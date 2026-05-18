Penjelasan: Mengapa Casemiro membatalkan konferensi pers perpisahan di Man Utd setelah kemenangan atas Nottingham Forest
Perpisahan yang penuh emosi bagi pemain Brasil itu
Gelandang veteran itu memainkan pertandingan kandang terakhirnya sebagai pemain Setan Merah pada hari Minggu, namun beban emosional dari momen tersebut ternyata terlalu berat baginya untuk tampil di hadapan media. Meskipun Casemiro dijadwalkan untuk berbicara dengan para wartawan setelah kemenangan tipis tersebut, pejabat klub memastikan bahwa ia tidak dalam kondisi mental yang tepat untuk berpartisipasi setelah terlihat sangat emosional di lapangan saat pertandingan berakhir.
Pemain berusia 34 tahun itu bergabung dengan United dari Real Madrid dengan nilai transfer £70 juta pada tahun 2022. Selama empat tahun berkarier di Manchester, ia memantapkan dirinya sebagai favorit para penggemar, dengan mencatatkan 161 penampilan dan mencetak 26 gol. Terlepas dari kontribusinya, termasuk memenangkan dua trofi, ia akan meninggalkan klub dengan status bebas transfer pada musim panas ini.
Pesan terakhir untuk para pendukung setia Old Trafford
Meskipun konferensi pers dibatalkan, Casemiro tetap menemukan kekuatan untuk berbicara langsung kepada para pendukung di lapangan. Saat menerima kaos yang dibingkai sebagai kenang-kenangan atas masa baktinya di klub, ia berbagi momen singkat namun menyentuh dengan para penonton. “Terima kasih dan jaga diri kalian semua. Terima kasih kepada para pemain, terima kasih kepada staf. Hal terbaik di klub ini adalah kalian, para penggemar,” katanya.
Ia melanjutkan dengan postingan panjang dan tulus di Instagram untuk lebih mengekspresikan rasa terima kasihnya. Ia menulis: “Ada tempat-tempat yang kita lewati dalam hidup… dan ada tempat-tempat yang menjadi bagian dari diri kita. Manchester akan selamanya menjadi rumahku. Kepada kota ini, klub, dan setiap pendukung, terima kasih yang paling tulus. Empat tahun terakhir ini tak terlupakan, dipenuhi dengan momen-momen yang akan kami bawa bersama keluarga kami sepanjang sisa hidup kami. Tak ada kata-kata yang cukup untuk menggambarkan kebahagiaan dan kehangatan yang kami rasakan di sini. Terima kasih atas setiap sorakan, setiap kenangan, dan atas rasa seperti di rumah sendiri sejak hari pertama. Selamanya seorang Red Devil.”
Carrick memberikan penghormatan kepada bintang senior
Manajer Man Utd, Michael Carrick, memuji habis-habisan gelandang yang akan hengkang itu, sambil menyoroti profesionalismenya selama bulan-bulan terakhir musim ini. Carrick mencatat bahwa komitmen Casemiro tak pernah goyah, bahkan setelah jelas bahwa masa depannya tak lagi di Old Trafford. Manajer tersebut pun langsung menyoroti ikatan istimewa yang terjalin antara sang pemain dengan para pendukung setia United.
Berbicara tentang dampak sang veteran, Carrick berkata: “Saya pikir dia luar biasa bagi kami, bagi saya secara pribadi, bagi kami sebagai sebuah tim. Saya pikir apa yang dia berikan kepada kami, saya sudah pernah mengatakan ini sebelumnya, saya pikir kejelasan dalam memahami situasi sangat membantu, dan baginya untuk fokus sepenuhnya pada segala hal, di setiap aspek, mengetahui bahwa ini akan berakhir pada akhir musim. Dia jelas mengalami pasang surut seperti yang kita semua alami dalam sepak bola dan selama bertahun-tahun, tetapi untuk mengakhiri kariernya dengan begitu kuat dan melihat ikatan yang dia miliki dengan para pendukung, sungguh menyenangkan melihatnya.”
Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi legenda Real Madrid ini?
Meskipun masa baktinya di Liga Premier hampir berakhir, spekulasi mengenai destinasi berikutnya Casemiro semakin memanas. Gelandang bertahan tersebut belum mengonfirmasi di mana ia akan bermain musim depan, meskipun dilaporkan ada beberapa tawaran menggiurkan yang menanti pemain internasional berpengalaman ini.
Memang, klub Major League Soccer, Inter Miami, dilaporkan telah muncul sebagai kandidat terdepan untuk mendapatkan tanda tangannya. Klub yang berbasis di Florida ini sangat ingin merekrut gelandang tersebut dengan status bebas transfer, yang berpotensi memberinya kesempatan untuk bersatu kembali dengan beberapa mantan rivalnya di La Liga di Amerika Serikat saat ia memasuki babak akhir dari kariernya yang penuh prestasi.