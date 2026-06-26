Penilaian pemain USMNT melawan Turki: Christian Pulisic kembali, Sebastian Berhalter dan Auston Trusty tampil mengesankan, namun gol di menit-menit akhir merusak awal yang sempurna

INGLEWOOD, California -- Memang tidak sempurna, tapi nyaris tak terkalahkan. Tim Nasional Pria AS hanya berjarak beberapa detik lagi untuk menyelesaikan fase grup Piala Dunia dengan gemilang tanpa kekalahan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mengamankan tiga kemenangan di fase ini untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Namun, saat waktu hampir habis dan seorang pemain kunci terpaksa bermain dengan cedera, Turkiye berhasil merebut kemenangan 3-2 di detik-detik terakhir.

Hasil tersebut, sejujurnya, sebagian besar tidak terlalu berpengaruh. USMNT tetap menjadi juara grup, dan Turkiye tetap harus pulang. Namun, mereka akan pulang dengan sedikit lebih bahagia, sementara tim AS melaju ke babak gugur dengan semangat yang sedikit terguncang setelah membiarkan hasil imbang lepas dari genggaman pada tendangan terakhir.

Setelah gagal mencetak gol dari 62 tembakan pertama mereka di turnamen ini, Turkiye memaksimalkan peluang-peluang mereka melawan tim USMNT yang banyak melakukan rotasi pemain. Namun, tim AS itu tidak pernah goyah; mereka mencetak gol pertama sebelum kemudian menunjukkan ketangguhan untuk bangkit dari ketertinggalan dan nyaris meraih hasil positif.

Di menit-menit awal, sepertinya USMNT—yang menurunkan sembilan pemain starter baru—bisa kembali menguasai pertandingan. Auston Trusty mencetak gol hanya tiga menit setelah kick-off sebelum berlari ke arah bangku cadangan untuk merayakan gol awal AS yang lain. Dua gol pertama tercatat sebagai gol bunuh diri, tapi tidak yang ini; itu adalah kombinasi sempurna antara Trusty dan Sebastian Berhalter, yang memberinya umpan matang dari tendangan sudut.

Turki kemudian membalas dengan dua serangan. Yang pertama datang dari bintang mereka, Arda Guler, yang memanfaatkan kelengahan pertahanan USMNT pada menit ke-10. Kemudian, pada menit ke-31, barisan belakang AS kembali runtuh saat menghadapi gelombang serangan pemain Turki, sehingga Orkan Kokcu dapat dengan mudah mencetak gol.

AS bangkit di babak kedua. Tendangan indah Berhalter pada menit ke-49 menyamakan kedudukan sebelum Christian Pulisic segera menyusul. Setelah pulih dari cedera, Pulisic menciptakan beberapa peluang, namun tak satu pun yang berhasil. Hal itu, pada akhirnya, menjadi bumerang bagi mereka. Dengan Trusty yang tertatih-tatih akibat cedera pergelangan kaki, Kaan Ayhan menyelinap masuk untuk mencetak gol pada menit ke-96 dan menghancurkan harapan Amerika.

Sebenarnya, mereka tidak akan terlalu kecewa. Manajer Mauricio Pochettino, secara umum, akan puas dengan penampilan tersebut mengingat situasinya. Pada akhirnya, penampilan itu memang belum cukup baik untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT asal Los Angeles...