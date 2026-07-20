Penjelasan: Apa yang perlu terjadi agar Real Madrid dapat mengajukan tawaran untuk Michael Olise - di tengah spekulasi bahwa pemain sayap Bayern Munich tersebut akan pindah dengan nilai transfer lebih dari €200 juta

Olise muncul sebagai pemain yang ingin didatangkan Perez ke ibu kota Spanyol musim panas ini. Pemain sayap berusia 24 tahun itu telah tampil sangat mengesankan di Bundesliga, dan meskipun sudah memiliki barisan penyerang yang dipenuhi bintang, petinggi klub di Madrid yakin pemain asal Prancis itu dapat meningkatkan kualitas skuad lebih jauh lagi.

Namun, Real bertekad menangani situasi ini dengan profesionalisme yang tinggi. Mereka telah menyampaikan dengan jelas bahwa mereka tidak akan terlibat dalam “perang” apa pun untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Menurut Mundo Deportivo, klub telah menjalin dialog yang transparan dengan Bayern, serta berjanji akan memberi tahu klub raksasa Jerman tersebut mengenai setiap langkah resmi yang akan mereka ambil terkait Olise.







