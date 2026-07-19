Penilaian terhadap setiap pemain Inggris di Piala Dunia 2026: Jude Bellingham memimpin dari lini depan saat Three Lions pulang ke tanah air setelah finis di peringkat ketiga

Hal ini juga memberi Thomas Tuchel kesempatan untuk menguji sebagian besar skuadnya. Ingat, ini adalah skuad yang kontroversial, yang dipilih agar sesuai dengan gaya permainan tertentu, dengan beberapa nama besar, seperti Phil Foden, Cole Palmer, dan Trent Alexander-Arnold, yang ditinggalkan di rumah.

Para pemain yang dipilih untuk turnamen di Amerika Utara ini menampilkan performa yang agak campur aduk. Memang, Inggris berhasil mencapai semifinal Piala Dunia, tetapi apakah mereka bermain dengan sangat baik? Setidaknya, hal itu masih bisa diperdebatkan.

Tentu saja, beberapa di antaranya memang tampil bagus. Jude Bellingham menjadi salah satu pemain terbaik turnamen, sementara Declan Rice dan Elliot Anderson juga memiliki momen-momen gemilang, dan Harry Kane masuk dalam nominasi Sepatu Emas. Namun, di antara mereka banyak juga yang tampil biasa-biasa saja.

Dengan mempertimbangkan hal tersebut, GOAL telah menilai dan membuat peringkat setiap pemain Inggris berdasarkan penampilan mereka di Piala Dunia...