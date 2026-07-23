Penjelasan: Bagaimana Jose Mourinho membuat Man Utd frustrasi dalam upaya merekrut Eduardo Camavinga - dengan terungkapnya sikap sang gelandang Real Madrid terkait transfer tersebut

Manchester United telah mempercepat upaya mereka untuk mencari pemain baru di lini tengah dengan membuka pembicaraan bersama perwakilan Camavinga. Setelah kedatangan Andrey Santos dan Youri Tielemans, INEOS dan manajer Michael Carrick tetap bertekad untuk menambah kualitas kelas atas di lini tengah saat klub bersiap kembali berlaga di Liga Champions.

Pakar transfer Fabrizio Romano melalui saluran YouTube-nya mengungkapkan bahwa Setan Merah telah melakukan pembicaraan dengan agen sang pemain untuk mengukur kelayakan transfer musim panas ini. Romano mengatakan bahwa United telah berbicara dengan perwakilan Camavinga untuk mengetahui minatnya pindah klub, seiring berlanjutnya upaya mereka mencari gelandang bertahan.



