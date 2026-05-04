Penjelasan: Mengapa Alejandro Garnacho dan Pedro sama-sama tidak masuk dalam skuad Chelsea untuk menghadapi Nottingham Forest, sementara Jesse Derry yang berusia 18 tahun melakukan debutnya di Liga Premier

Chelsea mengalami kemunduran menjelang pertandingan Senin ini karena Neto dan Garnacho dipastikan absen dari skuad. Keduanya tidak tercantum dalam daftar pemain yang diserahkan satu jam sebelum kick-off.

Menurut Standard Sport, kedua pemain tersebut dilaporkan sedang memulihkan diri dari cedera ringan yang dialami dalam sesi latihan menjelang pertandingan. Klub belum mengungkap detail lebih lanjut mengenai jenis cedera mereka atau berapa lama mereka akan absen.