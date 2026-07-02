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USMNT player ratings GOAL
Ryan Tolmich

Diterjemahkan oleh

Penilaian pemain USMNT melawan Bosnia dan Herzegovina: Malik Tillman menjadi pahlawan saat tim Amerika berhasil lolos dari kartu merah kontroversial yang diterima Folarin Balogun dan memastikan tempat di babak 16 besar Piala Dunia

Player ratings
USA
World Cup
FEATURES
USA vs Bosnia and Herzegovina
Bosnia and Herzegovina

Babak 32 Besar pada hari Rabu menjadi ujian yang pasti tidak pernah diinginkan oleh timnas AS, namun mereka melakukan apa yang harus dilakukan untuk lolos dari Bay Area dan tetap bertahan di turnamen.

SANTA CLARA, California --- Tim Nasional Sepak Bola Putra AS sangat membutuhkan nafas lega. Namun, yang mereka dapatkan justru sorakan meriah. Dalam keadaan kekurangan satu pemain, tertinggal satu gol, dan masih berpegang pada harapan untuk lolos ke babak selanjutnya, Malik Tillman tampil gemilang dan memberi negara ini alasan untuk bernapas lega sekaligus merayakan kemenangan dalam satu waktu.

Tendangan bebas Tillman-lah yang memastikan kemenangan legendaris 2-0 atas Bosnia dan Herzegovina, memberikan USMNT kemenangan pertama mereka di babak gugur dalam 24 tahun. Namun, kemenangan itu tidak tanpa insiden, karena USMNT yang hanya bermain dengan 10 orang—yang biasanya tampil gemilang di pekan-pekan awal Piala Dunia—terpaksa bertahan untuk sementara waktu.

Unggul satu gol berkat gol Folarin Balogun, USMNT tampak akan meraih kemenangan nyaman lainnya. Namun, tiba-tiba, Balogun mendapat kartu merah langsung pada menit ke-64 setelah tinjauan VAR. Keputusan itu, setidaknya, kontroversial, karena bintang Amerika itu langsung diusir dari lapangan setelah menginjak pergelangan kaki bek Tarik Muharemovic. Sejak saat itu, USMNT harus berjuang keras, dan mereka melakukannya. Pada akhirnya, mereka menemukan jalan keluar.

Jalan itu datang dari tendangan Tillman, yang maju untuk melengkungkan tendangan bebas fantastis ke gawang 18 menit setelah kartu merah tersebut. Perayaan di Santa Clara berlangsung meriah saat para penggemar dan pemain USMNT sama-sama melepaskan teriakan yang juga berfungsi sebagai desahan lega.

Namun, kini saatnya melangkah ke pertandingan berikutnya. Tugas kali ini telah diselesaikan, meski dengan cara yang membuat frustrasi. Kehilangan Balogun untuk pertandingan berikutnya, laga melawan Belgia, akan menjadi pukulan, tapi itu adalah masalah untuk hari lain. Sejak striker tersebut diusir dari lapangan, fokusnya hanya pada mencapai tujuan, dan berkat 30 menit paling gigih di Piala Dunia ini, USMNT berhasil melakukannya.

GOAL memberikan penilaian terhadap para pemain USMNT dari Santa Clara...

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Penjaga Gawang & Pertahanan

    Matt Freese (7/10):

    Beberapa kali dituntut untuk bertindak di babak pertama, termasuk saat menghadapi upaya tendangan Olimpico. Penampilannya cukup solid saat timnas AS membutuhkannya, berhasil melakukan ketiga penyelamatan yang harus dilakukannya.

    Antonee Robinson (7/10):

    Mengalami satu momen yang sangat menegangkan di babak pertama, tetapi tidak ada yang terjadi. Memiliki beberapa momen bagus di sisi kiri, tetapi USMNT umumnya kembali lebih banyak menyerang dari sisi kanan.

    Tim Ream (8/10):

    Sangat, sangat tenang, yang menyelamatkan USMNT dari satu atau dua situasi sulit di awal pertandingan sebelum memberikan ketenangan luar biasa di babak kedua. Kepemimpinan yang luar biasa dari pemain veteran yang cerdik ini.

    Chris Richards (8/10):

    Seperti Ream, Richards tampil sangat dominan, terutama dalam duel udara melawan tim Bosnia yang bertubuh besar dan kuat secara fisik. Pertarungan itu tidak mudah, tetapi Richards berhasil memenangkannya.

    Alex Freeman (7/10):

    Sangat sering menguasai bola dan umumnya melakukan hal yang tepat dengan bola tersebut. Ketenangan yang baik dari pemain termuda USMNT.

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  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Lini tengah

    Tyler Adams (7/10):

    Membantu menciptakan gol pembuka Balogun dengan sentuhan cerdik. Itu selalu menjadi nilai tambah mengingat semua kontribusinya saat tidak menguasai bola.

    Weston McKennie (7/10):

    Aktif dan energik seperti biasa. Penampilan yang konsisten dari seorang pemain yang telah menonjol sepanjang musim panas ini.

    Malik Tillman (9/10):

    Tidak akan dicatat sebagai pemberi assist karena bola bergulir seperti pinball di kotak penalti, tetapi Tillman memang memberikan umpan yang berujung pada gol Balogun. Kemudian mencetak gol spektakuler untuk mengunci kemenangan melalui tendangan bebas yang luar biasa. Pertandingan yang luar biasa dari seorang pemain yang mulai mendapatkan pengakuan yang pantas ia terima.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Serangan

    Christian Pulisic (6/10):

    Sering melakukan serangan ke depan, tapi tak pernah benar-benar berhasil. Kemudian terisolasi di babak kedua setelah Balogun ditarik keluar. Sayang golnya dianulir karena offside.

    Sergino Dest (6/10):

    Kembali berkolaborasi dengan baik bersama McKennie di sayap kanan, namun tidak sebaik saat melawan Australia. Seharusnya bisa tampil sedikit lebih baik di sepertiga akhir lapangan.

    Folarin Balogun (7/10):

    Pertandingan yang fantastis dirusak oleh kartu merah yang sangat buruk. Sangat menyedihkan bagi seorang pemain yang tampaknya akan mencetak lebih banyak gol.

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Pemain Cadangan & Manajer

    Sebastian Berhalter (6/10):

    Pengganti yang wajar mengingat situasinya. Melakukan apa yang diperlukan: berlari.

    Ricardo Pepi (7/10):

    Mengetahui perannya, yaitu menjadi opsi penerima bola dan mempertahankan penguasaan bola. Melakukannya dengan sangat baik

    Gio Reyna (N/A):

    Masuk pada masa tambahan waktu.

    Mauricio Pochettino (8/10):

    Rencana permainan sangat tepat, bahkan setelah kartu merah Balogun. Tidak panik. Sebaliknya, ia mempercayai para bintang timnya untuk terus bermain dan mengatasi masalah. Itu adalah keputusan yang tepat.

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