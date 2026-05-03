Penjelasan: Alasan ‘tak masuk akal’ mengapa Neymar tidak diturunkan dalam laga derby Santos melawan Palmeiras - sementara sang bintang Brasil menanti-nanti keputusan seleksi Piala Dunia 2026
Kebuntuan di lapangan
Pertandingan El Clásico antara Palmeiras dan Santos pada Sabtu lalu berakhir imbang 1-1, namun hal yang paling menjadi sorotan adalah absennya Neymar dari skuad tim tamu. Meskipun telah bermain penuh selama 90 menit pada pertengahan pekan, penyerang bintang tersebut menolak tampil di Allianz Parque karena kebijakannya yang tegas untuk tidak bermain di lapangan rumput sintetis. Keputusan taktis ini memungkinkan sang pemain senior untuk beristirahat sekaligus menghindari permukaan lapangan yang sebelumnya ia sebut sebagai "tidak masuk akal" dan berbahaya bagi atlet profesional.
Gerakan kampanye lapangan sintetis
Neymar telah menjadi tokoh terdepan dalam gerakan untuk melarang penggunaan lapangan sintetis di Brasil, dengan alasan bahwa lapangan semacam itu tidak pantas ada di sepak bola elit. Saat membahas keterbatasannya dan kondisi sepak bola secara umum, ia sebelumnya berkomentar: "Bermain di Allianz praktis mustahil bagi saya. Bermain di atas rumput sintetis adalah salah satu hal yang paling mengganggu saya sebagai pemain, terlepas dari cedera yang saya alami.
"Arah yang diambil sepak bola Brasil saat ini mengkhawatirkan. Sangat tidak masuk akal bahwa kita harus membicarakan rumput sintetis di lapangan kita. Secara objektif, dengan skala dan pentingnya sepak bola kita, hal itu seharusnya bahkan tidak menjadi pilihan."
Impian Piala Dunia
Meskipun Neymar tetap menjadi pencetak gol terbanyak sepanjang masa Brasil dengan 79 gol, ia belum pernah tampil bersama Selecao sejak timnya kalah 2-0 dari Uruguay pada Oktober 2023. Di bawah asuhan Ancelotti, posisinya dalam skuad final masih menjadi bahan perdebatan nasional yang sengit. Saat membahas ambisinya dengan TyC Sports, pemain berusia 34 tahun itu menegaskan niatnya: "Tentu saja, itu adalah satu-satunya hal yang dipikirkan oleh setiap pemain Brasil, yaitu berada di sana, dan semoga saya bisa berada di sana."
Audisi terakhir
Neymar hanya memiliki empat pertandingan tersisa untuk meyakinkan Ancelotti bahwa ia sudah siap sebelum daftar 26 pemain skuad Piala Dunia diumumkan pada Senin, 18 Mei. Jadwalnya mencakup laga Copa Sudamericana di Recoleta, dilanjutkan dengan pertandingan domestik melawan Bragantino, serta dua laga krusial melawan Coritiba. Dengan Brasil tergabung dalam grup Piala Dunia yang menguntungkan bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia, pemain veteran ini harus menunjukkan kebugaran yang konsisten agar tidak menjadi korban paling menonjol dalam pemangkasan skuad akhir Ancelotti.