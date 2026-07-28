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Andrea PirloGetty Images

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Penjara dan Hubungan Mencurigakan: Apa yang Dilakukan "Kutukan Libya" terhadap Legenda-Legenda Italia?

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Italy
A. Pirlo
G. Gattuso
F. Grosso
D. De Rossi
Italia

Pemecatan Pirlo Membuka Kembali Catatan Kelam Timnas Italia

Tidak ada yang membayangkan bahwa generasi yang membuat seluruh Italia menangis bahagia di jalan-jalan Berlin pada 2006 dengan meraih trofi Piala Dunia, akan menjadi simbol kegagalan kolektif dua puluh tahun kemudian. Generasi yang mengangkat Piala Dunia di bawah pimpinan Marcello Lippi ini menyangka mampu mengulang kejayaan dari bangku cadangan, tetapi mereka menyadari bahwa kejeniusan dalam bermain tidak serta-merta berarti kejeniusan dalam melatih.

Pukulan terakhir yang mematahkan generasi ini datang pekan ini dari arah yang tidak diduga siapa pun. Andrea Pirlo, sang maestro yang tenang dan pemilik tendangan ikonik di semifinal Piala Dunia, tinggal selangkah lagi mewujudkan mimpi kembali memimpin Gli Azzurri, sebelum ia disingkirkan pada saat-saat terakhir dengan tuduhan "hubungan dengan Rusia", sebuah penyingkiran yang memalukan dan tak lain merupakan babak baru dalam rangkaian panjang kejatuhan.

Dari Gattuso yang menyia-nyiakan mimpi Piala Dunia ketiga secara beruntun, hingga Cannavaro yang tersesat di rimba Asia, dan melewati nama-nama besar yang mencari peluang di divisi kedua atau keempat, tampaknya kutukan "generasi Lippi" tidak mengecualikan siapa pun. Lalu bagaimana generasi emas yang menjatuhkan Prancis dan Zidane berubah menjadi generasi yang gagal bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri?

  • Kejatuhan Pirlo Sebelum Kick-off: Hubungan dengan Rusia Menghancurkan Mimpinya

    Sulit menemukan sosok yang lebih tepat daripada Andrea Pirlo untuk menggambarkan penderitaan generasi ini. Sang arsitek yang memimpin lini tengah Italia meraih gelar Piala Dunia itu melihat timnas "Azzurri" sebagai kesempatan emas untuk menyelamatkan karier kepelatihannya yang tersendat. Dengan hadirnya duet Paolo Maldini dan Leonardo pada Juli lalu untuk memimpin proyek pembangunan kembali timnas yang tengah kehilangan arah, Pirlo menjadi kandidat favorit dan yang paling berpeluang untuk mengemban tugas tersebut.

    Namun semuanya runtuh ketika Giovanni Malago, presiden Federasi Sepakbola Italia, secara mengejutkan memutuskan untuk membatalkan pencalonannya. Alasan yang diumumkan adalah hubungannya yang telah lama terjalin dengan Rusia melalui proyek-proyek bisnis, sesuatu yang dianggap oleh lembaga sepakbola Italia tidak sejalan dengan citra timnas pada tahap saat ini.

    Tamparan ini tidak hanya menghalangi Pirlo untuk kembali ke pentas utama, tetapi juga menegaskan berlanjutnya rangkaian kegagalannya sejak ia pensiun sebagai pemain. Setelah awal yang menjanjikan namun tidak tuntas bersama Juventus, sang maestro berpindah-pindah di antara persinggahan-persinggahan pucat di klub Turki Fatih Karagumruk dan Sampdoria, sebelum akhirnya berlabuh di petualangan yang sederhana bersama klub United FC di Divisi Dua Uni Emirat Arab, tempat ia masih terikat kontrak hingga saat ini, dalam sebuah perjalanan yang sama sekali tidak layak bagi seorang legenda sebesar dirinya.

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  • Kegagalan Gattuso: Pemimpin yang Tak Mampu Menciptakan Perbedaan

    Sebelum kejatuhan semu Pirlo, ada kejatuhan nyata yang menggemparkan bagi rekannya di lini tengah, Gennaro Gattuso. Setelah menjadi pelatih pertama dari generasi 2006 yang mencapai jabatan tinggi ini, "Rino" ditunjuk pada Juni 2025 dengan misi jelas yang tak bisa ditawar: membawa Italia ke Piala Dunia 2026 dan menyelamatkan reputasi sepak bola Italia setelah dua kali absen beruntun dari ajang tersebut.

    Namun, misi itu berakhir dengan bencana yang lebih besar. Setelah kegagalan mengejutkan melawan Bosnia dan Herzegovina, Gattuso membuat timnas absen dari Piala Dunia untuk kali ketiga secara beruntun, sebuah preseden bersejarah yang memalukan bagi sepak bola Italia. Meski karier kepelatihannya dimulai sejak dini pada 2013 dan sepanjang perjalanan itu ia berpindah-pindah antara Milan, Napoli, Valencia, dan Marseille, ia tak menunjukkan perkembangan taktis yang berarti bersama Azzurri dan justru mengulang kesalahan-kesalahan yang sama.

    Meski kegagalan itu telak, Gattuso tetap mempertahankan daya tariknya di bursa pelatih Italia. Ia dengan cepat berhasil menemukan pelampung penyelamat baru di Calcio dengan menangani Lazio, dalam upaya baru untuk membuktikan bahwa keganasannya sebagai pemain akhirnya bisa berubah menjadi kesuksesan sebagai pelatih.

  • Secercah Harapan: Grosso dan De Rossi Menantang Kutukan

    Di tengah panorama suram ini, hanya muncul dua nama sebagai pengecualian sejati dari kutukan generasi Libya, dan bentrokan di antara keduanya akan berlangsung secara langsung pada musim baru 2026-2027. Yang pertama adalah Fabio Grosso, pahlawan malam Berlin dengan golnya ke gawang Jerman dan tendangan penentunya di partai final. 

    Setelah pengalaman singkat yang tidak lebih dari 76 hari di Olympique Lyon, Grosso berhasil menemukan kembali jati dirinya bersama Sassuolo, dan membawa tim itu kembali ke Serie A dengan musim yang luar biasa, hingga ia diganjar posisi yang lebih besar bersama Fiorentina, di mana ia dituntut untuk membuktikan bahwa keberhasilannya bukan kebetulan.

    Adapun nama kedua adalah Daniele De Rossi, yang tampak paling matang secara taktik di antara rekan-rekan seangkatannya. Meskipun timnya, Genoa, hanya menyelesaikan musim lalu di peringkat keenam belas, penampilan yang ditunjukkan tim itu meraih pujian luas, dan memperlihatkan ide-ide ofensif modern. 

    Pengalaman ini menjadi titik tolak yang sesungguhnya baginya setelah dua awal yang tersendat bersama SPAL dan Roma, sehingga kini ia menjadi salah satu pelatih muda paling menjanjikan di Italia.

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  • Dari Serie B ke Uzbekistan: Perjalanan Tersesat Keliling Dunia

    Di luar sorotan, kisah para juara lainnya tampak lebih rumit dan tersebar. Sang topskor bersejarah Filippo Inzaghi, yang berhasil membawa Pisa kembali ke Serie A pada 2025, mengejutkan semua orang dengan menolak tetap berada dalam sorotan dan lebih memilih menjalani tantangan baru di divisi dua bersama Palermo, klub milik City Group yang memiliki proyek ambisius untuk promosi.

    Di sana ia akan berhadapan dengan rekan setimnya, Alessandro Nesta, yang berusaha membangun kembali kariernya bersama Avellino setelah satu tahun penuh menganggur menyusul kegagalannya bersama Monza.

    Adapun kapten generasi emas, Fabio Cannavaro, telah memilih jalan yang lebih tidak biasa dalam mencari kejayaan. Setelah periode singkat dan tak meyakinkan bersama Dinamo Zagreb, Benevento (17 pertandingan), dan Udinese (6 pertandingan), serta pengalaman di China, ia memutuskan untuk pergi ke titik terjauh yang mungkin dengan menangani timnas Uzbekistan dan memimpinnya di Piala Dunia 2026. Namun petualangan itu berakhir dengan bencana lewat tersingkirnya tim dari fase grup tanpa meraih satu poin pun.

    Nasib Alberto Gilardino pun tak jauh berbeda. Setelah dipecat dari kursi pelatih Pisa pada Februari lalu dan gagal menyelamatkan tim, kini ia menjadi pengangguran, meski namanya dikaitkan dengan klub-klub seperti Torino, Verona, dan Monza, sambil menunggu kesempatan untuk memainkan peran penyelamat selama musim berjalan.

    Nasib yang hampir sama dijalani Massimo Oddo, yang paling berpengalaman di antara mereka dengan melatih tujuh klub berbeda, dan yang berakhir di divisi empat bersama Milan Futuro. Di sana ia berhadapan dengan rekan setimnya, Marco Amelia, kiper ketiga pada 2006, yang juga dipecat dari kursi pelatih Sondrio. Adapun gelar pemilik perjalanan paling aneh tanpa diragukan lagi jatuh ke tangan Mauro Camoranesi, yang menjelajahi dunia dari Meksiko dan Argentina hingga Slovenia, Malta, dan Siprus, tempat ia saat ini melatih AEK Larnaca.

  • Tujuh nama tersingkir: Dari analisis televisi hingga penjara

    Di sisi lain, ada tujuh juara yang memutuskan untuk sama sekali tidak menjajal petualangan sebagai pelatih, namun mereka tetap terkait dengan sepakbola dalam berbagai bentuk. Kiper legendaris Gianluigi Buffon beralih ke pekerjaan administratif di Federasi Sepakbola Italia dan meraih diploma direktur olahraga, sementara duo Alessandro Del Piero dan Luca Toni cukup dengan memperoleh lisensi kepelatihan serta bekerja sebagai analis televisi.

    Cristian Zaccardo beralih menjadi agen pemain, sementara Francesco Totti mendirikan perusahaan-perusahaan konsultan untuk klub, dan Simone Perrotta bekerja di bidang kebijakan olahraga. Adapun kasus-kasus yang paling kontroversial adalah Marco Materazzi yang meninggalkan dunia kepelatihan di India untuk beralih ke industri anggur, Angelo Peruzzi yang menjalani pengalaman politik singkat, serta Gianluca Zambrotta yang beralih dari analisis televisi dan bisnis padel untuk kembali ke Federasi Sepakbola Italia dalam jabatan administratif sejak Juni 2025.

    Pengecualian yang paling tragis tetaplah Vincenzo Iaquinta, yang benar-benar menjauh dari dunia sepakbola setelah dijatuhi hukuman penjara dua tahun pada 2020 terkait penyelidikan yang berhubungan dengan mafia, sehingga menjadi akhir yang paling kelam bagi salah satu pahlawan epik Berlin.