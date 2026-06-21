Penjelasan: Hambatan ‘besar’ yang mengancam akan menggagalkan ‘impian’ Man Utd untuk memboyong Victor Osimhen dari Galatasaray pada bursa transfer musim panas

Menyusul musim debut Sesko yang solid—mencetak 12 gol dalam 32 penampilan dan bermain selama 1.817 menit—klub telah memutuskan bahwa mereka membutuhkan penyerang berpengalaman lainnya untuk melengkapi proses pembenahan tim. Osimhen dipandang sebagai target impian, menurut CaughtOffside.

Nilai pasar sang pemain asal Nigeria ini sepenuhnya dibenarkan oleh rekor mencetak golnya yang mematikan, dengan 22 gol dalam 33 penampilan pada musim 2025-26 dan 59 gol dalam 74 pertandingan secara keseluruhan bersama Galatasaray. Namun, merekrutnya merupakan tantangan besar; sejak kepindahannya secara permanen senilai €75 juta pada tahun 2025, biaya transfer yang sangat besar yang diperlukan mengancam untuk menggagalkan upaya ini, memaksa United untuk mengevaluasi opsi-opsi yang lebih fleksibel.