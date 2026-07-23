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Penjelasan: Bagaimana Jose Mourinho membuat Man Utd frustrasi dalam upaya merekrut Eduardo Camavinga - dengan terungkapnya sikap sang gelandang Real Madrid terkait transfer tersebut
United mulai menjalin kontak dengan pihak Camavinga
Manchester United telah mempercepat upaya mereka untuk mencari pemain baru di lini tengah dengan membuka pembicaraan bersama perwakilan Camavinga. Setelah kedatangan Andrey Santos dan Youri Tielemans, INEOS dan manajer Michael Carrick tetap bertekad untuk menambah kualitas kelas atas di lini tengah saat klub bersiap kembali berlaga di Liga Champions.
Pakar transfer Fabrizio Romano melalui saluran YouTube-nya mengungkapkan bahwa Setan Merah telah melakukan pembicaraan dengan agen sang pemain untuk mengukur kelayakan transfer musim panas ini. Romano mengatakan bahwa United telah berbicara dengan perwakilan Camavinga untuk mengetahui minatnya pindah klub, seiring berlanjutnya upaya mereka mencari gelandang bertahan.
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Faktor Jose Mourinho di Real Madrid
Salah satu hambatan utama di hadapan United adalah kehadiran Mourinho, yang kini memimpin Real Madrid dan memegang peranan sentral dalam proses pengambilan keputusan Camavinga. Romano menjelaskan bahwa sang pemain bertekad membuktikan kemampuannya di bawah asuhan pelatih asal Portugal tersebut. Mantan manajer United itu dikenal menghargai gelandang yang memiliki intensitas tinggi dan kehadiran fisik yang kuat—sifat-sifat yang dimiliki Camavinga secara melimpah.
"Camavinga ingin tetap bertahan," kata Romano dengan tegas.
Tunggu dan lihat saja perkembangan Setan Merah
Meskipun saat ini peluang tersebut tampaknya tertutup, United tetap memantau setiap perkembangan situasi seiring mendekatnya batas waktu bursa transfer. Klub ini sangat bertekad untuk menyediakan skuad yang mampu bersaing memperebutkan gelar juara Liga Premier bagi Carrick, dan gelandang bertahan tetap menjadi prioritas utama. Romano mencatat bahwa Liga Premier merupakan "tujuan yang sangat mungkin" jika transfer tersebut benar-benar terwujud, namun belum ada hal yang akan terjadi dalam waktu dekat.
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Rencana latihan yang ketat
Musim lalu merupakan musim yang sulit bagi pemain asal Prancis tersebut, karena kurangnya konsistensi dan berbagai kendala cedera membuatnya tidak masuk dalam skuad Piala Dunia asuhan Didier Deschamps. Namun, gelandang ini telah memanfaatkan kekecewaan tersebut sebagai motivasi; kabarnya, ia mengikuti program latihan yang ketat dan bahkan mengikuti program eksekutif di Harvard Business School untuk memperluas wawasannya selama masa jeda.
Meskipun dimasukkan ke dalam daftar “pemain yang bisa ditransfer” oleh beberapa media Spanyol, sikap sang pemain tetap teguh. Ia tidak menanggapi tawaran dari luar dan sepenuhnya fokus untuk membuat staf kepelatihan baru di Valdebebas terkesan. Gelandang ini telah mempersiapkan diri secara matang untuk meyakinkan Mourinho, menyadari bahwa penampilan yang kuat dalam laga persahabatan musim panas pertama dapat mengubah posisinya di dalam skuad.
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