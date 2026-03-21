Penjelasan: Bagaimana finis di peringkat ketujuh Liga Premier dapat memastikan lolos ke Liga Champions

Liga Premier semula berharap bisa mengirimkan lima tim ke Liga Champions musim depan dan masih berada di jalur yang tepat untuk mewujudkannya, meskipun Tottenham, Chelsea, Newcastle, dan Manchester City semuanya tersingkir dari kompetisi tersebut pekan ini di babak 16 besar: Atlético mengalahkan Spurs dalam dua leg, PSG menyingkirkan Chelsea, Newcastle dihancurkan oleh Barcelona, dan City dikalahkan oleh Real Madrid.

Namun, Inggris masih memiliki skor koefisien yang lebih tinggi daripada Spanyol (23,892) — negara peringkat kedua musim lalu — yang berarti klub-klub Inggris hanya membutuhkan satu hasil imbang dari sisa pertandingan musim ini untuk mengamankan slot tambahan dan memiliki lima tim di Liga Champions musim depan.

Satu-satunya negara yang mampu menyalip Inggris adalah Portugal dan Spanyol. Namun, satu-satunya cara bagi Portugal untuk merebut slot tambahan adalah jika tim-tim mereka mencapai final Liga Champions dan Liga Europa.

Kabar baik bagi klub-klub Liga Premier adalah masih ada lima tim Liga Premier yang tersisa di kompetisi Eropa. Arsenal dan Liverpool berada di Liga Champions, sementara Nottingham Forest dan Aston Villa masih bersaing di Liga Europa, dan Crystal Palace telah lolos ke perempat final Liga Konferensi.