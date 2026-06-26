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USMNT ratings 16x9GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain USMNT melawan Turki: Christian Pulisic kembali bermain, Sebastian Berhalter dan Auston Trusty tampil mengesankan, namun gol di menit-menit akhir merusak awal yang sempurna

Player ratings
USA
World Cup
FEATURES
Turkiye vs USA
Turkiye

Christian Pulisic kembali dari cedera, dan Sebastian Berhalter tampil gemilang, namun tim USMNT yang banyak melakukan rotasi pemain kebobolan pada masa tambahan waktu sehingga Turkiye mengakhiri awal sempurna mereka di Piala Dunia.

INGLEWOOD, California -- Memang tidak sempurna, tapi nyaris tak terkalahkan. Tim Nasional Pria AS hanya berjarak beberapa detik lagi untuk menyelesaikan babak penyisihan grup Piala Dunia dengan gemilang tanpa kekalahan. Mereka juga memiliki kesempatan untuk mengamankan tiga kemenangan di fase ini untuk pertama kalinya dalam sejarah mereka. Namun, saat waktu hampir habis dan seorang pemain kunci terpaksa bermain dengan cedera, Turkiye berhasil merebut kemenangan 3-2 di detik-detik terakhir.

Hasil tersebut, sejujurnya, sebagian besar tidak terlalu berpengaruh. USMNT tetap menjadi juara grup, dan Turkiye tetap harus pulang. Namun, mereka akan pulang dengan sedikit lebih bahagia, sementara tim AS melaju ke babak gugur dengan semangat yang sedikit terguncang setelah membiarkan hasil imbang lepas dari genggaman pada tendangan terakhir.

Setelah gagal mencetak gol dari 62 tembakan pertama mereka di turnamen ini, Turkiye memaksimalkan peluang-peluang mereka melawan tim USMNT yang banyak melakukan rotasi pemain. Namun, tim AS itu tidak pernah goyah, mencetak gol pertama sebelum kemudian menunjukkan ketangguhan untuk bangkit dari ketertinggalan dan nyaris meraih hasil positif.

Di menit-menit awal, sepertinya USMNT—yang menurunkan sembilan pemain starter baru—bisa kembali menguasai pertandingan. Auston Trusty mencetak gol hanya tiga menit setelah kick-off sebelum berlari ke arah bangku cadangan untuk merayakan gol awal AS yang lain. Dua gol pertama tercatat sebagai gol bunuh diri, tapi tidak yang ini; itu adalah kombinasi sempurna antara Trusty dan Sebastian Berhalter, yang memberinya umpan matang dari tendangan sudut.

Turki kemudian membalas dengan dua serangan. Yang pertama datang dari bintang mereka, Arda Guler, yang memanfaatkan kelengahan pertahanan USMNT pada menit ke-10. Kemudian, pada menit ke-31, barisan belakang AS kembali runtuh saat menghadapi gelombang serangan pemain Turki, sehingga Orkan Kokcu dapat dengan mudah mencetak gol.

AS bangkit di babak kedua. Tendangan indah Berhalter pada menit ke-49 menyamakan kedudukan sebelum Christian Pulisic segera menyusul. Setelah pulih dari cedera, Pulisic menciptakan beberapa peluang, namun tak satu pun yang berhasil. Hal itu, pada akhirnya, menjadi bumerang bagi mereka. Dengan Trusty yang tertatih-tatih akibat cedera pergelangan kaki, Kaan Ayhan menyelinap masuk untuk mencetak gol pada menit ke-96 dan menghancurkan harapan Amerika.

Sebenarnya, mereka tidak akan terlalu kecewa. Manajer Mauricio Pochettino, secara umum, akan puas dengan penampilan tersebut mengingat situasinya. Pada akhirnya, penampilan itu memang belum cukup baik untuk mempertahankan rekor tak terkalahkan.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT dari Los Angeles...

  • FBL-WC-2026-MATCH59-TUR-USAAFP

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matt Turner (6/10):

    Barisan pertahanan membiarkannya sendirian saat dua gol tercipta, dan itu adalah dua-satunya tembakan tepat sasaran Turki di babak pertama. Dia memang keluar dari garis gawangnya di babak kedua untuk menggagalkan peluang berbahaya Turki.

    Auston Trusty (7/10):

    Momen yang luar biasa bagi seorang pemain yang, selama bertahun-tahun, harus berjuang keras untuk mendapatkan kesempatan bermain di timnas AS. Dia memanfaatkan peluang yang dia dapatkan pada hari Kamis dengan sangat baik, dan sebenarnya memiliki beberapa peluang lain yang juga bisa berujung pada gol. Di lini pertahanan, dia mengalami beberapa kesulitan saat bermain di posisi bek kiri yang tidak biasa baginya. Semoga cedera yang dialaminya di akhir pertandingan tidak serius.

    Mark McKenzie (5/10):

    Terlalu mudah dikalahkan oleh umpan yang berujung pada gol pembuka. Kemudian kurang beruntung karena golnya sendiri dianulir. Awalnya terlihat goyah, tetapi kemudian kembali menemukan ritme permainannya.

    Miles Robinson (5/10):

    Merupakan salah satu dari beberapa pemain yang tidak tampil gemilang saat gol kedua Turkiye tercipta. Terlalu cerdik dengan mencoba menyentuh bola alih-alih langsung menghalangi dengan tubuhnya. Namun, ia juga melakukan banyak sapuan bola lainnya.

    Joe Scally (6/10):

    Penampilannya cukup baik. Gol kedua tercipta di sisi pertahanannya, tetapi ia telah melakukan yang terbaik mengingat jumlah pemain Turkiye di momen tersebut.

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    Lini tengah

    Sebastian Berhalter (9/10):

    Luar biasa dalam situasi bola mati seperti biasa, yang membuatnya mencetak assist untuk gol pembuka. Kemudian mencetak golnya sendiri dengan tendangan yang menakjubkan. Di sela-sela itu, ia adalah gelandang USMNT yang paling banyak memikul tanggung jawab bertahan. Secara keseluruhan, penampilan yang luar biasa.

    Weston McKennie (7/10):

    Performa yang mirip dengan yang kita lihat di dua pertandingan pertama. McKennie melakukan begitu banyak hal dengan baik, dan hal-hal itulah yang menjadi alasan utama mengapa AS tampil begitu bagus di awal turnamen ini.

    Gio Reyna (5/10):

    Ia berhasil melakukan banyak umpan, tetapi umpan-umpan tersebut tidak pernah benar-benar menghasilkan apa-apa. Meskipun Reyna menjaga tempo permainan, ia tidak menunjukkan kreativitas yang biasanya ia tunjukkan saat mengenakan seragam USMNT.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Tim Weah (4/10):

    Bermain kurang maksimal, setidaknya menurut standar biasanya. Terlalu sering berada dalam posisi offside dan sepertinya tidak mampu melewati bek lawan. Penampilannya di sisi kiri, yang kurang familiar baginya, memang tidak berjalan dengan baik.

    Brenden Aaronson (6/10):

    Memiliki peluang emas di babak kedua yang sayangnya melebar. Secara keseluruhan, ia aktif dan tampil cukup baik di sepertiga akhir lapangan, namun belum mampu menciptakan momen ajaib di saat-saat krusial.

    Ricardo Pepi (5/10):

    Tidak begitu terlibat seperti yang diharapkan. Ia tak bisa menciptakan jarak satu atau dua yard karena bek tengah Turkiye berhasil mengawasinya dengan ketat.

  • Türkiye v USA: Group D - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Christian Pulisic (8/10):

    Langsung menunjukkan kualitasnya. Tendangannya berhasil diselamatkan, membentur tiang gawang, dan melepaskan peluang yang melebar tipis. Ini bukanlah penampilan terbaiknya karena, seandainya salah satu dari peluang itu masuk, tapi tak bisa dipungkiri bahwa ia menghidupkan pertandingan.

    Alex Zendejas (6/10):

    Terlibat dalam satu serangan berbahaya, tetapi wasit membatalkannya karena offside.

    Alex Freeman (6/10):

    Ada beberapa momen di mana dia harus beraksi di sisi kanan.

    Sergino Dest (N/A):

    Hampir tidak menyentuh bola sama sekali.

    Malik Tillman (N/A):

    Hanya bermain beberapa menit di akhir pertandingan saat AS berusaha mengejar gol kemenangan.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    Meskipun tidak meraih kemenangan, ia pasti puas dengan penampilan timnya. Tim ini menunjukkan bahwa mereka mampu memimpin terlebih dahulu, lalu membalikkan keadaan saat tertinggal. Ada banyak alasan untuk optimis seiring AS terus berkembang ke depan.

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