sudah penuh terbooking, dengan The Weeknd tampil selama lima malam di stadion tersebut.