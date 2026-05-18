Penjelasan: Mengapa Casemiro membatalkan konferensi pers perpisahan di Man Utd setelah kemenangan atas Nottingham Forest

Meskipun konferensi pers dibatalkan, Casemiro tetap menemukan kekuatan untuk berbicara langsung kepada para pendukung di lapangan. Saat menerima kaos yang dibingkai sebagai kenang-kenangan atas masa baktinya di klub, ia berbagi momen singkat namun menyentuh dengan para penonton. “Terima kasih dan jaga diri kalian semua. Terima kasih kepada para pemain, terima kasih kepada staf. Hal terbaik di klub ini adalah kalian, para penggemar,” katanya.

Ia melanjutkan dengan postingan panjang dan tulus di Instagram untuk lebih mengekspresikan rasa terima kasihnya. Ia menulis: “Ada tempat-tempat yang kita lewati dalam hidup… dan ada tempat-tempat yang menjadi bagian dari diri kita. Manchester akan selamanya menjadi rumahku. Kepada kota ini, klub, dan setiap pendukung, terima kasih yang paling tulus. Empat tahun terakhir ini tak terlupakan, dipenuhi dengan momen-momen yang akan kami bawa bersama keluarga kami sepanjang sisa hidup kami. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kebahagiaan dan kehangatan yang kami rasakan di sini. Terima kasih atas setiap sorakan, setiap kenangan, dan atas rasa seperti di rumah sendiri sejak hari pertama. Selamanya seorang Red Devil.”