Penjelasan: Mengapa Bintang Barcelona Lamine Yamal Mengganti Foto Profil Instagram-nya dengan Foto LeBron James

Yamal telah membuat pernyataan digital yang penuh tekad menjelang leg kedua perempat final Liga Champions yang krusial. Pemain remaja ini mengganti foto profil media sosialnya dengan gambar James yang memegang Trofi Larry O'Brien setelah Cleveland Cavaliers menjadi tim NBA pertama yang membalikkan defisit seri 3-1. Dengan mengaitkan dirinya pada momen spesifik ini, sang sayap mengirimkan pesan jelas bahwa pertandingan ini jauh dari kata berakhir meski skor saat ini tidak menguntungkan, sambil mengambil inspirasi besar dari salah satu kebangkitan tim underdog terbesar dalam sejarah olahraga modern.

"Dia adalah salah satu panutan yang dapat menginspirasi saya untuk pertandingan besok," kata Yamal pada hari Senin ketika ditanya tentang perubahan tersebut. "Saya berharap bisa bermain sebaik dia. Kami memiliki banyak pemain veteran, pemain muda… Saya bukan satu-satunya."