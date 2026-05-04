Penjelasan: Mengapa Alejandro Garnacho dan Pedro sama-sama tidak masuk dalam skuad Chelsea untuk menghadapi Nottingham Forest, sementara Jesse Derry yang berusia 18 tahun melakukan debutnya di Liga Premier
Dua pemain Chelsea tidak masuk skuad
Chelsea mengalami kemunduran menjelang pertandingan Senin ini karena Neto dan Garnacho dipastikan absen dari skuad. Keduanya tidak tercantum dalam daftar pemain yang diserahkan satu jam sebelum kick-off.
Menurut Standard Sport, kedua pemain tersebut dilaporkan sedang memulihkan diri dari cedera ringan yang dialami dalam sesi latihan menjelang pertandingan. Klub belum mengungkap detail lebih lanjut mengenai jenis cedera mereka atau berapa lama mereka akan absen.
Derry menjalani debut penuhnya di Liga Premier
Di tengah krisis cedera, manajer sementara McFarlane mengandalkan akademi klub untuk mengisi kekosongan tersebut. Pemain sayap berusia 18 tahun, Jesse Derry, pun menjadi sorotan setelah masuk dalam susunan pemain inti untuk menjalani debut penuhnya di Liga Premier sebagai pemain sayap kiri. Derry, putra dari mantan gelandang Crystal Palace dan QPR Shaun Derry, sebelumnya pernah tampil sebagai pemain pengganti musim ini, namun ini menandai penampilan pertamanya sebagai starter untuk tim senior.
Masuknya pemain remaja ini menjadi bukti kepercayaan klub terhadap sistem pembinaan mudanya di masa transisi. Derry telah tampil mengesankan di tim U-21 dan kini akan berusaha meninggalkan kesan mendalam di panggung besar saat menghadapi tim Nottingham Forest yang tangguh.
Derry dilarikan dengan tandu di tengah awal pertandingan yang buruk
Chelsea tertinggal 2-0 dalam 15 menit pertama pertandingan di Stamford Bridge, dengan Taiwo Awoniyi membuka skor sebelum tendangan penalti Igor Jesus menggandakan keunggulan. Namun, menjelang akhir babak pertama, bencana terjadi saat Derry dan Zach Abbott bertabrakan kepala saat berebut bola, yang mengakibatkan pemain muda Chelsea itu harus dilarikan keluar lapangan dengan tandu dan bek Forest itu juga diganti. Chelsea mendapat hadiah penalti, tetapi Cole Palmer gagal mengonversinya sebelum babak pertama berakhir.
Menanti dengan cemas menjelang lawatan ke Liverpool
Waktu terjadinya cedera ini sangat mengecewakan bagi Chelsea mengingat jadwal pertandingan mereka ke depan. Setelah laga melawan Forest berakhir, The Blues harus bersiap menghadapi laga tandang yang berat melawan Liverpool di Anfield pada Sabtu depan, yang akan dimulai saat jam makan siang. Tim medis akan bekerja tanpa henti untuk memastikan apakah Neto atau Garnacho bisa pulih tepat waktu untuk bertandang ke Merseyside.
McFarlane diperkirakan akan memberikan pembaruan yang lebih rinci mengenai kondisi kebugaran duo bintang tersebut dalam konferensi pers pasca-pertandingannya. Untuk saat ini, fokus tetap tertuju pada para pemain yang tersedia saat ini, saat The Blues berusaha melewati periode sulit musim ini.