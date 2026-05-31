CHARLOTTE -- Ada pepatah lama yang mengatakan, "Mulailah seperti yang kamu inginkan untuk terus melanjutkannya." Tim Nasional Pria AS memulai pertandingan dengan baik melawan Senegal pada hari Minggu dan, terlepas dari apa yang ditunjukkan oleh skor akhir, mereka tidak pernah benar-benar terpuruk. Dalam pertandingan ini, yang menjadi momen pertama yang sesungguhnya di Piala Dunia, AS mendapatkan awal yang mereka butuhkan, yang akan memungkinkan mereka melangkah ke pertandingan berikutnya dengan kepala sedikit lebih tegak.

Setelah menderita dua kekalahan dari dua tim raksasa, Belgia dan Portugal, pada bulan Maret, USMNT mengalahkan juara bertahan AFCON, Senegal, dengan skor 3-2. Skor tersebut, dalam beberapa hal, menyesatkan. AS memiliki beberapa gol yang dianulir karena keputusan offside yang ketat, dan pada hari lain, berdasarkan cara pertandingan berlangsung, pertandingan ini bisa saja berakhir dengan skor yang sangat timpang.

Pertandingan dimulai dengan cepat. Hanya tujuh menit berlalu, Christian Pulisic berkolaborasi dengan Ricardo Pepi sebelum memberikan umpan kepada Sergino Dest untuk gol pembuka. Pulisic kemudian mencetak golnya sendiri pada menit ke-20, mengakhiri narasi seputar kekeringan golnya yang kini telah berakhir. Dari sana, AS secara umum mengendalikan permainan, kecuali satu momen bahaya dari Sadio Mane yang memungkinkan Senegal memperkecil skor menjadi 2-1 menjelang akhir babak pertama.

Setelah babak pertama, AS melakukan pergantian besar-besaran, memasukkan 10 pemain baru. Permainan terlihat hampir sama, meskipun dengan lebih banyak momen ketidakstabilan pertahanan USMNT. Kesalahan Miles Robinson yang memberikan bola kepada Mane memungkinkan Senegal mencetak gol kedua, namun serangan USMNT benar-benar meledak setelah itu. Meskipun hanya berbuah satu gol yang dicetak oleh Balogun, AS berhasil mencetak gol beberapa kali dan juga menghantam tiang gawang.

Pada akhirnya, ini adalah penampilan yang luar biasa, tetapi tidak sempurna. Ada kesalahan pertahanan yang tentu saja perlu diperbaiki, dan beberapa momen serangan yang perlu sedikit lebih tajam saat pertandingan sesungguhnya dimulai. Namun, hari Minggu menjadi alasan untuk optimisme, yang persis dibutuhkan tim ini untuk memulai jadwal musim panas.

