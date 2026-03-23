AFP
Penjelasan: Mengapa Community Shield TIDAK akan digelar di Wembley musim depan, seiring pengumuman FA mengenai stadion yang dipilih untuk menjadi tuan rumah pertandingan pembuka musim 2026-27
Tempat baru untuk pertandingan pembuka musim ini
Menurut pernyataan resmi yang dirilis oleh The FA, pertandingan pembuka tradisional untuk musim 2026-27 akan digelar di Wales. Badan pengurus tersebut mengonfirmasi rincian pastinya, dengan menyatakan: "FA Community Shield 2026 akan digelar di Principality Stadium, Cardiff, pada Minggu, 16 Agustus." Keputusan ini menandai perubahan besar, karena pertandingan bergengsi ini biasanya hampir selalu diadakan di stadion nasional di London. Namun, kendala logistik terkait jadwal musim panas telah memaksa panitia untuk mencari lokasi alternatif, namun tetap familiar, untuk pertandingan yang sangat dinantikan pada bulan Agustus ini.
Mengapa Wembley tidak tersedia pada bulan Agustus ini
Alasan utama di balik pemindahan ini adalah adanya benturan jadwal langsung di stadion ikonik berkapasitas 90.000 penonton tersebut. FA menjelaskan bahwa stadion tersebut "tidak tersedia pada Sabtu, 15 dan Minggu, 16 Agustus karena adanya konser yang telah dijadwalkan sebelumnya." Acara-acara komersial ini mendapat prioritas lebih tinggi daripada pertandingan sepak bola akhir pekan tersebut. Selain itu, musim kompetisi kasta tertinggi musim depan akan dimulai pada Sabtu, 22 Agustus. Karena Shield secara historis digelar pada akhir pekan sebelum liga dimulai, panitia terpaksa menargetkan pertengahan Agustus, yang sayangnya bertepatan dengan tanggal-tanggal di mana arena di London tersebut sudah penuh terbooking, dengan The Weeknd tampil selama lima malam di stadion tersebut.
Sejarah panjang Cardiff dalam kompetisi ini
Ibu kota Wales ini tentu sudah tidak asing lagi dalam menjadi tuan rumah ajang-ajang sepak bola Inggris yang besar. Stadion ini memiliki sejarah panjang dalam kompetisi ini, karena telah menjadi tuan rumah sebanyak enam kali antara tahun 2001 dan 2006. Selain signifikansi historisnya, arena berkapasitas 74.500 penonton ini menawarkan lapangan yang benar-benar netral bagi klub-klub yang bertanding.
Rincian lebih lanjut dan format kompetisi
Pertandingan ini biasanya mempertemukan juara Liga Premier dengan pemenang Emirates FA Cup. Jika ada klub yang berhasil meraih gelar ganda domestik—sesuatu yang masih bisa diraih oleh Arsenal maupun Manchester City musim ini—maka runner-up liga akan menggantikan posisi lawan. Para penggemar yang menantikan informasi tiket dan siaran harus bersabar, karena badan pengatur menjanjikan bahwa "Rincian lebih lanjut mengenai FA Community Shield 2026, yang mempertemukan pemenang Emirates FA Cup dengan juara Liga Premier, akan diumumkan sesegera mungkin setelah berakhirnya musim sepak bola 2025-26."