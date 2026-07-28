Penjara dan Hubungan Mencurigakan: Apa yang Dilakukan "Kutukan Libya" terhadap Legenda-Legenda Italia?

Tidak ada yang membayangkan bahwa generasi yang membuat seluruh Italia menangis bahagia di jalan-jalan Berlin pada 2006 dengan meraih trofi Piala Dunia, akan menjadi simbol kegagalan kolektif dua puluh tahun kemudian. Generasi yang mengangkat Piala Dunia di bawah pimpinan Marcello Lippi ini menyangka mampu mengulang kejayaan dari bangku cadangan, tetapi mereka menyadari bahwa kejeniusan dalam bermain tidak serta-merta berarti kejeniusan dalam melatih.

Pukulan terakhir yang mematahkan generasi ini datang pekan ini dari arah yang tidak diduga siapa pun. Andrea Pirlo, sang maestro yang tenang dan pemilik tendangan ikonik di semifinal Piala Dunia, tinggal selangkah lagi mewujudkan mimpi kembali memimpin Gli Azzurri, sebelum ia disingkirkan pada saat-saat terakhir dengan tuduhan "hubungan dengan Rusia", sebuah penyingkiran yang memalukan dan tak lain merupakan babak baru dalam rangkaian panjang kejatuhan.

Dari Gattuso yang menyia-nyiakan mimpi Piala Dunia ketiga secara beruntun, hingga Cannavaro yang tersesat di rimba Asia, dan melewati nama-nama besar yang mencari peluang di divisi kedua atau keempat, tampaknya kutukan "generasi Lippi" tidak mengecualikan siapa pun. Lalu bagaimana generasi emas yang menjatuhkan Prancis dan Zidane berubah menjadi generasi yang gagal bahkan untuk menyelamatkan dirinya sendiri?