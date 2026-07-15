Penjelasan: Mengapa Andrey Santos mendesak untuk hengkang dari Chelsea & pindah ke Man Utd dengan nilai transfer £50 juta

Menurut Daily Mail, Santos yang memicu keputusannya untuk hengkang dari Chelsea karena lini tengah tim tersebut sudah terlalu padat.

Setelah Moises Caicedo menandatangani kontrak baru dan klub meminta £120 juta hanya untuk mempertimbangkan penjualan Enzo Fernandez, peluang bermain Santos pun semakin menipis.

Dengan Romeo Lavia dan Dario Essugo yang juga bersaing untuk mendapatkan tempat di lini tengah, pemain asal Brasil itu menyadari bahwa waktu bermainnya akan sangat terbatas.

Chelsea akan menghadapi musim tanpa kompetisi Eropa, yang berarti rotasi skuad akan lebih sedikit. Akibatnya, Santos meminta perwakilannya untuk menjajaki opsi lain, sehingga Manchester United berhasil mengamankan tanda tangannya dengan biaya awal sebesar £48 juta ditambah £2 juta dalam bentuk bonus.