Penjelasan: Mengapa Bintang Barcelona Lamine Yamal Mengganti Foto Profil Instagram-nya dengan Foto LeBron James
Yamal mencari inspirasi dari LeBron
Yamal telah membuat pernyataan digital yang penuh tekad menjelang leg kedua perempat final Liga Champions yang krusial. Pemain remaja ini mengganti foto profil media sosialnya dengan gambar James yang memegang Trofi Larry O'Brien setelah Cleveland Cavaliers menjadi tim NBA pertama yang membalikkan defisit seri 3-1. Dengan mengaitkan dirinya pada momen spesifik ini, sang sayap mengirimkan pesan jelas bahwa pertandingan ini jauh dari kata berakhir meski skor saat ini tidak menguntungkan, sambil mengambil inspirasi besar dari salah satu kebangkitan tim underdog terbesar dalam sejarah olahraga modern.
"Dia adalah salah satu panutan yang dapat menginspirasi saya untuk pertandingan besok," kata Yamal pada hari Senin ketika ditanya tentang perubahan tersebut. "Saya berharap bisa bermain sebaik dia. Kami memiliki banyak pemain veteran, pemain muda… Saya bukan satu-satunya."
Perburuan gelar juara Eropa
Bagi klub sekelas mereka, Liga Champions tetap menjadi tolok ukur kesuksesan tertinggi. Tersingkir di perempat final akan dianggap sebagai kegagalan besar bagi tim yang ingin mengukuhkan kembali dominasinya di benua Eropa. Tekanan kini berada di pundak para pemain senior maupun bintang-bintang muda untuk menampilkan performa yang setara dengan semangat juang yang ditunjukkan oleh The Cavaliers hampir 10 tahun lalu. Yamal telah muncul sebagai secercah harapan langka di tengah musim yang penuh pasang surut, dan keyakinannya yang menular tampaknya berhasil menggalang dukungan para penggemar saat skuad bersiap untuk bertandang ke Metropolitano.
Barca berupaya bangkit di Liga Champions saat menghadapi Atletico
Blaugrana kini berada dalam posisi yang genting setelah hasil mengecewakan pada leg pertama di kandang sendiri. Atletico Madrid berhasil meraih kemenangan telak 2-0 pekan lalu, sehingga Barcelona harus menghadapi tantangan berat saat bertandang ke ibu kota Spanyol. Pasukan asuhan Diego Simeone memang terkenal sulit ditembus, terutama saat mempertahankan keunggulan. Namun, Yamal belum siap menyerah begitu saja. Bersamaan dengan pembaruan profilnya, penyerang muda ini secara terbuka menyatakan komitmennya terhadap tim, dengan menggunakan media sosial untuk berbicara langsung kepada para penggemar setia di Camp Nou dengan mengatakan: "Ini belum berakhir, culers."
Apa yang akan terjadi selanjutnya di Madrid
Leg kedua akan dimulai pada Selasa malam di Madrid. Barcelona membutuhkan lebih dari sekadar aksi di media sosial untuk menembus blok pertahanan kokoh asuhan Simeone. Namun, menanamkan semangat sebagai tim yang tidak diunggulkan mungkin bisa menjadi motivasi yang dibutuhkan para pemain.