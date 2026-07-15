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Penjelasan: Mengapa Andrey Santos mendesak untuk hengkang dari Chelsea & pindah ke Man Utd dengan nilai transfer £50 juta
Persaingan sengit di Stamford Bridge
Menurut Daily Mail, Santos yang memicu keputusannya untuk hengkang dari Chelsea karena lini tengah tim tersebut sudah terlalu padat.
Setelah Moises Caicedo menandatangani kontrak baru dan klub meminta £120 juta hanya untuk mempertimbangkan penjualan Enzo Fernandez, peluang bermain Santos pun semakin menipis.
Dengan Romeo Lavia dan Dario Essugo yang juga bersaing untuk mendapatkan tempat di lini tengah, pemain asal Brasil itu menyadari bahwa waktu bermainnya akan sangat terbatas.
Chelsea akan menghadapi musim tanpa kompetisi Eropa, yang berarti rotasi skuad akan lebih sedikit. Akibatnya, Santos meminta perwakilannya untuk menjajaki opsi lain, sehingga Manchester United berhasil mengamankan tanda tangannya dengan biaya awal sebesar £48 juta ditambah £2 juta dalam bentuk bonus.
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Kekecewaan di bawah kepemimpinan Enzo Maresca
Meskipun Chelsea sebelumnya menolak tawaran sebesar £45 juta dari West Ham, Santos kesulitan mempertahankan konsistensi saat diberi kesempatan. Dalam pertandingan melawan Brighton, sentuhan bola yang buruk dari Santos memaksanya melakukan umpan tergesa-gesa, yang pada akhirnya menyebabkan Trevoh Chalobah mendapat kartu merah dan Chelsea kalah 3-1.
Enzo Maresca, manajer saat itu, sangat tidak senang dengan kesalahan tersebut. Setelah insiden itu, Maresca menarik Santos keluar pada babak pertama saat melawan Nottingham Forest dan kemudian membatasi penampilannya hanya sebagai starter di pertandingan piala dan kompetisi Eropa yang kurang bergengsi. Meskipun memiliki bakat yang jelas, Santos semakin sulit untuk mendapatkan kembali kepercayaan penuh dari Maresca saat tim tersebut terpuruk dan finis di peringkat ke-10 Liga Premier.
Liam Rosenior kehilangan keyakinannya
Kedatangan Liam Rosenior diharapkan dapat menghidupkan kembali performa Santos di Chelsea, terutama karena keduanya sebelumnya tampil gemilang bersama di Strasbourg. Awalnya, Santos menikmati rentetan penampilan sebagai starter berturut-turut di bawah asuhan Rosenior. Namun, hubungan mereka memburuk selama pertandingan melawan Burnley pada Februari. Rosenior mengkritik keras seorang pemain karena gagal mengawal Zian Flemming, yang mencetak gol sundulan di masa tambahan waktu untuk menyamakan kedudukan menjadi 1-1.
Tak lama setelah itu, Santos terlihat mengawal Flemming pada tendangan sudut lainnya, seolah-olah menyiratkan bahwa dia lah yang bersalah. Seiring berjalannya musim, Rosenior menempatkan Santos di bangku cadangan, sehingga ia tidak diturunkan sama sekali dalam dua pertandingan terakhirnya. Selama masa kepelatihan sementara di bawah Calum McFarlane, Santos juga melakukan kesalahan pengawalan yang fatal saat melawan Manchester City.
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Bagaimana kelanjutan karier Andrey Santos?
Manchester United lebih menginvestasikan diri pada potensi Santos daripada pada pemain yang sudah matang. Pemain asal Brasil itu kini harus fokus menyesuaikan diri dengan kehidupan di Old Trafford dan memastikan dirinya mendapat menit bermain reguler di susunan pemain inti. Jika Santos mampu menghilangkan kesalahan-kesalahan pertahanan yang merugikan dan menunjukkan kemampuan passingnya yang tak terbantahkan, ia memiliki peluang emas untuk membuktikan bahwa Chelsea salah dan menjadi sosok kunci bagi United.
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