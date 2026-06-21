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Penjelasan: Hambatan ‘besar’ yang mengancam akan menggagalkan ‘impian’ Man Utd untuk memboyong Victor Osimhen dari Galatasaray pada bursa transfer musim panas
Pencarian penyerang oleh United untuk mendukung Sesko
Menyusul musim debut Sesko yang solid—mencetak 12 gol dalam 32 penampilan dan bermain selama 1.817 menit—klub telah memutuskan bahwa mereka membutuhkan penyerang berpengalaman lainnya untuk melengkapi proses pembenahan tim. Osimhen dipandang sebagai target impian, menurut CaughtOffside.
Nilai pasar sang pemain asal Nigeria ini sepenuhnya dibenarkan oleh rekor mencetak golnya yang mematikan, dengan 22 gol dalam 33 penampilan pada musim 2025-26 dan 59 gol dalam 74 pertandingan secara keseluruhan bersama Galatasaray. Namun, merekrutnya merupakan tantangan besar; sejak kepindahannya secara permanen senilai €75 juta pada tahun 2025, biaya transfer yang sangat besar yang diperlukan mengancam untuk menggagalkan upaya ini, memaksa United untuk mengevaluasi opsi-opsi yang lebih fleksibel.
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Mencari alternatif yang lebih murah
Caught Offside menyebut nama striker Prancis Jean-Philippe Mateta sebagai salah satu alternatif, yang membawa pengalaman berharga di Liga Premier, fisik yang tangguh, serta atribut-atribut yang kokoh. Meskipun ia tidak memiliki aura bintang seperti Osimhen, Mateta merupakan rekrutan yang sangat praktis dan sudah memahami kerasnya dunia sepak bola Inggris. Selain itu, Dusan Vlahovic muncul sebagai kandidat yang menarik karena masa depannya di Juventus masih sangat tidak pasti. United dikabarkan melihat pemain asal Serbia ini sebagai peluang pasar yang menjanjikan, yang memiliki postur tubuh yang mengesankan, kemampuan penyelesaian akhir yang akurat, serta pengalaman kelas atas yang diperlukan untuk memberikan ancaman fisik yang benar-benar berbeda pada lini serang.
Menyeimbangkan investasi pada generasi muda dengan pengalaman
Daftar calon pemain ini juga mencerminkan strategi yang disengaja, yang berfokus pada keseimbangan profil pemain, bukan sekadar melakukan pembelian panik. Bintang muda Bournemouth, Eli Junior Kroupi, menjadi incaran utama sebagai investasi jangka panjang yang cerdas.
Sebaliknya, bintang Barcelona yang akan hengkang, Robert Lewandowski, menonjol sebagai nama yang paling mengejutkan dalam daftar ini. Seperti dilaporkan oleh talkSPORT, legenda asal Polandia ini diprediksi sebagai opsi jangka pendek yang menarik, terutama karena bimbingan yang tak ternilai dan pengalaman luar biasa yang dapat ia berikan kepada Sesko.
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Apa yang akan terjadi selanjutnya bagi Setan Merah?
Mengingat Sesko diperkirakan akan tetap menjadi pilihan utama tak terbantahkan sebagai penyerang pada musim depan, United harus segera mempersempit daftar calon pemain mereka. Dalam beberapa pekan ke depan, dewan direksi kemungkinan akan memulai pembicaraan resmi dengan target penyerang pendukung pilihan mereka. Namun, untuk saat ini, fokus mereka tetap pada pramusim, dengan laga persahabatan pertama melawan Wrexham dijadwalkan pada 18 Juli.