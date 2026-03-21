Getty
Diterjemahkan oleh
Penjelasan: Bagaimana finis di peringkat ketujuh Liga Premier dapat memastikan lolos ke Liga Champions
Berita terbaru Liga Champions
Liga Premier semula berharap bisa mengirimkan lima tim ke Liga Champions musim depan dan masih berada di jalur yang tepat untuk mewujudkannya, meskipun Tottenham, Chelsea, Newcastle, dan Manchester City semuanya tersingkir dari kompetisi tersebut pekan ini di babak 16 besar: Atlético mengalahkan Spurs dalam dua leg, PSG menyingkirkan Chelsea, Newcastle dihancurkan oleh Barcelona, dan City dikalahkan oleh Real Madrid.
Namun, Inggris masih memiliki skor koefisien yang lebih tinggi daripada Spanyol (23,892) — negara peringkat kedua musim lalu — yang berarti klub-klub Inggris hanya membutuhkan satu hasil imbang dari sisa pertandingan musim ini untuk mengamankan slot tambahan dan memiliki lima tim di Liga Champions musim depan.
Satu-satunya negara yang mampu menyalip Inggris adalah Portugal dan Spanyol. Namun, satu-satunya cara bagi Portugal untuk merebut slot tambahan adalah jika tim-tim mereka mencapai final Liga Champions dan Liga Europa.
Kabar baik bagi klub-klub Liga Premier adalah masih ada lima tim Liga Premier yang tersisa di kompetisi Eropa. Arsenal dan Liverpool berada di Liga Champions, sementara Nottingham Forest dan Aston Villa masih bersaing di Liga Europa, dan Crystal Palace telah lolos ke perempat final Liga Konferensi.
- AFP
Bagaimana mungkin peringkat ketujuh bisa mendapatkan tiket ke Liga Champions?
Meski terdengar tidak mungkin, ada skenario di mana tim yang menempati peringkat ketujuh di Liga Premier bisa lolos ke Liga Champions musim depan, tetapi hal itu membutuhkan banyak bantuan dari Liverpool dan Aston Villa. Liverpool harus memenangkan Liga Champions dan finis di peringkat kelima di Liga Premier, sementara Aston Villa harus memenangkan Liga Europa dan finis di peringkat keenam. Jika semua itu terwujud, maka UEFA akan memberikan satu slot tambahan Liga Champions kepada Inggris yang akan diberikan kepada tim peringkat ketujuh di Liga Premier.
Brentford saat ini berada di posisi ketujuh klasemen, namun hanya unggul dua poin dari Brighton dan Everton.
Perjalanan Arsenal dan Liverpool menuju final Liga Champions
Arsenal akan menghadapi Sporting CP di perempat final Liga Champions, dan jika mereka lolos, mereka akan berhadapan dengan Barcelona atau Atlético Madrid untuk memperebutkan tempat di final. Liverpool akan berhadapan dengan juara bertahan Paris Saint-Germain di babak delapan besar, dan akan menghadapi Bayern Munich atau Real Madrid jika mereka berhasil mengalahkan tim asuhan Luis Enrique.
- AFP
Apa yang akan terjadi selanjutnya di Liga Europa?
Liga Europa akan dilanjutkan setelah jeda internasional, dengan Aston Villa menghadapi Bologna dan Nottingham Forest berhadapan dengan Porto. Jika kedua tim Liga Premier itu menang, mereka dijadwalkan akan bertemu di babak semifinal turnamen tersebut. Sementara itu, Crystal Palace akan menghadapi Fiorentina di perempat final Liga Konferensi.
Iklan