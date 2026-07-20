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Penjelasan: Apa yang perlu terjadi agar Real Madrid dapat mengajukan tawaran untuk Michael Olise - di tengah spekulasi bahwa pemain sayap Bayern Munich tersebut akan pindah dengan nilai transfer lebih dari €200 juta
Transparansi sebagai langkah pertama
Olise muncul sebagai pemain yang ingin didatangkan Perez ke ibu kota Spanyol musim panas ini. Pemain sayap berusia 24 tahun itu telah tampil sangat mengesankan di Bundesliga, dan meskipun sudah memiliki barisan penyerang yang dipenuhi bintang, petinggi klub di Madrid yakin pemain asal Prancis itu dapat meningkatkan kualitas skuad lebih jauh lagi.
Namun, Real bertekad menangani situasi ini dengan profesionalisme yang tinggi. Mereka telah menyampaikan dengan jelas bahwa mereka tidak akan terlibat dalam “perang” apa pun untuk mendapatkan tanda tangan sang pemain. Menurut Mundo Deportivo, klub telah menjalin dialog yang transparan dengan Bayern, serta berjanji akan memberi tahu klub raksasa Jerman tersebut mengenai setiap langkah resmi yang akan mereka ambil terkait Olise.
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Satu-satunya jalan menuju penawaran Madrid
Agar Real benar-benar mengajukan tawaran resmi, narasi dari pihak pemain harus berubah. Satu-satunya cara untuk memecahkan kebuntuan saat ini adalah jika Olise secara eksplisit memberi tahu Bayern bahwa ia ingin pindah ke Santiago Bernabéu. Sampai langkah konkret tersebut terjadi, Los Blancos akan tetap berada di belakang layar, menghormati kontrak yang masih berlaku antara Olise dan Bayern serta hubungan harmonis antara kedua raksasa Eropa tersebut.
Pada akhirnya, juara Spanyol tersebut telah membiarkan pintu sedikit terbuka, sekecil apa pun kemungkinannya. Mereka siap bertindak jika hubungan antara Olise dan Bayern memburuk atau jika sang pemain mengungkapkan keinginan yang sangat kuat untuk bergabung.
Hambatan valuasi sebesar 200 juta euro
Salah satu hambatan terbesar yang menghalangi terwujudnya kesepakatan besar ini adalah nilai pasar yang sangat tinggi yang ditetapkan untuk mantan pemain Crystal Palace tersebut. Berbagai laporan menyebutkan bahwa klub asal Jerman itu begitu bertekad untuk mempertahankan aset andalan mereka sehingga mereka tidak mempertimbangkan untuk menjualnya bahkan dengan harga €200 juta.
Di dalam kantor-kantor Bernabeu, ada kesadaran yang semakin kuat bahwa kesepakatan pada musim panas ini hampir mustahil terwujud. Kombinasi antara penolakan Bayern untuk bernegosiasi dan kenyamanan sang pemain di Munich membuat jalan ke depan menjadi sangat sulit. Meskipun beberapa laporan di Prancis menyebutkan bahwa sang pemain mungkin terbuka terhadap kemungkinan pindah, pandangan yang dominan di Spanyol adalah bahwa situasi saat ini berada dalam kebuntuan.
- Getty Images
Real harus tetap bersabar
Di Jerman, ada pandangan bahwa sang pemain tampaknya tidak akan memaksakan kepindahannya, sehingga pihak petinggi Bayern tetap relatif tenang. Klub Bundesliga ini sangat memahami cara kerja Real Madrid dan tidak mengharapkan adanya “tikaman dari belakang” dari rekan-rekan mereka di Spanyol.
Hubungan antara Real dan Bayern saat ini digambarkan sebagai hubungan yang sempurna, dan pihak di Bernabeu tidak ingin mempertaruhkan ikatan ini hanya demi satu transfer. Meskipun Olise menjadi target utama, klub tetap mematuhi protokol ketat yang didasari rasa hormat. Mereka tidak berniat bertindak di belakang punggung Bayern atau menggunakan taktik agresif, itulah sebabnya dewan direksi tetap bersikap sabar.
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