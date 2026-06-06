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USMNT-Germany fightGetty
Ryan Tolmich

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Penilaian pemain USMNT melawan Jerman: Tendangan keras Antonee Robinson tak cukup, meski perlawanan di menit-menit akhir mengakhiri laga persahabatan terakhir menjelang Piala Dunia yang berlangsung sengit

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USA vs Germany
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A. Robinson

Antonee Robinson mencetak gol spektakuler dan timnas AS menunjukkan semangat juang yang tinggi, namun kelengahan di lini belakang berakibat fatal dalam kekalahan 2-1 dari Jerman.

CHICAGO -- Secara teori, pertandingan perpisahan bertujuan untuk membangun antusiasme, baik di dalam maupun di luar tim. Tugasnya sederhana: turun ke lapangan, membangkitkan semangat, dan pulang dengan siap menghadapi pertandingan berikutnya. Dalam hal itu, misi telah tercapai bagi Tim Nasional Pria AS, yang menghadirkan satu momen kegembiraan luar biasa dalam laga pemanasan terakhir mereka menjelang Piala Dunia, sekaligus berjuang—secara harfiah dalam satu insiden—untuk meraih lebih banyak lagi.

Antonee Robinson mencetak gol voli yang dahsyat di babak pertama, memicu perayaan "Freebird" di seluruh penonton Soldier Field, namun, pada akhirnya, itu belum cukup dalam kekalahan 2-1 dari Jerman dalam laga persahabatan terakhir tim ini sebelum Piala Dunia. Dalam satu sisi, AS akan kecewa dengan kekalahan itu, yang disertai dua gol lain yang sepenuhnya bisa dicegah. Di sisi lain, ini cukup baik, sebuah pertandingan yang membangun momentum setelah memulai proses ini dengan kemenangan 3-2 atas Senegal.

Di awal, sepertinya ini bisa menjadi hari yang buruk bagi tim asuhan Mauricio Pochettino. Hanya satu menit berlalu, mereka membiarkan Jerman memimpin, kebobolan gol dari Kai Havertz melalui tendangan bebas yang brilian namun sepenuhnya bisa dihindari. Mereka harus bertahan beberapa menit setelahnya, dengan Jerman tampaknya termotivasi oleh gol awal tersebut.

AS perlahan masuk ke dalam permainan, menciptakan sejumlah peluang. Salah satunya akhirnya berbuah gol pada menit ke-37 saat Robinson melepaskan tendangan yang layak menjadi "Gol Terbaik Musim Panas" dari luar kotak penalti. Setelah itu, giliran USMNT yang mengambil inisiatif, sementara Jerman beruntung bisa lolos ke babak istirahat dengan skor 1-1.

Mereka akan bersyukur atas hal itu. Pada menit ke-57, Jerman mencetak gol yang ternyata menjadi penentu kemenangan saat Leroy Sane melewati pertahanan USMNT dan mencetak gol. Gol tersebut tentu saja menjadi pukulan bagi USMNT, tapi bukan pukulan besar, dan bukan sesuatu yang akan membuat pengalaman Sabtu ini menjadi kegagalan.

Pada akhirnya, AS mendapatkan apa yang mereka inginkan: pertandingan yang bagus, dengan beberapa momen bagus dan tanpa bencana besar yang perlu dikhawatirkan. Kini saatnya menuju pertandingan berikutnya, dan itulah yang penting: Paraguay di Los Angeles untuk memulai Piala Dunia mereka.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT dari Soldier Field...

  • Antonee Robinson, USMNTGetty

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matt Freese (6/10):

    Dia tak bisa berbuat apa-apa saat gol tercipta karena Havertz begitu bebas. Dia melakukan penyelamatan bagus di awal babak kedua.

    Antonee Robinson (8/10):

    Gol yang benar-benar menakjubkan untuk menyamakan kedudukan di babak pertama. Di lini pertahanan, dia sering diuji oleh Leroy Sane, tapi secara umum dia melakukan apa yang harus dilakukannya.

    Miles Robinson (4/10):

    Penampilannya kurang memuaskan saat Jerman mencetak gol di awal pertandingan dan, meskipun ia sedikit membaik, masih ada beberapa momen yang kurang meyakinkan. Saat ini, ia belum benar-benar mampu menumbuhkan kepercayaan diri.

    Tim Ream (6/10):

    Secara keseluruhan bermain sangat baik, tetapi mungkin bisa sedikit lebih cepat saat Jerman mencetak gol kedua. Ia melakukan umpan dengan baik di bawah tekanan dan kecepatannya tidak pernah dimanfaatkan, meskipun Jerman mencoba berkali-kali di babak pertama.

    Alex Freeman (7/10):

    Memiliki beberapa momen yang sangat cemerlang, terutama saat menguasai bola. Ia semakin berkembang dalam peran barunya ini setiap kali ia memainkannya.

    Sergino Dest (6/10):

    Hampir berhasil menyambut umpan silang Folarin Balogun di awal babak pertama. Memiliki momen-momen berbahaya yang khas saat menguasai bola.

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  • Malik Tillman, USMNTGetty

    Lini tengah

    Weston McKennie (6/10):

    Penuh energi dan usaha, tapi tidak ada yang terlalu menentukan di kedua sisi.

    Tyler Adams (5/10):

    Dia pernah dan akan tampil jauh lebih baik. Melakukan pelanggaran konyol pada gol pertama dan sedikit terlambat dalam mengantisipasi permainan pada gol kedua.

    Malik Tillman (7/10):

    Tekanan yang dilakukannya luar biasa, yang menghasilkan beberapa peluang bagus bagi AS. Penampilannya ini tentu saja memperkuat posisinya.


  • Christian Pulisic, USMNTGetty

    Serangan

    Christian Pulisic (7/10):

    Tak mencetak gol atau assist, tapi permainannya sangat, sangat bagus. Membuat Jerman kesulitan sepanjang pertandingan, dan harus menerima beberapa pelanggaran keras karenanya. Mungkin pantas mencetak gol dan, sejujurnya, dia memang punya peluang untuk mencetaknya, tapi tak ada yang berhasil.

    Folarin Balogun (6/10):

    Bagus dalam menciptakan peluang di awal, tapi selain itu, dia lebih banyak berperan sebagai pemain yang berlari daripada yang lain. Namun, rekan-rekannya di belakang umumnya mendapat manfaat dari pergerakannya.

  • United States v Portugal - International FriendlyGetty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Gio Reyna (6/10):

    Satu tembakan tepat sasaran, tapi itu tembakan yang lemah.

    Auston Trusty (7/10):

    Berhasil menghalau satu peluang dari Jerman. Tidak ada yang istimewa selain itu.

    Mark McKenzie (6/10):

    Banyak peluang untuk menguasai bola, dan dia bermain baik saat memilikinya.

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Ada satu momen di akhir pertandingan di mana dia berhasil menciptakan ruang di garis akhir, tapi wasit akhirnya meniup peluitnya.

    Joe Scally (7/10):

    Hampir mencetak gol di menit-menit akhir dengan tendangan keras dari luar kotak penalti.

    Tim Weah (6/10):

    Hampir lolos di sisi kanan tetapi dinyatakan melakukan pelanggaran yang dipertanyakan. Memulai keributan di akhir pertandingan dengan pelanggaran yang dianggap menyinggung oleh Jerman dan memicu keributan kecil di akhir pertandingan, tetapi secara realistis, itu jauh dari tekel terburuk dalam pertandingan ini.

    Brenden Aaronson (7/10):

    Bermain bagus dengan satu peluangnya, memotong ke dalam dan memaksa kiper melakukan penyelamatan gemilang.

    Cristian Roldan (N/A):

    Tidak mendapatkan cukup bola untuk dinilai.

    Max Arfsten (N/A):

    Sama seperti di atas.

    Ricardo Pepi (N/A):

    Hanya menyentuh bola beberapa kali. Namun, ia sempat menekan kiper dalam satu serangan hingga memaksa kiper melakukan lemparan ke dalam.

    Mauricio Pochettino (7/10):

    Keamanan diutamakan. Pochettino memainkan para pemain intinya selama sekitar 60 menit, yang terasa cukup memadai dengan Piala Dunia yang semakin dekat. Tentu saja bukan hasil yang diinginkannya, tetapi bukan pula hasil yang akan mengganggu persiapan.

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