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England player ratings WCGetty
Thomas Hindle

Diterjemahkan oleh

Penilaian terhadap setiap pemain Inggris di Piala Dunia 2026: Jude Bellingham memimpin dari lini depan saat Three Lions pulang ke tanah air setelah finis di peringkat ketiga

Opinion
England
World Cup
J. Bellingham
H. Kane
D. Rice
A. Gordon
E. Anderson

Inggris setidaknya berhasil sedikit mencerahkan perjalanan mereka di Piala Dunia. Kemenangan 6-4 yang sangat menghibur atas Prancis dalam pertandingan perebutan medali perunggu pada Sabtu lalu memang tidak mengubah fakta bahwa mereka mengalami kekalahan telak di semifinal melawan Argentina tiga hari sebelumnya, tetapi setidaknya hal itu sedikit menyelamatkan harga diri mereka.

Hal ini juga memberi Thomas Tuchel kesempatan untuk menguji sebagian besar skuadnya. Ingat, ini adalah skuad yang kontroversial, yang dipilih agar sesuai dengan gaya permainan tertentu, dengan beberapa nama besar, seperti Phil Foden, Cole Palmer, dan Trent Alexander-Arnold, yang ditinggalkan di rumah.

Para pemain yang dipilih untuk turnamen di Amerika Utara ini menampilkan performa yang agak campur aduk. Memang, Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia, tetapi apakah mereka bermain dengan sangat baik? Setidaknya, hal itu masih bisa diperdebatkan.

Tentu saja, beberapa di antaranya memang tampil bagus. Jude Bellingham menjadi salah satu pemain terbaik turnamen, sementara Declan Rice dan Elliot Anderson juga memiliki momen-momen gemilang, dan Harry Kane masuk dalam nominasi Sepatu Emas. Namun, di antara mereka banyak juga yang tampil biasa-biasa saja.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, GOAL telah menilai dan membuat peringkat setiap pemain Inggris berdasarkan penampilan mereka di Piala Dunia...

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    26Kobbie Mainoo (Tidak tersedia)

    Berapa banyak pertandingan yang dilewatkan Mainoo hingga ia bahkan tak mendapat kesempatan bermain beberapa menit pun dari bangku cadangan?! Gelandang Manchester United itu sama sekali tidak turun ke lapangan sepanjang musim panas ini, karena cedera punggung yang dialaminya sehari sebelum laga melawan Prancis bahkan membuatnya absen dalam pertandingan perebutan medali perunggu.

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  • England v Croatia: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    25James Trafford (Tidak tersedia)

    Trafford sama sekali tidak mendapat kesempatan bermain sebagai kiper pilihan ketiga. Waktunya akan tiba, terutama mengingat usia Jordan Pickford. Anggap saja ini sebagai pengalaman belajar yang berharga.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    24Trevoh Chalobah (N/A)

    Dipanggil pada malam menjelang turnamen setelah Tino Livramento mengalami cedera, penampilan satu-satunya Chalobah terjadi saat ia masuk sebagai pemain pengganti pada masa tambahan waktu melawan Prancis, di mana ia tampak sedikit gugup dalam debutnya di turnamen tersebut.

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  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    23Jordan Henderson (N/A)

    Ia mendapat kesempatan bermain selama enam menit sebagai pemain pengganti saat melawan Panama dan menjadi pemain Inggris pertama yang pernah tampil di tujuh turnamen besar, namun Henderson kemudian mendapat kartu kuning sekaligus mengalami patah lengan di Stadion Azteca, meskipun ia tidak diturunkan sebagai pemain pengganti saat melawan Meksiko. Ia tetap bertahan untuk membantu menjaga kekompakan tim setelah itu.

  • QuansahGetty

    22Jarell Quansah (3/10)

    Penampilannya cukup baik sebelum mengalami cedera saat melawan Panama, nyaris membuat timnya kehilangan segalanya akibat kartu merah yang diterimanya saat melawan Meksiko, dan dihancurkan habis-habisan oleh Kylian Mbappé saat melawan Prancis. Singkatnya, ini adalah Piala Dunia yang sebaiknya dilupakan bagi Quansah, yang sedikit ditinggalkan sendirian karena diminta untuk menggantikan posisi bek kanan.

  • Panama v England: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    21Ollie Watkins (4/10)

    Mengingat penampilannya yang gemilang di semifinal Euro 2024, Watkins pasti ingin bermain lebih lama daripada 51 menit yang ia mainkan dalam dua penampilan sebagai pemain pengganti melawan Panama dan Prancis. Ia memang tampil cukup baik dalam pertandingan melawan Prancis itu juga.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    20Ivan Toney (4/10)

    Toney didatangkan ke turnamen ini terutama sebagai spesialis tendangan penalti, dengan menit bermainnya yang lain pada momen-momen krusial kemungkinan besar hanya akan terjadi dalam situasi-situasi genting. Dan memang demikianlah yang terjadi, karena striker Al-Ahli itu dimasukkan pada masa tambahan waktu saat melawan Argentina—namun tak membuahkan hasil—sebelum akhirnya bermain sejak awal dalam sebagian besar pertandingan melawan Prancis.

  • France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    19Dean Henderson (5/10)

    Sungguh disayangkan bagi Henderson bahwa ia kebobolan empat gol dalam penampilannya yang satu-satunya di Piala Dunia, terutama karena ia tak bisa berbuat banyak terhadap setiap gol yang dicetak Prancis. Meski begitu, ia memang melakukan beberapa penyelamatan yang cukup bagus.

  • Marcus Rashford England 2026Getty

    18Marcus Rashford (5/10)

    Tuchel memuji Rashford atas "ketegasannya" di depan gawang setelah ia mencetak gol keempat yang indah melawan Kroasia pada pertandingan pembuka, namun ia tak pernah mencapai performa setinggi itu lagi setelahnya. Rashford menjadi starter saat melawan Panama dan Republik Demokratik Kongo, namun setelah diganti pada menit ke-60 saat melawan tim terakhir tersebut, ia tak tampil lagi hingga masa tambahan waktu saat melawan Argentina. Ia mengakhiri turnamennya dengan sebuah assist saat melawan Prancis.

  • England v Congo DR: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    17Noni Madueke (5/10)

    Madueke, yang diduga dipilih untuk menjadi cadangan Bukayo Saka di sisi kanan, akhirnya tampil sebagai starter dalam empat pertandingan akibat masalah kebugaran yang dialami rekan-rekan setimnya di Arsenal. Ia memulai pertandingan melawan Kroasia dengan gemilang, namun kesulitan mempertahankan level performa tersebut sepanjang sisa turnamen. Ia tidak tampil lagi setelah diganti pada babak pertama saat melawan Norwegia.

  • England v Ghana: Group L - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    16Eberechi Eze (5/10)

    Eze tampil empat kali sebagai pemain pengganti sebelum menjadi starter dalam pertandingan perebutan medali perunggu, di mana ia memberikan satu assist. Ia menunjukkan beberapa momen gemilang sepanjang turnamen, namun tidak mampu berkontribusi di sepertiga akhir lapangan sebagaimana yang diharapkan Tuchel.

  • 부카요 사카 (Bukayo Saka)Getty Images

    15Bukayo Saka (6/10)

    Saka mengalami cedera menjelang turnamen ini dan terus dijaga dengan sangat hati-hati hingga pertandingan perebutan medali perunggu, di mana ia mencetak hat-trick untuk mengalahkan Prancis. Ia juga memberikan umpan matang untuk gol pembuka melawan Meksiko dan tampil cemerlang saat menghadapi Norwegia, namun secara keseluruhan, musim panas ini seolah-olah terlewatkan begitu saja bagi pemain sayap Arsenal tersebut.

  • Norway v England: Quarter Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    14John Stones (6/10)

    Stones awalnya tampil kurang memuaskan saat melawan Kroasia, namun performanya semakin membaik seiring berjalannya turnamen dan ia kembali dimasukkan ke dalam susunan pemain. Hal itu mungkin sudah bisa diduga dari seorang pemain yang belum bisa bermain secara konsisten selama hampir 18 bulan. Di usia 32 tahun, turnamen ini mungkin akan menjadi turnamen terakhirnya.

  • Ezri KonsaGetty

    13Ezri Konsa (6/10)

    Konsa tampil sangat baik di beberapa kesempatan, terutama saat ditempatkan sebagai bek kanan. Namun, kelemahannya dalam menjaga lawan membuat Inggris harus membayar mahal saat melawan Argentina, dan ia lolos dari hukuman penalti yang seharusnya diberikan akibat tekel yang sangat buruk saat melawan Ghana. Ia memang berhasil mencetak gol di Piala Dunia saat melawan Prancis.

  • Reece James England 2026Getty Images

    12Reece James (6/10)

    Penampilannya cukup mengesankan saat dalam kondisi prima, dan bahkan sempat menampilkan beberapa penampilan apik di lini tengah. Namun, cedera otot paha belakang yang sangat bisa diprediksi—yang membuatnya absen dalam beberapa pertandingan—cukup merusak musimnya. Dia jelas cukup mumpuni untuk menjadi andalan Inggris di posisi bek kanan, tetapi apakah fisiknya mampu menanggung beban itu adalah masalah lain.

  • Dan Burn England 2026Getty

    11Dan Burn (6/10)

    Apakah Burn cukup bagus untuk menjadi pemain inti timnas Inggris? Sama sekali tidak. Namun, pemanfaatannya sebagai pemain yang sangat tangguh dalam duel udara sungguh menghibur, belum lagi sangat efektif saat melawan Meksiko dan Norwegia. Kita akan selalu mengingat duel-duel itu, tapi ini seharusnya hanya terjadi sekali saja.

  • Nico O'ReillyGetty

    10Nico O'Reilly (6/10)

    Tak dapat disangkal bahwa O'Reilly adalah pemain yang sangat berbakat, namun pada momen-momen krusial di lini pertahanan, ia terlalu sering meninggalkan ruang kosong di belakangnya, yang mungkin menjadi alasan mengapa ia dicadangkan pada pertandingan semifinal melawan Argentina. Sayang sekali ia tak berhasil mencetak gol meski beberapa kali bola membentur tiang gawang, karena setidaknya ia telah menunjukkan kehebatannya dalam menyerang.

  • Jordan PickfordGetty

    9Jordan Pickford (6/10)

    Penampilan heroik Pickford di Azteca takkan pernah terlupakan, begitu pula beberapa penyelamatan apiknya saat melawan Norwegia, meskipun hal itu terjadi setelah ia kebobolan akibat umpan silang yang sekaligus menjadi tendangan yang seharusnya tak pernah masuk gawang. Namun, tentu saja ada juga momen-momen di mana ia seharusnya bisa tampil lebih baik — terutama saat Argentina mencetak gol penyama kedudukan di semifinal.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    8Morgan Rogers (6/10)

    Tuchel sempat berspekulasi sebelum turnamen bahwa Rogers bisa diturunkan sebagai starter menggantikan Bellingham. Ternyata hal itu tidak terjadi, namun sang manajer tetap menemukan peran yang tepat untuknya. Rogers tampil apik sebagai gelandang nomor 8 saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Norwegia, memberikan satu assist sebagai sayap kanan saat melawan Argentina, dan menampilkan performa yang solid dalam pertandingan perebutan tempat ketiga.

  • Mexico v England: Round Of 16 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    7Marc Guehi (7/10)

    Kalau dipikir-pikir sekarang, sungguh membingungkan bahwa Guehi tidak diturunkan sebagai starter pada pertandingan pertama. Dia adalah bek tengah terbaik Inggris, jauh di atas yang lain. Dan meskipun dia belum tampil dalam performa terbaiknya di sini, dia sudah menunjukkan cukup banyak hal untuk tetap berada di tim ke depannya. Bermain di level yang lebih tinggi bersama Manchester City tentu saja akan membantunya berkembang lebih jauh lagi.

  • Elliot AndersonGetty

    6Elliot Anderson (7/10)

    Anderson membutuhkan waktu untuk menemukan performa terbaiknya di turnamen ini, namun ia mampu tampil gemilang di momen-momen krusial, dan ada cukup bukti yang menunjukkan bahwa trio Rice-Anderson-Bellingham akan berjalan dengan baik setidaknya hingga tahun 2030.

  • Declan Rice England 2026 World CupGetty

    5Declan Rice (7/10)

    Rice adalah gelandang yang sangat, sangat, sangat handal dalam merebut bola, dan ketika ia memiliki ruang untuk menerobos ke depan, ia benar-benar bisa tampil di level elit. Namun, kemampuannya dalam mengoper bola agak terbatas, dan Inggris sebenarnya sangat membutuhkan seseorang yang berani mengambil risiko lebih besar saat bermain di sepertiga akhir lapangan. Sebuah gol indah dan umpan khasnya saat melawan Prancis membuktikan kualitasnya — dan Inggris jelas mengalami kesulitan dalam pertandingan-pertandingan di mana ia terkendala cedera dan sakit.

  • Harry KaneGetty Images

    4Harry Kane (7/10)

    Kane tampak seperti salah satu kandidat peraih Sepatu Emas pada awal-awal turnamen, dan berhasil menyelamatkan Inggris secara gemilang saat melawan Republik Demokratik Kongo di babak 32 besar. Namun, keterbatasan fisiknya terungkap dengan jelas saat melawan Argentina. Enam gol memang merupakan catatan yang lumayan, tetapi pertanyaan serupa kembali muncul mengenai Kane menjelang Euro 2028.

  • Djed SpenceGetty Images

    3Djed Spence (8/10)

    Sebuah pilihan yang mengejutkan, Spence tampil sangat mengesankan saat diberi kesempatan, dan mungkin merupakan pemain terbaik Inggris saat menghadapi Prancis maupun Argentina, setelah penampilan singkat namun gemilang melawan Meksiko dan Norwegia. Tekelnya melawan Argentina akan dikenang sebagai momen legendaris, terlepas dari hasil pertandingan. Ia layak mendapat banyak pujian, serta kesempatan untuk membuktikan dirinya layak menjadi pemain inti menjelang Kejuaraan Eropa.

  • England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    2Anthony Gordon (8/10)

    Gordon memulai turnamen ini sebagai pemain sayap kiri utama, namun posisinya digantikan oleh Rashford pada laga melawan Panama dan Republik Demokratik Kongo. Namun, dua assist yang dicetaknya saat masuk sebagai pemain pengganti melawan Republik Demokratik Kongo membuatnya kembali masuk ke susunan pemain inti; ia menjadi pemain terbaik Inggris dalam waktu yang cukup lama saat melawan Meksiko, memberikan assist lagi saat melawan Norwegia, dan tampil luar biasa selama satu jam saat melawan Argentina sambil mencetak gol pertamanya di turnamen ini. Sebagai pemain yang tak kenal lelah dan cerdas dalam mengolah bola di sepertiga akhir lapangan, ia menunjukkan dengan jelas mengapa Barcelona rela mengeluarkan dana besar untuk mendapatkan tanda tangannya.

  • Jude BellinghamGetty Images

    1Jude Bellingham (10/10)

    Betapa konyolnya perdebatan mengenai posisinya sebagai pemain inti kini terlihat! Bellingham jelas-jelas merupakan pemain terbaik Inggris di turnamen ini, dan pasti akan menjadi salah satu kandidat peraih Bola Emas seandainya Three Lions lolos ke final setelah mencetak tujuh gol, termasuk dua gol penentu kemenangan melawan Meksiko dan Norwegia di babak gugur. Di usianya yang baru 23 tahun, tak diragukan lagi Inggris memiliki salah satu gelandang terbaik di dunia dalam skuad mereka.