Christian Pulisic, USMNT
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain USMNT melawan Senegal: Christian Pulisic tampil gemilang setelah kembali ke performa terbaiknya, sementara tim Amerika Serikat tampil mengesankan dalam laga persahabatan menjelang Piala Dunia

Christian Pulisic kembali tampil prima, Ricardo Pepi dan Folarin Balogun tampil mengesankan, dan timnas AS memberikan alasan kuat untuk optimisme menjelang Piala Dunia saat menghadapi Senegal.

CHARLOTTE -- Ada pepatah lama yang mengatakan, "Mulailah seperti yang kamu inginkan untuk terus melanjutkannya." Tim Nasional Pria AS memulai pertandingan dengan baik melawan Senegal pada hari Minggu dan, terlepas dari apa yang ditunjukkan oleh skor akhir, mereka tidak pernah benar-benar terpuruk. Dalam pertandingan ini, yang menjadi momen pertama yang sesungguhnya di Piala Dunia, AS mendapatkan awal yang mereka butuhkan, yang akan memungkinkan mereka melangkah ke pertandingan berikutnya dengan kepala sedikit lebih tegak.

Setelah menderita dua kekalahan dari dua tim raksasa, Belgia dan Portugal, pada bulan Maret, USMNT mengalahkan juara bertahan AFCON, Senegal, dengan skor 3-2. Skor tersebut, dalam beberapa hal, menyesatkan. AS memiliki beberapa gol yang dianulir karena keputusan offside yang ketat, dan pada hari lain, berdasarkan cara pertandingan berlangsung, pertandingan ini bisa saja berakhir dengan skor yang sangat timpang.

Pertandingan dimulai dengan cepat. Hanya tujuh menit berlalu, Christian Pulisic berkolaborasi dengan Ricardo Pepi sebelum memberikan umpan kepada Sergino Dest untuk gol pembuka. Pulisic kemudian mencetak golnya sendiri pada menit ke-20, mengakhiri narasi seputar kekeringan golnya yang kini telah berakhir. Dari sana, AS secara umum mengendalikan permainan, kecuali satu momen bahaya dari Sadio Mane yang memungkinkan Senegal memperkecil skor menjadi 2-1 menjelang akhir babak pertama.

Setelah babak pertama, AS melakukan pergantian besar-besaran, memasukkan 10 pemain baru. Permainan terlihat hampir sama, meskipun dengan lebih banyak momen ketidakstabilan pertahanan USMNT. Kesalahan Miles Robinson yang memberikan bola kepada Mane memungkinkan Senegal mencetak gol kedua, namun serangan USMNT benar-benar meledak setelah itu. Meskipun hanya berbuah satu gol yang dicetak oleh Balogun, AS berhasil mencetak gol beberapa kali dan juga menghantam tiang gawang.

Pada akhirnya, ini adalah penampilan yang luar biasa, tetapi tidak sempurna. Ada kesalahan pertahanan yang tentu saja perlu diperbaiki, dan beberapa momen serangan yang perlu sedikit lebih tajam saat pertandingan sesungguhnya dimulai. Namun, hari Minggu menjadi alasan untuk optimisme, yang persis dibutuhkan tim ini untuk memulai jadwal musim panas.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT di Bank of America Stadium...

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matt Turner (7/10):

    Melakukan beberapa penyelamatan penting, yang pasti terasa sangat memuaskan mengingat dua penampilannya terakhir bersama USMNT. Penampilan yang pasti akan meningkatkan nilainya.

    Antonee Robinson (6/10):

    Cukup baik dalam bertahan, tapi bisa sedikit lebih tajam dalam mengolah bola.

    Tim Ream (6/10):

    Ada satu momen yang kurang meyakinkan saat dia gagal menyundul bola, tapi McKenzie berhasil mengatasinya. Selain itu, penampilannya cukup baik

    Mark McKenzie (6/10):

    Mengatasi momen menegangkan itu dan tampil cukup stabil. Tidak luar biasa, tapi solid.

    Alex Freeman (6/10):

    Seharusnya bisa lebih membantu saat gol Mane, tapi mudah terlihat visinya sebagai bek tengah sepanjang babak pertama, karena kecepatan dan kekuatannya membantu menahan Senegal di sebagian besar momen saat mereka menyerang dari sisinya.

    Sergino Dest (8/10):

    Tentu saja, penyelesaiannya luar biasa, tetapi dia juga benar-benar menghancurkan beberapa bek dengan dribelnya. Inilah versi Dest yang membuat mimpi buruk bagi mereka yang harus mengawalnya.

    Lini tengah

    Tyler Adams (6/10):

    Tidak cukup cepat bereaksi untuk menghentikan gol Mane. Anehnya, tidak banyak momen di mana ia harus melakukan apa yang menjadi keahliannya: menghancurkan.

    Sebastian Berhalter (5/10):

    Tidak buruk, tapi ada beberapa momen yang agak gugup dan beberapa kali dia melakukan dua sentuhan, padahal melawan tim sekelas ini, seharusnya cukup satu sentuhan saja. Ini tentu saja pelajaran yang bagus, dan untungnya dia tidak dihukum sepenuhnya atas momen-momen goyah tersebut.

    Serangan

    Gio Reyna (7/10):

    Ada beberapa momen cemerlang! Ada juga beberapa momen di mana ia hampir menciptakan peluang emas, namun sayangnya tidak berhasil. Namun, kami akan menyebut ini sebagai langkah maju yang baik bagi seorang pemain yang memang membutuhkan hal-hal seperti itu.

    Christian Pulisic (9/10):

    Hari yang ideal bagi penyerang paling dinamis di timnas AS. Dia memberikan umpan untuk gol Dest sebelum mencetak golnya sendiri. Semua kekhawatiran tentang performanya kini resmi berakhir.

    Ricardo Pepi (9/10):

    Penampilan yang menonjol. Memainkan peran penting dalam gol pertama dan memberikan assist untuk gol kedua. Dia kurang beruntung karena tidak mencetak gol sendiri. Sebuah pernyataan besar saat dia menunjukkan semua yang bisa dia lakukan.

    Pemain Cadangan & Manajer

    Chris Brady (5/10):

    Mungkin saja dia bisa mengambil keputusan yang berbeda pada gol kedua Senegal, tapi dia berada dalam situasi yang sangat sulit akibat kesalahan umpan tersebut.

    Auston Trusty (7/10):

    Sangat tenang, baik saat menguasai bola maupun tidak. Pasti sedikit membantu memperbaiki citranya.

    Joe Scally (7/10):

    Anda biasanya tahu apa yang akan Anda dapatkan dari Scally, yang membuktikan reputasinya sebagai bek yang andal.

    Miles Robinson (4/10):

    Anda tidak boleh membiarkan bola lepas seperti itu, apalagi di awal babak. Dia pasti lebih tahu daripada siapa pun

    Cristian Roldan (5/10):

    Pertandingan yang lumayan, tapi ada beberapa kesalahan kecil yang tidak akan meredakan keraguan para pengkritik, seirasional apa pun mereka.

    Malik Tillman (8/10):

    Bekerja sama dengan sangat baik bersama Balogun, dan kemudian sangat sial karena golnya sendiri dianulir. Cenderung berada di tempat yang tepat pada waktu yang tepat.

    Max Arfsten (6/10):

    Tidak terlalu menonjol, yang secara umum wajar bagi seorang pemain sayap yang beralih menjadi bek kiri.

    Timothy Weah (6/10):

    Memiliki satu peluang mencetak gol yang tidak tepat sasaran. Pasti ada beberapa momen yang berbahaya.

    Weston McKennie (6/10):

    Tidak seperti biasanya, dia tampak sedikit kurang bersemangat. Babak kedua sepertinya dirancang agar dia benar-benar menguasai permainan, tetapi sementara beberapa rekan di sekitarnya melakukannya, dia tidak pernah benar-benar keluar dari gigi pertama.

    Folarin Balogun (9/10):

    Sejujurnya, dia bisa saja mencetak banyak gol. Senegal tidak bisa berbuat apa-apa terhadapnya, meskipun wasit justru melakukannya, yang menghalanginya untuk benar-benar membuka permainan.

    Alex Zendejas (7/10):

    Sangat lincah. Menerobos dari sisi kanan tetapi sedikit terlalu ragu-ragu, yang membuatnya terlalu melebar sehingga tidak bisa mendapatkan peluang yang jelas untuk mencetak gol.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    Dia mengatakan bahwa tujuan utama pertandingan ini adalah memastikan semua pemain pulang dengan selamat. Penampilan tim ini menjadi bonus yang luar biasa, karena dua susunan pemain yang berbeda dari Pochettino berhasil menginspirasi kepercayaan diri dan mengangkat semangat tim.

